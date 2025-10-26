magazin
H Nancy και η Joanna είναι δύο σπουδαίες, αστείες και ταλαντούχες γυναίκες-κορίτσια του διεθνούς animation
Interview 26 Οκτωβρίου 2025 | 11:00

H Nancy και η Joanna είναι δύο σπουδαίες, αστείες και ταλαντούχες γυναίκες-κορίτσια του διεθνούς animation

Δύο παλιές γνώριμες κι αγαπημένες φίλες του Animasyros, η δημοσιογράφος και ιστορικός animation, Nancy Denney-Phelps. και η θρυλική βρετανίδα δημιουργός Joanna Quinn, πρόσφατα βραβευμένη στο Annecy με τιμητικό Cristal για τη συνολική της προσφορά, παρουσίασαν η μία το βιβλίο της άλλης και ύψωσαν τα ποτήρια τους «εις υγείαν της ζωής».

Έφη Αλεβίζου
«Θέλετε νερό;» ρωτάει η Ελένη Μιχαλάκη, η ψυχή της επικοινωνίας του Animasyros, η οποία κατάφερε και φέτος να βρίσκεται στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα ταυτόχρονα κανονίζοντας τα πάντα. «Όχι νερό, μόνο κόκκινο κρασί» γελάει δυνατά η Nancy και η Joanna ξεκαρδίζεται συνωμοτικά.

Κοιτώντας τες μέσα στο σεπαρέ του θεάτρου Απόλλων, στην καρδιά της Σύρου, με το βαρύ μπορντό βελούδινο φόντο, καταλαβαίνεις ότι αυτές οι δύο γυναίκες μπορούν να σταθούν παντού. Επίσης, νιώθεις ότι τις ενώνουν πολλά. Πρώτα από όλα φιλία. Μετά, μια ανάγκη να ερμηνεύσουν τη ζωή πέρα τα προφανή, να δουν τι κρύβεται κάτω από τα συναισθήματα.

animation

H Nancy Denney-Phelps και Joanna Quinn μιλούν για τα βιβλία του στα πλαίσια του Animasyros 2025.

Μέσα στο μυαλό τους

Την προηγούμενη είχαν παρουσιάσει η μία το βιβλίο της άλλης στα πλαίσια του Animasyros 2025. Η Denney-Phelps στο βιβλίο της «On the Animation Trail: 20 Years of Animation Festival History» περιγράφει με προσωπικό ύφος τις εμπειρίες της από ταξίδια σε σημαντικά φεστιβάλ animation (ανάμεσα σε αυτά και το Animasyros, φυσικά), ενώ η Quinn, μέσα από το «Beryl» που γράφτηκε με τη συνεργασία του μόνιμου συνοδοιπόρου της και σεναριογράφου Les Mills, αποκαλύπτει το παρασκήνιο δημιουργίας της ομώνυμης σειράς animation shorts, με πρωταγωνίστρια μία Ουαλή νοικοκυρά, μέσα από αρχικά σκίτσα, storyboards και τα τελικά artworks, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη ματιά στη διαδικασία παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης και της πρόσφατης, υποψήφιας για Όσκαρ και BAFTA ταινίας, Affairs of the Art.

Η Nancy Denney-Phelps είναι γνωστή δημοσιογράφος ειδικευμένη στον τομέα της κινούμενης εικόνας και των φεστιβάλ animation για τον ιστότοπο Animation World Network. Ως μέλος του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου της ASIFA, γράφει συχνά για την ASIFA/Σαν Φρανσίσκο. Η Nancy έχει διδάξει τεχνικές διαχείρισης χρόνου σε animators και έχει συμμετάσχει σε κριτικές επιτροπές σε πολλά διεθνή φεστιβάλ animation, ενώ έχει επίσης διατελέσει σύμβουλος σε διάφορες εκδηλώσεις animation ως pitching coach στο Animarkt Stop Motion Forum στο Λοτζ της Πολωνίας.

Μαζί με τον σύζυγό της, Nick Phelps, έχει επίσης παράγει μουσική για ταινίες animation. Πριν από περίπου 20 χρόνια, μετακόμισαν από το Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια στο Γάνδη του Βελγίου, όπου ζουν με τη σκύλα τους, Miss Coco Chanel.

Η Denney-Phelps στο βιβλίο της «On the Animation Trail: 20 Years of Animation Festival History»

Η Joanna Quinn είναι Αγγλίδα ανεξάρτητη σκηνοθέτις και δημιουργός κινουμένων σχεδίων. Γεννήθηκε στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας και μεγάλωσε στο βόρειο Λονδίνο. Φοίτησε στο γυμνάσιο Highgate Wood Secondary School και ολοκλήρωσε ένα εισαγωγικό πρόγραμμα σπουδών στην τέχνη στο Goldsmiths College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, πριν σπουδάσει γραφιστική στο Πανεπιστήμιο Middlesex.

Ο Quinn έχει κερδίσει πάνω από εκατό διεθνή βραβεία, μεταξύ των οποίων 2 βραβεία Emmy, 4 βραβεία BAFTA και βραβεία κριτικής επιτροπής σε όλα τα μεγάλα φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων.

Η Joanna αισθάνεται ότι η Beryl, η ηρωίδα της, αρχικά αντιπροσώπευε τη μητέρα της, με χαρακτηριστικά όπως η υπομονή και το χιούμορ, αλλά τώρα η Beryl αντιπροσωπεύει την ίδια την Joanna

Ιστορίες ζωής

Η Nancy διηγείται μια ιστορία για το πώς την έβγαλαν από ένα τρένο στη Λευκορωσία επειδή δεν είχε βίζα διέλευσης, πώς πέρασε δύο μέρες σε ένα τουριστικό κάμπινγκ με μια νεαρή Πολωνή που έκλαιγε ασταμάτητα και έναν Παριζιάνο φωτογράφο, πώς είχε να κάνει άπειρες συνεννοήσεις με γραφεία βίζας και ταξιτζήδες και τελικά κατάφερε να φτάσει με ένα πλοίο στη Ρωσία, στη Μόσχα συγκεκριμένα,  μετά από πολλές περιπέτειες.

Η Joanna αισθάνεται ότι η Beryl, η ηρωίδα της, αρχικά αντιπροσώπευε τη μητέρα της, με χαρακτηριστικά όπως η υπομονή και το χιούμορ, αλλά τώρα η Beryl αντιπροσωπεύει την ίδια την Joanna. Βλέπει τη Beryl ως το alter ego της και ως σύμβολο των ανεξάρτητων γυναικών στον κόσμο των κινουμένων σχεδίων.

Ποια χαρακτηριστικά αποδίδει η Joanna στον χαρακτήρα της Beryl;

«Η Beryl είναι αποφασιστική, γεμάτη αμφιβολίες για τον εαυτό της, ανήσυχη, αισιόδοξη, πρόθυμη να δοκιμάσει και να αποτύχει, και μια πραγματικά σπουδαία ανεξάρτητη γυναίκα».

Η Joanna στο ξεκίνημά της παρατήρησε ότι ο κλάδος των κινουμένων σχεδίων ήταν πολύ ανδροκρατούμενος και πολλές ταινίες ήταν σεξιστικές. Παρατήρησε επίσης διαφορές στην πολιτική των φύλων σε διεθνή φεστιβάλ σε σύγκριση με τη Βρετανία. Θέλησε έτσι να αποκαταστήσει την ισορροπία σε μια ανδροκρατούμενη βιομηχανία κινουμένων σχεδίων δημιουργώντας ταινίες με την Beryl, έναν ισχυρό γυναικείο χαρακτήρα, για να αμφισβητήσει τις σεξιστικές νόρμες και να προσφέρει εκπροσώπηση.

Τι περιγράφεται, άραγε, ως η «μαγική δύναμη» των κινουμένων σχεδίων;

«Η κινούμενη εικόνα περιγράφεται ως έχουσα μαγική δύναμη επειδή μπορεί να αφηγηθεί ιστορίες που η ζωντανή δράση δεν μπορεί, να προσελκύσει αμέσως το κοινό όλων των ηλικιών και να αντιμετωπίσει σημαντικά θέματα άμεσα και αποτελεσματικά μέσω κινούμενων σχεδίων» λέει η Nancy.

«Η κινούμενη εικόνα μπορεί να αντιμετωπίσει θέματα που είναι δύσκολο ή αδύνατο να παρουσιαστούν στη ζωντανή δράση, όπως ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα, και επειδή πολλές ταινίες κινουμένων σχεδίων είναι σύντομες, τα μηνύματά τους είναι συχνά άμεσα και εντυπωσιακά» συμπληρώνει η Joanna.

«Η κοινότητα των animators είναι πολύ συνδεδεμένη σε αντίθεση με την πιο εγωκεντρική κοινότητα των live action ταινιών» εξηγεί η Nancy

Nancy Denney-Phelps και Nick Phelps / Joanna Quinn και Les Mills

Άλλο φρούτο οι animators

Η συζήτηση αναδεικνύει τον ταπεινό, υποστηρικτικό και συνδεδεμένο χαρακτήρα τη κοινότητας των δημιουργών κινουμένων σχεδίων, σε αντίθεση με τον πιο ανταγωνιστικό κόσμο των ταινιών με ζωντανούς ηθοποιούς.

Γιατί οι δημιουργοί κινουμένων σχεδίων τείνουν να είναι ταπεινοί και πιο υποστηρικτικοί;

«Οι animators είναι ταπεινοί και υποστηρικτικοί επειδή δεν είναι αρκετά πλούσιοι ή διάσημοι για να είναι ανταγωνιστικοί, και η κοινότητα των animators είναι πολύ συνδεδεμένη σε αντίθεση με την πιο εγωκεντρική κοινότητα των live action ταινιών» εξηγεί η Nancy.

«Η κοινότητα των animators είναι πιο υποστηρικτική, συνδεδεμένη και αποτελείται από πολλούς εσωστρεφείς τύπους που κρύβονται πίσω από τη δουλειά τους, ενώ η κοινότητα των live action ταινιών είναι πιο ανταγωνιστική και εστιάζει στο εγώ και την εικόνα» συμπληρώνει η Joanna, η οποία παρακολούθησε μαθήματα υποκριτικής, αλλά συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί τους πιο δυναμικούς και γεμάτους αυτοπεποίθηση ανθρώπους και ότι η υποκριτική απαιτούσε ναρκισσισμό.

Αυτό την οδήγησε στο να ανακαλύψει την κινούμενη εικόνα, η οποία της ταίριαζε περισσότερο, επειδή μπορούσε να εργάζεται πίσω από τα παρασκήνια, ενώ παράλληλα αφηγούνταν ιστορίες.

«Τα παιδιά στη Γάζα, με την καθοδήγηση γυναικών δημιουργών κινούμενων σχεδίων όπως η Hanin, φτιάχνουν ταινίες μικρού μήκους μέσα σε απάνθρωπες συνθήκες»

Τα παιδιά της Γάζας φτιάχνουν animatioon

Σε τι αφορά το έργο Animation Community for Palestine της Joanna πρόκειται για ένα έργο που δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει τους δημιουργούς κινουμένων σχεδίων και τα παιδιά στη Γάζα, φτιάχνοντας μια κοινότητα που μοιράζεται animation με μηνύματα αγάπης. Περιλαμβάνει εργαστήρια για παιδιά προσφύγων με σκοπό τη δημιουργία ταινιών και μια παγκόσμια συλλογή 329 ταινιών μικρού μήκους από περισσότερες από 50 χώρες που εκφράζουν αλληλεγγύη και αγάπη.

«Τα παιδιά στη Γάζα, με την καθοδήγηση γυναικών δημιουργών κινούμενων σχεδίων όπως η Hanin, φτιάχνουν ταινίες μικρού μήκους μέσα σε απάνθρωπες συνθήκες, σε σκηνές με τις βόμβες να πέφτουν δίπλα τους, σχεδιάζουν το σενάριο, δημιουργούν κινούμενα σχέδια και προσθέτουν ήχο, παράγοντας όμορφες και αθώες ταινίες που εκφράζουν τις εμπειρίες τους χωρίς μίσος» εξηγεί η Joanna και συνεχίζει:

«Το πρόγραμμα ενθάρρυνε και συγκίνησε τα παιδιά, δείχνοντάς τους ότι οι άνθρωποι νοιάζονται για αυτά. Για τους δημιουργούς κινουμένων σχεδίων σε όλο τον κόσμο, βοήθησε την ψυχική τους υγεία, δίνοντάς τους έναν τρόπο να εκφραστούν και να νιώσουν συνδεδεμένοι σε δύσκολες στιγμές».

Πινγκ πονγκ με τον Φιντέλ Κάστρο

H Nancy ήταν η έμπνευση για την απίθανη, αυτοβιογραφική ταινία Memoir of a Snail του Άνταμ Έλιοτ. «Η μητέρα του και εγώ. Και οι δύο. Και οι δύο. Η Pinky είναι ένα μείγμα των δύο μας. Και υπήρχαν αληθινές ιστορίες. Εννοώ, πραγματικά έπαιξα πινγκ πονγκ με τον Φιντέλ Κάστρο» λέει η Nancy με απόλυτη χαλαρότητα, κλείνοντας αυτή την κουβέντα με τον πιο δυνατό επίλογο.

