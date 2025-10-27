newspaper
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
27.10.2025 | 16:54
28η Οκτωβρίου: Κλειστός σταθμός στο Μετρό, ρυθμίσεις και στο Τραμ
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
«Καίγεται» για αέριο η Ουκρανία – Η δημοπρασία για ποσότητες μέσω Ελλάδας
Διεθνής Οικονομία 27 Οκτωβρίου 2025 | 22:00

«Καίγεται» για αέριο η Ουκρανία – Η δημοπρασία για ποσότητες μέσω Ελλάδας

Το ειδικό προϊόν «Route 1» για τη μεταφορά φυσικού αερίου στην Ουκρανία είχε ισχυρή ζήτηση κατά τη δημοπρασία των Διαχειριστών Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Social burnout: Όταν η κοινωνική επαφή μας εξαντλεί

Social burnout: Όταν η κοινωνική επαφή μας εξαντλεί

Spotlight

Η Ουκρανία έχει μεγάλες ανάγκες σε φυσικό αέριο. Ο πόλεμος με τη Ρωσία έχει οδηγήσει στη διακοπή προμήθειας ποσοτήτων αερίου στην Ουκρανία.

Η Ελλάδα κατόπιν και σχετικών συμφωνιών που έχουν συνάψει οι Διαχειριστές Φυσικού Αερίου της χώρας μας ΔΕΣΦΑ, της Βουλγαρίας (Bulgartransgaz), της Ρουμανίας (Transgaz), της Μολδαβίας (VestMoldTransgaz) και της Ουκρανίας (GTSOU) παίζει το ρόλο της πύλης εισόδου εναλλακτικών ποσοτήτων καυσίμου.

Για το λόγο αυτό έχουν σχεδιαστεί ειδικά προϊόντα τα οποία τίθενται σε δημοπρασία προσελκύοντας προμηθευτές για την παροχή των αναγκαίων ποσοτήτων στην Ουκρανία μέσω του διαβαλκανικού αγωγού (Trans – Balkan).

Η δημοπρασία για το ειδικό προϊόν «Route 1»

Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδηλώθηκε ισχυρό ενδιαφέρον στη νέα δημοπρασία για το μηνιαίο ειδικό προϊόν μεταφοράς φυσικού αερίου «Route 1», που διενήργησαν οι προαναφερόμενοι Διαχειριστές.

Συγκεκριμένα, στη δημοπρασία που αφορά τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς την Ουκρανία μέσω της Διαβαλκανικής οδού (Trans-Balkan), δεσμεύτηκε για τον μήνα Νοέμβριο συνολική ποσότητα 6.320.000 KWh/ημέρα (6,32 GWh/ημέρα) από τρεις χρήστες.

Πρόκειται για την πρώτη δημοπρασία του βελτιωμένου προϊόντος δυναμικότητας «Route 1», το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα από τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές προς διάθεση για περίοδο έξι μηνών, έως και τον Απρίλιο του 2026, με στόχο την κάλυψη των άμεσων ενεργειακών αναγκών της Ουκρανίας.

Η Ουκρανία και οι ανάγκες σε φυσικό αέριο

Εν όψει της χειμερινής περιόδου, το αποτέλεσμα της σημερινής δημοπρασίας ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια στην Ουκρανία σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Παράλληλα, αναδεικνύει τον ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού ενεργειακού κόμβου για τη Νοτιοανατολική και Κεντρική-Ανατολική Ευρώπη, καθώς και τη δυναμική του Κάθετου Διαδρόμου να εδραιωθεί ως «η νέα ενεργειακή ραχοκοκαλιά της Ευρώπης — μια αξιόπιστη και ανταγωνιστική εναλλακτική διαδρομή για την προμήθεια διαφοροποιημένων ποσοτήτων φυσικού αερίου από το Νότο στον Βορρά», σχολιάζουν οι ίδιες πηγές.

Οι ακριβές ταρίφες για Ουκρανία και η παρέμβαση Παπασταύρου

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Διαχειριστές των βαλκανικών χωρών χρέωναν με ακριβές ταρίφες τη διέλευση του φυσικού αερίου και για το λόγο αυτό άλλωστε οι προηγούμενες δημοπρασίες δεν είχαν αντίστοιχα επιτυχημένα αποτελέσματα.

Μετά την εξέλιξη αυτή με τη δημοπρασία του «Route 1», « καθίσταται σαφές ότι η συνάντηση των Διαχειριστών που έλαβε χώρα τον Οκτώβριο στην Αθήνα, παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου με αποτέλεσμα την μεσοσταθμική μείωση των ταριφών κατά 10% (50% μείωση από Τransgaz και VestMoldTransgaz), έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή έκβαση της δημοπρασίας», σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Πηγή: ΟΤ

Επιμέλεια: Χρήστος Κολώνας

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Η επικείμενη συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας έφερε νέα ρεκόρ

Wall Street: Η επικείμενη συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας έφερε νέα ρεκόρ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Social burnout: Όταν η κοινωνική επαφή μας εξαντλεί

Social burnout: Όταν η κοινωνική επαφή μας εξαντλεί

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 οι σεισμικές έρευνες από Chevron

Υδρογονάνθρακες: Στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 οι σεισμικές έρευνες από Chevron

inWellness
inTown
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τραμπ: Μπορούν οι κυρώσεις του να πείσουν τις χώρες να μην αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο;
Διπλός στόχος 27.10.25

Μπορούν οι κυρώσεις Τραμπ να πείσουν τις χώρες να μην αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο;

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε κυρώσεις στους ρωσικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς Rosneft και Lukoil - Ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις αυτής της απόφασης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ευκαιρία για υδραυλικούς, μαραγκούς, ηλεκτρολόγους – Και θα βγάλουν καλά λεφτά
Μπλε κολάρα 27.10.25

Υδραυλικοί, μαραγκοί, ηλεκτρολόγοι οι επόμενοι... εκατομμυριούχοι

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απειλή για όλους τους εργαζόμενους. Σύμφωνα με τους CEO Nvidia και BlackRock, το μέλλον θα είναι προσοδοφόρο για τα τεχνικά επαγγέλματα, όπου οι ανάγκες αυξάνονται.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σύγχρονος υπόκοσμος – Όταν μέχρι και η άμμος έχει τη μαφία της
«Τρύπια» κλεψύδρα 27.10.25

Σύγχρονος υπόκοσμος – Όταν μέχρι και η άμμος έχει τη μαφία της

Γιατί η άμμος έχει γίνει νέος «χρυσός» για το οργανωμένο έγκλημα, που κλέβει τεράστιες ποσότητες από ακτές, λίμνες και ποτάμια, καταστρέφοντας οικοσυστήματα και κοινότητες παγκοσμίως

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Halloween: Η τιμή του κακάο επηρεάζει το έθιμο – Τα κεράσματα στα παιδιά θα έχουν λιγότερη σοκολάτα
Στροφή στις καραμέλες 27.10.25

Halloween: Η τιμή του κακάο επηρεάζει το έθιμο – Τα κεράσματα στα παιδιά θα έχουν λιγότερη σοκολάτα

Οι παγκόσμιες τιμές του κακάο υπερτετραπλασιάστηκαν μεταξύ Ιανουαρίου 2023 και Ιανουαρίου 2025. Και αντίστοιχα εκτοξεύθηκαν και οι τιμές της σοκολάτας, που έχει την τιμητικής στο Halloween.

Σύνταξη
Στόχος 2050: Η Ευρώπη ζητά «ισορροπημένο» τουρισμό που θα εξυπηρετεί τους πολίτες
Οι πόλεις βουλιάζουν 26.10.25

Στόχος 2050: Η Ευρώπη ζητά «ισορροπημένο» τουρισμό που θα εξυπηρετεί τους πολίτες

Η ραγδαία ανάπτυξη του τουρισμού ασκεί πίεση στις υποδομές, αυξάνει την ρύπανση και μειώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Μπορεί η Ευρώπη να εξισορροπήσει την οικονομική κερδοφορία με τη βιωσιμότητα;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πώς περάσαμε στον Matrix καπιταλισμό – Το μπλε χάπι και η μετάβαση από την επιτήρηση στην καταστολή
Social Europe 26.10.25

Πώς περάσαμε στον Matrix καπιταλισμό – Το μπλε χάπι και η μετάβαση από την επιτήρηση στην καταστολή

Ο διαδικτυακός καπιταλισμός έχει αλλάξει μορφή. Οι κάθε λογής πλατφόρμες συλλέγουν τα δεδομένα μας και μας παγιδεύουν. Μας προσφέρουν κάτι σαν το μπλε χάπι της ταινίας Matrix για να μας παγιδεύσουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η μετανάστευση εργατικού δυναμικού στην εποχή του λαϊκισμού – Μια σύγκρουση δημογραφίας και πολιτικής
Δημογραφική κρίση 26.10.25

Η μετανάστευση εργατικού δυναμικού στην εποχή του λαϊκισμού – Μια σύγκρουση δημογραφίας και πολιτικής

Πολλές κυβερνήσεις, και ακροδεξιές, στράφηκαν στη λύση που λέγεται προσωρινή μετανάστευση. Συμφωνίες αναπτυσσόμενων και αναπτυγμένων χωρών έρχονται να απαντήσουν στις ανάγκες για εργατικά χέρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Ποτέ δεν ξέρεις τι περνά κάποια πίσω από κλειστές πόρτες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι, η ενδοοικογενειακή βία και το Christy
Αληθινή ιστορία 27.10.25

«Ποτέ δεν ξέρεις τι περνά κάποια πίσω από κλειστές πόρτες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι, η ενδοοικογενειακή βία και το Christy

Η Σίντνεϊ Σουίνι αφηγείται τη ζωή της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν και μιλά για τη βία κατά των γυναικών, τονίζοντας πως η ιστορία αυτή «είναι βαθιά προσωπική»

Σύνταξη
Χανιά: Σε χωράφι βρέθηκε το φονικό όπλο του 23χρονου – Το μεσημέρι της Τρίτης η κηδεία του 52χρονου
Ελλάδα 27.10.25

Χανιά: Σε χωράφι βρέθηκε το φονικό όπλο του 23χρονου – Το μεσημέρι της Τρίτης η κηδεία του 52χρονου

Η αστυνομία εντόπισε το όπλο του δράστη σε μακρινή απόσταση από το σημείο της δολοφονίας - Στον εισαγγελέα στα Χανιά αναμένεται να οδηγηθεί το πρωί ο δράστης

Σύνταξη
Ισπανία: Οι Καταλανοί αυτονομιστές αποσύρουν τη στήριξη από την κυβέρνηση Σάντσεθ – Κίνδυνος να πέσει
Παραβίαση συμφωνίας 27.10.25

Ισπανία: Οι Καταλανοί αυτονομιστές αποσύρουν τη στήριξη από την κυβέρνηση Σάντσεθ – Κίνδυνος να πέσει

Λίγο πριν κατατεθεί ο προϋπολογισμός στην Ισπανία, o εξόριστος ηγέτης του Junts Κάρλες Πουτζδεμόν δήλωσε ότι το κόμμα αποσύρει τη στήριξη από την κυβέρνηση. Δεν μπορεί να ψηφιστεί προϋπολογισμός.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Μαρακανά»: Το θρυλικό στάδιο τίθεται προς πώληση! Ποιος είναι ο λόγος
Ποδόσφαιρο 27.10.25

«Μαρακανά»: Το θρυλικό στάδιο τίθεται προς πώληση! Ποιος είναι ο λόγος

Το στάδιο Μαρακανά, σύμβολο του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, είναι προς πώληση όπως ενημέρωσε η Πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο! Σκοπός να μειωθεί το τεράστιο δημόσιο χρέος της. Έντονες οι αντιδράσεις.

Σύνταξη
Vogue World: Η Γουίντουρ θέλει το Χόλιγουντ στα πόδια της – Κίντμαν ως Γκίλντα, tribute στην Νταϊάν Κίτον, όλα τα highlights
Μεγάλο στοίχημα 27.10.25

Vogue World: Η Γουίντουρ θέλει το Χόλιγουντ στα πόδια της – Κίντμαν ως Γκίλντα, tribute στην Νταϊάν Κίτον, όλα τα highlights

Το Χόλιγουντ έβαλε τα καλά του, η μόδα φόρεσε τα κοστούμια της και η Άννα Γουίντουρ έδειξε τα δόντια της καθώς θέλει να μεταμορφώσει τη Vogue από μπράντα μόδας σε μηχανή παραγωγής περιεχομένου για επιχειρηματικούς κολοσσούς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οργή από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Δρυμιώτη – Επίθεση στην Ομάδα Αλήθειας – «Κατήφορος τοξικότητας», «Χρυσή Αυγή με γραβάτα»
Πολιτική Γραμματεία 27.10.25

Οργή από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Δρυμιώτη – Επίθεση στην Ομάδα Αλήθειας – «Κατήφορος τοξικότητας», «Χρυσή Αυγή με γραβάτα»

Οργισμένες αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε η δήλωση Δρυμιώτη περί αριστερών και ελληνοφροσύνης, την οποία έσπευσε να αναπαράγει ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της ΝΔ η «Ομάδα Αλήθειας».

Σύνταξη
Στεγαστικό: Ο δημιουργός των Greekonomics αποδομεί το κυβερνητικό αφήγημα
Deutsche Welle 27.10.25

Στεγαστικό: Ο δημιουργός των Greekonomics αποδομεί το κυβερνητικό αφήγημα

Η ελληνική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι η ανακούφιση των ενοικιαστών αποτελεί προτεραιότητα και ότι το στεγαστικό είναι σύμφυτο με μία οικονομία που αναπτύσσεται γοργά. Είναι όμως έτσι; Ρεπορτάζ της DW

Σύνταξη
Ντέμης Νικολαΐδης: «Εύκολη η νίκη του Ολυμπιακού, διαφωνώ με τον Νίκολιτς»
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Ντέμης Νικολαΐδης: «Εύκολη η νίκη του Ολυμπιακού, διαφωνώ με τον Νίκολιτς»

Ο Ντέμης Νικολαΐδης, χαρακτήρισε εύκολη τη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ, στάθηκε στην έλλειψη θάρρους που έδειξε η Ένωση, και εξήγησε πού διαφωνεί με τον Μάρκο Νίκολιτς…

Σύνταξη
Χανιά: Φόβοι για βεντέτα μετά τη δολοφονία στην Κίσσαμο – «Είναι συγκλονισμένος» λέει ο δικηγόρος του δράστη
Ελλάδα 27.10.25

Χανιά: Φόβοι για βεντέτα μετά τη δολοφονία στην Κίσσαμο – «Είναι συγκλονισμένος» λέει ο δικηγόρος του δράστη

Ο 23χρονος δράστης παραδόθηκε το μεσημέρι στην Αστυνομία και κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων - Το πρωί της Τρίτης αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Σύνταξη
Μετά τη μαθητική παρέλαση θα κριθεί η εφαρμογή των νέων μέτρων στον Άγνωστο Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 27.10.25

Μετά τη μαθητική παρέλαση θα κριθεί η εφαρμογή των νέων μέτρων στον Άγνωστο Στρατιώτη

Στην αστυνομία ρίχνει η κυβέρνηση το βάρος για την εφαρμογή του νέου νόμου για τον Άγνωστο Στρατιώτη, καθώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο που θα ξεδιπλωθεί τις επόμενες μέρες.

Σύνταξη
Γκάζι: Πόσα ποτά ήπιε η 16χρονη στο κλαμπ – Μαρτυρία φίλης που ήταν μαζί της το μοιραίο βράδυ
Τι λέει 19χρονη 27.10.25

Τραγωδία στο Γκάζι: Πόσα ποτά ήπιε η 16χρονη στο κλαμπ - Μαρτυρία φίλης που ήταν μαζί της το μοιραίο βράδυ

Eίχαν σερβίρει αλκοόλ στην ανήλικη, κάτι που ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο Γκάζι παραδέχθηκε από την πρώτη στιγμή. «Εγώ, επειδή ρώτησα, μου λένε δεν είχε πιει πολύ αλκοόλ».

Σύνταξη
LIVE: Μπέτις – Ατλέτικο Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 27.10.25

LIVE: Μπέτις – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Μπέτις – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπέτις – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη 10η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Πώς οι έφηβοι αποκτούν πλαστές ταυτότητες για να μπαίνουν σε κλαμπ και να προμηθεύονται αλκοόλ και τσιγάρα
Ελλάδα 27.10.25

Πώς οι έφηβοι αποκτούν πλαστές ταυτότητες για να μπαίνουν σε κλαμπ και να προμηθεύονται αλκοόλ και τσιγάρα

Σε μόδα τείνει να εξελιχθεί η τάση αρκετών έφηβων να παραποιούν την ημερομηνία γέννησης στις αστυνομικές τους ταυτότητες που έχουν σε ηλεκτρονική μορφή προκειμένου να αποφεύγουν τις απαγορεύσεις λόγω ηλικίας

Σύνταξη
Αντίπαλος της ΑΕΚ προσέλαβε άνδρα που «πέθανε», έκλεψε πιγκουίνο και φυλακίστηκε στη Σιγκαπούρη! (pics)
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Αντίπαλος της ΑΕΚ προσέλαβε άνδρα που «πέθανε», έκλεψε πιγκουίνο και φυλακίστηκε στη Σιγκαπούρη! (pics)

Δεν είναι κάποιο είδους ανεκδότου ή κάποια φάρσα. Η Αμπερντίν, λίγες ημέρες μετά τα 6 γκολ που δέχθηκε από την ΑΕΚ, προσέλαβε τον Λουτς Πφάνενστιλ σε ρόλο αθλητικό διευθυντή, για να της... σώσει τη χρονιά!

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Κορωπί: «Είχε περάσει με το αμάξι από πάνω της» – Νέες σοκαριστικές μαρτυρίες για τον εφιάλτη που ζούσε η 40χρονη
Στο Κορωπί 27.10.25

«Είχε περάσει με το αμάξι από πάνω της» - Νέες σοκαριστικές μαρτυρίες για τον εφιάλτη που ζούσε η 40χρονη

Εκείνος αδιαφορούσε για αυτήν, εξαφανιζόταν για ημέρες έκλεινε το κινητό του για να μην τον βρει και εμφανιζόταν όποτε ήθελε εκείνος, αναφέρουν φίλοι της 40χρονης

Σύνταξη
Η AI υπουργός της Αλβανίας είναι έγκυος με «83 παιδιά», ανακοινώνει ο Έντι Ράμα
Ντιέλα 27.10.25

Η AI υπουργός της Αλβανίας είναι έγκυος με «83 παιδιά», ανακοινώνει ο Έντι Ράμα

Όταν, τον Σεπτέμβριο, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα αποφάσισε να διορίσει υπουργό ένα δημιούργημα της Τεχνητής Νοημοσύνης, επικράτησε ενθουσιασμός, περιέργεια και πανικός

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο