Ταινίες: Πες μου τι βλέπεις, για να σου πω ποιος είσαι

Τα διάφορα κινηματογραφικά είδη μπορεί να αποκαλύπτουν στοιχεία για την προσωπικότητα αυτών που τα προτιμούν, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Cureus. Συγκεκριμένα, η μελέτη εντόπισε σταθερές συσχετίσεις ανάμεσα σε αγαπημένα είδη ταινιών και τα πέντε βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, που είναι η εξωστρέφεια, η δεκτικότητα, η ευσυνειδησία, ο νευρωτισμός και το να είναι κάποιος ανοιχτός σε νέες εμπειρίες.

Προσωπικότητα και ταινίες

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι οι άνθρωποι συχνά επιλέγουν ψυχαγωγία που αντανακλά τη διάθεσή τους ή τις αξίες τους. Προηγούμενες μελέτες είχαν δείξει ότι όσοι προτιμούν ρομαντικές ή κωμικές ταινίες είναι πιο εξωστρεφείς και κοινωνικοί, ενώ άτομα με υψηλή «ανοιχτότητα» στην εμπειρία επιλέγουν πιο περίπλοκες ή ασυνήθιστες ιστορίες, όπως επιστημονικής φαντασίας ή μυστηρίου.

Η νέα έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 300 φοιτητές ηλικίας 20-23 ετών από την Ινδία, επιχείρησε να διερευνήσει τη σχέση ανάμεσα στην προσωπικότητα και την προτίμηση κινηματογραφικού είδους, χρησιμοποιώντας το μοντέλο των Πέντε Μεγάλων Χαρακτηριστικών.

Τι έδειξε η έρευνα για κάθε είδος ταινίας

Οι συμμετέχοντες κατέταξαν έξι είδη ταινιών: περιπέτεια, δράμα, κωμωδία, ρομαντική, τρόμου και μυστηρίου. Τα έβαλαν σε σειρά από το περισσότερο ως το λιγότερο αγαπημένο και συμπλήρωσαν ένα σχετικό ερωτηματολόγιο 44 ερωτήσεων. Τα βασικά ευρήματα της εν λόγω έρευνας έδειξαν τα ακόλουθα:

Περιπέτεια: Συνδέθηκε με υψηλότερη εξωστρέφεια και χαμηλότερη ευσυνειδησία και νευρωτισμό. Οι φίλοι των περιπετειών φαίνεται να είναι πιο κοινωνικοί, αυθόρμητοι και ψύχραιμοι.

Δράμα: Οι λάτρεις του δράματος παρουσίασαν υψηλότερη ευσυνειδησία και νευρωτισμό αλλά χαμηλότερη εξωστρέφεια, υποδηλώνοντας πιο εσωστρεφείς και ευαίσθητους χαρακτήρες.

Οι λάτρεις του δράματος παρουσίασαν υψηλότερη ευσυνειδησία και νευρωτισμό αλλά χαμηλότερη εξωστρέφεια, υποδηλώνοντας πιο εσωστρεφείς και ευαίσθητους χαρακτήρες. Κωμωδία: Δεν έδειξε σημαντική σχέση με κάποιο χαρακτηριστικό, πιθανώς επειδή απευθύνεται σε όλους ανεξαρτήτως προσωπικότητας.

Ρομαντικές ταινίες: Συνδέθηκαν με αυξημένο νευρωτισμό και «ανοιχτότητα» σε νέες εμπειρίες, αλλά χαμηλότερη εξωστρέφεια και δεκτικότητα, δηλαδή οι θεατές τους είναι πιο συναισθηματικοί και εσωστρεφείς.

Συνδέθηκαν με αυξημένο νευρωτισμό και «ανοιχτότητα» σε νέες εμπειρίες, αλλά χαμηλότερη εξωστρέφεια και δεκτικότητα, δηλαδή οι θεατές τους είναι πιο συναισθηματικοί και εσωστρεφείς. Ταινίες τρόμου: Οι φίλοι του τρόμου εμφάνισαν υψηλότερη εξωστρέφεια, δεκτικότητα και ευσυνειδησία, αλλά χαμηλότερο νευρωτισμό και «ανοιχτότητα». Φαίνονται οργανωμένοι και κοινωνικοί, αλλά λιγότερο ευάλωτοι ή «ονειροπόλοι».

Μυστηρίου: Συνδέθηκαν με αυξημένη «ανοιχτότητα», αλλά χαμηλότερη ευσυνειδησία και δεκτικότητα, γεγονός που δείχνει προτίμηση στη λογική και ατομική σκέψη.

Η προσωπικότητα διαμορφώνεται και από άλλους παράγοντες

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν βέβαια ότι η μελέτη δεν μπορεί να αποδείξει αν η προσωπικότητα επηρεάζει πράγματι τις προτιμήσεις ή αν συμβαίνει το αντίστροφο. Τα ευρήματα, ωστόσο, είναι σημαντικά και αυτό γιατί ίσως να μπορούν να έχουν μελλοντικές εφαρμογές σε ψυχολογικές αξιολογήσεις.

Βέβαια, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι οι κινηματογραφικές προτιμήσεις επηρεάζονται εξίσου και από άλλους παράγοντες, όπως από τον πολιτισμό, τους φίλους και τη διάθεση της στιγμής κάθε ανθρώπου.

* Πηγή: Vita