Μέρος του Λευκού Οίκου κατεδαφίστηκε χθες Δευτέρα, για να ανεγερθεί στη θέση του η μελλοντική αίθουσα χοροεσπερίδων που θέλει ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακαίνιση από τις εκτενέστερες επί έναν αιώνα και πλέον στο παγκοσμίως γνωστό ιστορικό κτίριο, έδρα της προεδρίας των ΗΠΑ, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου (φωτογραφία του Reuters/Jessica Koscielniak, επάνω, από τις εργασίες κατεδάφισης στον Λευκό Οίκο).

«Είμαι ευτυχής που ανακοινώνω ότι άρχισαν οι εργασίες στον Λευκό Οίκο για την οικοδόμηση της νέας, μεγάλης και όμορφης αίθουσας χορού», ανακοίνωσε ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας μέσω Truth Social.

Σχεδόν 250 εκατομμύρια δολάρια θα κοστίσει η ανέγερση της αίθουσας χοροεσπερίδων που επιθυμεί ο Τραμπ

For over 100 years, presidents have enhanced the White House, preserving its legacy as a symbol of our nation. Today, President Trump proudly broke ground on the new, big White House Ballroom. Privately funded, it costs taxpayers nothing & will be cherished for generations. 🇺🇸 pic.twitter.com/p1rZdYmrOy — The White House (@WhiteHouse) October 21, 2025

Η αίθουσα, το κόστος ανέγερσης της οποίας εκτιμάται ότι θα φθάσει τα 250 εκατομμύρια δολάρια, αναμένεται να έχει επιφάνεια 8.000 τετραγωνικών μέτρων και πλέον και θα μπορεί να υποδεχτεί ως ακόμη και 1.000 καλεσμένους.

Θα χρησιμοποιείται για επίσημα δείπνα προς τιμή ξένων ηγετών κρατών, εορταστικές εκδηλώσεις και άλλα γεγονότα, διευκρίνισε ο αμερικανός πρόεδρος.

Το επιβλητικό λευκό τμήμα του κτιρίου με ψηλά παράθυρα, με βάση τα σχέδια, θα πάρει τη θέση της East Wing («ανατολικής πτέρυγας»), όπου παραδοσιακά βρισκόταν το γραφείο της εκάστοτε πρώτης κυρίας.

On day 20 of the government shutdown, video shows construction crews at the White House’s East Wing tearing down walls to make room for Pres. Trump’s vast new ballroom. More this evening on #WorldNewsTonight. https://t.co/AUlVKKGaxd pic.twitter.com/E2axmzC6G0 — World News Tonight (@ABCWorldNews) October 20, 2025

Η πτέρυγα αυτή του Λευκού Οίκου με την ευκαιρία θα «εκσυγχρονιστεί εντελώς» και θα είναι «πιο όμορφη παρά ποτέ αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες», διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Κατ’ αυτόν, η νέα αίθουσα χοροεσπερίδων θα χρηματοδοτηθεί από ιδιωτικά κεφάλαια, που ανήκουν «σε γενναιόδωρους πατριώτες, σπουδαίες αμερικανικές εταιρείες και τον ειλικρινώς δικό σας», όπως έγραψε αναφερόμενος στον εαυτό του στο τρίτο πρόσωπο, χωρίς να ξεκαθαρίσει πάντως το ύψος της δικής του συνεισφοράς.

Υπόδειγμα το Μαρ-α-Λάγκο

Ο ρεπουμπλικάνος την περασμένη εβδομάδα παρέθεσε δείπνο για να ευχαριστήσει δισεκατομμυριούχους και μεγάλες εταιρείες που έκαναν δωρεές για να τον υποστηρίξουν.

BREAKING: White House begins demolishing the East Wing to build $250 million ballroom. The project is privately funded by President Trump & other donors. pic.twitter.com/gJSfxPOTGR — Breaking911 (@Breaking911) October 20, 2025

Ανάμεσα στις προσωπικότητες που ήταν παρούσες ξεχώριζαν αντιπρόσωποι μεγάλων επιχειρήσεων της τεχνολογίας (Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft, Palantir) και του κολοσσού της στρατιωτικής βιομηχανίας Lockheed Martin.

Αφότου επέστρεψε στην εξουσία, το επιδεικτικό οίκημά του στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα, μοιάζει να αποτελεί υπόδειγμα καθώς ο Λευκός Οίκος μεταμορφώνεται κατά τα γούστα του.

Το Οβάλ Γραφείο, για παράδειγμα, διακοσμήθηκε με χρυσά πλουμίδια και δυο πελώριες αμερικανικές σημαίες.

Ο Λευκός Οίκος αποτελεί την κατοικία και τον τόπο εργασίας των προέδρων των ΗΠΑ από το 1800. Ο πρώτος που έζησε εκεί ήταν ο Τζον Ανταμς, ο δεύτερος πρόεδρος της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ