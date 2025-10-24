sports betsson
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
Σε έξαρση τα κρούσματα κοκκύτη - Αυξημένες οι νοσηλείες βρεφών
Φόβοι για νέα κρίση γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη
Μίτσελ: «Δεν με ένοιαζε το συμβόλαιό μου – Ο Ολυμπιακός είναι Θρύλος (video)
Ποδόσφαιρο 24 Οκτωβρίου 2025 | 15:08

Μίτσελ: «Δεν με ένοιαζε το συμβόλαιό μου – Ο Ολυμπιακός είναι Θρύλος (video)

Για την αγάπη του και το δέσιμό του με τον Ολυμπιακό μίλησε ο Μίτσελ σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Αμάντα Φούντη και το Kανάλι 1.

Σύνταξη
Ο Μίτσελ Γκονθάλεθ παραχώρησε συνέντευξη στο Κανάλι 1 και μίλησε -για τι άλλο- για την αγάπη του για τον Ολυμπιακό! Ο θρυλικός Ισπανός τεχνικός θυμάται τη μαγική ατμόσφαιρα του Καραϊσκάκη, τις μεγάλες ευρωπαϊκές νύχτες απέναντι σε Γιουβέντους, Ατλέτικο και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, το δέσιμό του με τον κόσμο, τους παίκτες που αγάπησε και εμπιστεύτηκε, τον Ρομπέρτο, τον Μανιάτη, τον Φουστέρ, τον Τσόρι Ντομίνγκες, τον Μιλιβόγεβιτς, όλους εκείνους που, όπως λέει, που «δεν θα ξεχάσει ποτέ».

Αναφέρεται με ιδιαίτερη θέρμη στην πρώτη του συνάντηση με τον πρόεδρο Βαγγέλη Μαρινάκη, το όραμα να μεγαλώσει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη, αλλά και στο τηλεφώνημα που άνοιξε τον δρόμο για τη δεύτερη θητεία του στον ερυθρόλευκο πάγκο.

«Δεν με ένοιαζε το συμβόλαιο, ήθελα μόνο να επιστρέψω και να ανταποδώσω την αγάπη που ένιωσα», λέει συγκινημένος. Ο Μίτσελ σύγκρινε τον Ολυμπιακό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αναγνωρίζοντας τις κοινές αξίες, την πίεση της νίκης και το πάθος που συνοδεύει δύο από τους μεγαλύτερους πολυαθλητικούς συλλόγους της Ευρώπης.

Και στο τέλος, έστειλε το μήνυμά του στον κόσμο του Ολυμπιακού: «Με κάνατε να νιώθω μέλος της οικογένειας. Δεν ξεχνώ ποτέ. Ο Ολυμπιακός είναι πραγματικά Θρύλος».

Δείτε τη συνέντευξη που παραχώρησε στη δημοσιογράφο Αμάντα Φούντη και το Κανάλι Ένα, ο Μίτσελ Γκονθάλεθ

YouTube thumbnail

Ομόλογα
Commerzbank: Προτιμά ομόλογα από Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιρλανδία λόγω της δημοσιονομικής πειθαρχίας

Commerzbank: Προτιμά ομόλογα από Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιρλανδία λόγω της δημοσιονομικής πειθαρχίας

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

Ληστεία στο Λούβρο – Γιατί το φιάσκο ήταν αναπόφευκτο, ίσως και προδιαγεγραμμένο
«Και άργησε…» 24.10.25

Ληστεία στο Λούβρο – Γιατί το φιάσκο ήταν αναπόφευκτο, ίσως και προδιαγεγραμμένο

Η κλοπή των κοσμημάτων αξίας 88 εκατ. ευρώ από ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου προκάλεσε σοκ και παγκόσμιο ενδιαφέρον. Ωστόσο, όσοι ξέρουν πρόσωπα και πράγματα στο Λούβρο δεν εξεπλάγησαν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τέμπη: «Δεν έχασα κάποιον στις 28 Οκτωβρίου, αλλά στις 28 Φεβρουαρίου» – Συγγενής θύματος απαντά στο υπ. Μεταφορών
Ελλάδα 24.10.25

«Δεν έχασα κάποιον στις 28 Οκτωβρίου, αλλά στις 28 Φεβρουαρίου» - Συγγενής θύματος των Τεμπών απαντά στο υπ. Μεταφορών

Ο Βαγγέλης Βλάχος που έχασε τον αδελφό του στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών «απάντησε» στο SMS του υπουργείου Μεταφορών για την οδική ασφάλεια.

Σύνταξη
Διαιτητές Κυπέλλου: Με VAR οι τρεις από τους εννέα αγώνες
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Διαιτητές Κυπέλλου: Με VAR οι τρεις από τους εννέα αγώνες

Ανακοινώθηκαν οι ορισμοί της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Betsson. Ο Τσακαλίδης θα σφυρίξει Ατρόμητος-Παναθηναϊκός, ο Ζαμπαλάς Ολυμπιακός-Βόλος (χωρίς VAR) και ο Πολυχρόνης ΠΑΟΚ-Λάρισα

Βάιος Μπαλάφας
Μεσσηνία: Αίτηση προστασίας κατέθεσε στις αρχές η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ
Ελλάδα 24.10.25

Μεσσηνία: Αίτηση προστασίας κατέθεσε στις αρχές η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Η γυναίκα, σύμφωνα με τη δικηγόρο της Κατερίνα Φραγκάκη, αισθάνθηκε ότι κινδυνεύει η ζωή της, καθώς πρόκειται για βασική μάρτυρα που γνωρίζει κρίσιμες πληροφορίες και μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διαδικασία της ανάκρισης.

Σύνταξη
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Εκτός ελέγχου μετά τους ισχυρισμούς του Φέντερλαϊν – Βίντεο τη δείχνει να οδηγεί επικίνδυνα
Βίντεο 24.10.25

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Εκτός ελέγχου μετά τους ισχυρισμούς του Φέντερλαϊν – Βίντεο τη δείχνει να οδηγεί επικίνδυνα

Βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο δείχνει την Μπρίτνεϊ Σπίαρς βίντεο να οδηγεί απερίσκεπτα λίγες ώρες μετά από νυχτερινή έξοδο με φίλη της

Σύνταξη
Ο Τραμπ θέλει να «παγώσει» τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας: Πώς θα χωριστούν τα εδάφη αν συμβεί αυτό;
Νέα σύνορα; 24.10.25

Ο Τραμπ θέλει να «παγώσει» τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας: Πώς θα χωριστούν τα εδάφη αν συμβεί αυτό;

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έχουν μέχρι στιγμής σταματήσει, παρότι ο Τραμπ καυχιόταν πέρυσι ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο σε «24 ώρες»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι ανειλημμένες «υποχρεώσεις» των ΗΠΑ για ξεκαθάρισμα με το Ιράν – Τα σενάρια και οι κίνδυνοι για το Ισραήλ
Οι κίνδυνοι 24.10.25

Οι ανειλημμένες «υποχρεώσεις» των ΗΠΑ για ξεκαθάρισμα με το Ιράν – Τα σενάρια και οι κίνδυνοι για το Ισραήλ

Μια συνολική συμφωνία με το Ιράν θα ωφελούσε τους πάντες, αλλά διαβάζοντας κανείς ανάλυση του Ατλαντικού Συμβουλίου, αντιλαμβάνεται πόσο δύσκολο να επιτευχθεί, κυρίως λόγω των ισραηλινών θέσεων.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τουρκία: Ερευνάται για κατασκοπεία ο Ιμάμογλου – Κλήθηκε από την Εισαγγελία να καταθέσει
Τουρκία 24.10.25

Ερευνάται για κατασκοπεία ο Ιμάμογλου - Κλήθηκε από την Εισαγγελία στην Κωνσταντινούπολη για να καταθέσει

Η νέα έρευνα περί «κατασκοπείας» στρέφεται και κατά του διευθυντή της προεκλογικής εκστρατείας του Ιμάμογλου, Νετζετί Οζκάν, και του διευθυντή του τηλεοπτικού δικτύου Tele1 Μερντάν Γιαναρντάγκ

Σύνταξη
Σχολεία: Έστειλαν ξανά πάνοπλους αστυνομικούς μετά τα χημικά κατά μικρών μαθητών
Α' ΔΙΠΕ 24.10.25

Έστειλαν ξανά πάνοπλους αστυνομικούς, μία μέρα μετά τα χημικά σε μικρούς μαθητές - Σε εξέλιξη συγκέντρωση

Σε εξέλιξη νέα συγκέντρωση εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών στην Α΄ΔΙΠΕ στο Μεταξουργείο ενάντια στη συγχώνευση τμημάτων στα σχολεία - Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις μπροστά στο κτίριο

Σύνταξη
Γιατί ο Πλατινί ξέσπασε κατά της FIFA…
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Γιατί ο Πλατινί ξέσπασε κατά της FIFA…

Ο Μισέλ Πλατινί εξαπέλυσε επίθεση στη FIFA, μιλώντας για παρασκηνιακές σχέσεις και αθέμιτη επιρροή στο Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού.

Σύνταξη
O Δήμαρχος Πειραιά ομιλητής σε ημερίδα με στόχο τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την τοπική ανάπτυξη
Πρωτοβουλίες 24.10.25

O Δήμαρχος Πειραιά ομιλητής σε ημερίδα με στόχο τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την τοπική ανάπτυξη

Ο Δήμαρχος Πειραιά παρουσίασε τις στρατηγικές πρωτοβουλίες του Δήμου Πειραιά που συνδέουν την εκπαίδευση με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Σύνταξη
Θύματα σύγχρονης δουλείας μεταξύ των προσφύγων που απελάθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Γαλλία
«one in, one out» 24.10.25

Θύματα σύγχρονης δουλείας μεταξύ των προσφύγων που απελάθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Γαλλία

Το Humans for Rights Network αναφέρει επίσης ότι ορισμένοι από τους απελαθέντες στη Γαλλία στο πλαίσιο του προγράμματος «one in, one out» είχαν οικογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Ολυμπιακός μπροστά στην Ιστορία: Οι «ερυθρόλευκοι» επισκέφθηκαν το θρυλικό Μουσείο του συλλόγου (vids)
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Ο Ολυμπιακός μπροστά στην Ιστορία: Οι «ερυθρόλευκοι» επισκέφθηκαν το θρυλικό Μουσείο του συλλόγου (vids)

Ο Ολυμπιακός μετά την προπόνηση στο Καραϊσκάκη, επισκέφθηκε σύσσωμος το θρυλικό Μουσείο και παίκτες και τεχνικό τιμ έπαθαν… πλάκα – Η συγκίνηση για την ταινία της ιστορικής κατάκτησης του Conference.

Σύνταξη
ΚΕΔΕ: «Τα έσοδα από τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. δεν μπορούν να αφαιρεθούν από τους Δήμους»
Σφοδρές αντιδράσες 24.10.25

ΚΕΔΕ: «Τα έσοδα από τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. δεν μπορούν να αφαιρεθούν από τους Δήμους»

«Την απόσυρση του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, το οποίο με τη σημερινή του μορφή προσβάλλει κατάφωρα και υποβαθμίζει την αυτοδιοίκηση», ζητάει με ανακοίνωση της η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας.

Σύνταξη
