Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
22.10.2025 | 20:58
Γερμανία: Πυροβολισμοί στο Αννόβερο – Τουλάχιστον ένας νεκρός και τραυματίες
Ουκρανία: Ο Τραμπ θεωρεί ότι ο Σι Τζινπίνγκ μπορεί να ασκήσει μεγάλη επιρροή στον Πούτιν
Κόσμος 23 Οκτωβρίου 2025 | 03:50

Ουκρανία: Ο Τραμπ θεωρεί ότι ο Σι Τζινπίνγκ μπορεί να ασκήσει μεγάλη επιρροή στον Πούτιν

Την επιρροή του Σι Τζινπίνγκ στον Πούτιν θέλει να αξιοποιήσει ο Τραμπ προκειμένου να πειστεί ο ρώσος πρόεδρος για να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ζωή: Ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία

Ζωή: Ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία

Ο πρόεδρος της Κίνας θα μπορούσε να ασκήσει «μεγάλη επιρροή» στον Βλαντίμιρ Πούτιν ώστε ο ρώσος πρόεδρος να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε χθες Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ, μια εβδομάδα πριν τη συνάντηση που σκοπεύει να κάνει στη Νότια Κορέα με τον Σι Τζινπίνγκ (δεξιά, στη φωτογραφία αρχείου του Reuters, επάνω, με τον Πούτιν).

«Θα μιλήσουμε οπωσδήποτε για τη Ρωσία και την Ουκρανία», δηλώνει ο Τραμπ αναφερόμενος στην επικείμενη συνάντησή του με τον Σι

«Θεωρώ πως μπορεί να έχει μεγάλη επιρροή στον Πούτιν», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον γενικό γραμματέα του οργανισμού του συμφώνου του βόρειου Ατλαντικού Μαρκ Ρούτε στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

«Νομίζω πως μπορεί να έχει επιρροή», επέμεινε, προσθέτοντας «θα μιλήσουμε οπωσδήποτε για τη Ρωσία και την Ουκρανία» με τον κ. Σι στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Νότια Κορέα.

Συμπλήρωσε πως θέλει διμερή συμφωνία για το εμπόριο με τον κινέζο πρόεδρο και ότι θα εγείρει ανησυχίες για την αγορά ρωσικού πετρελαίου από το Πεκίνο.

Στο επίκεντρο η σόγια

«Νομίζω θα κλείσουμε συμφωνία», προέβλεψε, λέγοντας ακόμη πως θέλει η Κίνα να ξαναρχίσει να αγοράζει σόγια από τις ΗΠΑ, με φόντο τις απειλές του για απαγορευτικούς δασμούς στα κινεζικά προϊόντα.

Ο κ. Τραμπ διαβεβαίωσε ακόμη πως θεωρεί πιθανή συμφωνία για τα πυρηνικά όπλα, εξηγώντας ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας προτείνει αποκλιμάκωση στο πεδίο των πυρηνικών εξοπλισμών και ότι η Κίνα θα μπορούσε να προστεθεί σε τέτοιο πλαίσιο — παρότι το Πεκίνο έχει αποκλείσει επανειλημμένα οποιοδήποτε τέτοιο ενδεχόμενο.

Wall Street: Επανήλθαν τα σύννεφα πάνω από τις αγορές

Wall Street: Επανήλθαν τα σύννεφα πάνω από τις αγορές

Κεντρικές τράπεζες: Γιατί κανείς δεν φοβάται στις αγορές;

Κεντρικές τράπεζες: Γιατί κανείς δεν φοβάται στις αγορές;

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Στο τραπέζι Ουκρανία, άμυνα, ανταγωνιστικότητα και πράσινη μετάβαση
Βρυξέλλες 23.10.25

Παρουσία Ζελένσκι συνεδριάζει σήμερα Πέμπτη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Το πρώτο θέμα στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι η Ουκρανία, για την οποία οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ θα κάνουν απολογισμό της οικονομικής και στρατιωτικής κατάστασης.

Σύνταξη
Ρωσία: 9 νεκροί εξαιτίας εκρήξεων σε βιομηχανική εγκατάσταση στα Ουράλια
Ουράλια 23.10.25

9 νεκροί εξαιτίας εκρήξεων σε βιομηχανική εγκατάσταση της Ρωσίας

Εκρήξεις που σημειώθηκαν σε βιομηχανική εγκατάσταση στα Ουράλια είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν εννιά άνθρωποι, με την Ουκρανία να δηλώνει πως κατάφερε πλήγμα σε απόσταση σχεδόν 1.800 χιλιομέτρων.

Σύνταξη
ΕΕ – Αίγυπτος: Οικονομική βοήθεια με τη μορφή δανείου 5 δισ. ευρώ
Με μορφή δανείου 23.10.25

Οικονομική βοήθεια 5 δισ. ευρώ της ΕΕ στην Αίγυπτο

Δάνειο 5 δισ. ευρώ ως οικονομική βοήθεια χορηγεί η ΕΕ στην Αίγυπτο, το οποίο ακολουθεί τη συμφωνία «στρατηγικής εταιρικής σχέσης» που υπογράφηκε τον Μάρτιο του 2024, ύψους 7,4 δισ. ευρώ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Κυρώσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες από τον Τραμπ που ελπίζει ότι θα είναι βραχείας διάρκειας
Ουκρανία 23.10.25

Κυρώσεις Τραμπ σε πετρελαϊκούς κολοσσούς της Ρωσίας

Ο Τραμπ επιβάλλει κυρώσεις σε βάρος δυο μεγάλων ρωσικών πετρελαϊκών ομίλων, με την ελπίδα ότι θα είναι βραχείας διάρκειας καθώς εκτιμά ότι θα συμβάλλουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Γερμανία: Επανέρχεται ο Μερτς στις δηλώσεις του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο»
Κόσμος 23.10.25

Γερμανία: Επανέρχεται ο Μερτς στις δηλώσεις του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο»

Επανέρχεται ο Μερτς στη δήλωσή του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο», διευκρινίζοντας ότι τον ενοχλούν όσοι δεν έχουν «δικαίωμα παραμονής και θέση εργασίας...».

Σύνταξη
Ο Τραμπ διαψεύδει πως επιτρέπει στην Ουκρανία να χτυπήσει στην Ρωσία με Storm Shadow
Κόσμος 23.10.25

Ο Τραμπ διαψεύδει πως επιτρέπει στην Ουκρανία να χτυπήσει στην Ρωσία με Storm Shadow

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέψευσε ρεπορτάζ της Wall Street Journal σύμφωνα με το οποίο, η αμερικανική κυβέρνηση ήρε την απαγόρευση χτυπημάτων βαθιά μέσα σε ρωσικό έδαφος

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
WSJ: Άρση της απαγόρευσης στο Κίεβο για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς
Κλιμάκωση 22.10.25

WSJ: Άρση της απαγόρευσης στο Κίεβο για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Οι ΗΠΑ έδωσαν άδεια στην Ουκρανία για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία με πυραύλους Storm Shadow και η Ουκρανία χτύπησε χθες εργοστάσιο χημικών με πυραύλους βρετανικής κατασκευής

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Και δεύτερη ληστεία σε μουσείο μετά το Λούβρο
Κόσμος 22.10.25

Και δεύτερη ληστεία σε γαλλικό μουσείο μετά το Λούβρο - Εκλεψαν πολύτιμα νομίσματα

Οι υπάλληλοι του μουσείου που ανέλαβαν τα καθήκοντά τους το πρωί παρατήρησαν ότι η συρόμενη πόρτα της εισόδου είχε παραβιαστεί και ότι μια βιτρίνα που περιείχε χρυσά και ασημένια νομίσματα είχε σπάσει.

Σύνταξη
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
