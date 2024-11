Ο άγνωστος εραστής του Τζέιμς Ντιν: Η μυστική ζωή ενός οργισμένου ειδώλου

«Ονειρέψου λες και θα ζήσεις για πάντα. Ζήσε λες και θα πεθάνεις σήμερα» είπε και στις 30 Σεπτεμβρίου του 1955 θα αφήσει την τελευταία του πνοή σε έναν αυτοκινητόδρομο της Καλιφόρνιας. Ο Τζέιμς Ντιν έφυγε άδοξα από τη ζωή σε ηλικία 24 ετών και μεταμορφώθηκε σε μύθο.

Από τότε έχουν περάσει 69 χρόνια και ο θρύλος του, στο πέρασμα των χρόνων, γιγαντώθηκε. Έστω κι αν πρόλαβε να πρωταγωνιστήσει μόλις σε τρεις ταινίες – αλλά, τι ταινίες. Νέος, όμορφος, ταλαντούχος, αντισυμβατικός, επαναστάτης είναι μερικά από τα επίθετα που τον ακολουθούν όλες αυτές τις δεκαετίες.

Θα έλεγε κανείς, ότι τίποτα δεν είχε μείνει κρυφό από τη ζωή του Τζέιμς Ντιν μέσα σε αυτά τα χρόνια. Ωστόσο ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για το Χόλιγουντ – εδώ κολλάει πολύ η φράση που είχε πει ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ. στο «Avengers» ως Τόνι Σταρκ / Iron Man «τα μυστικά του έχουν μυστικά».

Τουλάχιστον αυτό φαίνεται να υποστηρίζει ένα νέο βιβλίο, με τίτλο «Jimmy: The Secret Life of James Dean» του συγγραφέα Τζέισον Κολαβίτο, που θα κυκλοφορήσει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ένα βιβλίο που βγάζει στο φως της δημοσιότητας μερικές άγνωστες ιστορίες από τη σύντομη ζωή του Τζέιμς Ντιν. Όπως τη σχέση του με έναν άλλο άνδρα στις αρχές της δεκαετίας του ’50, τον οποίο πλήρωσε για να μην μιλήσει και να αποφύγει το σκάνδαλο.

Σύμφωνα με τον συγγραφέα, ο Τζέιμς Ντιν γνώρισε τον Ρότζερς Μπράκετ το 1951 όταν εγκατέλειψε το UCLA και μετακόμισε στη Σάντα Μόνικα, προκειμένου να μπει στη βιομηχανία του θεάματος.

Ωστόσο, μέχρι να τα καταφέρει, έπρεπε να κάνει διάφορες δουλειές για να τα βγάλει πέρα οικονομικά. Μια από αυτές ήταν σε ένα βενζινάδικο, όπου γνώρισε τον Μπράκετ που τότε εργαζόταν στη διαφημιστική εταιρία Foote, Cone & Belding και είχε «άκρες» στον κινηματογράφο.

Αυτός ήταν ο άνθρωπος που στήριξε τόσο οικονομικά όσο και ψυχολογικά τον Ντιν στο ξεκίνημα της καριέρας του, μέσα από μια σχέση που θύμιζε πότε αυτή μεταξύ «πατέρα και γιου» και πότε εραστών.

