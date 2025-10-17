Παρί Σεν Ζερμέν – Στρασβούργο 3-3: Οι Παριζιάνοι γλίτωσαν την ήττα στο ντέρμπι κορυφής

Τέσσερα 24ωρα πριν από την επικίνδυνη έξοδο στο Λεβερκούζεν για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League η Παρί Σεν Ζερμέν «γκέλαρε» μέσα στο «Παρκ ντε Πρενς».

Η εκπληκτική Στρασμπούρ με πρωταγωνιστές τους Πανιτσέλι και Μορέιρα έβαλε πολύ δύσκολα στην ομάδα του Λουίς Ενρίκε που βρέθηκε πίσω με 1-3, αλλά κατάφερε να ισοφαρίσει και να πάρει τον βαθμό με το τελικό 3-3 για την 8η αγωνιστική της Ligue 1.

Η Παρί μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και πήρε προβάδισμα στο 6ο λεπτό με τον Μπαρκολά, αλλά οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στο 26′ με τον Πανιτσέλι και πήραν προβάδισμα στο σκορ με γκολ του Μορέιρα στο 41ο λεπτό.

Στο 49′ ο Πανιτσέλι με δεύτερο δικό του γκολ έκανε το 1-3 ενώ εννιά λεπτά ο Γκονσάλο Ράμος μείωσε από το σημείο του πέναλτι σε 3-2. Η Παρί πίεσε και έφτασε στο 3-3 με κεφαλιά του Μαγιουλού στο 79′.

Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστική στη Ligue 1

Παρασκευή 17/10

Παρί Σεν Ζερμέν-Στρασβούργο 3-3

Σάββατο 18/10

Νις-Λιόν (18:00)

Ανζέ-Μονακό (20:00)

Μαρσέιγ-Χάβρη (22:05)

Κυριακή 19/10

Λανς-Παρί (16:00)

Λοριάν-Μπρεστ (18:15)

Ρεν-Οσέρ (18:15)

Τουλούζ-Μετς (18:15)

Ναντ-Λιλ (21:45)

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (9η) αγωνιστική:

Παρασκευή 24/10

Παρί-Ναντ (21:45)

Σάββατο 25/10

Μπρεστ-Παρί Σεν Ζερμέν (18:00)

Μονακό-Τουλούζ (20:00)

Λανς-Μαρσέιγ (22:05)

Κυριακή 26/10

Λιλ-Μετς (16:00)

Ανζέ-Λοριάν (18:15)

Οσέρ-Χάβρη

Ρεν-Νις

Λιόν-Στρασβούργο (21:45)