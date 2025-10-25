LIVE: Άλιμος – Ολυμπιακός

Σφοδρά πυρά

Νέα Αριστερά: Το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαίωσε ότι η ΝΔ επιβραβεύει τις πρακτικές του υπόκοσμου

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει για την κυβέρνηση πως «ήταν και είναι τέτοια η εξοικείωσή τους με τις λογικές και τις πρακτικές του υπόκοσμου, που κάποιος εύκολα θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι τους μοιάζουν»