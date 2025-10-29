Η στιχομυθία Μητσοτάκη, Δένδια και Δούκα στην εκδήλωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Το «παρών» στην εκδήλωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τα εγκαίνια της νέας πρόσοψης του υπουργείου έδωσαν και τα τρία κεντρικά πολιτικά πρόσωπα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Παρά το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης νοσεί με κορονοϊό , επέλεξε να παραβρεθεί στη σχετική εκδήλωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την άφιξή του στο χώρο της εκδήλωσης, ο πρωθυπουργός χαιρέτησε τόσο τον Νίκο Δένδία όσο και τον Χάρη Δούκα.

Μάλιστα, φέρεται να απευθύνθηκε στον Δήμαρχο Αθήνας, σχολιάζοντας ότι κάθισε δίπλα στους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων. Στο σημείο αυτό παρενέβη ο Νίκος Δένδιας και απευθυνόμενος στον Δήμαρχο φέρεται να είπε «σε έχω βάλει στην άκρη για να μας προσέχεις», με τον Χάρη Δούκα να απαντά με ένα χαμόγελο.

Σημειωτέον ότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε κατά την ομιλία του αναφορά στην προσφορά πρασίνου του Δήμου Αθηναίων, καθώς το εμπρόσθιο τμήμα του κτιρίου πλαισιώνεται από επιπλέον χώρους πράσινου με 500 φυτά και δενδρύλλια που προσέφερε ο Δήμος.