Την εικόνα ψυχρότητας στις μεταξύ τους σχέσεις επιχείρησαν να διασκεδάσουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Δένδιας στην τελετή εγκαινίων της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτιρίου του υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στη Λεωφόρο Μεσογείων. Με τις σχέσεις μεταξύ των δύο ανδρών να περνάνε από χίλια κύματα -με αφορμή την τροπολογία της κυβέρνησης για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, που έφερε με μεγάλη δόση εκδικητικότητας προς την ίδια την κοινωνία- η μέρα ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να αλλάξει το κλίμα που «σιγοκαίει» στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος.

Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός έφτασαν μαζί στο Πεντάγωνο, δίνοντας μία «επικοινωνιακή απάντηση» στα σενάρια που μιλούν για ρήξη στις σχέσεις τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φορούσε μάσκα καθώς νοσεί από κορονοϊό, κάθισε δίπλα στον Νίκο Δένδια.

Διαγωνισμός για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Ο υπουργός Άμυνας προανήγγειλε ότι σύντομα θα γίνει διαγωνισμός «για την ανάδειξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και του ρόλου τους ως σημείου εθνικής ενότητας και αναφοράς στον άγνωστο νεκρό των πολέμων της Ελλάδας», χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Στα εγκαίνια της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτιρίου του υπουργείο Εθνικής Άμυνας οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας

Ο πρωθυπουργός με τη σειρά του μίλησε για «ένα μνημείο το οποίο θα αποκτήσει τη νέα μορφή που του αξίζει, υπηρετώντας πρώτα και πάνω απ’ όλα την ενότητα και την κοινή διαδρομή του λαού μας», χωρίς επίσης να επεκταθεί περαιτέρω.

Ατάκες με νόημα

Ο Νίκος Δένδιας φροντίζοντας να μη ρίξει «λάδι στη φωτιά», με διακριτικό τρόπο, πέρασε τα μηνύματα που ήθελε παραθέτοντας κατά κάποιον τρόπο τη δική του ιδεολογική πλατφόρμα όταν μίλησε για «αλλαγές που πρέπει να εκφράζουν ατζέντα φιλόδοξου εκσυγχρονισμού» αλλά και όταν μίλησε για θεσμούς «διαυγείς, όπως η επιφάνεια του γυαλιού» και «θωρακισμένοι, όπως η στιβαρότητα του μετάλλου».

Άλλαξε όψη

Στη νέα εποχή που ξεκινά για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας η μεταμόρφωση του ιστορικού κτιρίου, που αρχικά κατασκευάστηκε τη δεκαετία του ’60, σηματοδοτεί μια σημαντική πρόοδο στον τομέα της αρχιτεκτονικής και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Το νέο έργο αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, καθώς είναι ορατό σε όσους κινούνται επί της Λεωφόρου Μεσογείων, μία από τις πλέον κεντρικές λεωφόρους. Να σημειωθεί ότι η νότια όψη του κτιρίου, που έχει συνολικό μήκος μεγαλύτερο από 340 μέτρα, καλύφθηκε εξωτερικά στο σύνολό της με λευκές περσίδες αλουμινίου. Συγκεκριμένα, υπάρχουν 730 κάθετες σειρές περσίδων, όπου η κάθε μία έχει ύψος 30,5 μέτρα.

Ειδικότερα, το έργο της βιοκλιματικής όψης συνδυάστηκε αφενός με το έργο του κ. Βαρώτσου που εγκαινιάστηκε στις 26 Μαρτίου 2025 από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και αφετέρου με την προσθήκη δύο ελαιώνων εκατέρωθεν του μνημείου.

Η «Κιβωτός Εθνικής Μνήμης» είναι μία συλλογή από γυάλινες κολόνες που τοποθετούνται σε μία καμπύλη. Ξεκινούν από ύψος ενός περίπου μέτρου και φτάνουν έως και τα έξι μέτρα, ενώ φέρουν πάνω τους χαραγμένα τα ονόματα των 121.692 πεσόντων των Εθνικών Αγώνων της Ελλάδας. Τα ονόματα «αιωρούνται στον χώρο», ενώ και ο βραδινός φωτισμός των γυαλιών τους προσδίδει ιδιαίτερες χρωματικές ανταύγειες.

Το περιβαντολλογικό αποτύπωμα

Οι δύο ελαιώνες που πλαισιώνουν το έργο, έχουν τους ιδιαίτερα συμβολικούς αριθμούς των 25 και 28 ελαιόδεντρων, συμβολίζοντας τις εθνικές επετείους της 25ης Μαρτίου 1821 και της 28η Οκτωβρίου 1940, αντίστοιχα.

Επιπλέον, στον περιβάλλοντα χώρο, στο νότιο τμήμα του Στρατοπέδου Α. Παπάγου, απομακρύνθηκαν υπόστεγα στάθμευσης οχημάτων και εγκαταστάθηκαν εκατοντάδες νέα δέντρα, δημιουργώντας χώρους πρασίνου.

Τα 28 δισεκατομμύρια ευρώ

«Η ημέρα σηματοδοτεί πραγματικά μία ξεχωριστή στιγμή για την εθνική μας άμυνα αλλά και για την εικόνα της πόλης μας, γιατί γύρω μας, σε αυτή τη νέα εικόνα του Υπουργείου και του στρατοπέδου που το πλαισιώνει, καθρεφτίζεται, ο φιλόδοξος, ο τολμηρός μετασχηματισμός, αναγκαίος εκσυγχρονισμός των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνοντας τον λόγο στην τελετή.

Ο πρωθυπουργός μίλησε για «το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων στην ιστορία τους» που εξελίσσεται στην πατρίδα μας αναφέροντας ενδεικτικά ότι «για την επόμενη δωδεκαετία οι δεσμευμένοι πόροι για επενδύσεις στην Εθνική μας Άμυνα ξεπερνούν τα 28 δισεκατομμύρια ευρώ».