ΕΘΑΑΕ: Πιστοποίηση σε οκτώ ακόμη προγράμματα σπουδών στα μη κρατικά πανεπιστήμια – Σε εκκρεμότητα οι τρεις νομικές σχολές
Το Ανώτατο Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) ενέκρινε 24 από τα 28 συνολικά προγράμματα σπουδών που είχαν κατατεθεί από τα τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια. Τέσσερα προγράμματα παραμένουν σε εκκρεμότητα μεταξύ αυτών τρεις νομικές σχολές.
Στην έγκριση των εκθέσεων πιστοποίησης σε 24 από τα 28 προγράμματα σπουδών των τεσσάρων μη κρατικών πανεπιστημίων που πήραν άδεια λειτουργίας το καλοκαίρι έχει προχώρησε η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).
Οι Επιτροπές Πιστοποίησης δεν έχουν ολοκληρώσει τις εισηγήσεις τους
Στην τελευταία συνεδρίαση της Αρχής πιστοποιήθηκαν οκτώ ακόμη προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των μη κρατικών πανεπιστημίων και παραμένουν σε εκκρεμότητα τέσσερα.
Εκτός νομικές σχολές και μία ιατρική
Πρόκειται για τρεις νομικές σχολές και μια ιατρική με το Ανώτατο Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης να συνεδριάζει εκ νέου όταν θα παραλάβει τις τελικές εκθέσεις των πενταμελών επιτροπών.
Κάπως έτσι στον «αέρα» βρίσκονται ακόμα οι νομικές σχολές, γύρω από τις οποίες έγινε πολύ συζήτηση τις προηγούμενες ημέρες καθώς κυκλοφόρησε ευρέως η πληροφορία ότι δεν θα δοθεί πιστοποίηση στο πρόγραμμα σπουδών τους. Η διοίκηση της ΕΘΑΑΕ διέψευσε την είδηση ανακοινώνοντας ότι δεν έχει λάβει καμία τέτοια αρνητική εισήγηση.
Οι αντιδράσεις
Η πρόσφατη διαδικασία αδειοδότησης ιδιωτικών πανεπιστημίων συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις στον χώρο της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ο Σύλλογος Διδασκόντων Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ επισημαίνει ότι η «εξπρές» αδειοδότηση των ιδιωτικών κολεγίων όχι μόνο θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά δημιουργεί και αθέμιτες συνθήκες στον εκπαιδευτικό χάρτη της χώρας.
Σύμφωνα με τους διδάσκοντες, η διαδικασία των τελευταίων μηνών χαρακτηρίστηκε από τυπικά κριτήρια και σύντομες προθεσμίες, ενώ η εφαρμογή θερινών τροπολογιών χαλάρωσε ακόμη περισσότερο τις ελάχιστες προϋποθέσεις. Επιπλέον, διατυπώνονται σοβαρές αμφιβολίες για το κατά πόσο τηρήθηκαν ακόμη και αυτά τα ισχνά κριτήρια, καθώς ορισμένα από τα αδειοδοτηθέντα ιδρύματα είχαν κτιριακές εγκαταστάσεις υπό κατασκευή κατά τη λήξη της διαδικασίας.
