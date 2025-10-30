Δεν σταματάει να σκοράρει ο Παυλίδης – Έφτασε τα 13 γκολ στη σεζόν (vid)

Δεν σταματάει να σκοράρει ο Βαγγέλης Παυλίδης. Στον προημιτελικό του League Cup Πορτογαλίας, η Μπενφίκα υποδέχτηκε την Τοντέλα, και ο Έλληνας επιθετικός σκοράροντας για άλλη μία φορά, έφτασε τα 13 γκολ στη φετινή σεζόν.

Ο 26χρονος πέρασε ως αλλαγή στο 64ο λεπτό, με το σκορ να είναι στο 1-0 υπέρ της Μπενφίκα και συνέβαλε σημαντικά στην επίθεση της ομάδας του Ζοσέ Μουρίνιο, ενώ στο 90+5′ σκόραρε για να διαμορφώσει το τελικό 3-0, το οποίο έστειλε τους «αετούς» στο Final Four της διοργάνωσης.

Το τρίτο γκολ που πέτυχε ο Παυλίδης και τα highlights από το ματς

Το Final Four του League Cup Πορτογαλίας θα πραγματοποιηθεί στις 6-10 Ιανουαρίου και η Μπενφίκα, που θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο της, θα αντιμετωπίσει την Μπράγκα στον ένα ημιτελικό.