Το παρασκήνιο της συνάντησης Δούκα – Ρούτσι

Την Δευτέρα το απόγευμα, ο Πάνος Ρούτσι μαζί με μέλη της ομάδας «μέχρι τέλους», που στήριξαν τον πατέρα του Ντένις στον αγώνα που έδωσε μπροστά από τη Βουλή, συγκλονίζοντας το πανελλήνιο, βρέθηκαν στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης (πρώην Κοτζιά) επί της Οδού Αθηνάς. Ακριβώς απέναντι, στο Δημαρχείο της πόλης, τους υποδέχθηκε ο Χάρης Δούκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις προηγούμενες ημέρες είχε υπάρξει απευθείας επικοινωνία του Πάνου Ρούτσι με τον κ. Δούκα και έτσι προγραμματίστηκε η συνάντηση.

Το τετ-α-τετ των δύο διέρρευσε στα δημοσιογραφικά «πηγαδάκια» λίγες ώρες αργότερα, ωστόσο έγινε γνωστό από τον ίδιο τον Δήμαρχο Αθηναίων, την Τρίτη το πρωί, μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κ. Δούκας επέλεξε να απαντήσει στα «βέλη» που δέχθηκε την Τρίτη το πρωί από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, μέσα από την συχνότητα του mega, με ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο της συνάντησής του στο γραφείο του, με τον Πάνο Ρούτσι και τα μέλη της ομάδας «μέχρι τέλους».

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη της ομάδας «μέχρι τέλους» έδωσαν στον κ. Δούκα δύο συμβολικά δώρα, μία μπλούζα που έγραφε «μέχρι τέλους» και μία κονκάρδα με το αντίστοιχο σύνθημα. Παράλληλα, τον ευχαρίστησαν για τη συνεργασία που είχαν για το ζήτημα της καθαριότητας περιμετρικά του χώρου, όπου βρισκόταν για 23 μερόνυχτα ο Πάνος Ρούτσι, αλλά και για το μάζεμα των σκηνών, που έγινε με ευθύνη του Δήμου, μετά τη λήξη της απεργίας πείνας. Πηγές από το περιβάλλον του Δημάρχου επαναλαμβάνουν ότι ο Δήμος κινήθηκε σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.

Η σύγκρουση Δούκα-Μαρινάκη και η «κάλυψη» Τσουκαλά

Από τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής φάνηκε ότι υπήρξε συγχρονισμός του «όλου» ΠΑΣΟΚ, εντός και εκτός Βουλής, με δεδομένο ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήρθε σε «μετωπική» σύγκρουση με την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό. Από την πλευρά του, ο κ. Δούκας, κινούμενος στο ίδιο «μοτίβο» με τον Νίκο Ανδρουλάκη, με τρεις δηλώσεις του, κατέστησε τον Δήμο Αθηναίων συμμέτοχο στην πολιτική κόντρα για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι από το στρατηγείο του Δημάρχου επέλεξαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους και να μην σχολιάσουν τις δηλώσεις (Kontra channel) του Γραμματέα της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μπιάγκη, ο οποίος- παρά τον θεσμικό του ρόλο- κράτησε ίσες αποστάσεις μεταξύ Μαρινάκη και Δούκα.

Aντίθετα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς κάλυψε πλήρως το Δήμαρχο Αθηναίων, «καρφώνοντας» την κυβέρνηση για το γεγονός ότι τον εγκάλεσε. Μάλιστα, με καυστικό ύφος, σημείωσε ότι «δεν είναι το ερώτημα εάν κάνει κριτική η κυβέρνηση στον κ. Δούκα» αλλά «μήπως κάνει κριτική στην αστυνομία και τον κ. Χρυσοχοΐδη, διότι πλαίσιο προστασίας από την προσβολή υπάρχει», ενώ υπενθύμισε σε σχέση με την καθαριότητα του χώρου τις επίσημες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, σύμφωνα με τις οποίες τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών δεν θα σβηστούν μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.