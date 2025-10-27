«Καίγεται» για αέριο η Ουκρανία – Η δημοπρασία για ποσότητες μέσω Ελλάδας

Η Ουκρανία έχει μεγάλες ανάγκες σε φυσικό αέριο. Ο πόλεμος με τη Ρωσία έχει οδηγήσει στη διακοπή προμήθειας ποσοτήτων αερίου στην Ουκρανία.

Η Ελλάδα κατόπιν και σχετικών συμφωνιών που έχουν συνάψει οι Διαχειριστές Φυσικού Αερίου της χώρας μας ΔΕΣΦΑ, της Βουλγαρίας (Bulgartransgaz), της Ρουμανίας (Transgaz), της Μολδαβίας (VestMoldTransgaz) και της Ουκρανίας (GTSOU) παίζει το ρόλο της πύλης εισόδου εναλλακτικών ποσοτήτων καυσίμου.

Για το λόγο αυτό έχουν σχεδιαστεί ειδικά προϊόντα τα οποία τίθενται σε δημοπρασία προσελκύοντας προμηθευτές για την παροχή των αναγκαίων ποσοτήτων στην Ουκρανία μέσω του διαβαλκανικού αγωγού (Trans – Balkan).

Η δημοπρασία για το ειδικό προϊόν «Route 1»

Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδηλώθηκε ισχυρό ενδιαφέρον στη νέα δημοπρασία για το μηνιαίο ειδικό προϊόν μεταφοράς φυσικού αερίου «Route 1», που διενήργησαν οι προαναφερόμενοι Διαχειριστές.

Συγκεκριμένα, στη δημοπρασία που αφορά τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς την Ουκρανία μέσω της Διαβαλκανικής οδού (Trans-Balkan), δεσμεύτηκε για τον μήνα Νοέμβριο συνολική ποσότητα 6.320.000 KWh/ημέρα (6,32 GWh/ημέρα) από τρεις χρήστες.

Πρόκειται για την πρώτη δημοπρασία του βελτιωμένου προϊόντος δυναμικότητας «Route 1», το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα από τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές προς διάθεση για περίοδο έξι μηνών, έως και τον Απρίλιο του 2026, με στόχο την κάλυψη των άμεσων ενεργειακών αναγκών της Ουκρανίας.

Η Ουκρανία και οι ανάγκες σε φυσικό αέριο

Εν όψει της χειμερινής περιόδου, το αποτέλεσμα της σημερινής δημοπρασίας ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια στην Ουκρανία σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Παράλληλα, αναδεικνύει τον ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού ενεργειακού κόμβου για τη Νοτιοανατολική και Κεντρική-Ανατολική Ευρώπη, καθώς και τη δυναμική του Κάθετου Διαδρόμου να εδραιωθεί ως «η νέα ενεργειακή ραχοκοκαλιά της Ευρώπης — μια αξιόπιστη και ανταγωνιστική εναλλακτική διαδρομή για την προμήθεια διαφοροποιημένων ποσοτήτων φυσικού αερίου από το Νότο στον Βορρά», σχολιάζουν οι ίδιες πηγές.

Οι ακριβές ταρίφες για Ουκρανία και η παρέμβαση Παπασταύρου

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Διαχειριστές των βαλκανικών χωρών χρέωναν με ακριβές ταρίφες τη διέλευση του φυσικού αερίου και για το λόγο αυτό άλλωστε οι προηγούμενες δημοπρασίες δεν είχαν αντίστοιχα επιτυχημένα αποτελέσματα.

Μετά την εξέλιξη αυτή με τη δημοπρασία του «Route 1», « καθίσταται σαφές ότι η συνάντηση των Διαχειριστών που έλαβε χώρα τον Οκτώβριο στην Αθήνα, παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου με αποτέλεσμα την μεσοσταθμική μείωση των ταριφών κατά 10% (50% μείωση από Τransgaz και VestMoldTransgaz), έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή έκβαση της δημοπρασίας», σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Πηγή: ΟΤ

Επιμέλεια: Χρήστος Κολώνας