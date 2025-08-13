newspaper
13.08.2025 | 11:02
Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ τον Δεκαπενταύγουστο
Σημαντική είδηση:
13.08.2025 | 01:29
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ελαιόλαδο: Γιατί οι Ισπανοί δεν φοβούνται το «μπλόκο» Τραμπ
13 Αυγούστου 2025 | 07:52

Ελαιόλαδο: Γιατί οι Ισπανοί δεν φοβούνται το «μπλόκο» Τραμπ

Τι εκτιμούν οι Ισπανοί έμποροι και εξαγωγείς στο ελαιόλαδο ότι θα φέρουν οι δασμοί Τραμπ

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Spotlight

Αλλαγή στους «κανόνες του παιχνιδιού» φαίνεται ότι θα φέρουν οι δασμοί Τραμπ στο ελαιόλαδο, με τους Ισπανούς εμπόρους να αισιοδοξούν ότι η εμπορική αυτή διαμάχη δε θα σταθεί εμπόδιο για τους Αμερικανούς, να συνεχίσουν να καταναλώνουν τον «υγρό χρυσό» τους.

Η αισιόδοξη αυτή ματιά, σύμφωνα με τους Ισπανούς εμπόρους και εξαγωγείς βασίζεται στο γεγονός ότι εκτός από τους ίδιους, ακόμα και οι μεγαλύτεροι ανταγωνιστές τους θα πληγούν από τους δασμούς Τραμπ εξίσου ή ακόμα και σκληρότερα.

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εμπορικής διαμάχης μεταξύ Βρυξελλών και Ουάσιγκτον το 2019, οι Ισπανοί παραγωγοί βρέθηκαν σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με τους γείτονές τους

Ειδικότερα, ήδη οι εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ προς τις ΗΠΑ υπόκεινται σε καθολικό δασμό 15% βάσει της αμφιλεγόμενης «μεγαλύτερης εμπορικής συμφωνίας που έχει συμφωνηθεί ποτέ» μεταξύ Βρυξελλών και Ουάσιγκτον. Μεταξύ των προϊόντων που υπόκεινται σε νέους δασμούς είναι οι εξαγωγές ελαιολάδου της ΕΕ, εκ των οποίων οι ΗΠΑ απορροφούν περίπου το ένα τρίτο.

Για την Ισπανία, η οποία αντιπροσωπεύει το 70% της παραγωγής της ΕΕ, αυτό που διακυβεύεται είναι η μεγαλύτερη εξαγωγή της προς την Αμερική.

«Υπάρχουν χώρες με χειρότερη τύχη»

Καθώς οι εμπορικές εντάσεις σιγοβράζουν ξανά, οι έμποροι της Ισπανίας έχουν το βλέμμα τους στραμμένο προς τη «θετική» πλευρά. «Υπάρχουν άλλες χώρες με χειρότερη τύχη από εμάς», δήλωσε ο Ραφαέλ Πίκο Ασεβέδο στο Euractiv, αναπληρωτής διευθυντής της ASOLIVA, η οποία εκπροσωπεί τους Ισπανούς παραγωγούς και εξαγωγείς ελαιολάδου.

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εμπορικής διαμάχης μεταξύ Βρυξελλών και Ουάσιγκτον το 2019, οι Ισπανοί παραγωγοί βρέθηκαν σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με τους γείτονές τους, με την Ιταλία να ανακτά προσωρινά την κορυφαία θέση ως ο κορυφαίος εξαγωγέας της ΕΕ προς τις ΗΠΑ.

Αυτή τη φορά και οι άλλοι ανταγωνιστές της Ισπανίας στην αγορά από την ΕΕ – κυρίως η Ιταλία και η Ελλάδα – αντιμετωπίζουν τον ίδιο γενικό δασμό 15%, ενώ η Τυνησία, ο κύριος εξωτερικός αντίπαλος του μπλοκ στην αγορά ελαιολάδου, αντιμετωπίζει δασμό 25% από τις ΗΠΑ.

Επίσης, η Τουρκία, ένας άλλος βασικός παραγωγός, έχει επίσης πληγεί με 15%.

Η αύξηση των δασμών, όπως εκτιμά η ισπανική αγορά, δεν θα στηρίξουν την αμερικανική βιομηχανία ελαιολάδου, όπως υποσχέθηκε ο Τραμπ, αλλά κυρίως θα οδηγήσουν σε τσουχτερές τιμές στο ταμείο

«Έχουμε απλώς μια διαφορά 5% στους δασμούς των πιο ευνοημένων χωρών, οι οποίες δεν είναι οι ηγέτες», δήλωσε ο Πίκο στο Euractiv, δείχνοντας το Μαρόκο, την Αυστραλία, την Αργεντινή και τη Χιλή, επιμένοντας ότι αυτή την περίοδο είναι δύσκολο να γίνουν προβλέψεις για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στο εμπόριο ελαιολάδου.

Ακριβό στο ταμείο το ελαιόλαδο

Η αύξηση των δασμών, όπως εκτιμά η ισπανική αγορά, δεν θα στηρίξουν την αμερικανική βιομηχανία ελαιολάδου, όπως υποσχέθηκε ο Τραμπ, αλλά κυρίως θα οδηγήσουν σε τσουχτερές τιμές στο ταμείο.

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ, η οποία καλύπτει μόλις το 2% της ζήτησης για ελαιόλαδο, δεν πρόκειται να προωθήσουν το αμερικανικό προϊόν, καθώς αυτό «δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου», λένε χαρακτηριστικά οι εκπρόσωποι της αγοράς.

Στον αντίποδα, αυτό που ενδέχεται να συμβεί, είναι οι Αμερικανοί καταναλωτές, οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν ακριβά το ελαιόλαδο, να στραφούν σε φθηνότερες εναλλακτικές λύσεις, όπως το φοινικέλαιο.

«Όταν είχαμε αυξήσεις τιμών σχεδόν διπλάσιες, η αμερικανική αγορά αντιστάθηκε – ακόμη καλύτερα από την ισπανική», εξηγούν, αναφερόμενοι στις ιστορικές αυξήσεις της τιμής του ελαιολάδου πέρυσι.

Και αυτό γιατί την ώρα, που οι Ισπανοί προχώρησαν στην αντικατάσταση του αγαπημένου τους ελαιόλαδου με το ηλιέλαιο, η κατανάλωση στις ΗΠΑ παρέμεινε σταθερή. «Ο Αμερικανός καταναλωτής έχει δείξει μεγάλη κουλτούρα ελαιολάδου», δήλωσε ο Πίκο.

Να σημειωθεί ότι οι τιμές του ελαιολάδου στην ΕΕ έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ τον περασμένο Ιανουάριο, σημειώνοντας άνοδο έως και 50% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και οδηγώντας σε σημαντικές αλλαγές στις επιλογές των καταναλωτών.

Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη σεζόν

Μετά τις υψηλές τιμές που καταγράφηκαν τις δύο προηγούμενες σεζόν, φέτος αυτές σταθεροποιήθηκαν.

Η φετινή συγκομιδή που ξεκινά τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τις πρώτες προβλέψεις αναμένεται πολλά υποσχόμενη, δείχνοντας ότι μια σεζόν ρεκόρ μετά τις έντονες βροχοπτώσεις τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Για το λόγο αυτό, η ισπανική κυβέρνηση άρχισε ήδη να εξετάζει μέτρα για την αντιμετώπιση ενός πιθανού πλεονάσματος και την αποτροπή της κατακόρυφης πτώσης των τιμών.

Ωστόσο, η πρόσφατη ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν αρχίσει να μειώνουν τις προσδοκές. «Έμοιαζε με τη συγκομιδή του αιώνα, περιμέναμε 2 εκατομμύρια τόνους (…) αλλά αυτό εξασθενεί», εξηγούν οι εξαγωγείς της Ισπανίας.

Πηγή ΟΤ

