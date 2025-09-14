Έντονες αντιθέσεις παρουσιάζει η παγκόσμια αγορά για το ελαιόλαδο, καθώς την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφουν ιστορικό ρεκόρ εισαγωγών, οι τιμές παραγωγού σε χώρες όπως η Ελλάδα και η Ισπανία βυθίζονται σε επίπεδα που προκαλούν έντονη ανησυχία όχι μόνο στους αγρότες αλλά και στην αγορά.

Η τελευταία έκθεση (Αύγουστος–Σεπτέμβριος 2025) του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας (IOC), αποτυπώνει ακριβώς αυτή την αντικρουόμενη εικόνα, καθώς ενώ η διεθνής ζήτηση για ελαιόλαδο παραμένει δυνατή, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, οι αγρότες στην Ελλάδα αλλά και την Ισπανία πιέζονται στις τιμές, ενώ η Ιταλία φαίνεται να αντέχει.

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι τιμές για την Ελλάδα έχουν κατρακυλήσει κατά 41% και για την Ισπανία η «βουτιά» φτάνει στο 46%, περιορίζοντας σημαντικά τα περιθώρια κέρδους για τους αγρότες.

Ενώ οι εισαγωγές στις ΗΠΑ εκτοξεύονται, οι παραγωγοί στην Ελλάδα, την Ισπανία και άλλες μεσογειακές χώρες βρίσκονται αντιμέτωποι με έντονη πίεση

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία, τον Ιούνιο του 2025, οι εισαγωγές ελαιολάδου στις Ηνωμένες Πολιτείες ανήλθαν σε 66.049 τόνους, καταγράφοντας αύξηση 98,7% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2024. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηνιαία ποσότητα που έχει καταγραφεί ποτέ.

Οι ΗΠΑ στηρίχθηκαν κυρίως σε τέσσερις χώρες για τον εφοδιασμό τους, την Ιταλία, την Ισπανία, την Τυνησία και την Τουρκία, που αντιστοιχούν σχεδόν στο 95% των συνολικών εισαγωγών. Ιδιαίτερα η Ιταλία διατήρησε το πλεονέκτημα στις συσκευασίες κάτω των 18 κιλών, που αποτελούν την πλειονότητα των εξαγωγών της.

Αντίθετα, η αγορά επιτραπέζιων ελιών στις ΗΠΑ παρουσίασε κάμψη, καθώς οι εισαγωγές υποχώρησαν κατά 0,5% τον Ιούνιο, ενώ στο διάστημα Σεπτεμβρίου 2024 – Ιουνίου 2025 η μείωση έφθασε το 9%.

Παρ’ όλα αυτά, οι ΗΠΑ εξακολουθεί να βασίζεται σε Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία και Αίγυπτο, που καλύπτουν το 82% των αναγκών της.

«Βουτιά» στις τιμές παραγωγού

Την ίδια στιγμή που οι εισαγωγές στις ΗΠΑ εκτοξεύονται, οι αγρότες που παράγουν ελαιόλαδο στην Ελλάδα, την Ισπανία και άλλες μεσογειακές χώρες βρίσκονται αντιμέτωποι με έντονη πίεση, καθώς βλέπουν τις τιμές να καταρρέουν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση του IOC στην Ισπανία (Jaén), το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο διαμορφώθηκε στα 386,7 ευρώ/100 κιλά την εβδομάδα 18–24 Αυγούστου 2025, σημειώνοντας πτώση 46% σε σχέση με το 2024.

Αντίστοιχα, στην Ελλάδα (Χανιά) οι τιμές έπεσαν στα 380 ευρώ/100 κιλά τον Ιούλιο, μειωμένες κατά 41%.

Σε πλήρη αντίθεση είναι η εικόνα για την Ιταλία (Bari), όπου η τιμή έφτασε τα 970 ευρώ/100 κιλά τον Ιούλιο, καταγράφοντας άνοδο 19%.

Η ανθεκτικότητα της ιταλικής αγοράς αποδίδεται στη διαφοροποίηση προϊόντων και στο ισχυρό branding, ενώ οι παραγωγοί σε Ελλάδα και Ισπανία βλέπουν τα εισοδήματά τους να πιέζονται ασφυκτικά.

Η εικόνα των εξαγωγών και εισαγωγών

Σε έντονο ανταγωνισμό βρίσκεται η διεθνής αγορά, καθώς ενώ η ΕΕ εξάγει ελαιόλαδο σε αυξημένες ποσότητες, οι τιμές είναι φθηνότερες.

Ειδικότερα, οι εξαγωγές ελαιολάδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τρίτες χώρες έφτασαν τους 67.483 τόνους τον Ιούνιο, καταγράφοντας αύξηση 30,4% σε ετήσια βάση. Το 70,7% των ποσοτήτων αφορούσε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.

Ωστόσο, οι μέσες τιμές για το ελαιόλαδο σημείωσαν πτώση:

Συνολικός μέσος όρος: 537 ευρώ/100 κιλά.

Έξτρα παρθένο (Extra virgin): 587,4 ευρώ/100 κιλά.

Την ίδια στιγμή από τον Σεπτέμβριο 2024 έως τον Ιούνιο 2025, οι εισαγωγές ελαιολάδου από μεγάλες αγορές προς την ΕΕ αυξήθηκαν κατά 11,4%, με ισχυρή παρουσία από Αυστραλία, Καναδά, Κίνα και ΗΠΑ.

Στον αντίποδα, οι εισαγωγές επιτραπέζιων ελιών μειώθηκαν κατά 15,4%. Η κάμψη ήταν καθολική σχεδόν σε όλες τις αγορές, με μοναδική εξαίρεση τον Καναδά.

Κύριοι προμηθευτές παραμένουν η Αίγυπτος, η Ισπανία, η Αργεντινή, η Ελλάδα, το Μαρόκο και η Τουρκία.

Πηγή: ΟΤ