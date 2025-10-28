magazin
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Επαναστάτης Χωρίς Αιτία – Οι συγκλονιστικά πρόωροι θάνατοι των τριών ηθοποιών της ταινίας
Culture Live 28 Οκτωβρίου 2025 | 18:00

Επαναστάτης Χωρίς Αιτία – Οι συγκλονιστικά πρόωροι θάνατοι των τριών ηθοποιών της ταινίας

Οι εμβληματικοί πρωταγωνιστές της θρυλικής ταινίας «Επαναστάτης Χωρίς Αιτία», του 1955, πέθαναν όλοι πριν κλείσουν τα 43 τους χρόνια.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Spotlight

Η ταινία «Επαναστάτης Χωρίς Αιτία» ήταν μια καθοριστική απεικόνιση της νεανικής κουλτούρας, αλλά οι πρωταγωνιστές της αντιμετώπισαν τραγωδίες της πραγματικής ζωής. Η εμβληματική ταινία του 1955 εξερευνά τις ζωές απογοητευμένων και επαναστατημένων εφήβων που προσπαθούν να βρουν την ταυτότητά τους μέσα από τον φακό του πρωταγωνιστή Τζιμ (Τζέιμς Ντιν) και των βοηθητικών χαρακτήρων Τζούντι (Νάταλι Γουντ) και Τζον «Πλάτων» Κρόφορντ (Σαλ Μίνεο).

Αφού ο επαναστάτης Τζιμ μετακομίζει σε μια νέα πόλη, ελπίζοντας να κάνει μια νέα αρχή, βρίσκεται σε παρόμοια προβλήματα. Μέσα από τα σκαμπανεβάσματα, όμως, δημιουργεί δεσμό με τον διαταραγμένο, αλλά ευαίσθητο Πλάτωνα, ενώ παράλληλα αναπτύσσει ένα φλερτ με την οξύθυμη, αλλά ώριμη Τζούντι.

YouTube thumbnail

Η ταινία αποτέλεσε μία από τις τρεις μεγάλες ταινίες του Ντιν και μόνιμο κομμάτι της κληρονομιάς του. Επίσης, ανέδειξε τους Γουντ και Μίνεο σε αστέρες, κερδίζοντας και οι δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ σε ηλικία μόλις 17 ετών.

Ωστόσο, και οι τρεις πρωταγωνιστές έφηβοι ηθοποιοί πέθαναν πριν από την ηλικία των 45 ετών, ενώ ο θάνατός τους συνοδεύτηκε από τραγωδίες, όπως πνιγμός, δολοφονία και αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

Μάρτυρες δήλωσαν αργότερα ότι ένα Ford Tudor του 1950 στράφηκε στην πορεία του σε μια διασταύρωση, σύμφωνα με το History.com, ενώ ισχυρίστηκαν ότι ο Ντιν δεν έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα

Ο Τζέιμς Ντιν και ο μύθος της υπερβολικής ταχύτητας

Λίγο πριν από την κυκλοφορία του «Επαναστάτης χωρίς Αιτία», ο Τζέιμς Ντιν πέθανε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα σε ηλικία 24 ετών, στις 30 Σεπτεμβρίου 1955, όταν οδηγούσε την Porsche 550 Spyder του σε έναν αγώνα σπορ αυτοκινήτων στο Salinas της Καλιφόρνια.

Μάρτυρες δήλωσαν αργότερα ότι ένα Ford Tudor του 1950 στράφηκε στην πορεία του σε μια διασταύρωση, σύμφωνα με το History.com, ενώ ισχυρίστηκαν ότι ο Ντιν δεν έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα.

Ο Ντιν υπέστη εσωτερικές κακώσεις κι έναν σπασμένο λαιμό πριν μεταφερθεί στο Paso Robles War Memorial Hospital κι επιβεβαιωθεί ο θάνατός του. Σύμφωνα με τον ιστότοπο James Dean Gallery, πάνω από 600 πενθούντες παρακολούθησαν την κηδεία του, ενώ πάνω από 2.400 θαυμαστές παρατάχθηκαν στους δρόμους πριν αναπαυθεί στο Park Cemetery.

Ο Επαναστάτης χωρίς αιτία κυκλοφόρησε λιγότερο από ένα μήνα μετά το θάνατό του, στις 27 Οκτωβρίου 1955, και την επόμενη χρονιά, έλαβε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ μετά θάνατον για την ερμηνεία του στην ταινία Ανατολικά της Εδέμ.

Για μια άλλη ταινία του που κυκλοφόρησε μετά θάνατον, τον «Γίγα», έλαβε μια δεύτερη υποψηφιότητα για Όσκαρ. Παρά τη σύντομη καριέρα του, ο Ντιν έγινε ένα παντοτινό πολιτιστικό είδωλο, καθορίζοντας τη νεανική κουλτούρα της δεκαετίας του 1950, την εφηβική επανάσταση και τα αντιπολιτισμικά κινήματα για τα επόμενα χρόνια.

Το υποκριτικό του στυλ επηρέασε πολλούς ηθοποιούς, συμπεριλαμβανομένου του Μάρτιν Σιν, ο οποίος έχει μιλήσει έντονα για την επίδραση του Ντιν στην καριέρα του.

«Όλες οι ταινίες του είχαν βαθιά επίδραση στη ζωή μου, στη δουλειά μου και σε όλη τη γενιά μου» δήλωσε ο Σιν, ο οποίος ήταν αφηγητής του ντοκιμαντέρ James Dean: Forever Young, στο Today το 2005. «Ξεπέρασε την κινηματογραφική υποκριτική. Δεν ήταν πλέον υποκριτική, ήταν ανθρώπινη συμπεριφορά».

Επαναστάτης χωρίς Αιτία

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Νίκολας Ρέι (δεξιά) με τη Νάταλι Γουντ και τον Τζέιμς Ντιν στα γυρίσματα της ταινίας Επαναστάτης χωρίς Αιτία (1955) / © 1955 Warner Brothers, Inc.

Η Νάταλι Γουντ και ο «τυχαίος πνιγμός»

Η Νάταλι Γουντ έλαβε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ για την ταινία Επαναστάτης χωρίς Αιτία σε ηλικία μόλις 17 ετών. Υποδύθηκε την Τζούντι, ένα δημοφιλές κορίτσι που αναζητά απεγνωσμένα την έγκριση του πατέρα της μέσω της εξέγερσης, πριν αγκαλιάσει την πιο σίγουρη πλευρά της μετά τη συνάντηση με τον Τζιμ.

Η Γουντ πρωταγωνίστησε σε αναγνωρισμένα μιούζικαλ όπως το West Side Story (1961) και το Gypsy (1962) και κέρδισε υποψηφιότητες για Όσκαρ για τους ρόλους της στο Πυρετός στο Αίμα (Splendor in the Grass, 1961) και στο Αγάπησα έναν Ξένο (Love with the Proper Stranger, 1963).

Έγινε γνωστή ως γέφυρα μεταξύ του παλιού και του νέου Χόλιγουντ μετά την ερμηνεία της στην καταξιωμένη ταινία Bob & Carol & Ted & Alice του 1969, καθώς και τη Χρυσή Σφαίρα που κέρδισε το 1979 για το ρόλο της στη μίνι σειρά (Όσο Υπάρχουν Άνθρωποι) From Here to Eternity.

Το 1981, η Γουντ πέθανε κατά τη διάρκεια μιας απόδρασης με σκάφος στο νησί Catalina της Καλιφόρνιας, πάνω στο 19 μέτρων γιοτ της, στο οποίο βρισκόταν μαζί με τον Βάγκνερ

Η προσωπική ζωή της Γουντ δεν γνώρισε τόση σταθερότητα όσο η επαγγελματική της καριέρα – παντρεύτηκε τον ηθοποιό Ρόμπερτ Βάγκνερ το 1957 πριν χωρίσουν το 1962, ενώ στη συνέχεια είχε και άλλες σχέσεις με τους ηθοποιούς Γουόρεν Μπίτι και Μάικλ Κέιν.

Παντρεύτηκε τον παραγωγό Ρίτσαρντ Γκρέγκσον, με τον οποίο απέκτησε την κόρη της Νατάσα, το 1969, πριν χωρίσουν το 1972. Στη συνέχεια η Γουντ ξαναπαντρεύτηκε τον Βάγκνερ, με τον οποίο απέκτησε μια κόρη, την Κόρτνεϊ.

Το 1981, η Γουντ πέθανε κατά τη διάρκεια μιας απόδρασης με σκάφος στο νησί Catalina της Καλιφόρνιας, πάνω στο 19 μέτρων γιοτ της, στο οποίο βρισκόταν μαζί με τον Βάγκνερ, τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία Brainstorm, Κρίστοφερ Γουόκεν και τον φίλο τους -και καπετάνιο του σκάφους- Ντένις Ντέιφερν.

Ο θάνατος της Γουντ είχε αρχικά χαρακτηριστεί ως «τυχαίος πνιγμός», αλλά τώρα έχει χαρακτηριστεί ως «πνιγμός και άλλοι αδιευκρίνιστοι παράγοντες» μετά από μια σειρά σκοτεινών λεπτομερειών που προέκυψαν.


Το 2011, ο Ντέιφερν είπε στις αρχές ότι η Γουντ και ο Βάγκνερ φέρεται να είχαν τσακωθεί λίγο πριν από τον θάνατό της -κάτι που είχε προηγουμένως αποκρύψει- και η έρευνα άνοιξε ξανά. Μετά από περισσότερες από εκατό μαρτυρίες, οι αρχές απάλλαξαν τον Βάγκνερ από κάθε κατηγορία το 2022, λέγοντας ότι εξαντλήθηκαν όλα τα στοιχεία, αλλά η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.
Η κόρη της Γουντ, Νατάσα, δήλωσε στο People το 2024 ότι η επίδραση της μητέρας της στους άλλους είναι μεγάλη.

«Είναι απλά απίστευτο ότι υπάρχει μια συνάφεια για εκείνη όλα αυτά τα χρόνια μετά. Και ότι οι άνθρωποι αισθάνονται πραγματικά ότι την ήξεραν ή ότι αισθάνονται αυτή την προστατευτικότητα απέναντί της. Είμαι περήφανη γι’ αυτήν που μπόρεσε να έχει αυτή την επίδραση στους ανθρώπους. Ίσως όλα ήταν γραφτό να γίνουν με έναν περίεργο τρόπο. Ίσως η ικανότητά της να αγγίζει τους ανθρώπους να είναι μεγαλύτερη με την απουσία της από τη γη».

Η Σαλ Μίνεο και το μαχαίρι στην καρδιά

Ο Μίνεο έλαβε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ για τον ρόλο του στην ταινία Επαναστάτης χωρίς Αιτία, και έγινε ο δεύτερος νεότερος υποψήφιος για Όσκαρ, πριν κερδίσει μια δεύτερη υποψηφιότητα για τον ρόλο του στο ιστορικό δράμα Exodus του 1960.

Μέρος της κληρονομιάς του Μίνεο στον ρόλο του ως «Πλάτων» προέρχεται από την απεικόνιση ενός υπονοούμενου ρομαντικού ενδιαφέροντος για τον Τζιμ, το οποίο ήταν προοδευτική αναπαράσταση για μια ταινία της δεκαετίας του 1950.

Ο ηθοποιός Γουίλσον Κρουζ ανέφερε τον Επαναστάτη χωρίς Αιτία ως τεράστια επιρροή στη ζωή και την καριέρα του ως γκέι άντρας που υποδύεται έναν γκέι χαρακτήρα. Έκανε έναν παραλληλισμό μεταξύ τόσο της Τζούντι όσο και του Πλάτωνα που ερωτεύονται τον Τζιμ και της Άντζελα (Κλερ Ντέινς) και του Ρίκι (Κρουζ) που νοσταλγεί τον Τζόρνταν (Τζάρεντ Λέτο) στο My So-Called Life του 1994.

Το 1972, επιβεβαίωσε την αμφιφυλοφιλία του και είχε σχέση με τον συνταξιούχο ηθοποιό και προπονητή υποκριτικής Κόρτνεϊ Μπερ μέχρι τον σοκαριστικό θάνατό του σε ηλικία 37 ετών, στις 12 Φεβρουαρίου 1976


«Το Επαναστάτης χωρίς Αιτία ήταν μια ταινία που μου άρεσε πολύ όταν μεγάλωσα, την οποία έβλεπα πολύ, την ήξερα καλά και ταυτίστηκα με τους παραλληλισμούς από πολύ νωρίς» δήλωσε ο Κρουζ στο People το 2024. «Ήξερες ότι ο Σαλ Μίνεο ήταν ερωτευμένος με τον Τζέιμς Ντιν, αλλά ποτέ δεν μιλούσαν γι’ αυτό. Ήξερες ότι ο Ρίκι Βάσκεζ ήταν ερωτευμένος με τον Τζόρνταν Καταλάνο, αλλά επίσης τιμούσε και ήταν ευαίσθητος στο γεγονός ότι ήξερε πώς ένιωθε η Άντζελα γι’ αυτόν».

Ο Μίνεο είχε μια σχέση με την ηθοποιό Τζιλ Χόγουορθ, την οποία γνώρισε στα γυρίσματα της ταινίας Exodus, για μερικά χρόνια μετά την πρεμιέρα της ταινίας, το 1960. Το 1972, επιβεβαίωσε την αμφιφυλοφιλία του και είχε σχέση με τον συνταξιούχο ηθοποιό και προπονητή υποκριτικής Κόρτνεϊ Μπερ μέχρι τον σοκαριστικό θάνατό του σε ηλικία 37 ετών, στις 12 Φεβρουαρίου 1976.


Εκείνο το βράδυ, καθώς ο Μίνεο επέστρεφε στο σπίτι του από μια πρόβα θεατρικού έργου για το P.S. Your Cat is Dead περίπου στις 10:00 μ.μ., μαχαιρώθηκε στην καρδιά έξω από το διαμέρισμά του στο Δυτικό Χόλιγουντ, σύμφωνα με τους New York Times.

Οι γείτονες του Μίνεο άκουσαν τις κραυγές του για βοήθεια και τον βρήκαν να αιμορραγεί έντονα πριν υποκύψει στα τραύματά του. Ενώ υπήρχαν πολλές εικασίες σχετικά με το ποιος σκότωσε τον Μίνεο, ο διανομέας πίτσας Λάιονελ Ρέι Γουίλιαμς καταδικάστηκε και του επιβλήθηκαν 51 χρόνια φυλάκισης για τη δολοφονία του Μίνεο και τη διάπραξη 10 ληστειών, σύμφωνα με την εφημερίδα Los Angeles Sentinel.

Παρά την καταδίκη, ο Γουίλιαμς συνεχίζει να υποστηρίζει την αθωότητά του.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Οι τρεις πρωταγωνιστές του «Επαναστάτης χωρίς Αιτία» / © Warner Borthers, Inc.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Οι «ταύροι» επιστρέφουν – Tι βλέπουν οι διαχειριστές κεφαλαίων έως το 2026

Wall Street: Οι «ταύροι» επιστρέφουν – Tι βλέπουν οι διαχειριστές κεφαλαίων έως το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Economy
Αποταμίευση: Η οικονομία της υπερκατανάλωσης επιστρέφει

Αποταμίευση: Η οικονομία της υπερκατανάλωσης επιστρέφει

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ο ποιητής και ο σεξεργάτης – Αθέατες επιστολές μιας «έντονης φιλίας» και μιας εξαπάτησης
Πάθος 28.10.25

Ο ποιητής και ο σεξεργάτης – Αθέατες επιστολές μιας «έντονης φιλίας» και μιας εξαπάτησης

Η αλληλογραφία που μόλις κυκλοφόρησε αποκαλύπτει πώς αναπτύχθηκε ένας ισχυρός δεσμός μεταξύ του ποιητή του «Πένθιμου Μπλουζ», Ουίσταν Ώντεν και ενός εργαζόμενου στο σεξ, που διέρρηξε το σπίτι του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θα είχε μεγαλύτερη πλάκα αν ήμουν ο Τζέιμς Μποντ: Η Σίντνεϊ Σουίνι απαντά στις φήμες για το αν θα γίνει το επόμενο κορίτσι του 007
Σφίγγα 28.10.25

Θα είχε μεγαλύτερη πλάκα αν ήμουν ο Τζέιμς Μποντ: Η Σίντνεϊ Σουίνι απαντά στις φήμες για το αν θα γίνει το επόμενο κορίτσι του 007

Μετά από τέσσερις μήνες, όταν άρχισαν να ακούγονται για πρώτη φορά οι φήμες, η σταρ του Euphoria Σίντνεϊ Σουίνι απάντησε για πρώτη αν θα είναι το επόμενο κορίτσι του Τζέιμς Μποντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
H «κινηματογραφική» ληστεία του Λούβρου: Δύο ύποπτοι, ελάχιστες πληροφορίες…. και τώρα τι;
Σιγή ιχθύος 28.10.25

H «κινηματογραφική» ληστεία του Λούβρου: Δύο ύποπτοι, ελάχιστες πληροφορίες…. και τώρα τι;

Πάνω από 100 ερευνητές προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο της ληστείας στο Λούβρο, όπου κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, σοκάροντας τη Γαλλία και τον κόσμο.

Σύνταξη
Ντιρλαντά – Η μέρα που κατασχέθηκε ο δίσκος του Σαββόπουλου με εισαγγελική εντολή
Τίνος είναι; 27.10.25

Ντιρλαντά – Η μέρα που κατασχέθηκε ο δίσκος του Σαββόπουλου με εισαγγελική εντολή

Στις 27 Οκτωβρίου του 1970, ο εισαγγελέας δίνει τέλος στη διένεξη μεταξύ Διονύση Σαββόπουλου και καπετάν Παντελή Γκίνη αποφαινόμενος ότι το διαφιλονικούμενο Ντιρλαντά είναι δημοτικό άσμα και διατάσσεται η κατάσχεση του δίσκου που κυκλοφορεί με την εκτέλεση του Σαββόπουλου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μίκι κάνε πέρα! Πώς η σκυλίτσα από την Αυστραλία Bluey έγινε παγκόσμιο φαινόμενο 2 δισ. – «Όπως MrBeast»
Υπερδύναμη 27.10.25

Μίκι κάνε πέρα! Πώς η σκυλίτσα από την Αυστραλία Bluey έγινε παγκόσμιο φαινόμενο 2 δισ. – «Όπως MrBeast»

Το Bluey ξεκίνησε ως μια σειρά κινουμένων σχεδίων για παιδιά. Σήμερα το καρτούν με καταγωγή από την Αυστραλία  είναι ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο και μια εμπορική δύναμη που υπολογίζεται πως αγγίζει τα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Όλα είναι τέχνη. Όλα είναι πολιτική»: Πώς ο Άι Γουέι Γουέι απέδειξε ότι τέχνη και πολιτική είναι έννοιες αχώριστες
Ai Weiwei’s Turandot 27.10.25

«Όλα είναι τέχνη. Όλα είναι πολιτική»: Πώς ο Άι Γουέι Γουέι απέδειξε ότι τέχνη και πολιτική είναι έννοιες αχώριστες

Από κομπάρσος του Τζεφιρέλι στη Νέα Υόρκη, ο Άι Γουέι Γουέι γίνεται σκηνοθέτης της δικής του Turandot στην Όπερα της Ρώμης, μετατρέποντας το όραμα του Πουτσίνι σε πολιτική αλληγορία για την ελευθερία.

Σύνταξη
Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα: Οι φήμες έβαλαν και τον Τζορτζ ΜακΚέι στο παιχνίδι για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ
Ατελείωτη λίστα 27.10.25

Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα: Οι φήμες έβαλαν και τον Τζορτζ ΜακΚέι στο παιχνίδι για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ

Ο 33χρονος άγγλος ηθοποιός Τζορτζ ΜακΚέι έχει ακούσει το όνομά του να «παίζει» για τον ρόλο του νέου Τζέιμς Μποντ και κλήθηκε να απαντήσει αν θα ήταν θετικός να γίνει ο επόμενος 007.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γιατί τα ζώα-ηθοποιοί του Χόλιγουντ δεν μπορούν να βρουν δουλειά πλέον;
Ταμείο ανεργίας 27.10.25

Γιατί τα ζώα-ηθοποιοί του Χόλιγουντ δεν μπορούν να βρουν δουλειά πλέον;

Έχουν βοηθήσει στην κατάκτηση Όσκαρ, έχουν ενισχύσει τα έσοδα των ταινιών και έχουν επισκιάσει τους διάσημους συμπρωταγωνιστές τους — αλλά αυτές τις μέρες, τα ζώα του Χόλιγουντ δεν φαίνεται να μπορούν να βρουν δουλειά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο Θάνατος στη Βενετία μου κατέστρεψε τη ζωή» – Ένα αντίο στο πιο τραγικά όμορφο αγόρι του κόσμου
Περίεργο κάρμα 27.10.25

«Ο Θάνατος στη Βενετία μου κατέστρεψε τη ζωή» - Ένα αντίο στο πιο τραγικά όμορφο αγόρι του κόσμου

Ο Μπιόρν Αντρέσεν, ο Σουηδός ηθοποιός που πρωταγωνίστησε στην ταινία «Θάνατος στη Βενετία», πέθανε σε ηλικία 70 ετών. Πρωταγωνίστησε επίσης στην ταινία Μεσοκαλόκαιρο και έγινε μουσικός, ενώ αποκαλούταν «το πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο» – ένας τίτλος με τον οποίο αγωνίστηκε όλη του τη ζωή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιώργος Λάνθιμος: Η (όχι και τόσο) αναπάντεχη κατάταξη των 10 ταινιών του από το New York Magazine
«Λαν-θυμίζει» 27.10.25

Γιώργος Λάνθιμος: Η (όχι και τόσο) αναπάντεχη κατάταξη των 10 ταινιών του από το New York Magazine

Διάλογοι που θυμίζουν ασθενείς που έχουν υποστεί λοβοτομή, ψυχρή και αποστασιοποιημένη κινηματογράφηση, μυστηριώδης ή αινιγματική συμπεριφορά - Ο Γιώργος Λάνθιμος στο μικροσπόπιο και μια κατάταξη των 10 ταινιών του, που μάλλον μας βρίσκει σύμφωνους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
A House of Dynamite: Πώς μια ταινία του Netflix έκανε άνω-κάτω το Πεντάγωνο των ΗΠΑ
Missile Defense Agency 27.10.25

A House of Dynamite: Πώς μια ταινία του Netflix έκανε άνω-κάτω το Πεντάγωνο των ΗΠΑ

Η νέα ταινία της Κάθριν Μπίγκελοου A House of Dynamite προκάλεσε την οργή του Πενταγώνου, καθώς παρουσιάζει την αμερικανική αντιπυραυλική άμυνα να αποτυγχάνει, με την αρμόδια υπηρεσία να μιλά για «ανακρίβειες»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μάθιου Πέρι: «Σήμερα θα ήταν ευτυχισμένος» – Συγκλονιστική επιστολή της αδελφής του δύο χρόνια μετά τον θάνατό του
Σαν σήμερα 28.10.25

Μάθιου Πέρι: «Σήμερα θα ήταν ευτυχισμένος» – Συγκλονιστική επιστολή της αδελφής του δύο χρόνια μετά τον θάνατό του

Δύο χρόνια ακριβώς μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, η αδελφή του, Κέιτλιν Μόρισον, αποκαλύπτει την υποκρισία των κέντρων αποτοξίνωσης και τη νέα δομή που φέρει την κληρονομιά του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ
Euroleague 28.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ

LIVE: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 7η αγωνιστική της Euroleague. Tηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Γαλλία: Ξανά αδιέξοδο – Κυβέρνηση, Ρεπουμπλικάνοι και ακροδεξιά ενάντια στη φορολόγηση των υπερπλουσίων
Δημοσιονομική κρίση 28.10.25

Γαλλία: Ξανά αδιέξοδο – Κυβέρνηση, Ρεπουμπλικάνοι και ακροδεξιά ενάντια στη φορολόγηση των υπερπλουσίων

Η κυβερνητική συμμαχία, αλλά και η Λεπέν αρνούνται να ψηφίσουν και τη «light» φορολόγηση των υπερπλουσίων. Οι Σοσιαλιστές έχουν απειλήσει με μομφή αν η κυβέρνηση δεν δεχθεί την πρότασή τους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η επενδυτική «στόχευση» του Λαμίν Γιαμάλ
On Field 28.10.25

Η επενδυτική «στόχευση» του Λαμίν Γιαμάλ

Τα χρήματα που κερδίζει ο νεαρός σούπερ σταρ της Μπάρτσα είναι εξωπραγματικά και ο διεθνής άσος δείχνει να προτιμά τις επενδύσεις στον χώρο των ακινήτων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πετρούπολη: Συμμορία ανηλίκων τρομοκρατεί τους κατοίκους της περιοχής – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 28.10.25

Πετρούπολη: Συμμορία ανηλίκων τρομοκρατεί τους κατοίκους της περιοχής – Βίντεο ντοκουμέντο

Οι δράστες, σύμφωνα με μαρτυρίες στην Πετρούπολη, δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν βία, ενώ όπως φαίνεται είναι γνώριμοι των Αρχών καθώς έχουν απασχολήσει πολλές φορές για παρόμοια αδικήματα.

Σύνταξη
«Είναι δύσκολο να μην τον ερωτευτείς» – Η Κέιτ Χάντσον υπογραμμίζει τη γοητεία του Χιου Τζάκμαν
Τρελή χημεία 28.10.25

«Είναι δύσκολο να μην τον ερωτευτείς» - Η Κέιτ Χάντσον υπογραμμίζει τη γοητεία του Χιου Τζάκμαν

Η Κέιτ Χάντσον επαινεί γελώντας τον συμπρωταγωνιστή της στο «Song Sung Blue» Χιου Τζάκμαν. Οι δύο τους υποδύονται ένα ζευγάρι μουσικών που παλεύουν για να δημιουργήσουν μια μπάντα-αφιέρωμα στον Νιλ Ντάιαμοντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών σε Γάζα και Ράφα
Με εντολή Νετανιάχου 28.10.25 Upd: 20:58

Κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών σε Γάζα και Ράφα

Παράλληλα υπάρχει έντονη δραστηριότητα στον ουρανό της Γάζας, με ισραηλινά drone να αιωρούνται σε αυτόν - Η επίθεση πραγματοποιείται μετά από εντολή του Νετανιάχου για πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ επιχείρησαν να δωροδοκήσουν τον πιλότο του Μαδούρο για να τον παραδώσει στα χέρια τους
Ιστορίες κατασκοπίας; 28.10.25

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ επιχείρησαν να δωροδοκήσουν τον πιλότο του Μαδούρο για να τον παραδώσει στα χέρια τους

Επιχείρηση δωροδοκίας του πιλότου του Μαδούρο φέρονται να έκαναν οι ΗΠΑ στην προσπάθειά τους να τον ανατρέψουν από την εξουσία στη Βενεζουέλα. Ωστόσο το σχέδιο όχι μόνο απέτυχε, αλλά και αποκαλύφθηκε.

Σύνταξη
Παναιτωλικός-Ελλάς Σύρου 4-1: Πρώτη νίκη στο Κύπελλο για τους ορεξάτους Αγρινιώτες (vid)
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Παναιτωλικός-Ελλάς Σύρου 4-1: Πρώτη νίκη στο Κύπελλο για τους ορεξάτους Αγρινιώτες (vid)

Εκανε… σεφτέ ο Παναιτωλικός την 3η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, καθώς νίκησε άνετα την Ελλάδα Σύρου με 4-1. Οι φιλοξενούμενοι δεν κλείστηκαν. Από ένα δοκάρι οι δυο ομάδες

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – Athens Kallithea
Ποδόσφαιρο 28.10.25

LIVE: Κηφισιά – Athens Kallithea

LIVE: Κηφισιά – Athens Kallithea. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Κηφισιά – Athens Kallithea, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Σύνταξη
28η Οκτωβρίου: Συγκινητικό μήνυμα σημαιοφόρου στην παρέλαση – Τι σημαίνει το καρπούζι που είχε στο μανίκι
Μαθητική παρέλαση 28.10.25

28η Οκτωβρίου: Συγκινητικό μήνυμα από σημαιοφόρο - Τι σημαίνει το καρπούζι που είχε στο μανίκι

Έκανε παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου έχοντας στο μανίκι του πουκαμίσου της ένα καρπούζι - σύμβολο που έχει γίνει διεθνώς συνώνυμο συγκεκριμένης στάσης γύρω από ένα μείζον πρόβλημα που παραμένει άλυτο.

Σύνταξη
Μπιγιονσέ και Σολάνζ Νόουλς τραγούδησαν στη μητέρα τους πριν το χειρουργείο για καρκίνο του μαστού – «Μπήκα γελώντας»
Walk With Me 28.10.25

Μπιγιονσέ και Σολάνζ Νόουλς τραγούδησαν στη μητέρα τους πριν το χειρουργείο για καρκίνο του μαστού – «Μπήκα γελώντας»

Πριν οδηγηθεί στο χειρουργείο για καρκίνο του μαστού, η Τίνα Νόουλς λέει πως οι κόρες της, Μπιγιονσέ και Σολάνζ, της τραγούδησαν για να της δώσουν δύναμη. «Ένιωσα πως όλα θα πάνε καλά».

Σύνταξη
Χανιά: Από μία σφαίρα στην καρδιά ο θάνατος του 52χρονου στο Έλος – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση
Ελλάδα 28.10.25

Χανιά: Από μία σφαίρα στην καρδιά ο θάνατος του 52χρονου στο Έλος – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Τραύματα από τρεις σφαίρες εντόπισε ο ιατροδικαστής στον 52χρονο ωστόσο ένα ήταν το θανατηφόρο στην καρδιά - Ο δράστης υπέδειξε στην αστυνομία που είχε πετάξει το πιστόλι μετά το φονικό στο Έλος Κισάμου

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου διέταξε να πραγματοποιηθούν «αμέσως ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα
Κόσμος 28.10.25

Ο Νετανιάχου διέταξε να πραγματοποιηθούν «αμέσως ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα

Νέα εντολή Νετανιάχου για σφοδρή επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, μετά από συνάντηση για την αντίδραση του Ισραήλ στις «επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός εκ μέρους της Χαμάς»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο Μαδούρο κατηγορεί τον Τραμπ ότι πιέζει για αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα – Πού αλλού «χώνει τη μύτη του»;
Αμερικανικές τακτικές 28.10.25

Ο Μαδούρο κατηγορεί τον Τραμπ ότι πιέζει για αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα – Πού αλλού «χώνει τη μύτη του»;

Καθώς το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R Ford πλησιάζει τις ακτές της Βενεζουέλας, ο πρόεδρος Νικολά Μαδούρο κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ ότι «επινοεί έναν νέο αιώνιο πόλεμο» εναντίον του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο