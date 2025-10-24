Μίτσελ: «Δεν με ένοιαζε το συμβόλαιό μου – Ο Ολυμπιακός είναι Θρύλος (video)
Για την αγάπη του και το δέσιμό του με τον Ολυμπιακό μίλησε ο Μίτσελ σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Αμάντα Φούντη και το Kανάλι 1.
Ο Μίτσελ Γκονθάλεθ παραχώρησε συνέντευξη στο Κανάλι 1 και μίλησε -για τι άλλο- για την αγάπη του για τον Ολυμπιακό! Ο θρυλικός Ισπανός τεχνικός θυμάται τη μαγική ατμόσφαιρα του Καραϊσκάκη, τις μεγάλες ευρωπαϊκές νύχτες απέναντι σε Γιουβέντους, Ατλέτικο και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, το δέσιμό του με τον κόσμο, τους παίκτες που αγάπησε και εμπιστεύτηκε, τον Ρομπέρτο, τον Μανιάτη, τον Φουστέρ, τον Τσόρι Ντομίνγκες, τον Μιλιβόγεβιτς, όλους εκείνους που, όπως λέει, που «δεν θα ξεχάσει ποτέ».
Αναφέρεται με ιδιαίτερη θέρμη στην πρώτη του συνάντηση με τον πρόεδρο Βαγγέλη Μαρινάκη, το όραμα να μεγαλώσει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη, αλλά και στο τηλεφώνημα που άνοιξε τον δρόμο για τη δεύτερη θητεία του στον ερυθρόλευκο πάγκο.
«Δεν με ένοιαζε το συμβόλαιο, ήθελα μόνο να επιστρέψω και να ανταποδώσω την αγάπη που ένιωσα», λέει συγκινημένος. Ο Μίτσελ σύγκρινε τον Ολυμπιακό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αναγνωρίζοντας τις κοινές αξίες, την πίεση της νίκης και το πάθος που συνοδεύει δύο από τους μεγαλύτερους πολυαθλητικούς συλλόγους της Ευρώπης.
Και στο τέλος, έστειλε το μήνυμά του στον κόσμο του Ολυμπιακού: «Με κάνατε να νιώθω μέλος της οικογένειας. Δεν ξεχνώ ποτέ. Ο Ολυμπιακός είναι πραγματικά Θρύλος».
Δείτε τη συνέντευξη που παραχώρησε στη δημοσιογράφο Αμάντα Φούντη και το Κανάλι Ένα, ο Μίτσελ Γκονθάλεθ
