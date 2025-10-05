O Τομάς Πιτσάρντο Εσπαϊγιάτ πιστεύει ότι το φαινόμενο Rashomon φταίει για τη σύγχυση της εποχής

Το έργο «Olivia & the Clouds» που παρουσιάστηκε σε πανελλήνια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Animasyros, παρουσία του σκηνοθέτης της, στο εμβληματικό Θέατρο Απόλλων, «συνδυάζει πολλαπλά είδη animation και live-action» όπως σχολιάζει το Variety.

Αυτή η ταινία, που έχει παραχθεί στη Δομινικανή Δημοκρατία, σύμφωνα με τον σκηνοθέτη της Τομάς Πιτσάρντο Εσπαϊγιάτ (Tomás Pichardo Espaillat), είναι φτιαγμένη από χαρτί, φιλμ, scratched animation cels, stop motion, 2D digital animation, rotoscoping, cut-outs και άλλα.

Το «μπερδευτικό πλην εξόχως ανθρώπινο» φαινόμενο Rashomon

Η ιστορία αφορά ένα κουαρτέτο ανθρώπων — την Olivia, την Barbara, τον Mauricio και τον Ramón — που συνδέονται μεταξύ τους με σχέσεις του παρελθόντος και του παρόντος, ενώ οι διαφορετικές τεχνικές της ταινίας αντιπροσωπεύουν την συναισθηματική απόσταση μεταξύ τους.

Ο Τομάς Πιτσάρντο Εσπαϊγιάτ έχει εμπειρία στον τομέα των ταινιών ζωντανής δράσης, των βίντεο και των καλών τεχνών. Η ταινία «Olivia & the Clouds», τόσο στο ύφος όσο και στην ιστορία της, αντλεί έμπνευση από αυτό το ευρύ φάσμα εμπειριών ενώ εστιάζει στο «μπερδευτικό πλην εξόχως ανθρώπινο» φαινόμενο Rashomon.

Μιλήσαμε μαζί του προσπαθώντας να μπούμε για λίγο στο μυαλό του animator από τη Δομινικανή Δημοκρατία.

-Γιατί αγαπάς τα κινούμενα σχέδια;

Η αδελφή μου λέει πάντα ότι είμαι παντρεμένος με τα κινούμενα σχέδια. Και νομίζω ότι κατά κάποιον τρόπο είναι αλήθεια. Ασχολούμαι με τα κινούμενα σχέδια όλη μου τη ζωή. Επειδή είμαι πολύ ντροπαλός, τα χρησιμοποιώ για να εκφράσω τον εαυτό μου και να συνδεθώ με τους άλλους.

-Πώς θα περιέγραφες το καλλιτεχνικό σου στυλ;

Συχνά συνδυάζω τεχνικές διαφορετικών μέσων στην ίδια ταινία. Αυτές οι τεχνικές μοιάζουν περισσότερο με χαρακτήρες της ιστορίας, ως τρόπος έκφρασης συναισθημάτων και μοτίβων.

-Ποια είναι η ιστορία πίσω από το «Olivia & The Clouds» με δικά σου λόγια;

Η ταινία βασίζεται περισσότερο στα συναισθήματα παρά σε μια αφηγηματική ιστορία. Ωστόσο, εκφράζει συναισθήματα και αναμνήσεις αγάπης όπως τα βλέπουν διαφορετικοί χαρακτήρες.

-Μπορείς να μας εξηγήσεις το φαινόμενο Rashomon και πόσο συχνά το συναντάμε στη ζωή μας;

Το φαινόμενο Rashomon είναι μια έννοια που προέρχεται από την ταινία Rashomon του Ακίρα Κουροσάβα. Στην ταινία, διαφορετικοί χαρακτήρες αφηγούνται κάτι που όλοι έχουν δει, αλλά ο καθένας το αφηγείται με διαφορετικό τρόπο και μερικές φορές με αντιφατικό τρόπο με τους άλλους. Στη ζωή μας, η έννοια εφαρμόζεται μέσω των διαφορετικών αντιλήψεων για την ίδια στιγμή. Για παράδειγμα, πώς δύο άνθρωποι μπορούν να αντιλαμβάνονται τη σχέση τους με πολύ διαφορετικό τρόπο, όπως συμβαίνει στην ταινία «Olivia & The Clouds».

-Το γεγονός ότι όλοι ερμηνεύουμε τα πράγματα αντί να τα βλέπουμε δημιουργεί τελικά σύγχυση;

Ναι, όπως συμβαίνει συχνά στην πραγματική ζωή. Αλλά, με την ωριμότητα μαθαίνουμε να το αντιμετωπίζουμε και να κατανοούμε τις απόψεις του άλλου. Οι χαρακτήρες στην ταινία μου, ωστόσο, δεν το έχουν μάθει ακόμα αυτό.

-Ποιος είναι ο δικός σου ορισμός για το animation;

Καταλαβαίνω ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μορφή τέχνης ή ως μέσο επικοινωνίας. Αλλά για μένα και την πρακτική μου, είναι ο τρόπος μου να κατανοήσω πώς να αντιμετωπίζω τον κόσμο και πώς να βρίσκω νόημα στα πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μου.

-Ποιο κομμάτι της τέχνης σου αγαπάς περισσότερο;

Τη δημιουργία κόσμων. Μερικές φορές προέρχεται από το σενάριο, άλλες φορές από το σχεδιασμό των χαρακτήρων. Αλλά η ιδέα ότι μπορώ να δημιουργήσω χαρακτήρες με ζωή, προσωπικότητα και γούστο είναι κάτι που βρίσκω πραγματικά όμορφο. Δεν υπάρχουν στην πραγματική ζωή, αλλά αν τους δείτε στην ταινία μου, τους καταλαβαίνετε ως συνανθρώπους.

-Ποια είναι η ιδέα πίσω από την επόμενη ταινία σου;

Αυτή τη στιγμή είμαι στην προπαραγωγή της επόμενης ταινίας μου. Ονομάζεται «Where the Bees Sleep» και τη δημιουργώ μαζί με τον συνεργάτη μου. Η ταινία είναι ένα κομμάτι της ζωής δύο ανθρώπων που ερωτεύονται και «φωλιάζουν» ο ένας μέσα στον άλλον. Η ταινία ακολουθεί την ιστορία τους από μικρή ηλικία μέχρι τα γεράματά τους.

-Πες μου μερικά πράγματα για τον εαυτό σου.

Παρόλο που είμαι πολύ ντροπαλός, μου αρέσει πολύ να χορεύω. Το χρησιμοποιώ επίσης ως τρόπο για να επικοινωνώ με τους ανθρώπους, αντί να χρησιμοποιώ λέξεις. Και αυτό συχνά εμφανίζεται στη δουλειά μου. Μπορείς πολύ εύκολα να βρεις τους χαρακτήρες μου να χορεύουν ή να αντιδρούν στη μουσική με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ένα άλλο πράγμα που επηρεάζεται από τη ντροπαλότητά μου είναι ο τρόπος με τον οποίο δουλεύω και συνεργάζομαι με άλλους ανθρώπους στις ταινίες μου. Για μένα είναι πολύ δύσκολο να είμαι και να δουλεύω με πολλά άτομα, οπότε συχνά συνεργάζομαι με ανθρώπους σε συσχετισμό ένας προς έναν. Αυτό εξηγεί γιατί έχω πολλές ταινίες μικρού μήκους που γυρίστηκαν ως δίδυμο.

-Η πατρίδα σου, η Δομινικανή Δημοκρατία, φαντάζει με επίγειο παράδεισο για κάποιον Ευρωπαίο. Είναι πραγματικά έτσι για κάποιον που ζει εκεί;

Πολλές περιοχές έξω από την κύρια πόλη θα μπορούσαν να θεωρηθούν παράδεισος. Είναι ένας πολύ όμορφος τόπος για να χαλαρώσεις. Να φύγεις από την πόλη για λίγες μέρες και να επιστρέψεις στη δουλειά γεμάτος ενέργεια. Θα έλεγα ότι η πόλη μου, το Σάντο Ντομίνγκο, είναι πιο χαοτική. Αλλά και οι δύο περιοχές επηρεάζουν τη δουλειά μου με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Προσθέτουν στρώματα υφής και πολιτισμού στις ιστορίες. Αυτό ισχύει για την ταινία «Olivia & The Clouds», όπου μπορείς να δεις τις επιρροές τόσο της ζωής στην πόλη όσο και της ζωής στην ύπαιθρο.