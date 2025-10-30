magazin
30.10.2025 | 08:24
Διασώθηκαν 79 μετανάστες και πρόσφυγες νοτιοδυτικά της Γαύδου
Συνταγή: Αρνάκι κλέφτικο στη λαδόκολλα
Αργά 30 Οκτωβρίου 2025 | 07:00

Συνταγή: Αρνάκι κλέφτικο στη λαδόκολλα

Μια συνταγή μπελαλίδικη, για ανθρώπους με υπομονή, αλλά πεντανόστιμη.

Είναι ο ορισμός του παραδοσιακού ελληνικού πιάτου, που όλοι έχουμε απολαύσει σε ταβέρνες με φίλους. Όμως, το αρνάκι κλέφτικο στη λαδόκολλα είναι μια συνταγή που αποφεύγουμε οι περισσότεροι να φτιάξουμε στο σπίτι, καθώς είναι μπελαλίδικη και χρονοβόρα – το κρέας μαρινάρεται όλη τη νύχτα και ψήνεται αργά. Ωστόσο, αξίζει να το δοκιμάσουμε έστω και μια φορά.

Τα υλικά

1 μπούτι αρνίσιο
ελαιόλαδο
1/2 κουταλιά της σούπας ξερή ρίγανη
2 φύλλα δάφνης, θρυμματισμένα
1/2 σκελίδα σκόρδου
1 κιλό πατάτες baby, κομμένες στη μέση
2 κρεμμύδια, κομμένα σε φέτες
4 ώριμες ντομάτες, χοντροκομμένες
μερικά κλαδάκια φρέσκια ρίγανη ή θυμάρι (προαιρετικά)
1 λεμόνι, μόνο ο χυμός
250 ml λευκό κρασί
θαλασσινό αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Η διαδικασία

Τοποθετήστε το αρνί σε ένα μεγάλο ταψί και ραντίστε το με άφθονο ελαιόλαδο. Αλατίστε και πιπερώστε γενναιόδωρα και πασπαλίστε με ρίγανη και φύλλα δάφνης. Ξεφλουδίστε δύο σκελίδες σκόρδου και κόψτε τις κάθε μία σε τέσσερα κομμάτια.

Με ένα κοφτερό μαχαίρι, κάντε οκτώ τρύπες στο αρνί και τοποθετήστε το σκόρδο. Τρίψτε τα βότανα και το λάδι πάνω στο αρνί, καλύψτε το και τοποθετήστε το στο ψυγείο για όλη τη νύχτα.

Βγάλτε το αρνί από το ψυγείο 30 λεπτά πριν το μαγειρέψετε. Προθερμάνετε το φούρνο στους 160°C.

Στρώστε ένα μεγάλο ταψί ή πυρέξ με αντικολλητικό χαρτί, εξασφαλίζοντας ότι το χαρτί έχει επικάλυψη για να κλείσετε τις άκρες (ίσως χρειαστεί να διπλώσετε δύο κομμάτια μαζί κατά μήκος για να είναι αρκετά φαρδύ).

Λιώστε ελαφρά τις υπόλοιπες σκελίδες σκόρδου. Τοποθετήστε τις πατάτες, τα κρεμμύδια, τις ντομάτες και το σκόρδο στο ταψί και προσθέστε τα κλαδάκια ρίγανης.

Τοποθετήστε το αρνί πάνω από τα λαχανικά και ρίξτε τη μαρινάδα από το μπολ πάνω του. Στίψτε το χυμό λεμονιού πάνω από το αρνί και ρίξτε το κρασί στον πάτο του ταψιού.

Πάρτε ένα άλλο μεγάλο φύλλο αντικολλητικού χαρτιού και βρέξτε το κάτω από τρεχούμενο νερό. Στύψτε την περίσσεια νερού και καλύψτε το αρνί, κλείνοντας τις άκρες του χαρτιού με τα κομμάτια από κάτω για να το σφραγίσετε πλήρως.

Τοποθετήστε το στο φούρνο και αφήστε το ανέπαφο για 2½ ώρες μέχρι το αρνί να είναι πλήρως μαγειρεμένο και πολύ τρυφερό.

Βγάλτε το από το φούρνο και αφήστε το να ξεκουραστεί για 10 λεπτά, στη συνέχεια σερβίρετε με όλα τα λαχανικά και τους χυμούς από το ταψί.

// Κεντρική φωτογραφία: Lazy Sunday Club
* Πηγή: Vita

Σύνταξη
