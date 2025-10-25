sports betsson
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
Μπρεστ – Παρί Σεν Ζερμέν 0-3: Επιστροφή στις νίκες με τριάρα για τους Παριζιάνους
Ποδόσφαιρο 25 Οκτωβρίου 2025 | 20:40

Μπρεστ – Παρί Σεν Ζερμέν 0-3: Επιστροφή στις νίκες με τριάρα για τους Παριζιάνους

Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν αντιμετώπισε προβλήματα κόντρα στην Μπρεστ επικρατώντας με 3-0.

Επιστροφή στην κορυφή για την Παρί Σεν Ζερμέν (έστω και προσωρινά αφού περιμένει τη Μαρσέιγ) η οποία επικράτησε με 3-0 της Μπρεστ στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Ligue 1.

H ομάδα του Λουίς Ενρίκε σκόραρε δύο φορές στο πρώτο μέρος και στο φινάλε έβαλε το… κερασάκι στην τούρτα σε ένα παιχνίδι που είχε τη συντριπτική κατοχή της μπάλας αλλά οι καλές ευκαιρίες ήταν μοιρασμένες.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του πρώτου ημιχρόνου ήταν ο Ασράφ Χακίμι που σκόραρε και τα δύο τέρματα των Παριζιάνων στο 29ο και το 39ο της συνάντησης. Το τελικό 3-0 έγραψε ο Ντεζιρέ Ντουέ στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής της Ligue 1:

Παρί FC – Ναντ 1-2
Μπρεστ – Παρί Σεν Ζερμέν 0-3
Μονακό – Τουλούζ
Λανς – Μαρσέιγ
Λιλ – Μετς
Ανζέ – Λοριάν
Οσέρ – Χάβρη
Ρεν – Νις
Λιόν – Στρασμπούρ

Η βαθμολογία:

Stream sports
