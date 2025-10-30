Αίθριος ο καιρός την Πέμπτη – Έως τους 23 βαθμούς η θερμοκρασία

Αίθριος θα είναι ο καιρός την Πέμπτη στις περισσότερες περιοχές της χώρας ενώ η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιολόγηση μεταβολή και θα φτάσεις στις περισσότερες περιοχές έως τους 23 βαθμούς.

Η ορατότητα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά ενώ στα δυτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα είναι στις περισσότερες περιοχές μεταβλητοί ασθενείς, στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τις πρωινές ώρες από βόρειες διευθύνσεις, έως 5 μποφόρ στα νοτιοανατολικά.

Ο καιρός σήμερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες στα βόρεια και από το βράδυ και στις υπόλοιπες περιοχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις απο το βράδυ.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα στα βόρεια.

Ανεμοι: Αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα νότια έως 5 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 βαθμούς Κελσίου.