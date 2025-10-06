newspaper
Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ελαιόλαδο: Με ποια τιμή έκλεισε το πρώτο συμβόλαιο της χρονιάς
Agro-in 06 Οκτωβρίου 2025 | 12:22

Ελαιόλαδο: Με ποια τιμή έκλεισε το πρώτο συμβόλαιο της χρονιάς

Η πρώτη συμφωνία για το ελαιόλαδο της σεζόν 2025 -26 «κλείστηκε» από τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Αγίων Αποστόλων Λακωνίας

Ανθή Γεωργίου
ΡεπορτάζΑνθή Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Διάθεση και πέψη: Το θρεπτικό συστατικό που τις ενισχύει

Διάθεση και πέψη: Το θρεπτικό συστατικό που τις ενισχύει

Spotlight

Προς 7,85 ευρώ το κιλό πωλήθηκε η πρώτη παρτίδα με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο της φετινής ελαιοκομικής σεζόν 2025 – 26, από τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Αγίων Αποστόλων Λακωνίας.

Ειδικότερα, το πρώτο συμβόλαιο της χρονιάς «κλείστηκε» το περασμένο Σάββατο 4 Οκτωβρίου, κατά την πρώτη ανοιχτή δημοπρασία που διενήργησε ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός για την πώληση εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου της νέας ελαιοκομικής σεζόν.

Στόχος είναι να παραμείνει το ελαιόλαδο σε μια τιμή ικανοποιητική, ώστε ο παραγωγός να μπορεί να καλύπτει το κόστος παραγωγής

Η πώληση αφορά δύο βυτία εσοδείας 2025-26 (ποσότητα 22 τόνους περίπου), με την τιμή εκκίνησης στα 7,3 ευρώ/κιλό και με την τελική συμφωνία να καταλήγει στα 7,85 ευρώ/κιλό, ενώ αγοραστής είναι ελληνική μεταποιητική εταιρεία.

Παραδοσιακά ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Αγίων Αποστόλων Λακωνίας, μπαίνει πρώτος στη συγκομιδή ελαιοκάρπου στα τέλη Σεπτεμβρίου αλλά και πρώτος στην αρένα των πωλήσεων.

Σχολιάζοντας στον ΟΤ ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Παναγιώτης Μπασκάκης, επισήμανε ότι αν και είναι νωρίς για προβλέψεις, στόχος είναι να παραμείνει το ελαιόλαδο σε μια τιμή ικανοποιητική, ώστε ο παραγωγός να μπορεί να καλύπτει το κόστος παραγωγής. «Με τιμή παραγωγού πάνω από τα 7 ευρώ/κιλό, αξίζει να καλλιεργείς. Όσο η τιμή πέφτει, τόσο δυσκολεύουν τα πράγματα», λέει χαρακτηριστικά στον ΟΤ.

Να σημειωθεί ότι πέρσι την ίδια εποχή στην πρώτη δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε στο ελαιοτριβείο του Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού πωλήθηκε σε ιταλική εταιρεία μεταποίησης, συνολικά 51 τόνους ελαιόλαδο προς 10,2 ευρώ/κιλό. Αντίστοιχα, μια χρονιά πριν, τη σεζόν 2023 – 24 η πρώτη εμπορική πράξη είχε κλειστεί για ένα βυτίο προς 9,25 ευρώ/κιλό.

Εν αναμονή της νέας σεζόν για το ελαιόλαδο

Αν και το πρώτο κλείσιμο της χρονιάς είθισται να δίνει το στίγμα για το πώς θα κινηθεί η νέα ελαιοκομική περίοδο, άγνωστη παραμένει η πορεία που θα διαγράψει και φέτος το ελληνικό ελαιόλαδο. Καθοριστικός παράγοντας φαίνεται ότι θα είναι η ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου, καθώς οι παραγωγοί δηλώνουν ανήσυχοι από τις έντονες προσβολές δάκου το τελευταίο διάστημα.

Η κατάσταση με τις τιμές θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει όταν στη μάχη της συγκομιδής και της παραγωγής θα μπουν και οι υπόλοιπες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας με την κύρια ποικιλία την Κορωνέϊκή.

Πάντως καθώς πλησιάζουμε στην έναρξη της συγκομιδής ελαιοκάρπου σε όλες τις παραγωγικές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η ελληνική παραγωγή αναμένεται να κινηθεί στους 250.000 με 270.000 τόνους.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, στην Ισπανία η παραγωγή αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 1,3 – 1,4 εκατ. τόνους, ενώ στην Ιταλία οι προβλέψεις των κλαδικών φορέων κάνουν λόγο για παραγωγή 300.000 τόνων.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση (Αύγουστος–Σεπτέμβριος 2025) του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας (IOC), αν και η διεθνής ζήτηση για ελαιόλαδο παραμένει δυνατή, ιδιαίτερα από τις ΗΠΑ, οι ιμές παραγωγού πιέζονται σε Ελλάδα και Ισπανία, ενώ στην Ιταλία φαίνεται να αντέχουν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση του IOC στην Ισπανία (Jaén), το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο διαμορφώθηκε στα 386,7 ευρώ/100 κιλά την εβδομάδα 18–24 Αυγούστου 2025, σημειώνοντας πτώση 46% σε σχέση με το 2024.

Αντίστοιχα, στην Ελλάδα (Χανιά) οι τιμές έπεσαν στα 380 ευρώ/100 κιλά τον Ιούλιο, μειωμένες κατά 41%.

Σε πλήρη αντίθεση είναι η εικόνα για την Ιταλία (Bari), όπου η τιμή έφτασε τα 970 ευρώ/100 κιλά τον Ιούλιο, καταγράφοντας άνοδο 19%.

Πηγή ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διάθεση και πέψη: Το θρεπτικό συστατικό που τις ενισχύει

Διάθεση και πέψη: Το θρεπτικό συστατικό που τις ενισχύει

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Δοκιμάζεται από τις εξελίξεις στη Γαλλία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Δοκιμάζεται από τις εξελίξεις στη Γαλλία

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κέλλας: «Ανοιχτό και επί τάπητος το θέμα του lockdown στα αιγοπρόβατα»
Ανησυχία 05.10.25

«Ανοιχτό και επί τάπητος το θέμα» - Ο Χρήστος Κέλλας για το πιθανό lockdown στα αιγοπρόβατα

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, αναφέρει ότι γίνονται προσπάθειες το lockdown να αποφευχθεί με κάθε τρόπο - Το θέμα θα συζητηθεί σε σύσκεψη που θα γίνει τη Δευτέρα

Σύνταξη
«Ο κόσμος έχει χάσει τον ύπνο του» – Σφοδρές αντιδράσεις μετά τα SMS του ΕΛΓΑ για επιστροφή αποζημιώσεων
Για τον Daniel 05.10.25

«Ο κόσμος έχει χάσει τον ύπνο του» - Σφοδρές αντιδράσεις μετά τα SMS του ΕΛΓΑ για επιστροφή αποζημιώσεων

Ο αγροτικός κόσμος που επλήγη από τον Daniel βρίσκεται σε αναβρασμό μετά τα μηνύματα του ΕΛΓΑ - «Ειδικά οι κτηνοτρόφοι είναι στα όρια της καταστροφής με την ευλογιά, χάνονται χιλιάδες ζώα κάθε μέρα»

Σύνταξη
Αγρότες και κτηνοτρόφοι: Συναγερμός για δάνεια 1 δισ. ευρώ – Σε καθεστώς επιφυλακής οι τράπεζες
Πρωτογενής τομέας 05.10.25

Συναγερμός για δάνεια 1 δισ. ευρώ προς αγρότες και κτηνοτρόφους - Σε καθεστώς επιφυλακής οι τράπεζες

Κίνδυνοι λόγω ευλογιάς των προβάτων και καθυστερήσεων στις πληρωμές από ΟΠΕΚΕΠΕ - Κρίσιμες οι πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου - «Σε έναν μήνα, οι αγρότες θα είναι στα κάγκελα» λένε επαγγελματίες

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Θεσσαλία: Αναβρασμός στον αγροτικό κόσμο από τα SMS του ΕΛΓΑ που ζητάει επιστροφή αποζημιώσεων για τον Daniel
Αναβρασμός 04.10.25

Mε SMS ζητεί ο ΕΛΓΑ επιστροφή αποζημιώσεων για τον Daniel - «Φιάσκο» καταγγέλλουν βουλευτές της αντιπολίτευσης

Σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ διαπιστώθηκε ότι προϊόντα που είχαν δηλωθεί ως ολοκληρωτικά κατεστραμμένα, εμφανίστηκαν αργότερα να παραδίδονται κανονικά στις αγορές - Αντιδράσεις από βουλευτές της αντιπολίτευσης

Σύνταξη
«Πονοκέφαλο» στο κρασί από τους δασμούς Τραμπ
Διπλή κρίση 01.10.25

«Πονοκέφαλο» στο κρασί από τους δασμούς Τραμπ

Κρίση έχουν δημιουργήσει οι δασμοί Τραμπ στους οινοποιούς της ΕΕ και τους εισαγωγές – διανομείς των ΗΠΑ. Αγωνία επικρατεί στους οινοποιούς για το πόσο θα επηρεάσει το κρασί η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
ΕΕ: Επιστολή Κόστα στους «27» για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και στήριξη στην Ουκρανία
Στην Κοπεγχάγη 19.09.25

ΕΕ: Επιστολή Κόστα στους «27» για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και στήριξη στην Ουκρανία

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν τρεις άξονες που αφορούν στον «Οδικό Χάρτη» για την άμυνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη και υλοποιείται από την Ύπατη Εκπρόσωπο Κάγια Κάλας

Σύνταξη
Αγρότες: «Φτάνει πια η κοροϊδία» – Πανθεσσαλικό μπλόκο, ζητούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα
Βγήκαν τα τρακτέρ 18.09.25

«Φτάνει πια η κοροϊδία» - Πανθεσσαλικό μπλόκο αγροτών, ζητούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα

«Κλιμακώνουμε τον συντονισμένο αγώνα για την επιβίωσή μας απέναντι στην πολιτική κυβέρνησης και ΚΑΠ της ΕΕ», ήταν το μήνυμα που έστειλαν οι αγρότες κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης στη Θεσσαλία

Σύνταξη
Τσιάρας για την ευλογιά των προβάτων: Αδικαιολόγητες οι ανατιμήσεις στο κρέας – Τι είπε για το εμβόλιο
Agro-in 18.09.25

Τσιάρας για την ευλογιά των προβάτων: Αδικαιολόγητες οι ανατιμήσεις στο κρέας – Τι είπε για το εμβόλιο

Ο Κώστας Τσιάρας, αναφέρθηκε στο κυβερνητικό σχέδιο για την ευλογιά των προβάτων, με ευχολόγια: «Θέλουμε να αποφύγουμε το lockdown, θα επιφέρει συνέπειες στην αγροτική οικονομία», είπε.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μέτρα για πληθωρισμό και χρέη ζητά ο Ανδρουλάκης – «Χορηγός της ακρίβειας η κυβέρνηση»
Πολιτική Γραμματεία 06.10.25

Μέτρα για πληθωρισμό και χρέη ζητά ο Ανδρουλάκης – «Χορηγός της ακρίβειας η κυβέρνηση»

Επίκαιρη ερώτηση για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι είναι άμεση η ανάγκη λήψης μέτρων.

Σύνταξη
Ο Κόντης μένει για να δώσει χρόνο στον Μπαλντίνι
Παναθηναϊκός 06.10.25

Ο Κόντης μένει για να δώσει χρόνο στον Μπαλντίνι

Ο Χρήστος Κόντης συνεχίζει στον πάγκο του Παναθηναϊκού και η απόφαση σχετίζεται τον χρόνο που χρειάζεται ο Φράνκο Μπαλντίνι για να μάθει πρόσωπα και πράγματα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
To άγνωστο colpo grosso της Κίνας να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο ατιμώρητα
Κατασκευές για πετρέλαιο 06.10.25

To άγνωστο colpo grosso της Κίνας να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο ατιμώρητα

Το σύστημα μέσω του οποίου το ιρανικό πετρέλαιο «ανταλλάσσεται» με κινεζικές κατασκευές υποδομών εμπλέκει δύο βασικούς κινεζικούς παίκτες: μια κρατική ασφαλιστική εταιρεία και έναν χρηματοδοτικό μηχανισμό

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Εθνική Ελλάδος: Κλήθηκε ο Παντελίδης της Κηφισιάς, αμφίβολος ο Καρέτσας λόγω ίωσης
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Εθνική Ελλάδος: Κλήθηκε ο Παντελίδης της Κηφισιάς, αμφίβολος ο Καρέτσας λόγω ίωσης

Μία ακόμα προσθήκη υπήρξε στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδος για τα παιχνίδια με Σκωτία και Δανία καθώς ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε τον Παύλο Παντελίδη της Κηφισιάς.

Σύνταξη
Σε αμηχανία κυβέρνηση και αντιπολίτευση από την κίνηση Αλέξη Τσίπρα – οι ερμηνείες, οι «χαρές» και οι αντιδράσεις
Παραίτηση Τσίπρα 06.10.25 Upd: 13:53

Σε αμηχανία κυβέρνηση και αντιπολίτευση από την κίνηση Αλέξη Τσίπρα – οι ερμηνείες, οι «χαρές» και οι αντιδράσεις

Η κίνηση - έκπληξη από τον Αλέξη Τσίπρα προκαλεί αμηχανία στο πολιτικό σκηνικό. Οι αντιδράσεις και τα πρώτα σχόλια.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Το ντεμπούτο του Pierpaolo Piccioli στoν Balenciaga έκανε πολλές καρδιές να σκιρτήσουν
Αντίχειρας ψηλά 06.10.25

Το ντεμπούτο του Pierpaolo Piccioli στoν Balenciaga έκανε πολλές καρδιές να σκιρτήσουν

Μέσα σε μια θάλασσα από «ντεμπούτα» σχεδιαστών στην τρέχουσα Εβδομάδα Μόδας (συμπεριλαμβανομένων των Loewe, Mugler, Margiela και Dior), ο Pierpaolo Piccioli αποκάλυψε τελικά τη νέα του προσέγγιση για τον οίκο Balenciaga απομακρύνοντας την σκληρότητα του Demna.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος σε βουλευτές: «Ο λαός μας παραπαίει και χρειάζεται να αγωνιστούμε ενωμένοι»
Πολιτική Γραμματεία 06.10.25

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος σε βουλευτές: «Ο λαός μας παραπαίει και χρειάζεται να αγωνιστούμε ενωμένοι»

Ξεκίνησε η νέα κοινοβουλευτική περίοδος μετά τον καθιερωμένο αγιασμό - Παραίνεση Αρχιεπισκόπου προς όλους να ξεπεράσουν τις διαφορές τους και να εργαστούν για το λαό

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Γαλλία: Κατέρρευσε η νέα κυβέρνηση σε 12 ώρες – Με την πλάτη στον τοίχο ο Μακρόν
Όλες οι εξελίξεις 06.10.25 Upd: 14:19

Μόλις 12 ώρες άντεξε η νέα κυβέρνηση στη Γαλλία - Με την πλάτη στον τοίχο ο Μακρόν

Ραγδαίες εξελίξεις μετά την παραίτηση του νέου πρωθυπουργού στη Γαλλία λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του υπουργικού συμβουλίου - Δείτε live όλες τις εξελίξεις

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Δημοτική Αρχή θεσπίζει επίδομα σε γιατρούς ως επιπλέον κίνητρο
Το κάλεσμα 06.10.25

Δημοτική Αρχή θεσπίζει επίδομα σε γιατρούς ως επιπλέον κίνητρο

Η Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου με χρηματική ενίσχυση 500 ευρώ το μήνα δημιουργεί κίνητρα για την προσέλκυση νέων γιατρών που επιθυμούν να εργαστούν στα Νοσοκομεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολης.

Σύνταξη
Αναστάσιος Ορλάνδος: Αρχιτέκτων και φιλόλογος περιωπής
Χαλκέντερος άνθρωπος 06.10.25

Αναστάσιος Ορλάνδος: Προσφοράς εγκώμιο

Ασχολήθηκε με την αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική όχι μόνο θεωρητικά σε πλήθος μελετών του, αλλά και στην πράξη, επί σαράντα ολόκληρα χρόνια

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Φάμελλος: Επιστολή στα κόμματα για κοινή δήλωση με αίτημα την απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου
Επικαιρότητα 06.10.25

Φάμελλος: Επιστολή στα κόμματα για κοινή δήλωση με αίτημα την απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου

«Σας καλώ να αναλάβουμε κοινή πρωτοβουλία και να απαιτήσουμε με κοινή δήλωση την απόσυρση του απαράδεκτου νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας», αναφέρει ο Σ. Φάμελλος στην επιστολή του.

Σύνταξη
«Εμφύλιος» στις ΗΠΑ για Τόμαχοκ: Πόσο καλή ιδέα να πουληθούν στην Ουκρανία πριν… λήξουν;
Διαφωνία ειδικών 06.10.25

«Εμφύλιος» στις ΗΠΑ για Τόμαχοκ: Πόσο καλή ιδέα να πουληθούν στην Ουκρανία πριν… λήξουν;

Αμερικανοί ειδικοί εκφράζουν εκ διαμέτρου διαφορετικές γνώμες για την χρήση Τόμαχοκ από τους Ουκρανούς, διαφωνώντας ακόμα και ως προς τα αποθέματα που διαθέτουν οι ΗΠΑ

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Must Read
Σε ρυθμούς FTSE Russell το ΧΑ, η πρωτιά της CrediaBank, τα μεγάλα κεφάλαια στην Intralot, ποντάρει στη ΔΕΗ το Μαξίμου, δεύτερη φάση για Ακτή Βουλιαγμένης, οι παραδοχές του προϋπολογισμού

Σε ρυθμούς FTSE Russell το ΧΑ, η πρωτιά της CrediaBank, τα μεγάλα κεφάλαια στην Intralot, ποντάρει στη ΔΕΗ το Μαξίμου, δεύτερη φάση για Ακτή Βουλιαγμένης, οι παραδοχές του προϋπολογισμού

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο