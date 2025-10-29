Συνύπαρξη Δένδια – Μητσοτάκη σε εκδήλωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Με το βλέμμα στα ανοιχτά εσωτερικά μέτωπα ο πρωθυπουργός δίνει το «παρών» στην τελετή για τα εγκαίνια της νέας βιοκλιματικής όψης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Εγκαινιάζεται το έργο της βιοκλιματικής πρόσοψης και του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων

Ο πρωθυπουργός, που ασθενεί με κορονοϊό, θα παραστεί κανονικά με μάσκα και θα μιλήσει, καθώς η εκδήλωση είναι και σε ανοικτό χώρο.

Να πέσουν οι τόνοι

Η κίνηση αυτή φανερώνει την «επιθυμία» του πρωθυπουργού, σε μια περίοδο που οι σχέσεις του με τον Νίκο Δένδια είναι εξαιρετικά τεταμένες -μετά από τη διαφοροποίηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας στην τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη- να πέσουν οι τόνοι, έστω και για το «θεαθήναι».

Η νέα όψη του κτιρίου επί της Λεωφόρου Μεσογείων

Το νέο έργο αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, καθώς είναι ορατό σε όσους κινούνται επί της Λεωφόρου Μεσογείων, μία από τις πλέον κεντρικές λεωφόρους. Να σημειωθεί ότι η νότια όψη του κτιρίου, που έχει συνολικό μήκος μεγαλύτερο από 340 μέτρα, καλύφθηκε εξωτερικά στο σύνολό της με λευκές περσίδες αλουμινίου. Συγκεκριμένα, υπάρχουν 730 κάθετες σειρές περσίδων, όπου η κάθε μία έχει ύψος 30,5 μέτρα.

Ειδικότερα, το έργο της βιοκλιματικής όψης συνδυάστηκε αφενός με το έργο του κ. Βαρώτσου που εγκαινιάστηκε στις 26 Μαρτίου 2025 από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και αφετέρου με την προσθήκη δύο ελαιώνων εκατέρωθεν του μνημείου.

Η «Κιβωτός Εθνικής Μνήμης» είναι μία συλλογή από γυάλινες κολόνες που τοποθετούνται σε μία καμπύλη. Ξεκινούν από ύψος ενός περίπου μέτρου και φτάνουν έως και τα έξι μέτρα, ενώ φέρουν πάνω τους χαραγμένα τα ονόματα των 121.692 πεσόντων των Εθνικών Αγώνων της Ελλάδας. Τα ονόματα «αιωρούνται στον χώρο», ενώ και ο βραδινός φωτισμός των γυαλιών τους προσδίδει ιδιαίτερες χρωματικές ανταύγειες.

Οι δύο ελαιώνες που πλαισιώνουν το έργο, έχουν τους ιδιαίτερα συμβολικούς αριθμούς των 25 και 28 ελαιόδεντρων, συμβολίζοντας τις εθνικές επετείους της 25ης Μαρτίου 1821 και της 28η Οκτωβρίου 1940, αντίστοιχα.

Επιπλέον, στον περιβάλλοντα χώρο, στο νότιο τμήμα του Στρατοπέδου Α. Παπάγου, απομακρύνθηκαν υπόστεγα στάθμευσης οχημάτων και εγκαταστάθηκαν εκατοντάδες νέα δέντρα, δημιουργώντας χώρους πρασίνου.