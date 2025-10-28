Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Αναζητώντας τρόπους επιβίωσης
28 Οκτωβρίου 2025 | 15:24

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Αναζητώντας τρόπους επιβίωσης

Η κωμική σειρά HOTΕΛ ΕΛVIRA επιστρέφει με ένα επεισόδιο γεμάτο απρόοπτα. Απόψε, στις 21.00, στο MEGA.

Σύνταξη
Οι ναυαγοί αναζητούν τρόπους να επιβιώσουν στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς HOTΕΛ ΕΛVIRA, απόψε στις 21:00. στο MEGA.

Την ώρα που η ομάδα του ξενοδοχείου ανακαλύπτει τα νοθευμένα ποτά του Παντελή, ο Θεμιστοκλής πασχίζει να συνεννοηθεί με την Αγγλίδα influencer που τον έχει ερωτευτεί παράφορα.

Τι θα δούμε απόψε στο HOTΕΛ ΕΛVIRA.

Επεισόδιο 12 – «SOS» (Β)

Την ώρα που ο Θεμιστοκλής, απελπισμένος, φτάνει στο σημείο να φωνάξει τη Λαμπρινή για να του μεταφράσει όσα του λέει η ερωτοχτυπημένη Αγγλίδα blogger, οι ναυαγοί προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανή την Ντίνα που έχει πάθει προσωρινή αμνησία και έχει γίνει ντροπαλή και λιγομίλητη, σωστή φιλόσοφος.

Προσπαθούν όμως και να επιβιώσουν, δηλαδή να φάνε, να χτίσουν μια καλύβα, να κάνουν σήματα καπνού, και να στείλουν μήνυμα σε μπουκάλι. Κατά την εξερεύνηση του νησιού, βρίσκουν κάπου κρυμμένα κιβώτια με μπουκάλια με αλκοόλ. Πίνουν για να ξεδιψάσουν και γίνονται φέσι, χωρίς να ξέρουν ότι πρόκειται για λαθραίο εμπόρευμα με νοθευμένα ποτά που εμπορεύεται ο Παντελής από έναν «συνεργάτη» του…

YouTube thumbnail

Γκεστ επεισοδίου: Τόνια Σωτηροπούλου, Γιάννης Σπαλιάρας, Χάρης Μπούσουλας

Πρωταγωνιστούν: Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.

Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη
Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης
Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης
Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη
Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιώργος  Βασιλειάδης
Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε
Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου
Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA

Επιτέλους ελεύθερη! Η 61χρονη Μισέλ Ομπάμα για το στιλ, τις τρίχες, τους υποκριτές και το φόβο ως τακτική
Πρώην πρώτη 28.10.25

Επιτέλους ελεύθερη! Η 61χρονη Μισέλ Ομπάμα για το στιλ, τις τρίχες, τους υποκριτές και το φόβο ως τακτική

Σχεδόν μια δεκαετία μετά την αποχώρησή της από τον Λευκό Οίκο, η Μισέλ Ομπάμα αποκαλύπτει ότι αισθάνεται «πιο σίγουρη από ποτέ» καθώς ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο της βιβλίο για το στιλ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Διακόσιοι τόνοι ζωικά απόβλητα από επιχείρηση που κάηκε στην Κέρκυρα ενταφιάζονταν στην Ήπειρο – Τρεις συλλήψεις
Ελλάδα 28.10.25

Διακόσιοι τόνοι ζωικά απόβλητα από επιχείρηση που κάηκε στην Κέρκυρα ενταφιάζονταν στην Ήπειρο – Τρεις συλλήψεις

Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται άλλα 12 άτομα - Σοκάρουν οι εικόνες με τα ζωικά απόβλητα που μεταφέρθηκαν σε περιοχή της Πρέβεζας από εργοστάσιο με κατεψυγμένα όπου εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά πριν λίγες ημέρες στην Κέρκυρα

Σύνταξη
Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για την ΕΕ – Ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ή… ευρωομόλογα
Politico 28.10.25

Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για την ΕΕ – Ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ή… ευρωομόλογα

Η ΕΕ συνεχίζει την προσπάθειά της να πείσει τα κράτη-μέλη ότι η μόνο οδός για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας είναι η χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Χανιά: Ποινική δίωξη στον 22χρονο για τη δολοφονία του θείου του – Πήρε προθεσμία
Ελλάδα 28.10.25

Ποινική δίωξη στον 22χρονο για τη δολοφονία του θείου του στο Ελος - Πήρε προθεσμία

Οι κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν είναι ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία σε χώρο δημόσιας συνάθροισης και οπλοχρησία.

Σύνταξη
Μιλουτίνοφ: «Δύσκολο παιχνίδι με τη Μονακό – Καλό που επιστρέφουν οι τραυματίες»
Euroleague 28.10.25

Μιλουτίνοφ: «Δύσκολο παιχνίδι με τη Μονακό – Καλό που επιστρέφουν οι τραυματίες»

Οι τραυματίες του Ολυμπιακού σιγά σιγά επιστρέφουν και ενόψει του ματς με τη Μονακό, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τόνισε ότι θα είναι μια καλή ευκαιρία για τους «ερυθρόλευκους» να μετρήσουν τις δυνάμεις τους απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η αποστολή για το παιχνίδι με τον Βόλο – «Φρεσκάρει» την ομάδα ο Μεντιλίμπαρ (pic)
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Ολυμπιακός: Η αποστολή για το παιχνίδι με τον Βόλο – «Φρεσκάρει» την ομάδα ο Μεντιλίμπαρ (pic)

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την αποστολή του για το παιχνίδι με τον Βόλο στο Καραϊσκάκη (29/10, 17.30) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson - Ολικό λίφτινγκ από τον Μεντιλίμπαρ.

Σύνταξη
Σαουδική Αραβία: Απίθανο σχέδιο για ποδοσφαιρικό γήπεδο στον… αέρα (vid)
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Σαουδική Αραβία: Απίθανο σχέδιο για ποδοσφαιρικό γήπεδο στον… αέρα (vid)

Η Σαουδική Αραβία χτίζει μια φουτουριστική πόλη που όμοιά της δεν θα έχει υπάρξει στον πλανήτη και όπως φαίνεται αντίστοιχα... φιλόδοξο είναι και το σχέδιο για ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο στην κορυφή ουρανοξύστη, 350 μέρα πάνω από το έδαφος!

Σύνταξη
Τασούλας: Το θρυλικό ΟΧΙ είναι το μέγιστο και έσχατο μάθημα της γενιάς του ’40 προς τη σύγχρονη εποχή μας
Δήλωση ΠτΔ 28.10.25

Τασούλας: Το θρυλικό ΟΧΙ είναι το μέγιστο και έσχατο μάθημα της γενιάς του '40 προς τη σύγχρονη εποχή μας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας έκανε δηλώσεις μετά το πέρας της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Ηρακλής
Ποδόσφαιρο 28.10.25

LIVE: ΟΦΗ – Ηρακλής

LIVE: ΟΦΗ – Ηρακλής. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση ΟΦΗ – Ηρακλής, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Σύνταξη
Ο ποιητής και ο σεξεργάτης – Αθέατες επιστολές μιας «έντονης φιλίας» και μιας εξαπάτησης
Πάθος 28.10.25

Ο ποιητής και ο σεξεργάτης – Αθέατες επιστολές μιας «έντονης φιλίας» και μιας εξαπάτησης

Η αλληλογραφία που μόλις κυκλοφόρησε αποκαλύπτει πώς αναπτύχθηκε ένας ισχυρός δεσμός μεταξύ του ποιητή του «Πένθιμου Μπλουζ», Ουίσταν Ώντεν και ενός εργαζόμενου στο σεξ, που διέρρηξε το σπίτι του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Κρόος στήριξε τον Βινίσιους για το ξέσπασμα κατά την αλλαγή του στο classico (pic)
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Ο Κρόος στήριξε τον Βινίσιους για το ξέσπασμα κατά την αλλαγή του στο classico (pic)

Πολλά αρνητικά σχόλια έχει προκαλέσει η αντίδραση του Βινίσιους κατά τη στιγμή της αλλαγής του στο ντέρμπι της Ρεάλ με τη Μπαρτσελόνα, ωστόσο ένας θρύλος της «Βασίλισσας», ο Τόνι Κρόος, στάθηκε στο πλευρό του Βραζιλιάνου.

Σύνταξη
Ο Γιάνικ Σίνερ ξεπέρασε τα 50 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματικά έπαθλα
Άλλα Αθλήματα 28.10.25

Ο Γιάνικ Σίνερ ξεπέρασε τα 50 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματικά έπαθλα

Με τον θρίαμβό του στη Βιέννη, ο Σίνερ γίνεται ο έβδομος τενίστας στην ιστορία που ξεπερνά το ορόσημο των 50 εκατομμυρίων δολαρίων σε prize money, ενώ τα συνολικά του έσοδα από ATP και χορηγούς αγγίζουν νέο ρεκόρ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ισραήλ: Κατηγορεί τη Χαμάς ότι επέστρεψε λείψανα ομήρου, η σορός του οποίου είχε ανακτηθεί
Έκτακτη σύσκεψη 28.10.25

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι επέστρεψε λείψανα ομήρου, η σορός του οποίου είχε ανακτηθεί

Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου - Ακροδεξιοί υπουργοί του Ισραήλ ζητούν και πάλι την «καταστροφή» της Χαμάς και τον καλούν να πάρει απόφαση για την επιστροφή στον πόλεμο

Σύνταξη
Ο Μπιλ Γκέιτς ζητά αλλαγή προτεραιοτήτων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
«Στροφή στρατηγικής» 28.10.25

Ο Μπιλ Γκέιτς ζητά αλλαγή προτεραιοτήτων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Η προστασία της υγείας και της ευημερίας σε έναν κόσμο που θερμαίνεται έχει μεγαλύτερη σημασία από τους βραχυπρόιεσμους στόχους μείωσης των εκπομπών, υποστηρίζει ο Γκέιτς.

Σύνταξη
Τζάκι Φεράρα: Η χαρισματική γλύπτρια έφυγε από τη ζωή στα 95 της χρόνια με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Art 28.10.25

Τζάκι Φεράρα: Η χαρισματική γλύπτρια έφυγε από τη ζωή στα 95 της χρόνια με υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Η Τζάκι Φεράρα ταξίδεψε στη Βασιλεία της Ελβετίας, προκειμένου να βάλει τέλος στη ζωή της, έστω κι αν ήταν καλά στην υγεία της. Πέθανε σε ηλικία 95 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
