Victor Wembanyama – Cooper Flagg: Μια νέα μπασκετική αντιπαλότητα στο NBA

Η βραδιά της Τετάρτης προς Πέμπτη στο Ντάλας δεν ήταν απλώς η έναρξη της νέας σεζόν στο NBA. Ήταν η πρώτη πράξη μιας αναμέτρησης που μπορεί να σημαδέψει τη δεκαετία που έρχεται. Ο Victor Wembanyama των San Antonio Spurs και ο Cooper Flagg των Dallas Mavericks, δύο πρώτοι σε επιλογές ντραφτ, δύο παίκτες με διαφορετικές «γενιές» και φιλοδοξίες, βρέθηκαν αντιμέτωποι — και το αποτέλεσμα μονοπώλησε τις ειδήσεις.

Στην πρεμιέρα της σεζόν, οι Spurs συνέτριψαν τους Mavericks με 125-92. Ο Wembanyama έκανε ίσως την πιο εντυπωσιακή εμφάνισή του καριέρας του μέχρι τώρα: 40 πόντους, 15 ριμπάουντ, 3 κοψίματα, με σούπερ ποσοστά (15/21 σουτ) και μηδέν λάθη. ([ESPN.com][1]) Την ίδια στιγμή, ο Flagg, μόλις 18 ετών, έμπαινε για πρώτη φορά σε κανονική σεζόν NBA — αλλά η παράσταση ήταν για τον Γάλλο σταρ. Ο Flagg τελείωσε με 10 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ η ομάδα του υπέφερε συλλογικά.

Η συνάντηση αυτή δεν ήταν απλά ένα παιχνίδι. Ήταν η ανάδειξη ενός «νικητή» και η πρώτη δοκιμή για τον «διάδοχο». Ο Wembanyama, που προέρχεται από μια εκπληκτική rookie χρονιά, έδειξε πως δεν ήρθε απλώς για να συμμετέχει — ήρθε για να κυριαρχήσει. Η εμφάνισή του αποτέλεσε υπενθύμιση ότι ήδη μιλάμε για έναν από τους πιο ιδιαίτερους παίκτες του παιχνιδιού. Ο Flagg, αντίθετα, μπήκε σε ένα τεράστιο spotlight από την πρώτη στιγμή και είδε από πρώτο χέρι πόσο ψηλά είναι το επίπεδο — και πόσο δρόμο έχει ακόμα να διανύσει.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο; Η διαφορά εμπειρίας, άνεσης και επιβλητικότητας που έδειξαν οι δύο παίκτες σε αντίθετα πόστα. Ο Wembanyama, παίκτης με ήδη παραστάσεις, με ύψος 7’4”, με σωματικές ικανότητες αλλά και μπασκετικό IQ που ξεχωρίζει, πήρε την περίσταση πάνω του. Ο Flagg, παρότι αναγνωριζόμενος ήδη ως μελλοντικό φαινόμενο, εμφανίστηκε να δέχεται το μάθημα της «μεγάλης σκηνής». Όπως δήλωσε: «Δεν είχα συνειδητοποιήσει ακόμη τι σημαίνει να είσαι απέναντι του».

Η ήττα των Mavericks όμως ανοίγει ένα κεφάλαιο μεγαλύτερο. Δεν ήταν απλώς κακό αποτέλεσμα. Ήταν η πρώτη φορά που ένας top-rookie είδε το άστρο της θέση του να επισκιάζεται ενδεικτικά από έναν αντίπαλο. Για τον Flagg αυτή η παραδοχή μπορεί να αποδειχτεί πολύτιμη. Για τον Wembanyama; Είναι η αρχή μιας νέας εποχής όπου δεν αρκεί να προλογίζεις — πρέπει να επιβεβαιώνεις.

Τι σημαίνει αυτό για το μέλλον; Πιθανώς δύο πράγματα: Πρώτον, ότι το NBA βρίσκει το νέο του αφήγημα. Μια αντιπαλότητα που μπορεί να διαρκέσει χρόνια, που θα έχει «εκ των έσω» το στοιχείο της σύγκρισης κορυφαίων draft και της εξέλιξης των δυνατών. Δεύτερον, ότι οι ομάδες χτίζουν γύρω από αυτούς τους δύο παίκτες το πλαίσιο ενός μέλλοντος όπου το «next big thing» δεν είναι μόνο ταλέντο, αλλά και τύχη, πίεση, εμπειρία και προσωπικότητα.

Με το «καλημέρα», ο Wembanyama έδειξε ποιος είναι προς το παρόν το αφεντικό της «γένιάς». Ο Flagg, από την άλλη, υπέγραψε το πρώτο του μάθημα αλλά επίσης και την πρώτη του αντιπαλότητα. Η σεζόν μπορεί να είναι μακριά από το τέλος, όμως η νύχτα αυτή στο Τέξας θα μείνει. Ο δρόμος μπροστά και για τους δύο είναι τεράστιος. Και οι φίλοι του μπάσκετ ήδη κρατούν σημειώσεις.