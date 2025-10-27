Τον Ιανουάριο του 2025, η εφημερίδα Ouest-France γνωστοποίησε στο κοινό την αναζήτηση ενός 59χρονου άνδρα από την Καέν, ο οποίος έψαχνε τον μικρότερο αδελφό του, του οποίου την ύπαρξη και την υιοθεσία μόλις είχε μάθει κάπου στη Νορμανδία. Το εν λόγω άρθρο, επέτρεψε στα δυο αδέλφια να γνωριστούν: ζούσαν μερικές εκατοντάδες μέτρα ο ένας από τον άλλον…

Ο Frédéric Scellos, που μεγάλωσε ως μοναχοπαίδι, ανακάλυψε τυχαία το 2022 ένα οικογενειακό βιβλίο που εντός του είχε αρχεία τα οποία αποκάλυπταν ότι είχε έναν αδελφό, ονόματι Jean-Marc, που γεννήθηκε δύο χρόνια μετά από τον ίδιο, το 1968, στο Flers (Orne).

Ο αδελφός του δόθηκε από τη μητέρα τους για πέντε χρόνια σε μια νταντά και στη συνέχεια τον ανέλαβε η Υπηρεσία Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων (DDASS) στην Alençon, με σκοπό την υιοθεσία του.

Μη μπορώντας να αποκτήσει πρόσβαση στο διοικητικό αρχείο του Jean-Marc, στα αρχεία του Οργανισμού Πρόνοιας Παιδιών (ASE) στην Orne, ο 59χρονος Frédéric Scellos γνωστοποίησε στο κοινό της Δυτικής Γαλλίας την αναζήτησή του για να βρει τον μικρότερο αδελφό του, που πίστευε ότι είχε υιοθετηθεί στην περιοχή της Μάγχης.

«Η δημοσίευση αυτού του άρθρου στα τέλη του Ιανουαρίου του 2025, προκάλεσε μια “πλημμύρα” από συγκινητικές αντιδράσεις. Αυτή η ιστορία “μίλησε” στους ανθρώπους, τους άγγιξε. Πολλοί εύχονταν να μπορέσω να βρω τον αδελφό μου», θυμάται ο καθηγητής φυσικής αγωγής στο Πανεπιστήμιο της Καν στη Νορμανδία.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το άρθρο κοινοποιήθηκε χιλιάδες φορές και προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολλών μέσων ενημέρωσης. Αλλά δεν υπήρχαν νεότερα για τον Jean-Marc…

Όλα άλλαξαν στα μέσα Φεβρουαρίου, χάρη σε μια λάτρη της γενεαλογίας που ζούσε στη Mayenne. Η γυναίκα συνέκρινε εκλογικούς καταλόγους και ληξιαρχικά αρχεία, εντοπίζοντας έναν άνδρα με το επώνυμο Lehecq, γεννημένο την ημερομηνία που της είχε αναφέρει ο Frédéric Scellos. Ο Lehecq διέμενε στην Carentan, στη Μάγχη. Ο Frédéric αποφάσισε να του γράψει με προσοχή ένα γράμμα.

Ο Jean-Marc γνώριζε ότι ήταν υιοθετημένος, αλλά όχι ότι είχε αδελφό: «Ήμουν σοκαρισμένος», είπε αργότερα στην εφημερίδα.

Η σύζυγός του αναζήτησε στο διαδίκτυο πληροφορίες και βρήκε το άρθρο με τη φωτογραφία του Frédéric να κρατά τη φωτογραφία του χαμένου του αδελφού. «Αναγνώρισα αμέσως τον εαυτό μου. Η συγκίνηση ήταν τεράστια», εξομολογήθηκε ο Jean-Marc.

Όταν τελικά συναντήθηκαν, οι δυο άνδρες διαπίστωσαν ότι ζούσαν στην ίδια πόλη, την Καέν, μόλις δύο δρόμους μακριά, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien.

«Από την πρώτη στιγμή ένιωσα ότι ήταν ένας καλός άνθρωπος» είπε ο Frédéric. Για τον Jean-Marc, η συνάντηση ξύπνησε παλιά, αναπάντητα ερωτήματα για τη μητέρα του. «Πάντα αναρωτιόμουν γιατί με εγκατέλειψε. Ήταν πολύ νέα; Είχε υποστεί βία; Ήταν ακόμα ζωντανή;»

Ο Jean-Marc κατάφερε τελικά να τη συναντήσει ξανά και να επιστρέψει στα μέρη όπου μεγάλωσε. Σήμερα, τα δυο αδέλφια συναντιούνται συχνά. «Δεν μπορούμε να αναπληρώσουμε αυτά τα πενήντα χρόνια, αλλά θέλουμε να ζήσουμε πολλά πράγματα μαζί», λένε συγκινημένοι.

Τα δύο αδέλφια: