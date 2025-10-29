Eνας 65χρονος Αμερικανός (φωτογραφία, επάνω), ο οποίος είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία μιας γειτόνισσάς του το 1998, εκτελέστηκε χθες Τρίτη στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Η εκτέλεση – με χορήγηση θανατηφόρου ένεσης – ήταν η 15η στη Φλόριντα από την αρχή του έτους

Ο Νόρμαν Γκριμ είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τη δολοφονία της 41χρονης Σίνθια Κάμπελ, την οποία είχε προσκαλέσει στο σπίτι του για καφέ. Μετά το φονικό, πέταξε το πτώμα στα νερά του κόλπου της Πενσακόλα, όπου το εντόπισε αργότερα ένας ψαράς.

Ο Γκριμ εγκατέλειψε τη Φλόριντα, αλλά συνελήφθη ύστερα από τετραήμερο ανθρωποκυνηγητό στην Οκλαχόμα, στο σπίτι συγγενικού προσώπου.

BREAKING: Florida executes Norman Mearle Grim Jr. for the 1998 rape & murder of his neighbor, Cynthia Campbell. His last meal was fried pork chops, mashed potatoes, & a chocolate milkshake. Prosecutors say after inviting her over for coffee, Grim beat & stabbed Campbell to… pic.twitter.com/TwJB51PbDF — Breaking911 (@Breaking911) October 28, 2025

Η εκτέλεση του Γκριμ – με χορήγηση θανατηφόρου ένεσης – ήταν η 15η στη Φλόριντα από την αρχή του έτους.

41 εκτελέσεις

Σε όλη τη χώρα έχουν γίνει φέτος 41 εκτελέσεις θανατοποινιτών στις ΗΠΑ: 34 με θανατηφόρες ενέσεις, πέντε με εισπνοή αζώτου και δύο από εκτελεστικό απόσπασμα (αμφότερες στη Νότια Καρολίνα).

Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις (Καλιφόρνια, Oρεγκον και Πενσιλβάνια) εφαρμόζεται μορατόριουμ στην επιβολή της, κατ’ εντολή των κυβερνητών τους.

Πηγή: ΑΠΕ