Παρί Σεν Ζερμέν – Στρασβούργο 3-3: Οι Παριζιάνοι γλίτωσαν την ήττα στο ντέρμπι κορυφής
Η Παρί γλίτωσε μια οδυνηρή ήττα στο γαλλικό πρωτάθλημα, καθώς αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 1-3 απέναντι στο εξαιρετικό Στρασβούργο, τελικά έσωσε τον βαθμό της ισοπαλίας, αποσπώντας 3-3.
- Ασκήσεις ισορροπίας του Μόντι στο δίπολο ΗΠΑ – Ρωσίας
- Μήπως οι απαγορεύσεις των social media για τους νέους μας γυρνάνε στην Βικτωριανή Εποχή;
- ΗΠΑ: Άνδρας βανδάλισε και ούρησε μνημείο αφιερωμένο στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ
- Η επιδημία του overdose: Γιατί οι Αμερικάνοι συνεχίζουν να πεθαίνουν απ’ τα ναρκωτικά;
Τέσσερα 24ωρα πριν από την επικίνδυνη έξοδο στο Λεβερκούζεν για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League η Παρί Σεν Ζερμέν «γκέλαρε» μέσα στο «Παρκ ντε Πρενς».
Η εκπληκτική Στρασμπούρ με πρωταγωνιστές τους Πανιτσέλι και Μορέιρα έβαλε πολύ δύσκολα στην ομάδα του Λουίς Ενρίκε που βρέθηκε πίσω με 1-3, αλλά κατάφερε να ισοφαρίσει και να πάρει τον βαθμό με το τελικό 3-3 για την 8η αγωνιστική της Ligue 1.
Η Παρί μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και πήρε προβάδισμα στο 6ο λεπτό με τον Μπαρκολά, αλλά οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στο 26′ με τον Πανιτσέλι και πήραν προβάδισμα στο σκορ με γκολ του Μορέιρα στο 41ο λεπτό.
Στο 49′ ο Πανιτσέλι με δεύτερο δικό του γκολ έκανε το 1-3 ενώ εννιά λεπτά ο Γκονσάλο Ράμος μείωσε από το σημείο του πέναλτι σε 3-2. Η Παρί πίεσε και έφτασε στο 3-3 με κεφαλιά του Μαγιουλού στο 79′.
Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστική στη Ligue 1
Παρασκευή 17/10
Παρί Σεν Ζερμέν-Στρασβούργο 3-3
Σάββατο 18/10
Νις-Λιόν (18:00)
Ανζέ-Μονακό (20:00)
Μαρσέιγ-Χάβρη (22:05)
Κυριακή 19/10
Λανς-Παρί (16:00)
Λοριάν-Μπρεστ (18:15)
Ρεν-Οσέρ (18:15)
Τουλούζ-Μετς (18:15)
Ναντ-Λιλ (21:45)
Η βαθμολογία:
Η επόμενη (9η) αγωνιστική:
Παρασκευή 24/10
Παρί-Ναντ (21:45)
Σάββατο 25/10
Μπρεστ-Παρί Σεν Ζερμέν (18:00)
Μονακό-Τουλούζ (20:00)
Λανς-Μαρσέιγ (22:05)
Κυριακή 26/10
Λιλ-Μετς (16:00)
Ανζέ-Λοριάν (18:15)
Οσέρ-Χάβρη
Ρεν-Νις
Λιόν-Στρασβούργο (21:45)
- Στους «32» του Κυπέλλου η Μπενφίκα, δύο γκολ ο Παυλίδης (vids)
- Βαθμολογία: Πρώτος στην Euroleague ο Παναθηναϊκός
- Παρί Σεν Ζερμέν – Στρασβούργο 3-3: Οι Παριζιάνοι γλίτωσαν την ήττα στο ντέρμπι κορυφής
- Σάλος στην Τουρκία: Θετική σε ναρκωτικά η ηθοποιός που έκανε το τζάμπολ στο Εφές – Παναθηναϊκός
- Ρεκόρ πόντων ο Οσμάν στη Euroleague και πάλι σε παιχνίδι κόντρα στην Εφές
- Αταμάν: «Κλειδί ο Σλούκας, νομίζω ότι είναι σοβαρός ο τραυματισμός του Παπαγιάννη»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις