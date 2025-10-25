sports betsson
Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
Victor Wembanyama – Cooper Flagg: Μια νέα μπασκετική αντιπαλότητα στο NBA
Μπάσκετ 25 Οκτωβρίου 2025 | 22:30

Victor Wembanyama – Cooper Flagg: Μια νέα μπασκετική αντιπαλότητα στο NBA

Ένας θριαμβευτής και ένα αστέρι της επόμενης γενιάς έκαναν ήδη δηλώσεις στην πρεμιέρα

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
Η βραδιά της Τετάρτης προς Πέμπτη στο Ντάλας δεν ήταν απλώς η έναρξη της νέας σεζόν στο NBA. Ήταν η πρώτη πράξη μιας αναμέτρησης που μπορεί να σημαδέψει τη δεκαετία που έρχεται. Ο Victor Wembanyama των San Antonio Spurs και ο Cooper Flagg των Dallas Mavericks, δύο πρώτοι σε επιλογές ντραφτ, δύο παίκτες με διαφορετικές «γενιές» και φιλοδοξίες, βρέθηκαν αντιμέτωποι — και το αποτέλεσμα μονοπώλησε τις ειδήσεις.

Στην πρεμιέρα της σεζόν, οι Spurs συνέτριψαν τους Mavericks με 125-92. Ο Wembanyama έκανε ίσως την πιο εντυπωσιακή εμφάνισή του καριέρας του μέχρι τώρα: 40 πόντους, 15 ριμπάουντ, 3 κοψίματα, με σούπερ ποσοστά (15/21 σουτ) και μηδέν λάθη. ([ESPN.com][1]) Την ίδια στιγμή, ο Flagg, μόλις 18 ετών, έμπαινε για πρώτη φορά σε κανονική σεζόν NBA — αλλά η παράσταση ήταν για τον Γάλλο σταρ. Ο Flagg τελείωσε με 10 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ η ομάδα του υπέφερε συλλογικά.

Η συνάντηση αυτή δεν ήταν απλά ένα παιχνίδι. Ήταν η ανάδειξη ενός «νικητή» και η πρώτη δοκιμή για τον «διάδοχο». Ο Wembanyama, που προέρχεται από μια εκπληκτική rookie χρονιά, έδειξε πως δεν ήρθε απλώς για να συμμετέχει — ήρθε για να κυριαρχήσει. Η εμφάνισή του αποτέλεσε υπενθύμιση ότι ήδη μιλάμε για έναν από τους πιο ιδιαίτερους παίκτες του παιχνιδιού. Ο Flagg, αντίθετα, μπήκε σε ένα τεράστιο spotlight από την πρώτη στιγμή και είδε από πρώτο χέρι πόσο ψηλά είναι το επίπεδο — και πόσο δρόμο έχει ακόμα να διανύσει.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο; Η διαφορά εμπειρίας, άνεσης και επιβλητικότητας που έδειξαν οι δύο παίκτες σε αντίθετα πόστα. Ο Wembanyama, παίκτης με ήδη παραστάσεις, με ύψος 7’4”, με σωματικές ικανότητες αλλά και μπασκετικό IQ που ξεχωρίζει, πήρε την περίσταση πάνω του. Ο Flagg, παρότι αναγνωριζόμενος ήδη ως μελλοντικό φαινόμενο, εμφανίστηκε να δέχεται το μάθημα της «μεγάλης σκηνής». Όπως δήλωσε: «Δεν είχα συνειδητοποιήσει ακόμη τι σημαίνει να είσαι απέναντι του».

Η ήττα των Mavericks όμως ανοίγει ένα κεφάλαιο μεγαλύτερο. Δεν ήταν απλώς κακό αποτέλεσμα. Ήταν η πρώτη φορά που ένας top-rookie είδε το άστρο της θέση του να επισκιάζεται ενδεικτικά από έναν αντίπαλο. Για τον Flagg αυτή η παραδοχή μπορεί να αποδειχτεί πολύτιμη. Για τον Wembanyama; Είναι η αρχή μιας νέας εποχής όπου δεν αρκεί να προλογίζεις — πρέπει να επιβεβαιώνεις.

Τι σημαίνει αυτό για το μέλλον; Πιθανώς δύο πράγματα: Πρώτον, ότι το NBA βρίσκει το νέο του αφήγημα. Μια αντιπαλότητα που μπορεί να διαρκέσει χρόνια, που θα έχει «εκ των έσω» το στοιχείο της σύγκρισης κορυφαίων draft και της εξέλιξης των δυνατών. Δεύτερον, ότι οι ομάδες χτίζουν γύρω από αυτούς τους δύο παίκτες το πλαίσιο ενός μέλλοντος όπου το «next big thing» δεν είναι μόνο ταλέντο, αλλά και τύχη, πίεση, εμπειρία και προσωπικότητα.

Με το «καλημέρα», ο Wembanyama έδειξε ποιος είναι προς το παρόν το αφεντικό της «γένιάς». Ο Flagg, από την άλλη, υπέγραψε το πρώτο του μάθημα αλλά επίσης και την πρώτη του αντιπαλότητα. Η σεζόν μπορεί να είναι μακριά από το τέλος, όμως η νύχτα αυτή στο Τέξας θα μείνει. Ο δρόμος μπροστά και για τους δύο είναι τεράστιος. Και οι φίλοι του μπάσκετ ήδη κρατούν σημειώσεις.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
World
ΗΠΑ: Οι κίνδυνοι πίσω από το 1 τρισ. κεφαλαιουχικών δαπανών της εταιρικής Αμερικής

ΗΠΑ: Οι κίνδυνοι πίσω από το 1 τρισ. κεφαλαιουχικών δαπανών της εταιρικής Αμερικής

Markets
JP Morgan: Οι δασμοί ξαναγράφουν τα εγχειρίδια των αγορών

JP Morgan: Οι δασμοί ξαναγράφουν τα εγχειρίδια των αγορών

inWellness
inTown
Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός από τη νίκη επί της Μπάγερν Μονάχου (vid)
Euroleague 25.10.25

Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός από τη νίκη επί της Μπάγερν Μονάχου (vid)

Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Μπάγερν στο Μόναχο για την 6η αγωνιστική της Ευρωλίγκας και μια μέρα μετά η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε το βίντεο με την παρακάμερα και τα όσα συνέβησαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το παιχνίδι.

Σύνταξη
Το σχέδιο της Μαφίας που λεηλάτησε το NBA
Μπάσκετ 25.10.25

Το σχέδιο της Μαφίας που λεηλάτησε το NBA

Πώς επώνυμοι παίκτες και προπονητές, συνελήφθησαν από το FBI για συμμετοχή σε δίκτυο παράνομων στοιχημάτων και απάτης υπό τον έλεγχο της «Cosa Nostra».

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η αντίδραση του απογοητευμένου Αταμάν κατά τη διάρκεια του Βίρτους – Παναθηναϊκός (vid, pic)
Euroleague 25.10.25

Η αντίδραση του απογοητευμένου Αταμάν κατά τη διάρκεια του Βίρτους – Παναθηναϊκός (vid, pic)

Ο Παναθηναϊκός ήταν κακός κόντρα στη Βίρτους και αμέσως μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Εργκίν Αταμάν φρόντισε να δείξει τη δυσαρέσκειά του προς τους παίκτες του με μια συμβολική κίνηση.

Σύνταξη
«Καθάρισε» ο Ντόντσιτς με 49αρα για τους Λέικερς – «Τρομακτικός» Γουεμπανιάμα και διπλό για τους Σπερς (vids)
Μπάσκετ 25.10.25

«Καθάρισε» ο Ντόντσιτς με 49αρα για τους Λέικερς – «Τρομακτικός» Γουεμπανιάμα και διπλό για τους Σπερς (vids)

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν ασταμάτητος στο LA, οδηγώντας τους Λέικερς σε επιβλητική νίκη με 128-110 επί των Τίμπεργουλβς – Μεγάλη εμφάνιση από τον Γουεμπανιάμα, όλα τα αποτελέσματα στο ΝΒΑ

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Γιατί δεν έπαιξε καθόλου ο Σέιμπεν Λι – Από τα 12+ λεπτά στα πρώτα 5 ματς, στο «DNP» κόντρα στην Μπάγερν (vids)
Euroleague 25.10.25

Γιατί δεν έπαιξε καθόλου ο Σέιμπεν Λι - Από τα 12+ λεπτά στα πρώτα 5 ματς, στο «DNP» κόντρα στην Μπάγερν (vids)

Ο Ολυμπιακός πέρασε σαν… σίφουνας από το Μόναχο, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αποφασίσει να μην χρησιμοποιήσει καθόλου τον Σέιμπεν Λι – Ποιος είναι ο λόγος που δεν αγωνίστηκε ο Αμερικανός.

Σύνταξη
Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός 71-96: Με δίδυμο «φωτιά» και 13 τρίποντα οι «ερυθρόλευκοι»!
Μπάσκετ 24.10.25

Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός 71-96: Με δίδυμο «φωτιά» και 13 τρίποντα οι «ερυθρόλευκοι»!

Με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να σημειώνει 19 πόντους, και τον Σάσα Βεζένκοφ να προσθέτει ακόμη 18, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στο Μόναχο, επικρατώντας με 25 πόντους διαφορά (96-71) της Μπάγερν.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 24.10.25

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 24.10.25

LIVE: Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός

LIVE: Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός για την 6η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
Πώς το FBI «τύλιξε» τον Τέρι Ροζίερ: Ο ψεύτικος τραυματισμός και το «χρυσό» στοίχημα που τον πρόδωσε (pics, vid)
Μπάσκετ 24.10.25

Πώς το FBI «τύλιξε» τον Τέρι Ροζίερ: Ο ψεύτικος τραυματισμός και το «χρυσό» στοίχημα που τον πρόδωσε (pics, vid)

Με σοβαρές κατηγορίες για παράνομο στοιχηματισμό βαρύνεται ο Τέρι Ροζίερ, καθώς φέρεται να ενημέρωσε άτομα του στενού του περιβάλλοντος πως θα αποχωρούσε τραυματίας από αγώνα των Χόρνετς…

Σύνταξη
Ποιοι είναι οι «Βρατσάρτσι», η εγκληματική οργάνωση με την οποία συνδέεται ο διαιτητής Νίκολιτς
Euroleague 24.10.25

Ποιοι είναι οι «Βρατσάρτσι», η εγκληματική οργάνωση με την οποία συνδέεται ο διαιτητής Νίκολιτς

Ένα από τα πιο κακόφημα παρακλάδια της σύγχρονης βαλκανικής Μαφίας, οι διαβόητοι «Βρατσάρτσι», είναι η οργάνωση με την οποία φέρεται να εμπλέκεται ο διαιτητής Ευρωλίγκας, Ούρος Νίκολιτς.

Σύνταξη
Κιμ Καρντάσιαν, δικηγόρος: «Σε δύο εβδομάδες θα έχω άδεια άσκησης επαγγέλματος» – Όπως ο πατέρας της
Go Fun 25.10.25

Κιμ Καρντάσιαν, δικηγόρος: «Σε δύο εβδομάδες θα έχω άδεια άσκησης επαγγέλματος» – Όπως ο πατέρας της

Η Κιμ Καρντάσιαν θέλει να ακολουθήσει το παράδειγμα του πατέρα της, του σταρ-δικηγόρου που ήταν μέλος της νομικής ομάδας στη διαβόητη υπόθεση του Ο. Τζέι Σίμπσον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το νέο ανθρωποκεντρικό Copilot της Microsoft
Υπόσχεση 25.10.25

Το νέο ανθρωποκεντρικό Copilot της Microsoft

Σε μια περίοδο όπου ο διάλογος για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) κυριαρχείται από «θόρυβο, υπερβολή και φόβο», η Microsoft προχώρησε στην ανακοίνωση της Fall Release του Copilot

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Ο Τραμπ δεν χρειάζεται κόλακες για την Ουκρανία και τη Βενεζουέλα
Αμερικανός στρατιωτικός 25.10.25

Ο Τραμπ δεν χρειάζεται κόλακες για την Ουκρανία και τη Βενεζουέλα

Ένας πρώην σύμβουλος της πρώτης κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, τον καλεί να απομακρύνει τους κόλακες και να εμπιστευτεί επαγγελματίες στρατιωτικούς για την Ουκρανία και τη Βενεζουέλα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Γιέσπερ Γκρόνκγιαερ έγινε οικοδόμος!
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Ο Γιέσπερ Γκρόνκγιαερ έγινε οικοδόμος!

Ο πρώην εξτρέμ της Τσέλσι και της Ατλέτικο, Γιέσπερ Γκρόνκγιαερ, βρήκε στην ανακαίνιση κατοικιών την ηρεμία που δεν κατάφερε να του προσφέρει το ποδόσφαιρο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Αμείλικτο σχέδιο εξόντωσης του Άντριου πριν τη διαδοχή – «Είναι αγκάθι»
«Εξυγίανση» 25.10.25

Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Αμείλικτο σχέδιο εξόντωσης του Άντριου πριν τη διαδοχή – «Είναι αγκάθι»

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η σύζυγος του Κέιτ Μίντλετον είναι αποφασισμένοι να «εξοντώσουν» τον πρίγκιπα Άντριου πριν γίνει το μεγάλο αγκάθι στη νέα μοναρχία τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αλλαγή της ώρας: Πώς η θερινή επηρεάζει την υγεία μας – Μπορεί η επιστροφή στη χειμερινή να ωφελήσει;
Αλλαγή ώρας την Κυριακή 25.10.25

Αλλαγή της ώρας: Πώς η θερινή επηρεάζει την υγεία μας – Μπορεί η επιστροφή στη χειμερινή να ωφελήσει;

Αλλαγή ώρας για ακόμη μία φορά. Οι επιστήμονες επισημαίνουν τις αρνητικές συνέπειες στον οργανισμό από την αλλαγή στη θερινή την άνοιξη. Η επιστροφή στη χειμερινή μπορεί να είναι εν μέρει ευεργετική.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Θα τους σκοτώσουμε» λέει ο Τραμπ για τους «εμπόρους ναρκωτικών» [βίντεο]
Ουκρανικό 25.10.25 Upd: 23:00

«Δεν θα χάνω τον καιρό μου με τον Πούτιν» λέει ο Τραμπ - Για ποιους είπε «θα τους σκοτώσουμε»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε δημοσιογράφους ανέφερε πως δεν χρειάζεται κάποια άδεια ή «χαρτιά» για να είναι επίσημο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΟΦΗ-Ατρόμητος 1-3: Χρυσές αλλαγές για τους φιλοξενούμενους οι Καραμάνης και Οζέγκοβιτς, αποδοκιμάστηκαν οι Κρητικοί
Ποδόσφαιρο 25.10.25

ΟΦΗ-Ατρόμητος 1-3: Χρυσές αλλαγές για τους φιλοξενούμενους οι Καραμάνης και Οζέγκοβιτς, αποδοκιμάστηκαν οι Κρητικοί

Ο Ατρόμητος, που είχε και δοκάρι, έφυγε με νίκη από το Ηράκλειο, νικώντας τον ΟΦΗ με ανατροπή. Πρόβλημα στο ημιαυτόματο οφσάιντ, καθώς μετά από 6’ μέτρησε το 1-2. Αποδοκιμάστηκε ο ΟΦΗ που... βυθίστηκε στη βαθμολογία.

Σύνταξη
Ελεγκτικό Συνέδριο: Μαύρα σύννεφα για το ασφαλιστικό και τις συντάξεις
Ελεγκτικό Συνέδριο 25.10.25

Μαύρα σύννεφα για το ασφαλιστικό και τις συντάξεις

Το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό σύστημα στην Ελλάδα ενδέχεται να αντιμετωπίσει «σοβαρό δημσιονομικο κίνδυνο», διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο. Θηλιά το δημογραφικό. Τι λύσεις προτείνει.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στα σκαριά ψήφισμα στον ΟΗΕ για πολυεθνική δύναμη στη Γάζα
Μάρκο Ρούμπιο 25.10.25

Στα σκαριά ψήφισμα στον ΟΗΕ για πολυεθνική δύναμη στη Γάζα

Οι ΗΠΑ και συμμαχικές τους χώρες συντάσσουν ψήφισμα στον ΟΗΕ που να επιτρέπει την ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης στη Γάζα. Ανεπιθύμητη η UNRWA για τις ΗΠΑ, νέα παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 25.10.25

LIVE: Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ

LIVE: Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ για την 9η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Λούβρο: Αυτός είναι ο μυστηριώδης άνδρας που έχει εξάψει τη φαντασία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (εικόνα)
Φωτογραφία 25.10.25

Λούβρο: Αυτός είναι ο μυστηριώδης άνδρας που έχει εξάψει τη φαντασία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο τρόπος που έγινε η ληστεία στο Λούβρο, η κριτική για τα μέτρα ασφαλείας, οι αποκαλύψεις ότι τα κοσμήματα δεν ήταν ασφαλισμένα και λίγο η φαντασία, έκαναν το διαδίκτυο να ξυπνήσει.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον 4-2: Έχει πάρει… φόρα η ομάδα του Αμορίμ (vid)
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον 4-2: Έχει πάρει… φόρα η ομάδα του Αμορίμ (vid)

Χτίζει ψυχολογία η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που νίκησε και την Μπράιτον με 4-2, σκαρφαλώνοντας στην 4η θέση της Premier League. Πέτυχε το πρώτο του γκολ με τους «γλάρους» ο Κωστούλας

Σύνταξη
Τέμπη: «Δεν θα αφήσουμε τα ονόματα των δικών μας να σβηστούν» λένε συγγενείς για τον Άγνωστο Στρατιώτη
«Συνεχίζουμε κανονικά» 25.10.25

Τέμπη: «Δεν θα αφήσουμε τα ονόματα των δικών μας να σβηστούν» λένε συγγενείς για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Αποφασισμένοι να ξαναγράψουν τα ονόματα των ανθρώπων τους, που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, μέχρι τη δικαίωση, δηλώνουν οι συγγενείς τους, μετά την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Σύνταξη
Κορωπί: Αποσωληνώθηκε η 40χρονη μητέρα που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της – Χτυπημένο και το 4χρονο αγοράκι τους
Κορωπί 25.10.25

Αποσωληνώθηκε η 40χρονη μητέρα που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της – Χτυπημένο και το 4χρονο αγοράκι τους

Ο 50χρονος σύντροφος του θύματος και πατέρας των παιδιών αρνείται τα πάντα ωστόσο σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και για σωματική βλάβη σε βάρος του παιδιού

Σύνταξη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

