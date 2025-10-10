magazin
10.10.2025
24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου σε Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ
Το Χόλιγουντ δεν παίρνει στα σοβαρά την απειλή του Τραμπ για δασμούς – «Είναι πάλι αέρας κοπανιστός»
10 Οκτωβρίου 2025

Το Χόλιγουντ δεν παίρνει στα σοβαρά την απειλή του Τραμπ για δασμούς – «Είναι πάλι αέρας κοπανιστός»

Η παγκόσμια κινηματογραφική κοινότητα αντέδρασε στις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών σε ταινίες που γυρίζονται εκτός των ΗΠΑ με ένα μείγμα ανησυχίας, σύγχυσης, αδιαφορίας και περισσότερο από μια πινελιά περιφρόνησης

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Το ψωμί που φτιάχνει η Τέιλορ Σουίφτ και κάνει καλό στο έντερο

Το ψωμί που φτιάχνει η Τέιλορ Σουίφτ και κάνει καλό στο έντερο

Spotlight

Ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Truth Social εξαπέλυσε μια σειρά από νέες απειλές – έγραψε συγκεκριμένα ότι «η βιομηχανία παραγωγής ταινιών έχει κλαπεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από άλλες χώρες, σαν να έκλεβαν “καραμέλα από ένα μωρό”, προσθέτοντας ότι θα “επιβάλει δασμό 100% σε όλες τις ταινίες που γυρίζονται εκτός των ΗΠΑ”».

Τα στούντιο και οι πλατφόρμες streaming αιφνιδιάστηκαν από την ανακοίνωση. Ο Λευκός Οίκος δεν έκανε καμία προσπάθεια να επικοινωνήσει μαζί τους ή με την Ένωση Κινηματογραφικών Παραγωγών πριν από την ανακοίνωση, η οποία αντικατοπτρίζει μια προηγούμενη απειλή που είχε κάνει ο Τραμπ τον περασμένο Μάιο.

Εξακολουθούν να είναι αβέβαιοι για το πώς να ανταποκριθούν στο μήνυμα του Τραμπ και παραμένουν σκεπτικοί ως προς το αν θα τηρήσει την υπόσχεσή του, σημειώνοντας ότι ο πρόεδρος εγκατέλειψε το θέμα την περασμένη άνοιξη εν μέσω ερωτήσεων σχετικά με το πώς θα επιβληθεί δασμός σε μια ταινία, η οποία είναι μια «υπηρεσία» και όχι ένα «αγαθό» όπως τα αυτοκίνητα, ο χάλυβας, το αλουμίνιο και άλλα προϊόντα που υπόκεινται σε νέους δασμούς.

Η αντίδραση της παγκόσμιας κινηματογραφικής κοινότητας  

«Είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, οπότε πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σοβαρά, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι είναι απλώς μπερδεμένοι με αυτό», δήλωσε στο Variety ένας διευθυντής στούντιο.

Η Motion Picture Association αρνήθηκε να σχολιάσει, αλλά πηγές ανέφεραν ότι είχε ήδη προγραμματιστεί, άμεσα, συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου. Τα δασμολογικά μέτρα του Τραμπ αναμένεται να βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη, καθώς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της MPA και ηγέτες του χώρου του θεάματος, όπως ο Άλαν Μπέργκμαν της Disney, ο Μάικ Χόπκινς της Amazon MGM και η Ντόνα Λάνγκλεϊ της NBCUniversal, συγκεντρώθηκαν για την τριμηνιαία συζήτηση.

Η παγκόσμια κινηματογραφική κοινότητα αντέδρασε στις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών σε ταινίες που γυρίζονται εκτός των ΗΠΑ με ένα μείγμα ανησυχίας, σύγχυσης, αδιαφορίας και περισσότερο από μια πινελιά περιφρόνησης.

«Όταν ο Τραμπ δημοσίευσε ένα tweet πριν από μερικούς μήνες, δεν δόθηκαν ποτέ λεπτομέρειες. Πώς μπορείς να επιβάλλεις δασμούς σε κάτι όπως μια ταινία; Ποιος τελικά θα επιβαρυνθεί με τους δασμούς;» λέει ο δικηγόρος Stephen Weizenecker της Barnes & Thornburg

YouTube thumbnail

«Κάτι έχει στο μυαλό του»

Δεν είναι γνωστό τι προκάλεσε την τελευταία δήλωση του Τραμπ, η οποία ήρθε λιγότερο από πέντε μήνες μετά την παρόμοια δήλωσή του ότι θα επιβάλει δασμούς 100% στις ταινίες που γυρίζονται εκτός των ΗΠΑ. Η προηγούμενη ανακοίνωση — που επίσης έγινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης — δεν περιείχε λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο επιβολής των δασμών και τις παραγωγές που θα επηρεάζονταν. Από τότε, δεν έχει τεθεί σε ισχύ καμία πολιτική.

«Όταν ο Τραμπ δημοσίευσε ένα tweet πριν από μερικούς μήνες, δεν δόθηκαν ποτέ λεπτομέρειες. Πώς μπορείς να επιβάλλεις δασμούς σε κάτι όπως μια ταινία; Ποιος τελικά θα επιβαρυνθεί με τους δασμούς;» λέει ο δικηγόρος Stephen Weizenecker της Barnes & Thornburg, ειδικός σε θέματα ψυχαγωγίας.

«Αλλά αυτή είναι η δεύτερη φορά που μιλάει για αυτό, οπότε φαντάζομαι ότι έχει κάτι στο μυαλό του».

«Είναι τα δικά του Looney Tunes»

Ωστόσο, ενώ η αρχική πρόταση προκάλεσε αναταραχή σε μεγάλο μέρος της διεθνούς βιομηχανίας, καθώς παραγωγοί, πράκτορες πωλήσεων, διανομείς και άλλοι προσπάθησαν να καταλάβουν τι σήμαινε αυτό για την κινηματογραφική βιομηχανία, αυτή τη φορά αντιμετωπίστηκε σε μεγάλο βαθμό με περιφρόνηση ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, με βρισιές.

«Είναι πάλι αέρας κοπανιστός. Είναι τα δικά του Looney Tunes», λέει ο Βρετανός παραγωγός και συνδιευθύνων σύμβουλος της Head Gear Films, Phil Hunt, στο Variety. «Δεν βλέπω πώς θα βοηθήσει τη Βόρεια Αμερική. Δεν καταλαβαίνει τις λεπτομέρειες του ότι ο κινηματογράφος είναι μια παγκόσμια βιομηχανία».

Δεκάδες εκατομμύρια στο προϋπολογισμό

Ο Kayvan Mashayekh, επικεφαλής του Producers Without Borders, ενός δικτύου διεθνών παραγωγών, κατανοεί την «απογοήτευση» για τις φυγές των γυρισμάτων, αλλά λέει ότι η εφαρμογή των δασμών «αφήνει πολλά να αποσαφηνισθούν, καθώς τα πράγματα δεν είναι ποτέ τόσο μαύρα ή άσπρα».

Πράγματι, με την κινηματογραφική παραγωγή να γίνεται όλο και πιο παγκόσμια, όλο και περισσότεροι Αμερικανοί κινηματογραφιστές — από την Κρίστεν Στιούαρτ έως τον Τζιμ Τζάρμους και τον Τζέιμς Γκρέι, για να αναφέρουμε μερικούς — συνεργάζονται με Ευρωπαίους παραγωγούς και χρηματοδότες, οπότε η εθνικότητα των ταινιών γίνεται ένα ξεπερασμένο concept.

Πολλές μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες, συμπεριλαμβανομένων των δύο επόμενων ταινιών «Avengers», της τρίτης ταινίας «Dune» και της σειράς «Harry Potter» του HBO, έχουν μεταφερθεί σε κέντρα παραγωγής στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ουγγαρία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που προσφέρουν πλουσιότερες επιδοτήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παραγωγή μιας ταινίας στην Καλιφόρνια, για παράδειγμα, μπορεί να προσθέσει δεκάδες εκατομμύρια στο προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα τα στούντιο να διστάζουν να γυρίσουν ταινίες στην ίδια πολιτεία όπου έχουν την έδρα τους.

Ειρωνικά, πολλοί από τους καλλιτέχνες που θα πληγούν περισσότερο από τους δασμούς είναι επίσης οι μεγαλύτεροι πρεσβευτές του αμερικανικού κινηματογράφου σε όλο τον κόσμο – ο Τζάρμους, για παράδειγμα

Στόχος η arthouse ταινίες

Ο Γάλλος παραγωγός Τσαρλς Γκίλιμπερτ — του οποίου τα πρόσφατα έργα περιλαμβάνουν την ταινία «Coutures» με την Αντζελίνα Τζολί και το ντεμπούτο της Stewart «The Chronology of Water», τα οποία γυρίστηκαν σε όλη την Ευρώπη — πιστεύει ότι οι δασμοί του Τραμπ θα «καταδικάσουν το έργο να μην γυριστεί ποτέ». Ο Γκίλιμπερτ πιστεύει ότι οι πιθανοί δασμοί θα βλάψουν περισσότερο τις arthouse ταινίες από ό,τι τις μεγάλες παραγωγές των στούντιο.

«Το τρέχον κόστος των γυρισμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιτρέπει την παραγωγή ορισμένων ταινιών auteur που δεν είναι εμπορικά προϊόντα», είπε. «Είναι εν μέρει αυτός ο κινηματογράφος auteur που στοχεύει ο νόμος, επειδή αυτές οι ταινίες γίνονται από καλλιτέχνες που έχουν ελευθερία έκφρασης έναντι της αμερικανικής βιομηχανίας και της πολιτικής της».

Ειρωνικά, πολλοί από τους καλλιτέχνες που θα πληγούν περισσότερο από τους δασμούς είναι επίσης οι μεγαλύτεροι πρεσβευτές του αμερικανικού κινηματογράφου σε όλο τον κόσμο. Ο Τζάρμους, για παράδειγμα, μόλις κέρδισε το Χρυσό Λιοντάρι στη Βενετία με την ταινία «Father Mother Sister Brother», η οποία γυρίστηκε κυρίως στην Ιρλανδία και τη Γαλλία.

Δημιουργία εθνικών προγραμμάτων

«Ωστόσο ο Τραμπ ήθελε πραγματικά να βοηθήσει την αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία — και να συμβάλει στη δημιουργία περισσότερων αμερικανικών θέσεων εργασίας — θα συνεργαζόταν με το Κογκρέσο για τη δημιουργία εθνικών προγραμμάτων που θα ενθάρρυναν την παραγωγή στις ΗΠΑ και θα ανταγωνίζονταν τα προγράμματα που υπάρχουν στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο», λέει ο Τζόσουα Αστραχάν, παραγωγός της ταινίας «Father Mother Sister Brother» με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Η Λόρα Φρίντμαν, δημοκρατική βουλευτής από το Burbank, δήλωσε ότι συζητά με συναδέλφους της, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων Ρεπουμπλικάνων, σχετικά με μια πρόταση για τη θέσπιση ενός ομοσπονδιακού φορολογικού πιστωτικού πλεονεκτήματος.

«Εξακολουθώ να ελπίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι στο περιβάλλον του Τραμπ που θα τον καθοδηγήσουν προς μια πιο λογική λύση», είπε, σημειώνοντας ότι οι παραγωγοί, τα συνδικάτα και τα στούντιο είναι σύμφωνοι στην υποστήριξη ενός ομοσπονδιακού κινήτρου.

«Του αρέσει να δημιουργεί χάος»

Η Φρίντμαν είπε ότι και η ίδια δεν γνωρίζει τις προθέσεις του προέδρου. «Δεν έχω ιδέα πώς θα ήταν να επιβληθεί δασμός σε μια ταινία» είπε. «Η ανησυχία μου παραμένει ότι αυτό θα αυξήσει το κόστος για τους θεατές. Αυτό δεν είναι κάτι που θέλει να δει η βιομηχανία».

Ο Ράφαελ Μπινολιέλ, ένας κορυφαίος εκτελεστικός παραγωγός που έχει εργαστεί σε πολλές αμερικανικές παραγωγές στη Γαλλία, συμπεριλαμβανομένων των «The Walking Dead: Daryl Dixon» και «Emily in Paris», υποστηρίζει ότι δεν έχει νόημα να γίνουμε καταστροφολόγοι μέχρι να αποκαλυφθεί κάτι πιο επίσημο.

«Προς το παρόν, πρέπει να υιοθετήσουμε μια στάση αναμονής, επειδή ο άνθρωπος αυτός έχει την τάση να ανακαλεί τις δηλώσεις του» είπε. «Του αρέσει να δημιουργεί χάος, αλλά εγώ προτιμώ να είμαι υπομονετικός και ψύχραιμος».

Ο παραγωγός από τη Βόρεια Ιρλανδία, Τρέβορ Μπίρνι, που βρίσκεται πίσω από την βραβευμένη με BAFTA επιτυχία «Kneecap», ήταν πιο λακωνικός και σαφής στην απάντησή του στον Τραμπ. «Άντε γ@μήσου! Πάλι!», είπε.

Όσον αφορά το σκεπτικό του για την τελευταία έκρηξη, υποθέτει ότι προκλήθηκε από τις πρόσφατες αποτυχίες των αμερικανικών αθλημάτων. «Ο Τραμπ προφανώς δεν δέχτηκε πολύ καλά την ήττα στο Ryder Cup!» σχολίασε.

*Με στοιχεία από variety.com

Business
Σκλαβενίτης: Τι συζήτησαν Μητσοτάκης και Σκλαβενίτης στο Μαξίμου

Σκλαβενίτης: Τι συζήτησαν Μητσοτάκης και Σκλαβενίτης στο Μαξίμου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

