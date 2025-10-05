magazin
Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
O Τομάς Πιτσάρντο Εσπαϊγιάτ πιστεύει ότι το φαινόμενο Rashomon φταίει για τη σύγχυση της εποχής
Culture Live 05 Οκτωβρίου 2025 | 20:45

O Τομάς Πιτσάρντο Εσπαϊγιάτ πιστεύει ότι το φαινόμενο Rashomon φταίει για τη σύγχυση της εποχής

Ο σκηνοθέτης του animation «Olivia & the Clouds», Τομάς Πιτσάρντο Εσπαϊγιάτ, μιλάει για το φαινόμενο Rashomon που οδήγησε στη δημιουργία της ταινίας του, η οποία συμμετείχε στο φεστιβάλ του Ανεσί και πρόσφατα στο Animasyros.

Έφη Αλεβίζου
ΣυνέντευξηΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Spotlight

Το έργο «Olivia & the Clouds» που παρουσιάστηκε σε πανελλήνια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Animasyros, παρουσία του σκηνοθέτης της, στο εμβληματικό Θέατρο Απόλλων, «συνδυάζει πολλαπλά είδη animation και live-action» όπως σχολιάζει το Variety.

Αυτή η ταινία, που έχει παραχθεί στη Δομινικανή Δημοκρατία, σύμφωνα με τον σκηνοθέτη της Τομάς Πιτσάρντο Εσπαϊγιάτ (Tomás Pichardo Espaillat), είναι φτιαγμένη από χαρτί, φιλμ, scratched animation cels, stop motion, 2D digital animation, rotoscoping, cut-outs και άλλα.

«Olivia & the Clouds»

Το «μπερδευτικό πλην εξόχως ανθρώπινο» φαινόμενο Rashomon

Η ιστορία αφορά ένα κουαρτέτο ανθρώπων — την Olivia, την Barbara, τον Mauricio και τον Ramón — που συνδέονται μεταξύ τους με σχέσεις του παρελθόντος και του παρόντος, ενώ οι διαφορετικές τεχνικές της ταινίας αντιπροσωπεύουν την συναισθηματική απόσταση μεταξύ τους.

Ο Τομάς Πιτσάρντο Εσπαϊγιάτ έχει εμπειρία στον τομέα των ταινιών ζωντανής δράσης, των βίντεο και των καλών τεχνών. Η ταινία «Olivia & the Clouds», τόσο στο ύφος όσο και στην ιστορία της, αντλεί έμπνευση από αυτό το ευρύ φάσμα εμπειριών ενώ εστιάζει στο «μπερδευτικό πλην εξόχως ανθρώπινο» φαινόμενο Rashomon.

Μιλήσαμε μαζί του προσπαθώντας να μπούμε για λίγο στο μυαλό του animator από τη Δομινικανή Δημοκρατία.

«Παρόλο που είμαι πολύ ντροπαλός, μου αρέσει πολύ να χορεύω. Το χρησιμοποιώ επίσης ως τρόπο για να επικοινωνώ με τους ανθρώπους, αντί να χρησιμοποιώ λέξεις. Και αυτό συχνά εμφανίζεται στη δουλειά μου»

Το έργο «Olivia & the Clouds» που παρουσιάστηκε σε πανελλήνια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Animasyros, παρουσία του σκηνοθέτης της, Τομάς Πιτσάρντο Εσπαϊγιάτ

-Γιατί αγαπάς τα κινούμενα σχέδια;

Η αδελφή μου λέει πάντα ότι είμαι παντρεμένος με τα κινούμενα σχέδια. Και νομίζω ότι κατά κάποιον τρόπο είναι αλήθεια. Ασχολούμαι με τα κινούμενα σχέδια όλη μου τη ζωή. Επειδή είμαι πολύ ντροπαλός, τα χρησιμοποιώ για να εκφράσω τον εαυτό μου και να συνδεθώ με τους άλλους.

-Πώς θα περιέγραφες το καλλιτεχνικό σου στυλ;

Συχνά συνδυάζω τεχνικές διαφορετικών μέσων στην ίδια ταινία. Αυτές οι τεχνικές μοιάζουν περισσότερο με χαρακτήρες της ιστορίας, ως τρόπος έκφρασης συναισθημάτων και μοτίβων.

-Ποια είναι η ιστορία πίσω από το «Olivia & The Clouds» με δικά σου λόγια;

Η ταινία βασίζεται περισσότερο στα συναισθήματα παρά σε μια αφηγηματική ιστορία. Ωστόσο, εκφράζει συναισθήματα και αναμνήσεις αγάπης όπως τα βλέπουν διαφορετικοί χαρακτήρες.

«Το φαινόμενο Rashomon είναι μια έννοια που προέρχεται από την ταινία Rashomon του Ακίρα Κουροσάβα. Στην ταινία, διαφορετικοί χαρακτήρες αφηγούνται κάτι που όλοι έχουν δει, αλλά ο καθένας το αφηγείται με διαφορετικό τρόπο και μερικές φορές με αντιφατικό τρόπο με τους άλλους»

YouTube thumbnail

-Μπορείς να μας εξηγήσεις το φαινόμενο Rashomon και πόσο συχνά το συναντάμε στη ζωή μας;

Το φαινόμενο Rashomon είναι μια έννοια που προέρχεται από την ταινία Rashomon του Ακίρα Κουροσάβα. Στην ταινία, διαφορετικοί χαρακτήρες αφηγούνται κάτι που όλοι έχουν δει, αλλά ο καθένας το αφηγείται με διαφορετικό τρόπο και μερικές φορές με αντιφατικό τρόπο με τους άλλους. Στη ζωή μας, η έννοια εφαρμόζεται μέσω των διαφορετικών αντιλήψεων για την ίδια στιγμή. Για παράδειγμα, πώς δύο άνθρωποι μπορούν να αντιλαμβάνονται τη σχέση τους με πολύ διαφορετικό τρόπο, όπως συμβαίνει στην ταινία «Olivia & The Clouds».

-Το γεγονός ότι όλοι ερμηνεύουμε τα πράγματα αντί να τα βλέπουμε δημιουργεί τελικά σύγχυση;

Ναι, όπως συμβαίνει συχνά στην πραγματική ζωή. Αλλά, με την ωριμότητα μαθαίνουμε να το αντιμετωπίζουμε και να κατανοούμε τις απόψεις του άλλου. Οι χαρακτήρες στην ταινία μου, ωστόσο, δεν το έχουν μάθει ακόμα αυτό.

-Ποιος είναι ο δικός σου ορισμός για το animation;

Καταλαβαίνω ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μορφή τέχνης ή ως μέσο επικοινωνίας. Αλλά για μένα και την πρακτική μου, είναι ο τρόπος μου να κατανοήσω πώς να αντιμετωπίζω τον κόσμο και πώς να βρίσκω νόημα στα πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μου.

«Olivia & the Clouds»

-Ποιο κομμάτι της τέχνης σου αγαπάς περισσότερο;

Τη δημιουργία κόσμων. Μερικές φορές προέρχεται από το σενάριο, άλλες φορές από το σχεδιασμό των χαρακτήρων. Αλλά η ιδέα ότι μπορώ να δημιουργήσω χαρακτήρες με ζωή, προσωπικότητα και γούστο είναι κάτι που βρίσκω πραγματικά όμορφο. Δεν υπάρχουν στην πραγματική ζωή, αλλά αν τους δείτε στην ταινία μου, τους καταλαβαίνετε ως συνανθρώπους.

-Ποια είναι η ιδέα πίσω από την επόμενη ταινία σου;

Αυτή τη στιγμή είμαι στην προπαραγωγή της επόμενης ταινίας μου. Ονομάζεται «Where the Bees Sleep» και τη δημιουργώ μαζί με τον συνεργάτη μου. Η ταινία είναι ένα κομμάτι της ζωής δύο ανθρώπων που ερωτεύονται και «φωλιάζουν» ο ένας μέσα στον άλλον. Η ταινία ακολουθεί την ιστορία τους από μικρή ηλικία μέχρι τα γεράματά τους.

«Olivia & the Clouds»

-Πες μου μερικά πράγματα για τον εαυτό σου.

Παρόλο που είμαι πολύ ντροπαλός, μου αρέσει πολύ να χορεύω. Το χρησιμοποιώ επίσης ως τρόπο για να επικοινωνώ με τους ανθρώπους, αντί να χρησιμοποιώ λέξεις. Και αυτό συχνά εμφανίζεται στη δουλειά μου. Μπορείς πολύ εύκολα να βρεις τους χαρακτήρες μου να χορεύουν ή να αντιδρούν στη μουσική με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ένα άλλο πράγμα που επηρεάζεται από τη ντροπαλότητά μου είναι ο τρόπος με τον οποίο δουλεύω και συνεργάζομαι με άλλους ανθρώπους στις ταινίες μου. Για μένα είναι πολύ δύσκολο να είμαι και να δουλεύω με πολλά άτομα, οπότε συχνά συνεργάζομαι με ανθρώπους σε συσχετισμό ένας προς έναν. Αυτό εξηγεί γιατί έχω πολλές ταινίες μικρού μήκους που γυρίστηκαν ως δίδυμο.

-Η πατρίδα σου, η Δομινικανή Δημοκρατία, φαντάζει με επίγειο παράδεισο για κάποιον Ευρωπαίο. Είναι πραγματικά έτσι για κάποιον που ζει εκεί;

Πολλές περιοχές έξω από την κύρια πόλη θα μπορούσαν να θεωρηθούν παράδεισος. Είναι ένας πολύ όμορφος τόπος για να χαλαρώσεις. Να φύγεις από την πόλη για λίγες μέρες και να επιστρέψεις στη δουλειά γεμάτος ενέργεια. Θα έλεγα ότι η πόλη μου, το Σάντο Ντομίνγκο, είναι πιο χαοτική. Αλλά και οι δύο περιοχές επηρεάζουν τη δουλειά μου με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Προσθέτουν στρώματα υφής και πολιτισμού στις ιστορίες. Αυτό ισχύει για την ταινία «Olivia & The Clouds», όπου μπορείς να δεις τις επιρροές τόσο της ζωής στην πόλη όσο και της ζωής στην ύπαιθρο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη – Σύντομα η θέση της κυβέρνησης

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη – Σύντομα η θέση της κυβέρνησης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Ομόλογα
Αγορές ομολόγων: Τα σημάδια ότι γίνονται όλο και πιο επικίνδυνες

Αγορές ομολόγων: Τα σημάδια ότι γίνονται όλο και πιο επικίνδυνες

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ο Μπρους Σπρίνγκστιν νιώθει ευγνωμοσύνη για την ερμηνεία του Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στη νέα βιογραφική του ταινία
«Ειλικρινής» 05.10.25

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν νιώθει ευγνωμοσύνη για την ερμηνεία του Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στη νέα βιογραφική του ταινία

«Ένα ευχαριστώ στον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ για την κατάθεση ψυχής» δήλωσε ο Μπρους Σπρίνγκστιν για την ερμηνεία του Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στην βιογραφική ταινία «Springsteen: Deliver Me from Nowhere».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κρίστι Νόεμ για την παρουσία της ICE στο Super Bowl: «Ναι, θα είμαστε παντού. Ο νόμος θα εφαρμοστεί»
Βίντεο 05.10.25

Κρίστι Νόεμ για την παρουσία της ICE στο Super Bowl: «Ναι, θα είμαστε παντού. Ο νόμος θα εφαρμοστεί»

«Κανείς δεν πρέπει να βρίσκεται στο Super Bowl αν δεν είναι νομοταγής πολίτης», είπε μεταξύ άλλων η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Κρίστι Νόεμ σχολιάζοντας την παρουσία της ICE στο Super Bowl 2026

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Απέλυσε σχεδόν όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπιστικών Επιστημών
Shutdown 05.10.25

Ντόναλντ Τραμπ: Απέλυσε σχεδόν όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπιστικών Επιστημών

Μαζικές απολύσεις εν μέσω κυβερνητικού shutdown. Όλοι, εκτός από τέσσερα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπιστικών Επιστημών, ενημερώθηκαν μέσω email ότι οι θέσεις τους είχαν τερματιστεί

Σύνταξη
Ο θάνατος του Χάντερ Τόμσον θα επανεξεταστεί μετά από περισσότερα από 20 χρόνια
Gonzo δημοσιογραφία 05.10.25

Ο θάνατος του Χάντερ Τόμσον θα επανεξεταστεί μετά από περισσότερα από 20 χρόνια

Η σύζυγος του δημοσιογράφου και συγγραφέα, Χάντερ Τόμσον, ζήτησε «επανεξέταση» από το γραφείο ερευνών του Κολοράντο, αφού ο θάνατός του κρίθηκε αυτοκτονία το 2005.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σήμερα, ο Κρις Σαράντον δεν θα αναλάμβανε τον ρόλο του στη θρυλική ταινία «Σκυλίσια μέρα»
«Παρωδία» 04.10.25

Σήμερα, ο Κρις Σαράντον δεν θα αναλάμβανε τον ρόλο του στη θρυλική ταινία «Σκυλίσια μέρα»

Αν και είναι εξαιρετικά περήφανος για τον ρόλο που του χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ, ο Κρις Σάραντον παραδέχτηκε ότι την σημερινή εποχή δεν θα μπορούσε να αναλάβει τον ρόλο μιας τρανς γυναίκας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«One Battle After Another» – H θριλερική οπτική της ταινίας για τον αυταρχισμό συνδέεται με την εποχή που ζούμε
Ενισχυμένος καθρέφτης 04.10.25

«One Battle After Another» - H θριλερική οπτική της ταινίας για τον αυταρχισμό συνδέεται με την εποχή που ζούμε

Η τρελή ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, «One Battle After Another», εμπνευσμένη από το μυθιστόρημα Vineland του 1990 του Τόμας Πίντσον, θα μπορούσε να κυριαρχήσει στον πολιτιστικό διάλογο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συγκινητικές, προσωπικές, αστείες, μα πάνω από όλα αληθινές ιστορίες: 70 Χρόνια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου
Culture Live 04.10.25

Συγκινητικές, προσωπικές, αστείες, μα πάνω από όλα αληθινές ιστορίες: 70 Χρόνια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Με τον πιο ωραίο τρόπο έριξε αυλαία η φετινή διοργάνωση, παρουσιάζοντας το ντοκιμαντέρ «70 Χρόνια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου – Μέσα από τα Μάτια τους», αλλά και τον επετειακό τόμο «Εβδομήντα Πράξεις».

Σύνταξη
Φωτογράφος του στολίσκου για τη Γάζα καλεί τους καλλιτέχνες να πάρουν (επιτέλους) θέση
Δύο χρόνια 04.10.25

Φωτογράφος του στολίσκου για τη Γάζα καλεί τους καλλιτέχνες να πάρουν (επιτέλους) θέση

Ανάμεσα στους αλληλέγγυους που σαλπάρουν για τη Γάζα σε μια νηοπομπή γνωστή ως Thousand Madleens, βρίσκεται και ο φωτογράφος Shahidul Alam, ο οποίος μίλησε στην The Art Newspaper για την αποστολή τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σατιρικό βιβλίο του Τόλκιν που εκδόθηκε μετά θάνατον καταγγέλλει την κουλτούρα του αυτοκινήτου
Προφήτης 04.10.25

Σατιρικό βιβλίο του Τόλκιν που εκδόθηκε μετά θάνατον καταγγέλλει την κουλτούρα του αυτοκινήτου

«Πρόκειται για μια σάτιρα της νεωτερικότητας. Τα τέρατά της είναι τα αυτοκίνητα» γράφει ο John Garth στους Times. Στο σατιρικό έργο The Bovadium Fragments, που εκδόθηκε μετά το θάνατό του, ο δημιουργός του Χόμπιτ, Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, καταγγέλλει τα τετράτροχα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό σε μια παράσταση Σαίξπηρ»: Πώς το wrestling σπάει τα ταμπού με «όπλο» το γέλιο
Βondage & Κωμωδία 03.10.25

«Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό σε μια παράσταση Σαίξπηρ»: Πώς το wrestling σπάει τα ταμπού με «όπλο» το γέλιο

Μακριά από τον πλούτο και τη φαντασμαγορία της WWE, stand-up κωμικοί, καλλιτέχνες performance και drag queens υιοθετούν το άθλημα και το οδηγούν σε απρόσμενα, νέα δημιουργικά μονοπάτια

Σύνταξη
Νεκροφιλία ως σέξι ψυχαγωγία; Η εμμονή με τον Χασάπη Εντ Γκέιν και η εμπορευματοποίηση του πόνου στο Monster του Netflix
Streaming 03.10.25

Νεκροφιλία ως σέξι ψυχαγωγία; Η εμμονή με τον Χασάπη Εντ Γκέιν και η εμπορευματοποίηση του πόνου στο Monster του Netflix

Το 1957, ο Εντ Γκέιν γέννησε τα κινηματογραφικά τέρατα. Σήμερα, η ιστορία του Χασάπη του Πλέινφιλντ επιστρέφει στο Netflix, με τον Τσάρλι Χάναμ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, πυροδοτώντας ένα νέο πόλεμο. Πόσο ηθικό είναι να πουλάς τον πόνο ως «σέξι» ψυχαγωγία;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιατί ο Όργουελ είναι πάντα και για πάντα επίκαιρος; – Ραούλ Πεκ και Άλεξ Γκίμπνεϊ απαντούν πώς 2 + 2= 5
1984 03.10.25

Γιατί ο Όργουελ είναι πάντα και για πάντα επίκαιρος; – Ραούλ Πεκ και Άλεξ Γκίμπνεϊ απαντούν πώς 2 + 2= 5

«Ζούμε ξανά και ξανά — όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες — το ίδιο εγχειρίδιο που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά», είπε ο Ραούλ Πεκ, σκηνοθέτης του Όργουελ: 2+2=5 μεταξύ άλλων

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου μιλά για τον σύζυγό της: «Όταν λείπουν τα παιδιά είναι σαν να γνωριστήκαμε χθες»
Η χρυσή τομή 05.10.25

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου μιλά για τον σύζυγό της: «Όταν λείπουν τα παιδιά είναι σαν να γνωριστήκαμε χθες»

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA, όπου και αναφέρθηκε στον έγγαμο βίο της με τον Φώτη Μπερνάντο.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1: Νίκη με ανατροπή για τον «δικέφαλο»
Ποδόσφαιρο 05.10.25

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1: Νίκη με ανατροπή για τον «δικέφαλο»

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στο ξεκίνημα και προηγήθηκε στην Τούμπα, όμως ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύθηκε τα «ερυθρόλευκα» λάθη στην άμυνα και έφτασε στην ανατροπή και τη νίκη (2-1) στο δεύτερο ημίχρονο.

Σύνταξη
Νέα ακρότητα Βούλτεψη: Χαρακτήρισε τη Κοβέσι «απαράδεκτη» – Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον Μητσοτάκη να πάρει θέση
Αήθης επίθεση 05.10.25

Νέα ακρότητα Βούλτεψη: Χαρακτήρισε τη Κοβέσι «απαράδεκτη» – Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον Μητσοτάκη να πάρει θέση

Η βουλευτής της ΝΔ Σοφία Βούλτεψη χαρακτήρισε την Ευρωπαία εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι ως «απαράδεκτη», ενώ διερωτήθηκε «γιατί δεν πάει στη χώρα της να αλλάξει το άρθρο 86».

Σύνταξη
Φαραντούρης: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει βλάψει πολλαπλώς την Ελλάδα προς όφελος μερικών
Η σύγκριση με τη Δανία 05.10.25

Φαραντούρης: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει βλάψει πολλαπλώς την Ελλάδα προς όφελος μερικών

Σε δηλώσεις του από τη Δανία, o ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης, αναφέρθηκε στους χιλιάδες αγρότες που παραμένουν απλήρωτοι λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
ΑΕΛ: Τέλος από την τεχνική ηγεσία ο Γιώργος Πετράκης
Ποδόσφαιρο 05.10.25

ΑΕΛ: Τέλος από την τεχνική ηγεσία ο Γιώργος Πετράκης

Η ΑΕΛ ανακοίνωσε επίσημα το φινάλε της συνεργασίας της με τον Γιώργο Πετράκη, ενώ ήδη ακούγεται το όνομα του Σάββα Παντελίδη ως πιθανού αντικαταστάτη με την αποχώρηση του τελευταίου από τον Αστέρα.

Σύνταξη
Γιώργος Λιβάνης και Ανδρομάχη ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου και βάφτισαν τον γιο τους σε μια διπλή τελετή
Οικογένεια 05.10.25

Γιώργος Λιβάνης και Ανδρομάχη ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου και βάφτισαν τον γιο τους σε μια διπλή τελετή

Ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη μοίρασαν μπομπονιέρες που έφεραν έναν στίχο από το ντουέτο τους «Δε Μας Χωρίζει Τίποτα» και διασκέδασαν με τους καλεσμένους τους υπό τους ήχους παραδοσιακών ασμάτων.

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Μίλαν
Ποδόσφαιρο 05.10.25

LIVE: Γιουβέντους – Μίλαν

LIVE: Γιουβέντους – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Γιουβέντους – Μίλαν για την 6η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 05.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Ατρόμητος

LIVE: Παναθηναϊκός – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Ατρόμητος για την 6η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός τίμησαν τη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του «δικεφάλου» στα Τέμπη (pics)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός τίμησαν τη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του «δικεφάλου» στα Τέμπη (pics)

Συγκίνηση στην Τούμπα, καθώς οι παίκτες των δυο ομάδων τίμησαν τη μνήμη των οπαδών του «Δικεφάλου» που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία των Τεμπών, στις 4/10/1999

Σύνταξη
Υπό πίεση το Μαξίμου για τις τοξικολογικές στον Ντ. Ρούτσι – «Λαγός» της κυβέρνησης Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης;
Κινητικότητα 05.10.25

Υπό πίεση το Μαξίμου για τις τοξικολογικές στον Ντ. Ρούτσι – «Λαγός» της κυβέρνησης Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης;

Μετατόπιση ή κίνηση ελιγμού; Η κυβέρνηση αναζητά διέξοδο με τα χρονικά περιθώρια να στενεύουν καθώς η υγεία του Πάνου Ρούτσι είναι επιβαρυμένη.

Σύνταξη
Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: «Καθάρισε» από νωρίς ο Χάαλαντ – Τραυματίστηκε ο Ρόδρι (vid)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: «Καθάρισε» από νωρίς ο Χάαλαντ – Τραυματίστηκε ο Ρόδρι (vid)

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ συνεχίσει να βρίσκει δίχτυα και με γκολ μόλις στο 9' χάρισε στη Μάντσεστερ Σίτι την 4η νίκη της στην Premier League. Τραυματίας αποχώρησε ο Ρόδρι.

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο