O Σον Άστιν νέος πρόεδρος της SAG-AFTRA: Ο «Σαμ» του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών στην ηγεσία των ηθοποιών του Χόλιγουντ

Η Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) εξέλεξε τον Σον Άστιν, γνωστό από τον ρόλο του Σαμγουάιζ Γκάμτζι (Σαμ) στον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», νέο εθνικό πρόεδρο του σωματείου. Ο 54χρονος ηθοποιός, που συγκέντρωσε το 79% των ψήφων έναντι του ανεξάρτητου υποψηφίου Τσακ Σλάβιν, αναλαμβάνει την ηγεσία ενός σωματείου με 160.000 μέλη σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τη βιομηχανία ψυχαγωγίας.

Ο Άστιν διαδέχεται τη Φραν Ντρέσσερ, η οποία το 2023 οδήγησε το σωματείο σε μια ιστορική απεργία 118 ημερών, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά ρυθμίσεις για την τεχνητή νοημοσύνη και μπόνους στις πλατφόρμες streaming. Παρά τα σημαντικά αυτά βήματα, πολλοί ηθοποιοί εκτιμούν ότι η συμφωνία δεν κάλυψε πλήρως τις ανάγκες τους και περιμένουν πιο τολμηρές διεκδικήσεις στον νέο γύρο διαπραγματεύσεων.

Ο Άστιν, παίρνοντας τα ηνία, τόνισε πως αισθάνεται τιμή και αποφασιστικότητα, σημειώνοντας ότι δεν πρόκειται για στιγμή εορτασμού αλλά για ένα κάλεσμα σε ευγνωμοσύνη και σκληρή δουλειά.

Η εκλογή του έγινε με χαμηλότερη συμμετοχή σε σχέση με προηγούμενα χρόνια: μόλις το 17% των μελών ψήφισε, έναντι 23% το 2023 και 26% το 2021. Ωστόσο, η εκστρατεία του Άστιν ένωσε δύο εσωτερικές παρατάξεις του σωματείου, ενώ έλαβε και την υποστήριξη της απερχόμενης προέδρου.

Η Μισέλ Χερντ, γνωστή από τη σειρά «Star Trek: Picard», εξελέγη γραμματέας-ταμίας με το 65% των ψήφων. Ο Άστιν έχει θέσει ως προτεραιότητες την ενίσχυση των προστασιών απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη, την αποτροπή φυγής παραγωγών στο εξωτερικό και την ενίσχυση της διαφάνειας και της ενότητας του σωματείου. Όπως δήλωσε, «με την εκλογή νέου προέδρου ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο – τώρα είναι η στιγμή της αισιοδοξίας».