Διάδοχος του Concorde; Πρώτη δοκιμαστική πτήση για το «αθόρυβο» υπερηχητικό αεροπλάνο της NASA

Το πρωτότυπο ενός αεροσκάφους της NASA που σχεδιάστηκε να πετά με υπερηχητική ταχύτητα χωρίς υπερβολικό θόρυβο πραγματοποίησε την πρώτη δοκιμαστική πτήση του στην Καλιφόρνια, ένα πρώτο βήμα για την επιστροφή των υπερηχητικών επιβατικών πτήσεων.

Ήδη από τη δεκαετία του 1970 οι υπερηχητικές πτήσεις απαγορεύονται πάνω από την ξηρά στις περισσότερες χώρες, καθώς τα αντικείμενα που ξεπερνούν την ταχύτητα του ήχου παράγουν ισχυρούς, ενοχλητικούς κρότους. Αιτία είναι η συμπίεση των ηχητικών κυμάτων μπροστά από το αεροπλάνο.

Το πειραματικό X-59, το οποίο αναπτύσσεται για λογαριασμό της NASA από την Lockheed Martin, φιλοδοξεί να περιορίσει τα επίπεδα θορύβου στο έδαφος σε περίπου 75 decibel, όσο ο ήχος μιας πόρτας αυτοκινήτου που κλείνει.

Το μυστικό βρίσκεται στο μυτερό ρύγχος και τη μακρόστενη άτρακτο, σχεδιαστικές λύσεις που μειώνουν τη συμπίεση των ηχητικών κυμάτων. To πρόβλημα είναι ότι το μυτερό ρύγχος περιορίζει την ορατότητα και ο πιλότος πρέπει να βασίζεται σε κάμερες και οθόνες.

Την Τρίτη, το X-59 απογειώθηκε από τις εγκαταστάσεις της Lockheed Marton στο Πάλμστνεϊ, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια του Λος Άντζελες, περίπου μία ώρα μετά την ανατολή.

Ανέβηκε απότομα πάνω από τα λιβάδια γύρω από τον διάδρομο τροχοδρόμησης, πραγματοποίησε μια σειρά από κύκλους στον ουρανό και προσγειώθηκε μια ώρα αργότερα κοντά στο Κέντρο Έρευνας Πτήσης «Άρμστρονγκ» στην Καλιφόρνια, δίπλα στην αεροπορική βάση Έντουαρντς.

Σε όλη τη διάρκεια της πτήσης συνοδευόταν από άλλο αεροπλάνο της NASA.

Το μονοκινητήριο, μονοθέσιο τζετ, μήκους 30 μέτρων, πέταξε με υποηχητική ταχύτητα στην πρώτη δοκιμαστική πτήση, φτάνοντας τα 370 χιλιόμετρα την ώρα.

Περίπου 200 εργαζόμενοι της Lockheed Martin μαζί με τις οικογένειές τους παρακολούθησαν την απογείωση από ασφαλή απόσταση.

Το X-59 σχεδιάστηκε να πετά με ταχύτητα 1.490 χιλιομέτρων την ώρα, ή Mach 1,4, σε ύψος 55.000 ποδών (16.700 μέτρα), σχεδόν δύο φορές ταχύτερα και ψηλότερα σε σχέση με τα συμβατικά επιβατικά αεροπλάνα.

Η ταχύτητα του ήχου στο επίπεδο της θάλασσας και σε θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου είναι 1.235 χιλιόμετρα την ώρα.

Το γαλλο-βρετανικό Concorde παραμένει μέχρι σήμερα το μόνο επιβατικό υπερηχητικό αεροπλάνο που έχει παραχθεί ποτέ. Ξεκίνησε υπερατλαντικές πτήσεις για την British Airways και την Air France το 1976 και αποσύρθηκε το 2003 λόγω του υψηλού λειτουργικού κόστους και της περιορισμένης ζήτησης, έπειτα από μια ολέθρια συντριβή στο Παρίσι το 2000.

Έκτοτε, αρκετές εταιρείες έχουν επιχειρήσει να αναπτύξουν μικρά υπερηχητικά τζετ. Τον Ιανουάριο, το πειραματικό XB-1 Boom Supersonic έγινε το πρώτο ιδιωτικό αεροσκάφος που σπάει το φράγμα του ήχου σε δοκιμές.

Αναλυτές της αεροπορικής βιομηχανίας πιστεύουν πάντως ότι οι υπερηχητικές πτήσεις θα παραμείνουν περιορισμένες λόγω της πολύ υψηλότερης κατανάλωσης καυσίμου.