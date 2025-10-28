newspaper
Ελαιόλαδο: Υπό πίεση οι τιμές παραγωγού – Αυξήθηκαν οι εισαγωγές
28 Οκτωβρίου 2025 | 07:37

Ελαιόλαδο: Υπό πίεση οι τιμές παραγωγού – Αυξήθηκαν οι εισαγωγές

Τι δείχνουν τα στοιχεία του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας για τις τιμές, τις εξαγωγές, τις εισαγωγές και την κατανάλωση στο ελαιόλαδο

Σε μεταβατική φάση βρίσκεται το ελαιόλαδο, εν αναμονή της νέας συγκομιδής στις μεγάλες παραγωγικές χώρες στη λεκάνη της Μεσογείου, καθώς ενώ καταγράφεται αύξηση της ποσότητας των εξαγωγών και εισαγωγών, οι τιμές παραγωγού πιέζονται έντονα.

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας (IOC) για τον Σεπτέμβριο, αποκαλύπτονται σημαντικές τάσεις όσον αφορά τις τιμές παραγωγού, τις εξαγωγές, τις εισαγωγές αλλά και την κατανάλωση, τόσο στο ελαιόλαδο όσο και στις επιτραπέζιες ελιές.

Οι εξαγωγές ελαιολάδου εκτός ΕΕ αυξήθηκαν σε όγκο, αλλά η μονάδα τιμής (ευρώ/κιλό) υποχώρησε σημαντικά

Ειδικότερα, οι τιμές παραγωγού στο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο ανέβηκαν τον Σεπτέμβριο, αλλά παραμένουν αισθητά χαμηλότερες σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι.

Την ίδια στιγμή, οι εξαγωγές ελαιολάδου εκτός ΕΕ αυξήθηκαν σε όγκο, αλλά η μονάδα τιμής (ευρώ/κιλό) υποχώρησε σημαντικά. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές ελαιολάδου από τις βασικές αγορές αυξήθηκαν κατά περίπου 11% για το διάστημα Οκτώβριος 2024 – Ιούλιος 2025 έναντι της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης εσοδείας.

Στις επιτραπέζιες ελιές, οι εισαγωγές στις βασικές αγορές μειώθηκαν κατά περίπου 13% για την περίοδο Σεπτέμβριος 2024-Ιούλιος 2025 σε σχέση με την προηγούμενη εσοδεία.

Οι τιμές στο ελαιόλαδο

Τον Σεπτέμβριο του 2025 οι τιμές παραγωγού για το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παρουσίασαν άνοδο ξεπερνώντας τα 4 ευρώ/κιλό.

Παρά την πρόσφατη άνοδο, υπάρχει σημαντική υποχώρηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ειδικά σε Ισπανία και Ελλάδα, ενώ η Ιταλία φαίνεται να αντιστέκεται καλύτερα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα μηνιαία στοιχεία του IOC, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης εσοδείας δείχνει πτώση:

• Στην Ισπανία (περιοχή της Χαέν) η τιμή ήταν 4,315 ευρώ/κιλό, δηλαδή μειωμένη κατά 41 % σε σχέση με την ίδια εβδομάδα πέρσι.

• Στην Ιταλία (Μπάρι): 9,43 ευρώ/κιλό, (αύξηση κατά 3% σε ετήσια βάση).

• Στην Ελλάδα (Χανιά): 4,40 ευρώ/κιλό (μείωση κατά 34% σε σχέση με πέρσι).

Οι εξαγωγές

Τον Αύγουστο, η μέση μοναδιαία αξία των εξαγωγών εκτός ΕΕ ανήλθε σε 5,32 ευρώ/κιλό, αντιπροσωπεύοντας μείωση 42% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου καλλιεργητικού έτους. Η κατάσταση αυτή συνέβαλε σε αύξηση 11% των εισαγωγών ελαιολάδου από τις κύριες αγορές μεταξύ Οκτωβρίου 2024 και Ιουλίου 2025 .

Ειδικά για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, η τιμή αυτή ήταν 5,8 ευρώ/κιλό.

Σε όρους όγκου, οι εξαγωγές ανήλθαν σε 51.406 τόνους (αύξηση κατά 15% ετησίως και μείωση κατά 31,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα), εκ των οποίων 70,8 % (36.402 τόνοι) αφορούσαν εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.

Παρότι ο όγκος αυξήθηκε, η τιμή μονάδας υποχώρησε σοβαρά κατά 73.2% σε ετήσια βάση και κατά 1,6% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ένδειξη πιθανής πλεονάζουσας προσφοράς ή πίεσης τιμών στις διεθνείς αγορές.

Οι εισαγωγές στο ελαιόλαδο

Για το διάστημα Οκτώβριος 2024 έως Ιούλιος 2025 οι εισαγωγές ελαιολάδου στις κύριες αγορές αυξήθηκαν κατά 11% σε σχέση με την ίδια περίοδο του καλλιεργητικού έτους 2023/24.

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως σε αγορές όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Κίνα και οι ΗΠΑ.

Είναι λοιπόν φανερό πως ενώ η παραγωγή/τιμές πιέζονται στην Ισπανία/Ελλάδα/Ιταλία, η διεθνής ζήτηση – τουλάχιστον σε όγκο – παρουσιάζει δυναμική αύξησης.

Η κατανάλωση

Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή (HICP) για το ελαιόλαδο στην ΕΕ μειώθηκε κατά 27,5 % τον Αύγουστο 2025 σε σχέση με τον Αύγουστο 2024, σημειώνοντας ελαφρώς μικρότερη πτώση απ’ ότι τον Ιούλιο (μείωση κατά 1,4% σε μηνιαία βάση).

Η μείωση συνεχίζεται από τον Απρίλιο 2024, και οι μεγαλύτερες πτώσεις σημειώθηκαν σε χώρες όπως η Γαλλία, η Φινλανδία και η Βουλγαρία.

Στην Ελλάδα η τιμή του ελαιολάδου με όρους εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή σε ετήσια βάση καταγράφεται μειωμένη κατά 16,2%.

Επιτραπέζιες ελιές

Στον τομέα των επιτραπέζιων ελιών, για την περίοδο Σεπτέμβριος 2024 – Ιούλιος 2025 οι εισαγωγές στις κύριες αγορές μειώθηκαν κατά περίπου 13% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου καλλιεργητικού έτους 2023/24.

Η μείωση αφορούσε σχεδόν όλες τις αγορές, με εξαίρεση τον Καναδά.

Οι βασικοί εταίροι προμηθευτές για αυτές τις αγορές ήταν η Ισπανία, η Αίγυπτος, η Αργεντινή, η Ελλάδα, το Μαρόκο και η Τουρκία.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα στοιχεία για την Ελλάδα, καταγράφεται θετικό πρόσημο κατά 3,8% με τις ποσότητες να φτάνουν στους 54.321 τόνους τη σεζόν 2024/25 από 52.312 τόνους το 2023/24.

Πηγή: ΟΤ

