Η οικογένεια του Μιχάλη Χαραλαμπίδη δώρισε μια «ζωντανή κληρονομιά» του – Πού θα εκτίθενται αντικείμενά του

Ένα σημαντικό μέρος της προσωπικής βιβλιοθήκης καθώς και προσωπικά του είδη του αείμνηστου πολιτικού, κοινωνιολόγου και συγγραφέα Μιχάλη Χαραλαμπίδη δώρισε η οικογένειά του στην Ένωση Ποντίων Σουρμένων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Ποντίων Σουρμένων η οικογένεια του αείμνηστου Μιχάλη Χαραλαμπίδη (1951-2024), προχώρησε σε μια γενναιόδωρη δωρεά προς τον Σύλλογο, ενισχύοντας τη διατήρηση της μνήμης του Ποντιακού, αλλά και όχι μόνο, Ελληνισμού.

Η δωρεά περιλαμβάνει ένα σημαντικό μέρος της προσωπικής βιβλιοθήκης του Μιχάλη Χαραλαμπίδη, με βιβλία που αντικατοπτρίζουν το πνευματικό και πολιτικό του έργο, καθώς και προσωπικά είδη και κειμήλια που συνδέονται άμεσα με τη ζωή και τον αγώνα του. Τα βιβλία και τα προσωπικά του αντικείμενα θα εκτεθούν σε νέα πτέρυγα στο Ιστορικό και Λαογραφικό Ποντιακό Μουσείο Σουρμένων, καθιστώντας τα επισκέψιμα στο κοινό.

Πού θα εκτίθενται τα αντικείμενα του Μιχάλη Χαραλαμπίδη

Ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης υπήρξε ένας πρωτοπόρος και ακούραστος αγωνιστής, ο οποίος συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με την ιστορική αναγνώριση της 19ης Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου από το Ελληνικό Κοινοβούλιο το 1994. Ο αγώνας του για τον Ποντιακό Ελληνισμό, για την ιδέα της «Ρωμανίας» και την πολυδιάστατη συμβολή του στην πολιτική σκέψη της χώρας, καθιστούν την κληρονομιά του πολύτιμη για τις επόμενες γενιές.

«Η δωρεά της οικογένειας Χαραλαμπίδη δεν είναι απλώς η προσθήκη βιβλίων και κειμηλίων στη συλλογή μας, είναι η ενσωμάτωση της πνευματικής του παρακαταθήκης, εδώ στα Σούρμενα,» δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Ποντίων Σουρμένων, Γιώργος Σαραφίδης. «Επιπλέον η νέα πτέρυγα μνήμης είναι το ελάχιστο χρέος μας στον άνθρωπο που ανέδειξε τον αγώνα του λαού μας, χρέος που γίνεται πραγματικότητα».

Από την πλευρά της, η οικογένεια του Μιχάλη Χαραλαμπίδη, αφού ευχαρίστησε τον πρόεδρο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης για την αποδοχή της δωρεάς, σημείωσε ότι «η Ένωση Ποντίων Σουρμένων αποτελούσε για τον Μιχάλη μία σταθερή βάση συνεργασίας για μία σειρά από σημαντικά θέματα που τον απασχόλησαν στο πολυποίκιλο έργο του και η δωρεά αποτελεί μία ακόμη πράξη, συμβολική και ουσιαστική, για τη διατήρηση του έργου του και την περαιτέρω ανάδειξή του, ιδιαίτερα για τις νέες γενιές».

Η Ένωση Ποντίων Σουρμένων εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της προς την οικογένεια του Μιχάλη Χαραλαμπίδη για την ευγενική και ουσιαστική αυτή πράξη. Η μνήμη του Μιχάλη Χαραλαμπίδη θα αποτελεί πάντα πηγή έμπνευσης για τη συνέχιση του αγώνα για τη δικαίωση και την προβολή της ιστορίας των Ποντίων και όλων των Ελλήνων.