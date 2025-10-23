Ο πρόεδρος της Κίνας θα μπορούσε να ασκήσει «μεγάλη επιρροή» στον Βλαντίμιρ Πούτιν ώστε ο ρώσος πρόεδρος να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε χθες Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ, μια εβδομάδα πριν τη συνάντηση που σκοπεύει να κάνει στη Νότια Κορέα με τον Σι Τζινπίνγκ (δεξιά, στη φωτογραφία αρχείου του Reuters, επάνω, με τον Πούτιν).

«Θα μιλήσουμε οπωσδήποτε για τη Ρωσία και την Ουκρανία», δηλώνει ο Τραμπ αναφερόμενος στην επικείμενη συνάντησή του με τον Σι

«Θεωρώ πως μπορεί να έχει μεγάλη επιρροή στον Πούτιν», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον γενικό γραμματέα του οργανισμού του συμφώνου του βόρειου Ατλαντικού Μαρκ Ρούτε στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

«Νομίζω πως μπορεί να έχει επιρροή», επέμεινε, προσθέτοντας «θα μιλήσουμε οπωσδήποτε για τη Ρωσία και την Ουκρανία» με τον κ. Σι στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Νότια Κορέα.

Συμπλήρωσε πως θέλει διμερή συμφωνία για το εμπόριο με τον κινέζο πρόεδρο και ότι θα εγείρει ανησυχίες για την αγορά ρωσικού πετρελαίου από το Πεκίνο.

Στο επίκεντρο η σόγια

«Νομίζω θα κλείσουμε συμφωνία», προέβλεψε, λέγοντας ακόμη πως θέλει η Κίνα να ξαναρχίσει να αγοράζει σόγια από τις ΗΠΑ, με φόντο τις απειλές του για απαγορευτικούς δασμούς στα κινεζικά προϊόντα.

Ο κ. Τραμπ διαβεβαίωσε ακόμη πως θεωρεί πιθανή συμφωνία για τα πυρηνικά όπλα, εξηγώντας ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας προτείνει αποκλιμάκωση στο πεδίο των πυρηνικών εξοπλισμών και ότι η Κίνα θα μπορούσε να προστεθεί σε τέτοιο πλαίσιο — παρότι το Πεκίνο έχει αποκλείσει επανειλημμένα οποιοδήποτε τέτοιο ενδεχόμενο.