Αλλάζει ριζικά το καθεστώς των κληρονομιών
Οικονομία 22 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Αλλάζει ριζικά το καθεστώς των κληρονομιών

Τέλος στα χρέη των κληρονόμων με πλήρη διαχωρισμό περιουσιών - Νέες προθεσμίες αποποίησης για κατοίκους Ελλάδας και εξωτερικού - Εκκαθαριστής για τη διαχείριση των οφειλών - Κανόνες για την ευθύνη και τα δικαιώματα των δικαιούχων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
A
A
Spotlight

Τέλος στα χρέη των κληρονομιών έρχεται να βάλει το νέο νομοσχέδιο με τις δομικές αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο που σε λίγες ημέρες παραδίδεται στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε μια νέα εποχή.

Οι νέες διατάξεις φέρνουν αλλαγές τόσο στο κεφάλαιο που αφορά την αποδοχή και αποποίηση της κληρονομιάς όσο και στο κεφάλαιο που ρυθμίζει την ευθύνη των κληρονόμων και την ικανοποίηση των δανειστών της κληρονομιάς.

Η σημαντικότερη τομή αφορά το μοίρασμα της κληρονομιάς, με τους κληρονόμους, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει μέχρι σήμερα, να μην ευθύνονται στο μέλλον, δηλαδή μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου και την εφαρμογή του, με την ατομική τους περιουσία.

Και αυτό γιατί με τις επερχόμενες αλλαγές η κληρονομιά θα παραμένει ξεχωριστό οικονομικό μέγεθος από τις περιουσίες των κληρονόμων και τυχόν χρέη θα αποπληρώνονται αποκλειστικά και μόνο από το ενεργητικό της κληρονομιάς.

Τι προβλέπεται για την αποποίηση

Σύμφωνα με πληροφορίες, με τις νέες διατάξεις ο κληρονόμος μπορεί να αποποιηθεί την κληρονομιά μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών, που αρχίζει από την ημέρα που έμαθε τον θάνατο του κληρονομουμένου.

Σε περίπτωση πάντως που ο κληρονομούμενος είχε την τελευταία κατοικία στο εξωτερικό ή αν ο κληρονόμος του ήταν κάτοικος του εξωτερικού, τότε η προθεσμία που έχει για να αποποιηθεί την κληρονομιά είναι μεγαλύτερη από το τετράμηνο, και συγκεκριμένα φτάνει το ένα έτος.

Ξεχωριστό κεφάλαιο στο νέο κληρονομικό δίκαιο αφορά την ιδιαίτερα σημαντική ρύθμιση για την ικανοποίηση των δανειστών της κληρονομιάς.

Στο μέλλον ο κληρονόμος δεν θα ευθύνεται με την ατομική του περιουσία για τις υποχρεώσεις της κληρονομιάς, εκτός αν δηλώσει στη γραμματεία του δικαστηρίου ότι εκείνος θα τη διαχειρίζεται και θα τη διαθέτει ελεύθερα. Διαφορετικά, η κληρονομιά αποτελεί χωριστή ομάδα.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Από τη δημοσίευση της απόφασης που διατάσσει την εκκαθάριση, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της κληρονομιάς αποκόπτονται εντελώς από την περιουσία του κληρονόμου και αποτελούν χωριστή ομάδα, τη διαχείριση της οποίας θα έχει εφεξής ο εκκαθαριστής. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κληρονόμος, πριν λάβει την απόφαση για την εκκαθάριση της κληρονομιάς, δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει κανένα αντικείμενο της περιουσίας που κληρονόμησε.

Και αυτό γιατί αν προχωρήσει σε τέτοια κίνηση, μειώνοντας την αξία της κληρονομιάς, κινδυνεύει από τους δανειστές με τη δική του περιουσία.

Οι αρμοδιότητες του εκκαθαριστή

Ως εκκαθαριστής της κληρονομιάς διορίζεται δικηγόρος από τον ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δικαστήριο.  Μέσα σε δέκα ημέρες από την επίδοση της σχετικής απόφασης, ο εκκαθαριστής οφείλει να αποδεχθεί τον ορισμό του, ώστε να αρχίσουν να «τρέχουν» οι προθεσμίες για την εκτέλεση του έργου του.  Μέσα σε έναν μήνα από την αποδοχή του ορισμού του έχει υποχρέωση να δημοσιεύσει στον Τύπο την απόφαση για την ανάληψη των καθηκόντων του, προσκαλώντας παράλληλα τους δανειστές να εμφανιστούν για την αναγγελία των απαιτήσεών τους.

Ο εκκαθαριστής, ο οποίος διοικεί την ομάδα της κληρονομιάς, αφού επαληθεύσει τις απαιτήσεις των δανειστών, μέσα σε τέσσερις μήνες θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία της απογραφής.

Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, μέσα σε έναν μήνα από την πληρωμή των δανειστών, ό,τι έχει απομείνει από την κληρονομιά το αποδίδει στους κληρονόμους.

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Γράψε, σβήσε… ακόμα για τα μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους

Βιομηχανία: Γράψε, σβήσε… ακόμα για τα μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους

Φορολογικό σύστημα: Τα «συν» και τα «πλην» της Ελλάδας – Το «σκορ» της χώρας σε 38 χώρες του ΟΟΣΑ
Φορολογική ανταγωνιστικότητα 22.10.25

Τα «συν» και τα «πλην» του ελληνικού φορολογικού συστήματος - Το «σκορ» της Ελλάδας σε 38 χώρες του ΟΟΣΑ

Χαμηλή βαθμολογία, αν και βελτιωμένη, στην φορολογική ανταγωνιστικότητα λαμβάνει η Ελλάδα μεταξύ των 38 χωρών του ΟΟΣΑ. Τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία του φορολογικού συστήματος.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μια νέα επανάσταση: Η κοινωνική καινοτομία ως απάντηση στις κρίσεις και προκλήσεις του 21ου αιώνα
Social Europe 21.10.25

Μια νέα επανάσταση: Η κοινωνική καινοτομία ως απάντηση στις κρίσεις και προκλήσεις του 21ου αιώνα

Μέχρι στιγμής, οι λύσεις για τα προβλήματα που προέκυπταν σε οικονομία και κοινωνία προέρχονταν είτε από την αγορά είτε από το κράτος. Η κοινωνική καινοτομία θέλει τον πολίτη στο επίκεντρο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το πρώτο εγχειρίδιο για ασφαλή πυρηνοκίνητα εμπορικά πλοία από το ΜΙΤ
Οικονομικές Ειδήσεις 21.10.25

Το πρώτο εγχειρίδιο για ασφαλή πυρηνοκίνητα εμπορικά πλοία από το ΜΙΤ

Το ναυτιλιακό consortium του MIT με ιδρυτικά μέλη τις Capital Clean Energy Carriers Corp., HD Korea Shipbuilding and Offshore Engineering, American Bureau of Shipping (ABS) και Delos Navigation LTD, εξέδωσε το πρώτο εγχειρίδιο για την ασφαλή πρόωση με πυρηνική ενέργεια των εμπορικών πλοίων

Σύνταξη
The café economy: Πώς η Ελλάδα μετασχηματίζεται σε «Οικονομία των Καφετεριών» – Αποκαλυπτική μελέτη για το LSE
Hellenic Obervatory 21.10.25

The café economy: Πώς η Ελλάδα μετασχηματίζεται σε «Οικονομία των Καφετεριών» – Αποκαλυπτική μελέτη για το LSE

Ξέραμε την café society του Μεσοπολέμου. Καιρός να μάθουμε την café economy, την «Οικονομία των Καφετεριών», της μεταμνημονιακής Ελλάδας. Έρευνα Ελλήνων επστημόνων για το London School of Economics.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ το 2026
Οικονομία 21.10.25

Οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ το 2026

Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερο φόρο, ποιοι θα πρέπει να διορθώσουν το Ε9, πότε θα έρθουν τα νέα εκκαθαριστικά και πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Παπανικολάου για Σλούκα: «Υπάρχει σεβασμός, έχουμε μεγαλώσει μαζί»
Μπάσκετ 22.10.25

Παπανικολάου για Σλούκα: «Υπάρχει σεβασμός, έχουμε μεγαλώσει μαζί»

Σε θέματα που αφορούν στην μπασκετική επικαιρότητα αναφέρθηκε σε συνέντευξή του ο Κώστας Παπανικολάου, με τον αρχηγό του Ολυμπιακού και της Εθνικής να μιλά τόσο για τον Κώστα Σλούκα όσο και το φετινό Eurobasket.

Σύνταξη
Περιμένοντας στην ουρά επί Χούντας για να δουν τον Διονύση Σαββόπουλο – Οι νύχτες στο «Ροντέο»
Music 22.10.25

Περιμένοντας στην ουρά επί Χούντας για να δουν τον Διονύση Σαββόπουλο – Οι νύχτες στο «Ροντέο»

Αρχές της δεκαετίας του 70 μέσα στη Χούντα και ο κόσμος κάνει ουρές στο «Ροντέο», μια μπουάτ σ΄ένα υπόγειο της οδού Ιουλιανού για να δει τον Σαββόπουλο. Το in κάνει μια αναδρομή σ΄εκείνη την εποχή αλλά και στη σχέση του Νιόνιου με τον Χατζιδάκι.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Διονύσης Σαββόπουλος – Μάνος Χατζιδάκις: Η υπεράσπιση, η απαγόρευση και οι Κωλοέλληνες
Θρύλοι 22.10.25

Διονύσης Σαββόπουλος – Μάνος Χατζιδάκις: Η υπεράσπιση, η απαγόρευση και οι Κωλοέλληνες

Ο Μάνος Χατζιδάκις υπερασπίστηκε τον Διονύση Σαββόπουλο για το έργο του όχι μία, αλλά δύο φορές, υποστηρίζοντας την ελευθερία στη δημιουργία και επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση στο ταλέντο του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
La Liga: Μετά τις αντιδράσεις ακύρωσε τη διεξαγωγή του Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι
Ποδόσφαιρο 22.10.25

La Liga: Μετά τις αντιδράσεις ακύρωσε τη διεξαγωγή του Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι

Αναδίπλωση από την Primera Divisio μετά τις έντονες αντιδράσεις κι έτσι το παιχνίδι της Βιγιαρεάλ κόντρα στην Μπαρτσελόνα θα διεξαχθεί κανονικά στην έδρα της πρώτης και όχι στο μακρινό Μαϊάμι.

Σύνταξη
Ο Ανδρουλάκης, οι «δελφινομαχίες», ο Άγνωστος Στρατιώτης και οι… εργολάβοι καθαριότητας
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Ο Ανδρουλάκης, οι «δελφινομαχίες», ο Άγνωστος Στρατιώτης και οι… εργολάβοι καθαριότητας

Το «κατηγορώ» του Νίκου Ανδρουλάκη κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη, τα νέα «καρφιά» εναντίον του Γιώργου Φλωρίδη και η «a la carte» γραμμή της ΝΔ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Νιόνιο ας κρατήσουν οι χοροί εκεί ψηλά, την έφερε ο Δένδιας στο Κυριάκο που το πήρε βαριά και ξεφυσά
in Confidential 22.10.25

Νιόνιο ας κρατήσουν οι χοροί εκεί ψηλά, την έφερε ο Δένδιας στο Κυριάκο που το πήρε βαριά και ξεφυσά

Αποχαιρετισμός στον Διονύση Σαββόπουλο και στο τέλος μιας εποχής. Η συζήτηση στη βουλή για τον Άγνωστο Στρατιώτη και το μεγαλοπρεπές άδειασμα του Δένδια στον Κυριάκο ενώ ο τελευταίος μιλούσε στη Βουλή.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ένας πρωθυπουργός απομονωμένος ακόμη και μέσα στο ίδιο του το κόμμα προσπαθεί να βάλει φραγμό στη διαμαρτυρία – και θα αποτύχει
Editorial 22.10.25

Ένας πρωθυπουργός απομονωμένος ακόμη και μέσα στο ίδιο του το κόμμα προσπαθεί να βάλει φραγμό στη διαμαρτυρία – και θα αποτύχει

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βγαίνει λαβωμένος από την ψηφοφορία για τον «Άγνωστο Στρατιώτη»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Διακομματικό νομοσχέδιο στη Γερουσία επεκτείνει στα πέντε χρόνια την άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο
Κόσμος 22.10.25

Διακομματικό νομοσχέδιο στη Γερουσία επεκτείνει στα πέντε χρόνια την άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να διασφαλιστεί μεγαλύτερη σταθερότητα στη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κύπρου, χωρίς να απαιτείται ετήσια ανανέωση της σχετικής εξαίρεσης από το εμπάργκο

Σύνταξη
Περού: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Λίμα και Καγιάο λόγω οργανωμένου εγκλήματος – Διάγγελμα του προέδρου
Κόσμος 22.10.25

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Λίμα του Περού λόγω οργανωμένου εγκλήματος - Διάγγελμα του μεταβατικού προέδρου

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο, θα διαρκέσει 30 ημέρες όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Περού, Χοσέ Χερί

Σύνταξη
Οι πόλεμοι εναντίον των γυναικών κλιμακώνονται – Ρεκόρ παγκόσμιων συγκρούσεων, προειδοποιεί ο ΟΗΕ
Woman 22.10.25

Οι πόλεμοι εναντίον των γυναικών κλιμακώνονται – Ρεκόρ παγκόσμιων συγκρούσεων, προειδοποιεί ο ΟΗΕ

Περισσότερες από 676 εκατομμύρια γυναίκες ζουν κοντά σε εμπόλεμες ζώνες, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΟΗΕ-Γυναίκες, που καταγράφει εκρηκτική αύξηση της σεξουαλικής βίας και αποκλεισμό των γυναικών από τη λήψη αποφάσεων

Σύνταξη
Το αυτογκόλ του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στον Νίκο Δένδια και το αγεφύρωτο ρήγμα μεταξύ τους
Πολιτική 22.10.25

Το αυτογκόλ του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στον Νίκο Δένδια και το αγεφύρωτο ρήγμα μεταξύ τους

Μπούμερανγκ στο Μαξίμου οι εσωκομματικές μεθοδεύσεις σε βάρος του Ν. Δένδια για την τροπολογία. Το γάντι που σήκωσε ο υπουργός Άμυνας και το τάιμινγκ. Το βάθος του ρήγματος και η ανάδειξη Δένδια, στα μάτια πολλών και επισήμως, ως σοβαρού εσωκομματικού πόλου απέναντι σε Μητσοτάκη.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Φορολογικό σύστημα: Τα «συν» και τα «πλην» της Ελλάδας – Το «σκορ» της χώρας σε 38 χώρες του ΟΟΣΑ
Φορολογική ανταγωνιστικότητα 22.10.25

Τα «συν» και τα «πλην» του ελληνικού φορολογικού συστήματος - Το «σκορ» της Ελλάδας σε 38 χώρες του ΟΟΣΑ

Χαμηλή βαθμολογία, αν και βελτιωμένη, στην φορολογική ανταγωνιστικότητα λαμβάνει η Ελλάδα μεταξύ των 38 χωρών του ΟΟΣΑ. Τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία του φορολογικού συστήματος.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Τραμπ, το ουκρανικό και ο γρίφος της Βουδαπέστης
Διπλωματικές «πιρουέτες» 22.10.25

Ο Τραμπ, το ουκρανικό και ο γρίφος της Βουδαπέστης

Το ιλιγγιώδες διπλωματικό τάνγκο του «ειρηνοποιού» προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Πούτιν, ο ρόλος της Κίνας και οι ανησυχίες Κιέβου και Ευρώπης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
