Άγνωστος Στρατιώτης: Αλλάζει το μνημείο αλλά δεν αλλάζουν οι σχέσεις Μητσοτάκη – Δένδια
Πολιτική Γραμματεία 30 Οκτωβρίου 2025 | 06:11

Άγνωστος Στρατιώτης: Αλλάζει το μνημείο αλλά δεν αλλάζουν οι σχέσεις Μητσοτάκη – Δένδια

Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας ανακοίνωσαν αλλαγές στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη με φόντο τη συζήτηση για ψυχρότητα στις μεταξύ τους σχέσεις. Προσπάθεια να διασκεδάζουν τις εντυπώσεις, διατηρώντας όμως ευδιάκριτες τις διαφορές που τους χωρίζουν.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Την εικόνα ψυχρότητας στις μεταξύ τους σχέσεις επιχείρησαν να διασκεδάσουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Δένδιας στην τελετή εγκαινίων της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτιρίου του υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στη Λεωφόρο Μεσογείων. Με τις σχέσεις μεταξύ των δύο ανδρών να περνάνε από χίλια κύματα -με αφορμή την τροπολογία της κυβέρνησης για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, που έφερε με μεγάλη δόση εκδικητικότητας προς την ίδια την κοινωνία- η μέρα ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να αλλάξει το κλίμα που «σιγοκαίει» στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος.

YouTube thumbnail

Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός έφτασαν μαζί στο Πεντάγωνο, δίνοντας μία «επικοινωνιακή απάντηση» στα σενάρια που μιλούν για ρήξη στις σχέσεις τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φορούσε μάσκα καθώς νοσεί από κορονοϊό, κάθισε δίπλα στον Νίκο Δένδια.

Διαγωνισμός για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Ο υπουργός Άμυνας προανήγγειλε ότι σύντομα θα γίνει διαγωνισμός «για την ανάδειξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και του ρόλου τους ως σημείου εθνικής ενότητας και αναφοράς στον άγνωστο νεκρό των πολέμων της Ελλάδας», χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Στα εγκαίνια της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτιρίου του υπουργείο Εθνικής Άμυνας οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας

Ο πρωθυπουργός με τη σειρά του μίλησε για «ένα μνημείο το οποίο θα αποκτήσει τη νέα μορφή που του αξίζει, υπηρετώντας πρώτα και πάνω απ’ όλα την ενότητα και την κοινή διαδρομή του λαού μας», χωρίς επίσης να επεκταθεί περαιτέρω.

Τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας βιοκλιματικής του όψης του υπουργείου Άμυνας

Ατάκες με νόημα

Ο Νίκος Δένδιας φροντίζοντας να μη ρίξει «λάδι στη φωτιά», με διακριτικό τρόπο, πέρασε τα μηνύματα που ήθελε παραθέτοντας κατά κάποιον τρόπο τη δική του ιδεολογική πλατφόρμα όταν μίλησε για «αλλαγές που πρέπει να εκφράζουν ατζέντα φιλόδοξου εκσυγχρονισμού» αλλά και όταν μίλησε για θεσμούς «διαυγείς, όπως η επιφάνεια του γυαλιού» και «θωρακισμένοι, όπως η στιβαρότητα του μετάλλου».

Άλλαξε όψη

Στη νέα εποχή που ξεκινά για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας η μεταμόρφωση του ιστορικού κτιρίου, που αρχικά κατασκευάστηκε τη δεκαετία του ’60, σηματοδοτεί μια σημαντική πρόοδο στον τομέα της αρχιτεκτονικής και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Το νέο έργο αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, καθώς είναι ορατό σε όσους κινούνται επί της Λεωφόρου Μεσογείων, μία από τις πλέον κεντρικές λεωφόρους. Να σημειωθεί ότι η νότια όψη του κτιρίου, που έχει συνολικό μήκος μεγαλύτερο από 340 μέτρα, καλύφθηκε εξωτερικά στο σύνολό της με λευκές περσίδες αλουμινίου. Συγκεκριμένα, υπάρχουν 730 κάθετες σειρές περσίδων, όπου η κάθε μία έχει ύψος 30,5 μέτρα.

Ειδικότερα, το έργο της βιοκλιματικής όψης συνδυάστηκε αφενός με το έργο του κ. Βαρώτσου που εγκαινιάστηκε στις 26 Μαρτίου 2025 από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και αφετέρου με την προσθήκη δύο ελαιώνων εκατέρωθεν του μνημείου.

Η «Κιβωτός Εθνικής Μνήμης» είναι μία συλλογή από γυάλινες κολόνες που τοποθετούνται σε μία καμπύλη. Ξεκινούν από ύψος ενός περίπου μέτρου και φτάνουν έως και τα έξι μέτρα, ενώ φέρουν πάνω τους χαραγμένα τα ονόματα των 121.692 πεσόντων των Εθνικών Αγώνων της Ελλάδας. Τα ονόματα «αιωρούνται στον χώρο», ενώ και ο βραδινός φωτισμός των γυαλιών τους προσδίδει ιδιαίτερες χρωματικές ανταύγειες.

Το εντυπωσιακά φωτισμένο Πεντάγωνο με τη νέα όψη του

Το περιβαντολλογικό αποτύπωμα

Οι δύο ελαιώνες που πλαισιώνουν το έργο, έχουν τους ιδιαίτερα συμβολικούς αριθμούς των 25 και 28 ελαιόδεντρων, συμβολίζοντας τις εθνικές επετείους της 25ης Μαρτίου 1821 και της 28η Οκτωβρίου 1940, αντίστοιχα.

Επιπλέον, στον περιβάλλοντα χώρο, στο νότιο τμήμα του Στρατοπέδου Α. Παπάγου, απομακρύνθηκαν υπόστεγα στάθμευσης οχημάτων και εγκαταστάθηκαν εκατοντάδες νέα δέντρα, δημιουργώντας χώρους πρασίνου.

Τα 28 δισεκατομμύρια ευρώ

«Η ημέρα σηματοδοτεί πραγματικά μία ξεχωριστή στιγμή για την εθνική μας άμυνα αλλά και για την εικόνα της πόλης μας, γιατί γύρω μας, σε αυτή τη νέα εικόνα του Υπουργείου και του στρατοπέδου που το πλαισιώνει, καθρεφτίζεται, ο φιλόδοξος, ο τολμηρός μετασχηματισμός, αναγκαίος εκσυγχρονισμός των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνοντας τον λόγο στην τελετή.

Ο πρωθυπουργός μίλησε για «το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων στην ιστορία τους» που εξελίσσεται στην πατρίδα μας αναφέροντας ενδεικτικά ότι «για την επόμενη δωδεκαετία οι δεσμευμένοι πόροι για επενδύσεις στην Εθνική μας Άμυνα ξεπερνούν τα 28 δισεκατομμύρια ευρώ».

Τράπεζες
UniCredit: Με 29,5% στην Alpha Bank – Η έγκριση από ΕΚΤ

UniCredit: Με 29,5% στην Alpha Bank – Η έγκριση από ΕΚΤ

Ανακοινώνονται τα μέτρα για τη λειψυδρία – Δείτε live
Επενδύσεις 2,5 δισ. 30.10.25

Ανακοινώνονται τα μέτρα για τη λειψυδρία – Δείτε live

Οι ανακοινώσεις αναμένεται να αφορούν κυρίως έργα για να «ξεδιψάσουν» τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας, δηλαδή η Αττική και η Θεσσαλονίκη. Παράλληλα θα γνωστοποιηθούν και σημειακά projects αφαλατώσεων

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: «Ξορκίζει» την εσωστρέφεια με «στροφή» στην καθημερινότητα – Σε πρώτο πλάνο ακρίβεια και αγροτικό
Πολιτική Γραμματεία 30.10.25

ΠΑΣΟΚ: «Ξορκίζει» την εσωστρέφεια με «στροφή» στην καθημερινότητα – Σε πρώτο πλάνο ακρίβεια και αγροτικό

Πανεθνικό διάλογο με τον αγροτικό κόσμο σχεδιάζει το ΠΑΣΟΚ στη Λάρισα. Η «στροφή» στην καθημερινότητα με στόχο την αντιστροφή του κλίματος εσωστρέφειας

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μητσοτάκης – Δένδιας αναζητούν κοινό βηματισμό προς τον Άγνωστο Στρατιώτη πατώντας σε μία δημιουργική ασάφεια
Πολιτική 30.10.25

Μητσοτάκης – Δένδιας αναζητούν κοινό βηματισμό προς τον Άγνωστο Στρατιώτη πατώντας σε μία δημιουργική ασάφεια

Μητσοτάκης και Δένδιας δίπλα - δίπλα στην τελετή αποκαλυπτηρίων της βιοκλιματικής όψης του κτιρίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με πλήθος υπουργών να παρακολουθούν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κανείς δεν είδε τη σύγκρουση συμφερόντων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε τους Ακροδεξιούς να παρελαύνουν στη Θεσσαλονίκη
in Confidential 30.10.25

Κανείς δεν είδε τη σύγκρουση συμφερόντων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε τους Ακροδεξιούς να παρελαύνουν στη Θεσσαλονίκη

Σίγα μην τον πτοούσε ο κορονοϊός ούτε νεκρός δεν χάριζε ο Μητσοτάκης τη φιέστα στον Δένδια. Τι δεν είδε η υπεύθυνη της Neuropublic στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τί γύρευαν οι ακροδεξιοί στην παρέλαση;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η στιχομυθία Μητσοτάκη, Δένδια και Δούκα στην εκδήλωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
Παρασκήνιο 29.10.25

Η στιχομυθία Μητσοτάκη, Δένδια και Δούκα στην εκδήλωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Μητσοτάκης, Δούκας, Δένδιας: τα τρία κεντρικά πολιτικά πρόσωπα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη βρέθηκαν στην εκδήλωση

Σύνταξη
Η κυβέρνηση ανοίγει μέτωπα αντί να κλείνει τα παλιά – Η παρέμβαση Παυλόπουλου για το Κράτος Δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 29.10.25

Η κυβέρνηση ανοίγει μέτωπα αντί να κλείνει τα παλιά – Η παρέμβαση Παυλόπουλου για το Κράτος Δικαίου

Η κυβέρνηση μάλλον αρμενίζει στραβά καθώς οι επιλογές της προκαλούν συνεχώς παρεμβάσεις σημαντικών στελεχών που προέρχονται από τους κόλπους της. Γιατί η ρήση του Κωνσταντίνου Καραμανλή για το στραβό αρμένισμα ταιριάζει στην κυβέρνηση.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ανδρουλάκης για την ακρίβεια: Τα μέτρα της κυβέρνησης απέτυχαν – Πάρτι κερδοσκοπίας εις βάρος των Ελλήνων
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 29.10.25

Ανδρουλάκης για την ακρίβεια: Τα μέτρα της κυβέρνησης απέτυχαν – Πάρτι κερδοσκοπίας εις βάρος των Ελλήνων

Σφοδρή κριτική για την ακρίβεια ασκεί στην κυβέρνησης ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι το μόνο που έχει επιτραπεί είναι πάρτι αισχροκέρδειας, κερδοσκοπίας, ολιγοπωλίων, καρτέλ

Σύνταξη
Κυβερνητικές πηγές: Σε πλήρη σύγχυση το ΠΑΣΟΚ για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Από φάλτσο σε φάλτσο η κυβέρνηση» απαντά η Χαρ. Τρικούπη
Πολιτική Γραμματεία 29.10.25

Κυβερνητικές πηγές: Σε πλήρη σύγχυση το ΠΑΣΟΚ για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Από φάλτσο σε φάλτσο η κυβέρνηση» απαντά η Χαρ. Τρικούπη

Συνέχεια στην κόντρα με το ΠΑΣΟΚ για τον Άγνωστο Στρατιώτη δίνουν κυβερνητικές πηγές, λέγοντας πως «κάνει τα πράγματα ολοένα και χειρότερα» - Σκληρή απάντηση από την αξιωματική αντιπολίτευση.

Σύνταξη
Για «πολιτική εμπάθεια και αντικομμουνισμό» κατηγορεί την Κωνσταντοπούλου η Κανέλλη – Αγρια κόντρα στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 29.10.25

Για «πολιτική εμπάθεια και αντικομμουνισμό» κατηγορεί την Κωνσταντοπούλου η Κανέλλη – Αγρια κόντρα στη Βουλή

Στα κοινοβουλευτικά χαρακώματα, βρέθηκαν για ακόμα μια φορά το τελευταίο διάστημα, η Ζωή Κωνσνταντοπούλου και η Λιάνα Κανέλλη.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Νίκος Παπανδρέου: Έντονη διαμαρτυρία για συμμετοχή ακροδεξιάς οργάνωσης στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου
Στη Θεσσαλονίκη 29.10.25

Έντονη διαμαρτυρία του Νίκου Παπανδρέου για συμμετοχή ακροδεξιάς οργάνωσης στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

«Με κατάπληξη γίναμε μάρτυρες της συμμετοχής μιας τέτοιας οργάνωσης στην παρέλαση για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου» στη Θεσσαλονίκη, αναφέρει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου

Σύνταξη
Χαρίτσης από Πάτρα: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επενδύει στην πατριδοκαπηλία και στον εθνικισμό
Νέα Αριστερά 29.10.25

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επενδύει στην πατριδοκαπηλία και στον εθνικισμό», λέει ο Χαρίτσης

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, εκτόξευσε πυρά κατά του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιεί στην πρωτεύουσα της Αχαΐας

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Παρουσίασε μαγική εικόνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξέλαβε ως στήριξη στον ίδιο τη συμμετοχή στις παρελάσεις
Υπουργικό Συμβούλιο 29.10.25

Μαγική εικόνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ παρουσίασε ο Μητσοτάκης - Εξέλαβε ως στήριξη στον ίδιο τη συμμετοχή στις παρελάσεις

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε στον εαυτό του τα εύσημα για τη «νέα εποχή διαφάνειας που ξεκινά», αναφερόμενος στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ εκτίμησε ότι οι παρελάσεις ήταν η απάντηση στην «τοξικότητα»

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Επιλέγουν το «χάος» έναντι Μητσοτάκη – «Καμία βελτίωση» στην οικονομία για την πλειοψηφία
Πολιτική Γραμματεία 29.10.25

Δημοσκόπηση: Επιλέγουν το «χάος» έναντι Μητσοτάκη – «Καμία βελτίωση» στην οικονομία για την πλειοψηφία

Η επίκληση του φόβου ή της ανασφάλειας από την κυβέρνηση δεν πείθει, πλέον, τους πολίτες. Μεγάλη κοινωνική δυσαρέσκεια για την πορεία της οικονομίας, με 8 στους 10 ερωτηθέντες να μην βλέπουν καμία βελτίωση στην τσέπη τους

Σύνταξη
Εξεταστική: Δεν άκουσε, δεν είδε, δεν ξέρει, λέει η εκπρόσωπος της Neuropublic για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 29.10.25

Εξεταστική: Δεν άκουσε, δεν είδε, δεν ξέρει, λέει η εκπρόσωπος της Neuropublic για ΟΠΕΚΕΠΕ

Πλήρη άγνοια για την ουσία της υπόθεσης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πλαστές δηλώσεις αγροτών, επικαλέστηκε στην εξεταστική επιτροπή η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρίας Neuropublic Ρόζα Γαργαλάκου.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης είναι περήφανος για τον βούρκο του διχασμού που έρχεται από την «Ομάδας Αλήθειας»;
Σφοδρά πυρά 29.10.25

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης είναι περήφανος για τον βούρκο του διχασμού που έρχεται από την «Ομάδας Αλήθειας»;

«Είναι επίσημη θέση της κυβέρνησης ότι 'το να είσαι αριστερός, έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας;», διερωτάται το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, επιτιθέμενο στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ο Παύλος Μαρινάκης υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών και ψεύδεται ανερυθρίαστα σε απευθείας μετάδοση
ΠΑΣΟΚ 29.10.25

Τσουκαλάς: Ο Παύλος Μαρινάκης υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών και ψεύδεται ανερυθρίαστα σε απευθείας μετάδοση

«Το μόνο ακριβές στα λεγόμενα του κ. Μαρινάκη ήταν ότι η τροπολογία χρειαζόταν για να "είναι όλοι στην ίδια σελίδα"», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Χάρης Θεοχάρης: Επίθεση στα γραφεία του υφυπουργού – «Έβαλαν φωτιά στην είσοδο των γραφείων που είχαν κόσμο», καταγγέλλει η ΝΔ
Καταδικάζει 29.10.25

Επίθεση στα γραφεία του Χάρη Θεοχάρη - «Έβαλαν φωτιά στην είσοδο των γραφείων που είχαν κόσμο», καταγγέλλει η ΝΔ

Η ΝΔ καταδίκασε την επίθεση στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη και κάλεσε όλα τα κόμματα «να εκφράσουν καθαρά και δυνατά την αυτονόητη αποδοκιμασία και καταδίκη τους»

Σύνταξη
Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

