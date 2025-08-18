newspaper
Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
17.08.2025 | 22:57
Άγριος ξυλοδαρμός 18χρονου στις Σπέτσες - Η παρεξήγηση για μια γυναίκα
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Τι αποκαλύπτουν νέοι ευρωπαϊκοί έλεγχοι για νοθεία και παρατυπίες στο ελαιόλαδο [γράφημα]
Agro-in 18 Αυγούστου 2025 | 06:00

Τι αποκαλύπτουν νέοι ευρωπαϊκοί έλεγχοι για νοθεία και παρατυπίες στο ελαιόλαδο [γράφημα]

Το ελαιόλαδο παραμένει ιδιαίτερα ευάλωτο σε απάτες στην Ευρώπη

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
A
A
Vita.gr
Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Spotlight

Η φήμη του ελαιολάδου ως «υγρού χρυσού» της μεσογειακής διατροφής απειλείται από μια σειρά αποκαλύψεων που φέρνουν στο φως οι ευρωπαϊκές αρχές, με τη νοθεία να συνεχίζει να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις ευρωπαϊκές αρχές τροφίμων.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, στοχευμένοι έλεγχοι εντοπίζουν παραπλανητικές ετικέτες, ψευδή στοιχεία προέλευσης και παρουσία επικίνδυνων ουσιών, αποκαλύπτοντας πως η μάχη κατά της νοθείας παραμένει έντονη – ακόμη κι αν τα στατιστικά δείχνουν πως η απάτη δεν είναι τόσο εκτεταμένη όσο φοβούνται οι καταναλωτές.

Το ελαιόλαδο παραμένει ιδιαίτερα ευάλωτο σε απάτες στην Ευρώπη, λόγω της υψηλής του αξίας και του κόστους παραγωγής, το οποίο επηρεάζεται από καιρικές συνθήκες, παράσιτα και ασθένειες

Η ετήσια έκθεση του Δικτύου Ειδοποίησης και Συνεργασίας (ACN) μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος iRASFF, αναφέρει ότι το 2024 τα κράτη μέλη της ΕΕ εξέδωσαν 130 ειδοποιήσεις που σχετίζονται με ελαιόλαδο, εκ των οποίων το 15% (74 δείγματα) χαρακτηρίστηκαν ως διασυνοριακή απάτη.

Ωστόσο, παρά τον ανησυχητικό αριθμό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρινίζει ότι η αύξηση των περιστατικών αντανακλά περισσότερο την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, παρά πραγματική κλιμάκωση της απάτης.

ελαιόλαδο

Ευάλωτο το ελαιόλαδο

Το ελαιόλαδο παραμένει ιδιαίτερα ευάλωτο σε απάτες στην Ευρώπη, λόγω της υψηλής του αξίας και του κόστους παραγωγής, το οποίο επηρεάζεται από καιρικές συνθήκες, παράσιτα και ασθένειες. Οι παράγοντες αυτοί οδηγούν ορισμένους παραγωγούς ή εμπόρους σε πρακτικές όπως η ανάμιξη με φθηνότερα έλαια ή χρησιμοποιώντας ελαιόλαδο χαμηλότερης ποιότητας.

«Η εσφαλμένη ταξινόμηση, η ψευδής παρουσίαση και η νοθεία του ελαιολάδου αποτελούν πάντα πηγή εξαπάτησης των καταναλωτών, αλλά η διάκριση μεταξύ απάτης (σκόπιμης και οικονομικά υποκινούμενης) και μη σκόπιμης μη συμμόρφωσης είναι μερικές φορές επικίνδυνη, εκτός εάν βασίζεται σε σαφή και αδιαμφισβήτητα στοιχεία (π.χ. επιβεβαίωση της υποκατάστασης με φθηνότερα έλαια, προσθήκη χρωστικών και προσθέτων, εγκληματολογική ανάλυση)», αναφέρει η έκθεση.

«Οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις υποθέσεις για το ελαιόλαδο πρέπει πάντα να εξετάζονται σε σχέση με τον αριθμό των ελεγκτών που διενεργούνται στον εξοπλισμό εφοδιασμού ή στις αλυσίδες εφοδιασμού», επισημαίνεται στην ετήσια ευρωπαϊκή έκθεση, παραθέτοντας στοιχεία του 2023 όπου το 17% των ελέγχων ετικετών (724 από 4.357) και το 34% των ελέγχων κατηγοριών (1.030 από 3.023) διαπιστώθηκαν ως μη συμμορφώσεις. Τα στοιχεία αυτά παραμένουν σταθερά κατά την περίοδο 2020-2023.

Τα λίπη και έλαια

Η ευρωπαϊκή έκθεση καταγράφει επίσης ότι η κατηγορία λιπών και ελαίων αντιστοιχεί στο 3% των συνολικών κοινοποιήσεων στο δίκτυο ACN. Η πλειονότητα των υποθέσεων αφορά εσφαλμένη επισήμανση και υποψίες απάτης, ενώ επισημαίνονται κίνδυνοι από υπολείμματα φυτοφαρμάκων και χημικούς ρύπους.

Οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τη δηλωμένη ποιότητα και επισήμανση, καθώς και οι υποψίες απάτης, συνήθως αναφέρονται σε αυτήν την κατηγορία (83%). Τα κύρια ζητήματα που αναφέρονται αφορούν εσφαλμένη επισήμανση και σήμανση και ασυμφωνίες στην ετικέτα (π.χ. προέλευση, σύνθεση ή προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος).

ελαιόλαδο

Η περίπτωση της Γαλλίας

Πολυάριθμες περιπτώσεις λανθασμένης επισήμανσης και απάτης με το ελαιόλαδο έχουν αποκαλύψει οι έλεγχοι στη Γαλλία, σε μια χώρα όπου η ετήσια κατανάλωση φτάνει περίπου τους 115.000 μετρικούς τόνους.

Σε μια ετήσια έρευνα κατά της απάτης, που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2025, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, Καταναλωτικών Υποθέσεων και Ελέγχου της Απάτης (DGCCRF) εντόπισε προβλήματα και παρατυπίες, κυρίως σε θέματα επισήμανσης, στο ένα τρίτο από τα 139 δείγματα των δειγμάτων βρώσιμων ελαίων, εκ των οποίων τα 96 ήταν ελαιόλαδα.

Συγκεκριμένα, το 80% των ελεγχθέντων ελαίων εμφάνισε ασυμφωνία μεταξύ ετικέτας και περιεχομένου, ενώ εντοπίστηκαν περιπτώσεις λανθασμένης ταξινόμησης, παραπλανητικής ένδειξης προέλευσης, ελλιπών υποχρεωτικών πληροφοριών και υπερβολικών χαρακτηρισμών. Σε σοβαρότερες περιπτώσεις, διαπιστώθηκε κακή χρήση εμπορικών σημάτων, ψευδής παρουσίαση ποιότητας και αθέμιτη χρήση βιολογικών λογότυπων.

Αποτέλεσμα των ελέγχων ήταν η έκδοση δύο ποινικών αναφορών, 18 διοικητικών εντολών, 52 προειδοποιήσεων και δύο ανακλήσεων προϊόντων. Παρ’ όλα αυτά, η επαγγελματική Ένωση France Olive υποστηρίζει ότι η απάτη παραμένει περιορισμένη, καθώς οι έλεγχοι ήταν στοχευμένοι και κάλυψαν μόλις το 0,2% της συνολικής αγοράς.

Ανάλογες παρατυπίες εντοπίστηκαν και στην Ιταλία, με τις αρχές να καταγράφουν το 2024 συνολικά 72 ποινικές αναφορές, 896 διοικητικές κυρώσεις, 843 προειδοποιήσεις και 76 κατασχέσεις προϊόντων στον τομέα του ελαιολάδου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κόσμος
Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Κόσμος
ΗΠΑ: Η Ρωσία δέχθηκε να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

ΗΠΑ: Η Ρωσία δέχθηκε να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Βιολογικά: Την ερχόμενη εβδομάδα οι πρώτες ποινές σε εταιρείες πιστοποίησης
Σοβαρές παρατυπίες 02.08.25

Την ερχόμενη εβδομάδα οι πρώτες ποινές σε εταιρείες πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων

Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων ελέγχων και την καταγραφή σοβαρών παρατυπιών σε δύο εταιρείες, το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) θα συνεδριάσει για τις πρώτες ποινές στα βιολογικά προϊόντα

Σύνταξη
Στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ αγρότες της Θεσσαλονίκης – Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις για καθυστερήσεις στις πληρωμές
Αντιδρούν 01.08.25

Στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ αγρότες της Θεσσαλονίκης – Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις για καθυστερήσεις στις πληρωμές

«Δεν μας είδατε να βγαίνουμε στον δρόμο καλοκαίρι, τώρα θα βγούμε και καλοκαίρι», τόνισε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τριλόφου Χρήστος Τσιλιάς κατά την κινητοποίηση έξω από τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καιρός: Βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι – Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά σε Ήπειρο, Θεσσαλία και Στερεά
Καιρός Δευτέρας 18.08.25

Βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι - Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά σε Ήπειρο, Θεσσαλία και Στερεά

Βροχερός ο καιρός σήμερα Δευτέρα ενώ αναμένεται να εκδηλωθούν και καταιγίδες -Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στη Νοτιοδυτική Ήπειρο, στη Δυτική Θεσσαλία και στην Κεντρική και Δυτική Στερεά Ελλάδα.

Σύνταξη
Αγορά ΙΧ: Μπαράζ εκπτώσεων έως 10.000 ευρώ
Αυτοκίνητο 18.08.25

Αγορά ΙΧ: Μπαράζ εκπτώσεων έως 10.000 ευρώ

Oι μεγαλύτερες προσφορές τρέχουν στην κατηγορία των SUV, οι τιμές των οποίων σχεδόν σε όλες τις αντιπροσωπείες έχουν δεχθεί ένα απλόχερο «ψαλίδι» με στόχο την τόνωση της αγοράς

Νίκος Λιβανός
Μαικ Μπέρνερς – Λι: Θα εκπλαγώ αν στο τέλος τη γλιτώσουμε!
Κλιματική αλλαγή 18.08.25

Μαικ Μπέρνερς – Λι: Θα εκπλαγώ αν στο τέλος τη γλιτώσουμε!

Μιλάει στα «ΝΕΑ» ένας από τους πλέον διακεκριμένους ερευνητές παγκοσμίως στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, τονίζοντας πως η πορεία προς την κατάρρευση έχει επιταχυνθεί και σημειώνοντας πως υπάρχει ακόμη δυνατότητα να την αποτρέψουμε

Ιωάννης Ανδριτσόπουλος
Καταστολή αντί πρόληψης: Η κυβέρνηση δεν μαθαίνει τίποτε από τις πυρκαγιές και τη διαχείρισή τους
Πολιτική Γραμματεία 18.08.25

Καταστολή αντί πρόληψης: Η κυβέρνηση δεν μαθαίνει τίποτε από τις πυρκαγιές και τη διαχείρισή τους

Η κυβέρνηση όπως και σε άλλες περιπτώσεις έτσι και στην Πάτρα έδειξε ότι δεν έχει αντιληφθεί πως οφείλει να χειριστεί ένα τόσο δύσκολο και ευαίσθητο θέμα. Οι επιθέσεις στον δήμαρχο του ΚΚΕ, Κώστα Πελετίδη αναδεικνύουν περισσότερο την αμηχανία της...

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η εβδομάδα των 32 ωρών ωφελεί σοβαρά την υγεία, αλλά και την παραγωγικότητα – Τι δείχνει νέα έρευνα
Τετραήμερη εργασία 18.08.25

Η εβδομάδα των 32 ωρών ωφελεί σοβαρά την υγεία, αλλά και την παραγωγικότητα – Τι δείχνει νέα έρευνα

Εκατοντάδες επιχειρήσεις μειώνουν την εργάσιμη εβδομάδα, χωρίς μείωση αποδοχών. Τα αποτελέσματα ειναι θετικά για την υγεία των εργαζομένων και για την παραγωγικότητα. Φυσικά δεν συμβαίνει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Προσοχή στο χάσμα δεξιοτήτων – Οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας υστερούν στην κατάρτιση
Απαιτούνται μέτρα 18.08.25

Προσοχή στο χάσμα δεξιοτήτων – Οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας υστερούν στην κατάρτιση

Οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας υστερούν στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης. Ο ΟΟΣΑ υποστηρίζει ότι η μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση των δεξιοτήτων τους είναι ζωτικής σημασίας για την αγορά εργασίας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Βολιβία: Δυο υποψήφιοι της Δεξιάς προκρίνονται στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών
Ηττα Αριστεράς 18.08.25

Δυο υποψήφιοι της Δεξιάς στον δεύτερο γύρο των προεδρικών στη Βολιβία

Προς γενική κατάπληξη, γερουσιαστής της χριστιανοδημοκρατικής κεντροδεξιάς, ο Ροδρίγο Πας, κατέλαβε την πρώτη θέση με 31,3 ως 31,6% των ψήφων στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στη Βολιβία.

Σύνταξη
Κίνα: 10 νεκροί και 2 αγνοούμενοι σε πλημμύρες στην Εσωτερική Μογγολία
Εσωτερική Μογγολία 18.08.25

10 νεκροί και 2 αγνοούμενοι σε πλημμύρες στη βόρεια Κίνα

Ομάδα δεκατριών ανθρώπων είχε κατασκηνώσει σε τομέα της Εσωτερικής Μογγολίας όταν σημειώθηκαν «ξαφνικές» πλημμύρες που είχαν ως αποτέλεσμα δέκα από αυτούς να χάσουν τη ζωή τους και δυο να αγνοούνται.

Σύνταξη
Ιράν: 7 τζιχαντιστές νεκροί σε μάχη με τις δυνάμεις ασφαλείας – «Προετοίμαζαν επιθέσεις»
«Ετοίμαζαν επιθέσεις» 18.08.25

7 τζιχαντιστές νεκροί σε μάχη στο Ιράν

«Επτά μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης Ανσάρ αλ Φουρκάν σκοτώθηκαν σε ένοπλη σύγκρουση» με τις δυνάμεις ασφαλείας, αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο IRNA του Ιράν.

Σύνταξη
Γεωργιάδης: Οργισμένη απάντηση στον «υπουργό εμπορίου της υγείας» για τα Χανιά
«Ντράπηκε και η ντροπή» 18.08.25

Οργισμένη απάντηση στον «υπουργό εμπορίου της υγείας» για τα Χανιά

«Ντράπηκε και η ντροπή», με την ανάρτηση του Αδωνι Γεωργιάδη για το νοσοκομείο των Χανίων, καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, τονίζοντας ότι «Ο κρητικός λαός δεν τρώει κουτόχορτο...».

Σύνταξη
Ουκρανία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής γερμανικών στρατευμάτων σε δύναμη ασφαλείας
Αντικαγκελάριος Γερμανίας 18.08.25

Συμμετοχή γερμανικών στρατευμάτων σε δύναμη ασφαλείας για την Ουκρανία

«Φυσικά», απάντησε ο γερμανός αντικαγκελάριος στο ερώτημα «εάν η Γερμανία - και η Ευρώπη - πρέπει να στείλουν στρατιώτες στην Ουκρανία προκειμένου να διασφαλιστεί η ειρήνη».

Σύνταξη
Σταθερή άνοδος των λιανικών πωλήσεων στις ΗΠΑ τον Ιούλιο – Μικρή οικονομική ανακούφιση
Διεθνής Οικονομία 18.08.25

Σταθερή άνοδος των λιανικών πωλήσεων στις ΗΠΑ τον Ιούλιο – Μικρή οικονομική ανακούφιση

Αύξηση των λιανικών πωλήσεων σημειώθηκε τον προηγούμενο μήνα στις ΗΠΑ, δίνοντας έναν ελάχιστα αισιόδοξο τόνο στις ανησυχίες για την οικονομία της χώρας

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025
Απόρρητο