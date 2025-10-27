magazin
Γιατί τα ζώα-ηθοποιοί του Χόλιγουντ δεν μπορούν να βρουν δουλειά πλέον;
27 Οκτωβρίου 2025

Γιατί τα ζώα-ηθοποιοί του Χόλιγουντ δεν μπορούν να βρουν δουλειά πλέον;

Έχουν βοηθήσει στην κατάκτηση Όσκαρ, έχουν ενισχύσει τα έσοδα των ταινιών και έχουν επισκιάσει τους διάσημους συμπρωταγωνιστές τους — αλλά αυτές τις μέρες, τα ζώα του Χόλιγουντ δεν φαίνεται να μπορούν να βρουν δουλειά.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Για να νιώσεις καλύτερα αύριο, κάνε αυτό σήμερα

Για να νιώσεις καλύτερα αύριο, κάνε αυτό σήμερα

Spotlight

Ο Ρόκο μπορεί να μην έχει κλείσει καμία ταινία ή τηλεοπτική δουλειά εδώ και μερικά χρόνια, αλλά παραμένει απασχολημένος. Ακόμα κάνει περιστασιακές διαφημίσεις, διατηρείται σε φόρμα, παραμένει κοινωνικός και περνά τις μέρες του σε μια ειδυλλιακή κοιλάδα του Χόλιγουντ, περίπου μία ώρα βόρεια του Λος Άντζελες.

Ο Ρόκο, ο οποίος έχει συμμετάσχει στις σειρές Veronica Mars, Jane the Virgin και The Morning Show, είναι ένας από τους πολλούς τετράποδους ηθοποιούς στην περιοχή του Λος Άντζελες που δεν βρίσκουν πλέον ρόλους στο Χόλιγουντ όπως παλιά.

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να εξελίσσεται, όλο και περισσότερες παραγωγές επιλέγουν να δημιουργούν εφέ με ζώα στο στάδιο του post production αντί να τα κινηματογραφούν ζωντανά — μια τάση που κάνει τους εκπαιδευτές, τους κτηνοτρόφους και τους συντονιστές ζώων να ανησυχούν όλο και περισσότερο για το μέλλον του επαγγέλματός τους.

Ο σκυλάκος της ταινίας Ανατομία μιας Πτώσης, του 2023, στο κόκκινο χαλί / REUTERS

Ένας συνταξιούχος σκίουρος

«Σίγουρα έχει επηρεάσει ήδη αρκετά τους εκπαιδευτές ζώων των στούντιο και την επιχείρηση των ζώων των στούντιο», λέει στο Hollywood Reporter η Καρίν ΜακΈλχατον, ιδιοκτήτρια της Studio Animal Services, η οποία φιλοξενεί τον Ρόκο και πολλά άλλα ζώα, από δεκάδες γάτες έως έναν «συνταξιούχο σκίουρο» και μια πάπια που ονομάζεται Μπομπ, παρέχοντας ταλέντα ζώων για παραγωγές όπως Ghostbusters, L.A. Confidential και CSI: Miami.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι η μόνη πρόκληση: οι επιπτώσεις της πανδημίας του Covid και η συνολική συρρίκνωση της βιομηχανίας του θεάματος έχουν επίσης πλήξει σκληρά τον κλάδο. Ωστόσο, ορισμένοι φοβούνται ότι τα εικονικά ζώα θα μπορούσαν να αποτελέσουν το τελικό χτύπημα.

Ένα κοπάδι γλάρων

Λίγες δεκάδες χιλιόμετρα νότια, η Μπένι Καρπ παρατηρεί επίσης μια ύφεση. Η ιδιοκτήτρια της Benay’s Bird & Animal Rentals εκτιμά ότι ο αριθμός των εργασιών που λαμβάνουν τα ζώα της έχει μειωθεί στο 40% του προ πανδημίας επιπέδου.

Η Καρπ ειδικεύεται σε μικρά άγρια ζώα και πουλιά, αν και το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς της προέρχεται από σκύλους και γάτες. Τα φτερωτά της ζώα έχουν εμφανιστεί στην ταινία Mirror Mirror και για χρόνια προμήθευε όλα τα ζώα για τη σειρά Grace and Frankie.

«Δεν νομίζω ότι έχω λάβει καμία κλήση για δρυοκολάπτη τα τελευταία τρία ή τέσσερα χρόνια, ίσως και πέντε. Έχω ένα κοπάδι γλάρων. Νομίζω ότι έλαβα μόνο μία δουλειά για αυτούς το τελευταίο έτος, ενώ παλιά δούλευαν συνεχώς».

Η Λάσσι στο δείπνο για τον εορτασμό της 25ης επετείου της MGM το 1949

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη A History of Dogs (@ahistoryofdogs)

Η ψηφιακή έκδοση

Τα άγρια ζώα — λιοντάρια, αρκούδες, λύκοι — εργάζονται εδώ και καιρό λιγότερο συχνά από τα οικόσιτα ζώα. Τα σενάρια δεν περιλαμβάνουν αυτά τα ζώα τόσο συχνά όσο άλλα, οι κίνδυνοι για την ασφάλεια είναι πρωταρχικής σημασίας και έχουν σταδιακά εξαλειφθεί χάρη στην πίεση από ομάδες προστασίας των ζώων.

Αλλά ακόμη και τα πιο κερδοφόρα είδη της βιομηχανίας — σκύλοι και γάτες — δεν έχουν την ίδια δουλειά που είχαν κάποτε. Πέρασαν οι μέρες της Lassie, του Rin Tin Tin ή του Chris, του Αγίου Βερνάρδου που πρωταγωνίστησε στην ταινία Μπετόβεν.

Στην ταινία Call of the Wild του 2020, ο συμπρωταγωνιστής του Χάρισον Φορντ, Buck, ήταν ένας σκύλος που δημιουργήθηκε με υπολογιστή με βάση έναν πραγματικό σκύλο. Και στην φετινή ταινία Superman, ο βοηθός σκύλος Krypto ήταν μια ψηφιακή εκδοχή του σκύλου του σκηνοθέτη Τζέιμς Γκαν, του Όζου, που σαρώθηκε για τον ρόλο.

Τα πραγματικά ζώα φέρνουν ένα είδος ενστικτώδους, συναισθηματικής αλήθειας που δεν μπορεί να παραποιηθεί — ανεξάρτητα από το πόσο προηγμένη είναι η τεχνολογία

Photo: Courtesy of Twentieth Century Fox

Πέντε άλογα βαμμένα στο χέρι

Ακόμη και τα άλογα θα μπορούσαν να απειληθούν. Ενώ ορισμένοι κινηματογραφιστές εξακολουθούν να επιμένουν στο πραγματικό άλογο — ειδικά στις ταινίες γουέστερν και στις ταινίες εποχής — οι εκπαιδευτές λένε ότι ακόμη και η δουλειά με τα άλογα θα μπορούσε τελικά να ανατεθεί σε εταιρείες ειδικών εφέ.

«Στην ταινία Secretariat, είχαμε πέντε άλογα που υποδύονταν το ίδιο άλογο, και τα έβαφα κυριολεκτικά με το χέρι για να ταιριάζουν μεταξύ τους», λέει η εκπαιδευτής ζώων Λίζα Μπράουν. «Στο μέλλον θα μπορούσαν απλά να το κάνουν ψηφιακά με πιο οικονομικό τρόπο».

Για καλό και για κακό σκοπό

Δεν θρηνούν όλοι για αυτή την αλλαγή. Η οργάνωση People for the Ethical Treatment of Animals (Άνθρωποι για την Ηθική Μεταχείριση των Ζώων) πιέζει εδώ και καιρό για την εξάλειψη των πραγματικών ζώων από τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά πλατό, υποστηρίζοντας ότι το να τα αναγκάζουν να εργάζονται για την ψυχαγωγία των ανθρώπων είναι σκληρό και εκμεταλλευτικό.

Η Λόρεν Τόμασον, διευθύντρια του τμήματος κινηματογράφου και τηλεόρασης του οργανισμού, επισημαίνει έργα με έντονη τεχνολογική παρουσία, όπως το Kingdom of the Planet of the Apes και το Mufasa, ως πρότυπα προόδου. «Γνωρίζουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη, όπως όλες οι τεχνολογίες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλό ή για κακό», λέει.

«Σε αυτή την περίπτωση, είναι ένας τρόπος με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα πραγματικά καλό σκοπό, που είναι να τερματιστεί η ταλαιπωρία των ζώων στην βιομηχανία του θεάματος».

Περιπτώσεις που ηθοποιοί υιοθέτησαν τα ζώα με τα οποία συμπρωταγωνίστησαν (βίντεο)

YouTube thumbnail

Αντίο συναίσθημα

Ωστόσο, οι ειδικοί σε θέματα ζώων στον κλάδο υποστηρίζουν ότι κάτι χάνεται όταν οι παραστάσεις είναι κατασκευασμένες και όχι γυρισμένες. Τα πραγματικά ζώα, λένε, φέρνουν ένα είδος ενστικτώδους, συναισθηματικής αλήθειας που δεν μπορεί να παραποιηθεί — ανεξάρτητα από το πόσο προηγμένη είναι η τεχνολογία.

Η Μπόνι Τζαντ, συντονίστρια ζώων με έδρα τη Βρετανική Κολομβία, λέει ότι δεν έχει βιώσει την ίδια πτώση στη ζήτηση όπως ορισμένοι από τους συναδέλφους της στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν ανησυχεί τόσο για το μέλλον, καθώς πιστεύει ότι η αυθεντικότητα εξακολουθεί να έχει σημασία.

Η Τζαντ θυμάται μια κρίσιμη σκηνή θανάτου στην ταινία A Dog’s Journey του 2019 με την πρωταγωνίστρια σκυλίτσα Μπελ: «Λέω στη σκυλίτσα να κλείσει τα μάτια της καθώς η κάμερα εστιάζει στο πρόσωπό της, και όλο το στούντιο κλαίει», λέει. «Δεν μπορείς να πετύχεις αυτό το συναίσθημα με την τεχνητή νοημοσύνη».

*Με στοιχεία από hollywoodreporter.com | Αρχική Φωτό: Το τετράποδο-ήρωας της ταινίας του 2019, The Art of Racing in the Rain (Η Τέχνη του να Οδηγείς στη Βροχή) – Doane Gregory/Fox

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεύτερη ημέρα απωλειών στην αγορά – Μεγάλα βαρίδια οι Alpha Bank και Πειραιώς

Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεύτερη ημέρα απωλειών στην αγορά – Μεγάλα βαρίδια οι Alpha Bank και Πειραιώς

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
