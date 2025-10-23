Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
22.10.2025 | 20:58
Γερμανία: Πυροβολισμοί στο Αννόβερο – Τουλάχιστον ένας νεκρός και τραυματίες
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Υπάρχει η «φόρμουλα» για την τέλεια μέρα; Η επιστήμη έχει την απάντηση
Perfect day 23 Οκτωβρίου 2025 | 06:01

Υπάρχει η «φόρμουλα» για την τέλεια μέρα; Η επιστήμη έχει την απάντηση

Θέλει τύχη ή τρόπο; Η επιστήμη απαντάει αν μπορούμε να φτιάξουμε την τέλεια μέρα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ζωή: Ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία

Ζωή: Ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία

Spotlight

Αν μπορούσατε να σχεδιάσετε την τέλεια μέρα από το μηδέν, πώς θα ήταν; Θα παραμένατε ξαπλωμένοι για λίγο παραπάνω; Θα απολαμβάνετε έναν χαλαρό περίπατο στην φύση; Θα συναντούσατε τους αγαπημένους σας και θα μένατε μαζί τους χωρίς να κοιτάξετε το ρολόι;

Φαίνεται πως η επιστήμη έχει πλέον την απάντηση. Και τα ευρήματα είναι απροσδόκητα απλά – χωρίς ακριβά retreats ή κόλπα παραγωγικότητας στις 5 το πρωί, απλώς στιγμές σύνδεσης και αυθεντικής παρουσίας με νόημα.

Η πρόσφατη μελέτη του University of British Columbia αποκάλυψε τι είναι αυτό που κάνει μια μέρα πραγματικά ξεχωριστή. Αναλύοντας πώς περνάμε τον χρόνο μας σε μια συνηθισμένη μέρα σε σύγκριση με μια «υπέροχη», οι ερευνητές εντόπισαν τα στοιχεία που συνθέτουν την λεγόμενη «φόρμουλα της τέλειας ημέρας».

Η φόρμουλα: Τι περιλαμβάνει μια τέλεια μέρα, σύμφωνα με την επιστήμη

Για να διαμορφώσουν αυτήν την φόρμουλα, οι ερευνητές ανέλυσαν τα δεδομένα από περισσότερους από 900 συμμετέχοντες, ζητώντας τους να αξιολογήσουν πόσο ευτυχισμένοι ένιωθαν κάνοντας διάφορες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Συνδυάζοντας αυτά τα σκορ χαράς με το χρόνο που οι συμμετέχοντες αφιέρωναν συνήθως σε κάθε δραστηριότητα, οι ερευνητές κατάφεραν να διαμορφώσουν ένα είδος «προγράμματος μεγιστοποίησης της χαράς». Το αποτέλεσμα; Ένας πρακτικός οδηγός που δείχνει πώς θα μπορούσατε να αξιοποιήσετε τον χρόνο σας ώστε να απολαύσετε στο έπακρο μια συνηθισμένη ημέρα.

Η φόρμουλα δεν έχει να κάνει με μεγάλες εμπειρίες αλλά με το να αφιερώνουμε χρόνο σε πράγματα που μας ανεβάζουν: να επικοινωνούμε με τους ανθρώπους που μας ενδιαφέρουν, να ασκούμαστε, να επιβραδύνουμε τον ρυθμό μας αρκετά ώστε να απολαύσουμε πραγματικά ένα γεύμα:

  • 6 ώρες με την οικογένεια: Ποιοτικός χρόνος και ανθρώπινη επαφή με τους πιο κοντινούς σας ανθρώπους.
  • 2 ώρες με φίλους: Συζητήσεις πίνοντας καφέ, βόλτες, συζητήσεις και στιγμές που σας κάνουν να γελάτε με την καρδιά σας.
  • 1,5 ώρα γενικής κοινωνικοποίησης: Περιστασιακές, καθημερινές αλληλεπιδράσεις που σας κάνουν να νιώθετε μέρος ενός ευρύτερου συνόλου, όπως να κουβεντιάσετε με τον γείτονά σας.
  • 1 ώρα για φαγητό: Ένα χαλαρό γεύμα, που μοιράζεστε με τους ανθρώπους που αγαπάτε.
  • 2 ώρες άσκηση: Κινήστε το σώμα σας με τρόπο που σας δίνει χαρά, όχι με τρόπο που «πρέπει». Μια βόλτα στη φύση, μια βόλτα με ποδήλατο, κολύμπι, χορός.
  • 6 ώρες εργασία: Ενώ είναι λιγότερες από τις ώρες που έχουμε συνηθίσει, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι είναι αρκετές για ουσιαστική ή ικανοποιητική εργασία.
  • 15 λεπτά για μετακίνηση: Ακριβώς ο χρόνος που χρειάζεται για να μετακινηθείτε από το ένα μέρος στο άλλο χωρίς να νιώθετε άγχος ή να κολλήσετε στην κίνηση.
  • 1 ώρα (το πολύ) μπροστά στην οθόνη: Περιορισμένη στο ελάχιστο.

Όταν προσθέσετε όλες αυτές τις ώρες, το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο από μια τυπική ημέρα (περίπου 16-17 ώρες). Αυτό συμβαίνει επειδή οι ερευνητές συνδύασαν διαφορετικούς τύπους κοινωνικής δραστηριότητας και αλληλεπικαλυπτόμενες δραστηριότητες για να δείξουν τι θα μεγιστοποιούσε την ευτυχία, αντί να προτείνουν ένα κυριολεκτικό πρόγραμμα 24 ωρών.

Για παράδειγμα:

  • Μπορεί να περάσετε χρόνο με την οικογένειά σας ενώ τρώτε και πίνετε → αυτές οι ώρες «μετράνε διπλά».
  • Ή να συναντήσετε έναν φίλο κατά τη διάρκεια ενός περιπάτου → μετράει τόσο για «άσκηση» όσο και για «κοινωνικοποίηση».

Με άλλα λόγια, ορισμένες από τις δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα. Δεν προορίζονται να συσσωρευτούν η μία μετά την άλλη, αλλά να συνδυαστούν με έναν φυσικό τρόπο.

Τι λείπει από μια «τέλεια μέρα»

Οι ερευνητές επεσήμαναν επίσης τι δεν έκαναν οι συμμετέχοντες σε μια «τέλεια» μέρα: δεν απαντούσαν σε email, δεν καθάριζαν το σπίτι, δεν έκαναν doomscrolling. Κι ενώ αυτές οι δραστηριότητες δεν μπορούν να «εξαφανιστούν», σε μια υπέροχη μέρα δεν βρίσκονται στο επίκεντρο.

Και αυτό είναι μια ισχυρή υπενθύμιση, ότι πολλά από αυτά που μας εξαντλούν μπορεί να φαντάζουν επείγοντα εκείνη την στιγμή, όμως στην πραγματικότητα δεν προσφέρουν πολλά στην ζωή μας. Ίσως η «φόρμουλα» δεν έχει να κάνει με το να κάνουμε περισσότερα, αλλά με το να δημιουργούμε χώρο για όσα έχουν πραγματική αξία.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Wall Street: Επανήλθαν τα σύννεφα πάνω από τις αγορές

Wall Street: Επανήλθαν τα σύννεφα πάνω από τις αγορές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ζωή: Ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία

Ζωή: Ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία

World
Κεντρικές τράπεζες: Γιατί κανείς δεν φοβάται στις αγορές;

Κεντρικές τράπεζες: Γιατί κανείς δεν φοβάται στις αγορές;

inWellness
inTown
Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Plus
To ΕΜΣΤ παρουσιάζει τις 2 νέες του εκθέσεις: «Ελληνικός μήνας στο Λονδίνο: 50 χρόνια μετά» & «Θαλασσόκαμπος»
Plus 21.10.25

To ΕΜΣΤ παρουσιάζει τις 2 νέες του εκθέσεις: «Ελληνικός μήνας στο Λονδίνο: 50 χρόνια μετά» & «Θαλασσόκαμπος»

Μέρος της αποστολής του ΕΜΣΤ είναι να καλλιεργεί δημιουργικές πρακτικές μνήμης ενάντια στην κυρίαρχη κουλτούρα αμνησίας σε σχέση με το παρελθόν, να επανεξετάζει και να ανακαλεί γεγονότα της πρόσφατης ιστορίας και της ιστορίας της τέχνης τα οποία επέδρασαν στη διαμόρφωση του παρόντος, στη χώρα μας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γάζα: Οι κινήσεις του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη απειλούν την ανακωχή, λέει ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Ρούμπιο
Αμερικανός ΥΠΕΞ 23.10.25

Γάζα: Οι κινήσεις του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη απειλούν την ανακωχή, λέει ο Ρούμπιο

Ο Ρούμπιο, αναφερόμενος στις ισραηλινές κινήσεις στη Δυτική Όχθη, σημείωσε ότι ο Τραμπ «κατέστησε σαφές πως αυτό δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να υποστηρίξουμε αυτή τη στιγμή»

Σύνταξη
Ο Γεωργιάδης, ο Δένδιας και το κρίσιμο ερώτημα
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Ο Γεωργιάδης, ο Δένδιας και το κρίσιμο ερώτημα

Μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες, ο Άδωνις Γεωργιάδης «χτύπησε» τρείς φορές τον Νίκο Δένδια επιχειρώντας να κλιμακώσει την ένταση μεταξύ των δυο ισχυρών ανδρών της Νέας Δημοκρατίας (Μητσοτάκης και Δένδιας)

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Καιρός: Βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές – Προσοχή σε Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο
Καμπανάκι ΕΜΥ 23.10.25

Βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές - Προσοχή σε Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο

Βροχερός καιρός με καταιγίδες σε αρκετές περιοχές - Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Σύνταξη
Ακίνητα: Βρίσκεται η λύση για τα εξ αδιαιρέτου – 10 ερωταπαντήσεις
Οικονομία 23.10.25

Ακίνητα: Βρίσκεται η λύση για τα εξ αδιαιρέτου – 10 ερωταπαντήσεις

Οδηγός με 10 ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις λεπτομέρειες για τον ορισμό της απόλυτης πλειοψηφίας ώστε να δοθεί άδεια ανοικοδόμησης και για το πώς θα ξεμπλοκάρουν χιλιάδες ιδιοκτησίες όταν δεν συμφωνούν οι συνιδιοκτήτες

Προκόπης Γιόγιακας
Το πρώτο μπλε της ανθρωπότητας: Ένα αντικείμενο 13.000 ετών «ξαναζωγραφίζει» την προϊστορία της Ευρώπης
Culture Live 23.10.25

Το πρώτο μπλε της ανθρωπότητας: Ένα αντικείμενο 13.000 ετών «ξαναζωγραφίζει» την προϊστορία της Ευρώπης

Ένα ξεχασμένο παλαιολιθικό αντικείμενο σε μουσείο της Γερμανίας αποκαλύπτει το αρχαιότερο μπλε χρώμα της Ευρώπης. Η ανακάλυψη των 13.000 ετών φέρνει νέα φως στην καλλιτεχνική φαντασία των πρώτων ανθρώπων

Σύνταξη
Η Γερμανία σε κρίσιμο σταυροδρόμι: H AfD, το «τείχος προστασίας» και η «σπαζοκεφαλιά» του Φρίντριχ Μερτς
Ρευστό τοπίο 23.10.25

Η Γερμανία σε κρίσιμο σταυροδρόμι: H AfD, το «τείχος προστασίας» και η «σπαζοκεφαλιά» του Φρίντριχ Μερτς

Με την Ακροδεξιά να αγγίζει ιστορικά ποσοστά και το «τείχος προστασίας» να τρίζει στη Γερμανία, ο καγκελάριος Μερτς βρίσκεται αντιμέτωπος με δοκιμασία ηγεσίας, ενόψει μια κρίσιμης εκλογικής χρονιάς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τα «κακά παιδιά» της ΕΕ: Οι 4 ηγέτες που είναι έτοιμοι να εκτροχιάσουν μία κρίσιμη σύνοδο κορυφής
Politico 23.10.25

Τα «κακά παιδιά» της ΕΕ: Οι 4 ηγέτες που είναι έτοιμοι να εκτροχιάσουν μία κρίσιμη σύνοδο κορυφής

Στις 23 Οκτωβρίου, οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν για την Ουκρανία, την ευρωπαϊκή άμυνα, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την ανταγωνιστικότητα, τη στέγαση και τη μετανάστευση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Ευρώπη καλεί πολλαπλάσιους μετανάστες, αλλά δεν θέλει να τους νομιμοποιήσει
Κόσμος 23.10.25

Η Ευρώπη καλεί πολλαπλάσιους μετανάστες, αλλά δεν θέλει να τους νομιμοποιήσει

Ολοένα και περισσότερες από τις χώρες των οποίων οι κυβερνήσεις χαρακτηρίζονται από την αντιμεταναστευτική τους πολιτική, φέρνουν πολλαπλάσιους μετανάστες από ότι πριν χρόνια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τελετουργία οργής: Γιατί τόσες πολλές γυναίκες στρέφονται στο θεραπευτικό ουρλιαχτό
AAAA 23.10.25

Τελετουργία οργής: Γιατί τόσες πολλές γυναίκες στρέφονται στο θεραπευτικό ουρλιαχτό

Νιώθεις πως το στρες σε πλακώνει και είσαι ένα βήμα πριν εκραγείς; Ίσως ένα ουρλιαχτό στο κενό —μόνος ή με φίλους— να είναι ακριβώς η θεραπεία που χρειαζόμασταν.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Φαντάσματα, δαίμονες και ανήσυχες ψυχές: Αυτά είναι τα πιο στοιχειωμένα μέρη της Ευρώπη
Stories 23.10.25

Φαντάσματα, δαίμονες και ανήσυχες ψυχές: Αυτά είναι τα πιο στοιχειωμένα μέρη της Ευρώπη

Η Ευρώπη, γεμάτη ιστορία και μυστήριο, φιλοξενεί μερικά από τα πιο στοιχειωμένα μέρη του κόσμου, όπου οι θρύλοι για φαντάσματα και υπερφυσικά φαινόμενα ζωντανεύουν ακόμη και σήμερα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Παζάρια στο Ευρωκοινοβούλιο: Το ΕΛΚ απειλεί να ακυρώσει τη συμφωνία για Σοσιαλιστή πρόεδρο από το 2027
Πόλεμος εξουσίας 23.10.25

Παζάρια στο Ευρωκοινοβούλιο: Το ΕΛΚ απειλεί να ακυρώσει τη συμφωνία για Σοσιαλιστή πρόεδρο από το 2027

Ο πρόεδρος του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα τηρήσει τη συμφωνία με τους Σοσιαλιστές. Τους κατηγορεί ότι δεν συνεργάζονται. Του απαντούν ότι πρέπει να τηρήσει τα συμφωνηθέντα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Μπέλα Χαντίντ ζήτησε συγγνώμη από όσους απογοήτευσε με την εμφάνιση της στο σόου της Victoria’s Secret
«Σας αγαπώ» 23.10.25

Η Μπέλα Χαντίντ ζήτησε συγγνώμη από όσους απογοήτευσε με την εμφάνιση της στο σόου της Victoria’s Secret

«Δεν έχω ανακτήσει ακόμα τις δυνάμεις μου μετά από όλη την ιστορία με το νοσοκομείο, αλλά έκανα ό,τι μπορούσα», δήλωσε η Μπέλα Χαντίντ για την εμφάνιση της στην πασαρέλα της Victoria's Secret.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ ίσως ειδοποιήσει το Κογκρέσο εάν αποφασίσει χερσαία πλήγματα
Κόσμος 23.10.25

Ο Τραμπ ίσως ειδοποιήσει το Κογκρέσο για χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα

Η Ουάσιγκτον είναι «απόλυτα προετοιμασμένη» να αρχίσει να εξαπολύει πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας, διαβεβαιώνει ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι σε αυτήν την περίπτωση ίσως ειδοποιήσει το Κογκρέσο.

Σύνταξη
Το σχέδιο για τη Γάζα είναι ανεπαρκές μπροστά στη «γενοκτονία», τονίζει η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ
Ειδική εισηγήτρια ΟΗΕ 23.10.25

«Ανεπαρκές το σχέδιο για τη Γάζα μπροστά στη γενοκτονία από Ισραήλ και ΗΠΑ»

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε επέκρινε το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, τονίζοντας ότι είναι «απόλυτα ανεπαρκές και δεν συμμορφώνεται προς το διεθνές δίκαιο».

Σύνταξη
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Στο τραπέζι Ουκρανία, άμυνα, ανταγωνιστικότητα και πράσινη μετάβαση
Βρυξέλλες 23.10.25

Παρουσία Ζελένσκι συνεδριάζει σήμερα Πέμπτη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Το πρώτο θέμα στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι η Ουκρανία, για την οποία οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ θα κάνουν απολογισμό της οικονομικής και στρατιωτικής κατάστασης.

Σύνταξη
Ρωσία: 9 νεκροί εξαιτίας εκρήξεων σε βιομηχανική εγκατάσταση στα Ουράλια
Ουράλια 23.10.25

9 νεκροί εξαιτίας εκρήξεων σε βιομηχανική εγκατάσταση της Ρωσίας

Εκρήξεις που σημειώθηκαν σε βιομηχανική εγκατάσταση στα Ουράλια είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν εννιά άνθρωποι, με την Ουκρανία να δηλώνει πως κατάφερε πλήγμα σε απόσταση σχεδόν 1.800 χιλιομέτρων.

Σύνταξη
ΕΕ – Αίγυπτος: Οικονομική βοήθεια με τη μορφή δανείου 5 δισ. ευρώ
Με μορφή δανείου 23.10.25

Οικονομική βοήθεια 5 δισ. ευρώ της ΕΕ στην Αίγυπτο

Δάνειο 5 δισ. ευρώ ως οικονομική βοήθεια χορηγεί η ΕΕ στην Αίγυπτο, το οποίο ακολουθεί τη συμφωνία «στρατηγικής εταιρικής σχέσης» που υπογράφηκε τον Μάρτιο του 2024, ύψους 7,4 δισ. ευρώ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Κυρώσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες από τον Τραμπ που ελπίζει ότι θα είναι βραχείας διάρκειας
Ουκρανία 23.10.25

Κυρώσεις Τραμπ σε πετρελαϊκούς κολοσσούς της Ρωσίας

Ο Τραμπ επιβάλλει κυρώσεις σε βάρος δυο μεγάλων ρωσικών πετρελαϊκών ομίλων, με την ελπίδα ότι θα είναι βραχείας διάρκειας καθώς εκτιμά ότι θα συμβάλλουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Γερμανία: Επανέρχεται ο Μερτς στις δηλώσεις του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο»
Κόσμος 23.10.25

Γερμανία: Επανέρχεται ο Μερτς στις δηλώσεις του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο»

Επανέρχεται ο Μερτς στη δήλωσή του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο», διευκρινίζοντας ότι τον ενοχλούν όσοι δεν έχουν «δικαίωμα παραμονής και θέση εργασίας...».

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο