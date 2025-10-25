Μπύρα ως απάντηση στη μοναξιά; Ο παράγοντας που παραβλέπεται στη δημόσια συζήτηση για το αλκοόλ

Οι ιδιότητες της μπύρας ως «κοινωνικού λιπαντικού» πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη συζήτηση σχετικά με τις βλάβες που προκαλεί το αλκοόλ, υποστήριξε ο επικεφαλής της Heineken.

Μιλώντας στους Financial Times, ο Ντολφ βαν ντεν Μπρινκ δήλωσε ότι «σε αυτή την εποχή μοναξιάς και επιδημίας ψυχικής υγείας», ο ρόλος της μπύρας στην προσέγγιση των ανθρώπων είναι «σημαντικός για να αποτελέσει μέρος της δημόσιας συζήτησης».

Οι φορείς δημόσιας υγείας σκληραίνουν τη στάση τους απέναντι στο αλκοόλ, ωθώντας τη βιομηχανία να μιλήσει για τα μη οφέλη για την υγεία από την κατανάλωση αλκοόλ, όπως η κοινωνικοποίηση, και να αμφισβητήσει νέες έρευνες σχετικά με τους κινδύνους της μέτριας κατανάλωσης.

«Η μπύρα είναι μια από τις παλαιότερες, αν όχι η παλαιότερη, στις κατηγορίες καταναλωτικών αγαθών», δήλωσε ο βαν ντεν Μπρινκ στους Financial Times, επισημαίνοντας πρώιμα στοιχεία συλλογικής κατανάλωσης μπύρας στη Μεσοποταμία και την αρχαία Αίγυπτο.

Εκστρατεία κατά του αλκοόλ

Νωρίτερα φέτος, ο απερχόμενος γενικός χειρουργός των ΗΠΑ δήλωσε ότι τα αλκοολούχα ποτά θα πρέπει να φέρουν προειδοποιητικές ετικέτες για τον καρκίνο, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει εντείνει την εκστρατεία κατά της μέτριας κατανάλωσης αλκοόλ.

Ο επικεφαλής της Heineken δήλωσε ότι ενώ η συζήτηση σχετικά με την επίδραση της μέτριας κατανάλωσης αλκοόλ στην υγεία ήταν θεμιτή, της έλειπε μια συγκεκριμένη λεπτομέρεια.

«Πιστεύουμε ότι δεν αναφέρεται πάντα με ισορροπημένο τρόπο, ώστε να αποτυπώνεται η πλήρης εικόνα, επειδή η σχέση μεταξύ αλκοόλ και υγείας είναι περίπλοκη», δήλωσε ο βαν ντεν Μπρινκ, τονίζοντας παράλληλα ότι η συζήτηση έπρεπε να ξεκινήσει δίνοντας έμφαση στην επιβλαβή χρήση αλκοόλ.

«Υπάρχει πλέον μια θεμιτή συζήτηση στην κοινωνία σχετικά με την επίδραση της μέτριας κατανάλωσης αλκοόλ, συμπεριλαμβανομένης της μπύρας, στην υγεία. Και πάλι, πιστεύουμε ότι αυτή πρέπει να είναι μια ισορροπημένη και λεπτομερής συζήτηση».

Η κοινωνικοποίηση βρίσκεται στον πυρήνα του μάρκετινγκ της Heineken εδώ και δεκαετίες και αποτελεί «μέρος της ουσίας του προϊόντος», ανέφερε.

Άλλοι ζυθοποιοί έχουν επίσης εξυμνήσει τα οφέλη της μπύρας για την υγεία, με το σύνθημα «Η Guinness είναι καλή για εσάς» να χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες για την προώθηση της ιρλανδικής stout.

Χωρίς… αλκοόλ

Οι Heineken, Carlsberg και ABInbev λάνσαραν μη αλκοολούχες εκδοχές των μπυρών τους σε μια προσπάθεια να διατηρήσουν τους καταναλωτές που θέλουν να μετριάσουν την κατανάλωσή τους πιστούς στις μάρκες τους.

Την Πέμπτη, η ολλανδική ζυθοποιία ανακοίνωσε ένα πενταετές σχέδιο για να πείσει τους καταναλωτές να αγοράζουν περισσότερη μπύρα και να ενισχύσει την αποδοτικότητα της εταιρείας, η οποία, όπως και άλλοι παραγωγοί αλκοολούχων ποτών, έχει πληγεί από την ασθενέστερη καταναλωτική ζήτηση.

Ο Βαν ντεν Μπρινκ προειδοποίησε επίσης ότι θα υπάρξουν περισσότερα κλεισίματα ζυθοποιείων, αλλά «όχι σε μεγάλη κλίμακα».

Οι επενδυτές έχουν απογοητευτεί από την Heineken μετά από δύο χρόνια χαμηλών επιδόσεων και μια σειρά από απώλειες κερδών, με τις μετοχές να υποχωρούν κατά ένα πέμπτο από τα υψηλά του 2023.

Σε παρουσίαση σε επενδυτές στη Σεβίλλη την Πέμπτη, η ζυθοποιία δήλωσε ότι το 80% της επένδυσής της θα διατεθεί στις Amstel, Desperados, Moretti, Tiger και Heineken, ενώ το ένα τέταρτο των 350 εμπορικών σημάτων της δεν θα λάβει καμία επένδυση.

Πηγή: ΟΤ