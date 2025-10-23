Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
23.10.2025 | 22:19
Σοκ στη Θεσσαλονίκη - Συλλήψεις για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Αυξημένη η θετικότητα του κορονοϊού – Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΕΟΔΥ
Υγεία 23 Οκτωβρίου 2025 | 20:41

Αυξημένη η θετικότητα του κορονοϊού – Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΕΟΔΥ

Σε υψηλά επίπεδα βρίσκεται το ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα, την ώρα που τα κρούσματα γρίπης είναι αρκετά χαμηλά.

Αύξηση παρουσίασε η θετικότητα για covid-19 στην κοινότητα, σύμφωνα με την έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης αναπνευστικών λοιμώξεων του ΕΟΔΥ για την εβδομάδα 13-19 Οκτωβρίου.

«Σε εθνικό επίπεδο, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα για την επικράτεια βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα συγκριτικά με τα ιστορικά δεδομένα, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα» τονίζει ο ΕΟΔΥ, που σημειώνει ότι την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν πέντε νέοι θάνατοι από κορονοϊό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την ίδια ώρα, σε πολύ χαμηλά επίπεδα βρίσκονται τα κρούσματα γρίπης, ενώ το τελευταίο διάστημα δεν κατεγράφησαν κρούσματα RSV.

Αναλυτικότερα στην έκθεση του ΕΟΔΥ αναφέρονται:

Γριπώδης συνδρομή – ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, υψηλότερα ωστόσο σε σχέση με τα ιστορικά δεδομένα της αντίστοιχης περιόδου. Καταγράφηκε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού – SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Από την αρχή του καλοκαιριού καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την τελευταία εβδομάδα δεν καταγράφηκε νέα διασωλήνωση, ενώ καταγράφηκαν πέντε νέοι θάνατοι.

Από το τέλος της άνοιξης και μετά, καταγράφεται συγκυκλοφορία των στελεχών LP.8.1, NB.1.8.1 και XFG (Variants Under Monitoring κατά το ECDC και WHO/EURO), με τάση σταδιακής ανόδου της XFG, που είναι επί του παρόντος το επικρατές στέλεχος στις ανιχνεύσεις.

Σε εθνικό επίπεδο, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα για την επικράτεια βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα συγκριτικά με τα ιστορικά δεδομένα, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Στην πλειονότητα των ελεγχθεισών περιοχών, το φορτίο βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα, παρουσιάζοντας διακυμάνσεις ανάλογα με την πόλη.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) και στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με ανίχνευση σποραδικών μόνο θετικών δειγμάτων.

Κατά την τελευταία εβδομάδα δεν καταγράφηκαν νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ούτε νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός – RSV

Δεν ανευρέθηκαν θετικά δείγματα στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), ούτε στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI.

Vita.gr
Υγεία
Γιατί όλο και περισσοτέροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν φάρμακα – Μία νέα υγειονομική κρίση προ των πυλών
Κόσμος 23.10.25

Γιατί όλο και περισσοτέροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν φάρμακα – Μία νέα υγειονομική κρίση προ των πυλών

Σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφεται αύξηση των ανθρώπων που αδυνατούν να εφοδιαστούν τα απαραίτητα φάρμακα, κάτι που προκαλεί ανησυχία για μία επικείμενη υγειονομική κρίση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Έρευνα: Η ζάχαρη στην παιδική ηλικία επηρεάζει την καρδιά μας ως ενηλίκων – Τα κρίσιμα πρώτα χρόνια
Έρευνα 23.10.25

Η ζάχαρη στην παιδική ηλικία επηρεάζει την καρδιά μας ως ενηλίκων - Τα κρίσιμα πρώτα χρόνια

Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι ο περιορισμός στη ζάχαρη στα δύο πρώτα χρόνια ζωής συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης αρκετών καρδιακών παθήσεων στην ενήλικη ζωή

Σύνταξη
Επτά μυστικά μακροζωίας – Τι λέει ένας άνδρας 101 ετών
Μια υπέροχη ζωή 21.10.25

Επτά μυστικά μακροζωίας – Τι λέει ένας άνδρας 101 ετών

Ο Σι Λίμπερμαν μοιράστηκε με την Washington Post τα «μυστικά» που του επέτρεψαν να φτάσει αισίως την ηλικία των 101 ετών. Ήρθε πολλές φορές κοντά στον θάνατο, αλλά θεωρεί ότι υπήρξε και πολύ τυχερός.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δαπάνες υγείας: Στην κορυφή της ΕΕ η Ελλάδα σε επιβάρυνση νοικοκυριών – 35 στα 100 ευρώ δεν αποζημιώνονται
Στοιχεία Eurostat 20.10.25

Στην κορυφή της ΕΕ η Ελλάδα σε επιβάρυνση νοικοκυριών από δαπάνες υγείας - 35 στα 100 ευρώ δεν αποζημιώνονται

Στην Ελλάδα, οι ασφαλισμένοι πληρώνουν περισσότερο από το διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου σε δαπάνες υγείας που δεν αποζημιώνονται από δημόσιο φορέα, όπως φάρμακα, ιατρικές εξετάσεις και νοσηλείες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Covid: Ο ΕΟΔΥ καλεί τις ευάλωτες ομάδες να εμβολιαστούν άμεσα – «Παραμένει υψηλός ο κίνδυνος»
Η ανακοίνωση 17.10.25

Ο ΕΟΔΥ καλεί τις ευάλωτες ομάδες να εμβολιαστούν άμεσα για covid - «Παραμένει υψηλός ο κίνδυνος»

Εκτεθειμένοι σε αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσο από covid είναι ανοσοκατεσταλμένοι καθώς και άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω ή με υποκείμενα νοσήματα που αυξάνουν τις πιθανότητες επιπλοκής

Σύνταξη
Οι ζωντανοί νεκροί και οι ζωντανοί φοβισμένοι: Τι μας λένε τα ζόμπι για τις πανδημίες και τη δημόσια υγεία
Zombie apocalypse 16.10.25

Οι ζωντανοί νεκροί και οι ζωντανοί φοβισμένοι: Τι μας λένε τα ζόμπι για τις πανδημίες και τη δημόσια υγεία

Φανταστείτε έναν δρόμο της πόλης το σούρουπο. Από τις σκιές, μια ορδή από κουρελιασμένες, αιματοβαμμένες φιγούρες αναδύεται: τα μολυσμένα ζόμπι που κηνυγούν τους ζωντανούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
