Με ναζιστικά σύμβολα, σβάστικες και στόχους, βεβήλωσαν το μνημείο του Άρη Βελουχιώτη στην Πετρούπολη, όπως καταγγέλλουν ΚΚΕ και Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης (ΠΕΑΕΑ).

«Καλούμε τους εργαζόμενους και τη νεολαία της πόλης μας να δώσουν απάντηση στους νοσταλγούς του φασισμού»

«Σαν τα ποντίκια βγήκαν μέσα στη νύχτα από τα λαγούμια τους τα φασιστικά σκουλήκια για να βεβηλώσουν το μνημείο του πρωτοκαπετάνιου του ΕΛΑΣ, Άρη Βελουχιώτη, στην Πετρούπολη», τονίζει το ΚΚΕ, προσθέτοντας πως «λίγες μόλις μέρες πριν την 28η Οκτωβρίου, έβγαλαν όλο τον βόθρο που έχουν μέσα τους με αγκυλωτούς σταυρούς και ναζιστικά σύμβολά».

«Ό,τι και να κάνουν το ΚΚΕ θα είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την απαλλαγή του λαού από την καπιταλιστική εκμετάλλευση, για την οικοδόμηση του σοσιαλισμού. Αυτό είναι που τους ενοχλεί και τους πονάει», τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Το μνημείο είχε ανεγερθεί πριν από λίγες μέρες από το ΚΚΕ και την ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ στην πλατεία «Άρη Βελουχιώτη» (Βαλτετσίου και Έλλης) στην Πετρούπολη.

Η ανακοίνωση της ΠΕΑΕΑ Πετρούπολης:

«Τα φασιστοειδή, που τόλμησαν, δρώντας θρασύδειλα μέσα στο σκοτάδι, να λερώσουν το μνημείο του πρωτοκαπετάνιου του ΕΛΑΣ Άρη Βελουχιώτη, δεν μπορούν να ησυχάσουν γιατί το όνομά του, η δράση του και τα κατορθώματά του έγιναν θρύλος, άγγιξαν τα όρια του μύθου και αποτελούν φωτεινό παράδειγμα για το μέλλον!

Δεν μπορούν να ησυχάσουν στην ιδέα ότι, το ΚΚΕ εδώ και παραπάνω από 100 χρόνια εξακολουθεί να οργανώνει την πάλη του λαού ενάντια στο κεφάλαιο, την πάλη κατά των αφεντικών τους, κατά των καπιταλιστών, στο δρόμο για τη Λαϊκή Εξουσία.

Τους λέμε κατάμουτρα: Θρασίμια, ποτέ η ιστορία για σας δεν έγραψε λόγια αντρειοσύνης. Σας κατέταξε στις κατάμαυρες σελίδες της ως ντροπή, γιατί είστε το όνειδος αυτού του τόπου και η πέμπτη φάλαγγα κάθε ντόπιου ή ξένου δυνάστη αυτού του λαού! Τους το κάνουμε ακόμα μια φορά καθαρό: Δεν μας αγγίζουν οι βρωμιές τους, γιατί ο λαός ξέρει καλά ότι οι φασίστες είναι τα μαντρόσκυλα του κεφαλαίου και του συστήματος. Βγαίνουν μόνο τη νύχτα, γιατί στο φως της μέρας ξέρουν ότι θα πάρουν αγωνιστική απάντηση, όχι μόνο από τους κομμουνιστές, αλλά και από τη συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της πόλης μας.

Το μόνο που πετυχαίνουν, είναι να δυναμώσουν ακόμη περισσότερο την επιμονή μας, ώστε να καθαρίσει η κοινωνία από κάθε φασιστοειδές σκουπίδι.

Καλούμε τους εργαζόμενους και τη νεολαία της πόλης μας, με τη δράση τους μέσα από το λαϊκό κίνημα, στους αγώνες που αναπτύσσονται καθημερινά, να δώσουν απάντηση στους νοσταλγούς του φασισμού, να μη βρίσκουν τόπο να σταθούν.

Μόνο το οργανωμένο εργατικό – λαϊκό κίνημα μπορεί να τσακίσει το φασισμό μαζί με το σύστημα που τον γεννά».