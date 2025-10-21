newspaper
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
20.10.2025 | 15:46
Νέο ειδικό σήμα για τον Δακτύλιο - Οι δύο τρόποι έκδοσής του
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ο Τραμπ κατεδαφίζει τμήμα του Λευκού Οίκου για την οικοδόμηση αίθουσας χοροεσπερίδων
Κόσμος 21 Οκτωβρίου 2025 | 05:15

Ο Τραμπ κατεδαφίζει τμήμα του Λευκού Οίκου για την οικοδόμηση αίθουσας χοροεσπερίδων

«Είμαι ευτυχής που ανακοινώνω ότι άρχισαν οι εργασίες στον Λευκό Οίκο για την οικοδόμηση της νέας, μεγάλης και όμορφης αίθουσας χορού», ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εργασία: «Πάλι ξενύχτησα δουλεύοντας» – Τι επιπτώσεις έχει;

Εργασία: «Πάλι ξενύχτησα δουλεύοντας» – Τι επιπτώσεις έχει;

Spotlight

Μέρος του Λευκού Οίκου κατεδαφίστηκε χθες Δευτέρα, για να ανεγερθεί στη θέση του η μελλοντική αίθουσα χοροεσπερίδων που θέλει ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακαίνιση από τις εκτενέστερες επί έναν αιώνα και πλέον στο παγκοσμίως γνωστό ιστορικό κτίριο, έδρα της προεδρίας των ΗΠΑ, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου (φωτογραφία του Reuters/Jessica Koscielniak, επάνω, από τις εργασίες κατεδάφισης στον Λευκό Οίκο).

«Είμαι ευτυχής που ανακοινώνω ότι άρχισαν οι εργασίες στον Λευκό Οίκο για την οικοδόμηση της νέας, μεγάλης και όμορφης αίθουσας χορού», ανακοίνωσε ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας μέσω Truth Social.

Σχεδόν 250 εκατομμύρια δολάρια θα κοστίσει η ανέγερση της αίθουσας χοροεσπερίδων που επιθυμεί ο Τραμπ

Η αίθουσα, το κόστος ανέγερσης της οποίας εκτιμάται ότι θα φθάσει τα 250 εκατομμύρια δολάρια, αναμένεται να έχει επιφάνεια 8.000 τετραγωνικών μέτρων και πλέον και θα μπορεί να υποδεχτεί ως ακόμη και 1.000 καλεσμένους.

Θα χρησιμοποιείται για επίσημα δείπνα προς τιμή ξένων ηγετών κρατών, εορταστικές εκδηλώσεις και άλλα γεγονότα, διευκρίνισε ο αμερικανός πρόεδρος.

Το επιβλητικό λευκό τμήμα του κτιρίου με ψηλά παράθυρα, με βάση τα σχέδια, θα πάρει τη θέση της East Wing («ανατολικής πτέρυγας»), όπου παραδοσιακά βρισκόταν το γραφείο της εκάστοτε πρώτης κυρίας.

Η πτέρυγα αυτή του Λευκού Οίκου με την ευκαιρία θα «εκσυγχρονιστεί εντελώς» και θα είναι «πιο όμορφη παρά ποτέ αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες», διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Κατ’ αυτόν, η νέα αίθουσα χοροεσπερίδων θα χρηματοδοτηθεί από ιδιωτικά κεφάλαια, που ανήκουν «σε γενναιόδωρους πατριώτες, σπουδαίες αμερικανικές εταιρείες και τον ειλικρινώς δικό σας», όπως έγραψε αναφερόμενος στον εαυτό του στο τρίτο πρόσωπο, χωρίς να ξεκαθαρίσει πάντως το ύψος της δικής του συνεισφοράς.

Υπόδειγμα το Μαρ-α-Λάγκο

Ο ρεπουμπλικάνος την περασμένη εβδομάδα παρέθεσε δείπνο για να ευχαριστήσει δισεκατομμυριούχους και μεγάλες εταιρείες που έκαναν δωρεές για να τον υποστηρίξουν.

Ανάμεσα στις προσωπικότητες που ήταν παρούσες ξεχώριζαν αντιπρόσωποι μεγάλων επιχειρήσεων της τεχνολογίας (Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft, Palantir) και του κολοσσού της στρατιωτικής βιομηχανίας Lockheed Martin.

Αφότου επέστρεψε στην εξουσία, το επιδεικτικό οίκημά του στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα, μοιάζει να αποτελεί υπόδειγμα καθώς ο Λευκός Οίκος μεταμορφώνεται κατά τα γούστα του.

Το Οβάλ Γραφείο, για παράδειγμα, διακοσμήθηκε με χρυσά πλουμίδια και δυο πελώριες αμερικανικές σημαίες.

Ο Λευκός Οίκος αποτελεί την κατοικία και τον τόπο εργασίας των προέδρων των ΗΠΑ από το 1800. Ο πρώτος που έζησε εκεί ήταν ο Τζον Ανταμς, ο δεύτερος πρόεδρος της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Γαλλία: Ο υπουργός Οικονομικών υποβαθμίζει την… υποβάθμιση από την Standard & Poor’s

Γαλλία: Ο υπουργός Οικονομικών υποβαθμίζει την… υποβάθμιση από την Standard & Poor’s

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εργασία: «Πάλι ξενύχτησα δουλεύοντας» – Τι επιπτώσεις έχει;

Εργασία: «Πάλι ξενύχτησα δουλεύοντας» – Τι επιπτώσεις έχει;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη η αντίδραση μετά το πενθήμερο πτωτικό σερί στην αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη η αντίδραση μετά το πενθήμερο πτωτικό σερί στην αγορά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Δημοκρατία σε κίνδυνο: 10 πράγματα πέρα απ’ τις διαδηλώσεις που μπορούν να κάνουν οι πολίτες
Κόσμος 21.10.25

Δημοκρατία σε κίνδυνο: 10 πράγματα πέρα απ’ τις διαδηλώσεις που μπορούν να κάνουν οι πολίτες

Από την Ευρώπη έως τη Λατινική Αμερική, από την Ασία έως την Αφρική, κινήματα για την δημοκρατία προσπαθούν να εμποδίσουν την εξάπλωση αυταρχικών πρακτικών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΗΠΑ: Ενοχος για ανθρωποκτονία σωφρονιστικός υπάλληλος με θύμα αφροαμερικανό κρατούμενο
Ξυλοδαρμός Αφροαμερικανού 21.10.25

Δικαστικός πέλεκυς σε σωφρονιστικό υπάλληλο για υπόθεση που είχε συγκλονίσει τις ΗΠΑ

Ενοχος για ανθρωποκτονία κρίθηκε σωφρονιστικός υπάλληλος ο οποίος ενεπλάκη στον μέχρι θανάτου ξυλοδαρμό αφροαμερικανού κρατούμενου, υπόθεση που συγκλόνισε τις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του 2024.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι θεωρεί «επιτυχημένη» τη γεμάτη «βωμολοχίες» συνάντησή του με τον Τραμπ
Ουκρανία 21.10.25

«Πετυχημένη» για τον Ζελένσκι η γεμάτη «βωμολοχίες» συνάντησή του με τον Τραμπ

Ο Ζελένσκι έκρινε «επιτυχημένη» τη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, για την οποία δημοσιογραφικές πληροφορίες ανέφεραν ότι ήταν γεμάτη από βωμολοχίες του προέδρου των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Συρία: Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι κατάσχεσαν 12 εκατομμύρια χάπια Captagon
Συρία 21.10.25

Κατάσχεσαν ένα βουνό... Captagon

Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε ότι οι «δυνάμεις ασφαλείας» κατάσχεσαν «περίπου 12 εκατομμύρια χάπια captagon στην περιφέρεια αλ Ντουμάιρ» της χώρας.

Σύνταξη
Κωνσταντινούπολη: Η Μεγάλη του Γένους Σχολή διαψεύδει αναφορές περί «παύσης λειτουργίας» της
Η ανακοίνωση 20.10.25

Κωνσταντινούπολη: Η Μεγάλη του Γένους Σχολή διαψεύδει αναφορές περί «παύσης λειτουργίας» της

Αφορμή για τις αναφορές ήταν το γεγονός ότι η Μεγάλη του Γένους Σχολή θα μετεγκατασταθεί προσωρινά. Η Σχολή επισημαίνει ότι δεν επιτρέπει να χρησιμοποιείται το όνομά της για άλλους σκοπούς.

Σύνταξη
Παρίσι: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από ανεμοστρόβιλο
Πανικός 20.10.25

Σοκαριστικά πλάνα από το Παρίσι - Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από ανεμοστρόβιλο

Ογδόντα πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν επί τόπου, καθώς και 50 αστυνομικοί και 20 μέλη της Υπηρεσίας Επείγουσας Ιατρικής Βοήθειας, για να βοηθήσουν τους πληγέντες από τον ανεμοστρόβιλο.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Ο Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε στο Ισραήλ ακόμη μία σορό ομήρου της Χαμάς
Γάζα 20.10.25

Μέση Ανατολή: Ο Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε στο Ισραήλ ακόμη μία σορό ομήρου της Χαμάς

Αυτή είναι η 13η σορός ομήρου που παραδίδει η Χαμάς. Η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση έχει δεσμευθεί από τη συμφωνία εκεχειρίας να επιστρέψει στο Ισραήλ τα λείψανα συνολικά 28 ομήρων

Σύνταξη
Ρώσος κατάσκοπος προειδοποιεί τον Πούτιν – «Μην πας στη Βουδαπέστη»
«Βρετανική συνωμοσία» 20.10.25

Ρώσος κατάσκοπος προειδοποιεί τον Πούτιν – «Μην πας στη Βουδαπέστη»

Ρώσος συνταγματάρχης, πρώην στέλεχος των υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού, υποστηρίζει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν κινδυνεύει να δολοφονηθεί, αν συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουγγαρία.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θα επισκεφθεί την Κίνα αρχές του 2026 – «Δεν θα εισβάλουν στην Ταϊβάν» οι Κινέζοι, λέει
«Με προσκάλεσαν» 20.10.25

Ο Τραμπ θα επισκεφθεί την Κίνα αρχές του 2026 – «Δεν θα εισβάλουν στην Ταϊβάν» οι Κινέζοι, λέει

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σχεδιάζει να ταξιδέψει στην Κίνα. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι σχέσεις των δύο χωρών μπορούν να «πάνε πολύ καλά» τόσο σε σχέση με την Ταϊβάν όσο και στο εμπόριο.

Σύνταξη
Βρετανικό Μουσείο: Σάλος για το «ροζ δείπνο»-δημοπρασία στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα
Κόσμος 20.10.25

Σάλος για το «ροζ δείπνο»-δημοπρασία του Βρετανικού Μουσείου στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα

Σφοδρές αντιδράσεις για το επίσημο δείπνο στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων. Το Βρετανικό Μουσείο ισχυρίζεται ότι η ασφάλεια των εκθεμάτων «είναι πάνω από όλα».

Σύνταξη
Τραμπ: Το Ισραήλ θα ξαναμπεί στη Γάζα μέσα σε δυο λεπτά αν ανάψω πράσινο φως
Μήνυμα στη Χαμάς 20.10.25

Τραμπ: Το Ισραήλ θα ξαναμπεί στη Γάζα μέσα σε δυο λεπτά αν ανάψω πράσινο φως

«Κάναμε συμφωνία με τη Χαμάς, ότι θα είναι πολύ καλοί, θα συμπεριφέρονται καλά, θα είναι καλά παιδιά. Αν δεν είναι, τότε μπορεί να τους εξοντώσουμε», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέα σύνοδος των «προθύμων» την Παρασκευή στο Λονδίνο – Θα πάει και ο Ζελέσνκι
Διπλωματικές κινήσεις 20.10.25

Ουκρανία: Νέα σύνοδος των «προθύμων» την Παρασκευή στο Λονδίνο – Θα πάει και ο Ζελέσνκι

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο νέα σύνοδος της «Συμμαχίας των προθύμων» για τη στήριξη της Ουκρανίας. Θα παραστεί και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τουλάχιστον 1.000 άστεγοι στην Αθήνα – Βράδυ στους δρόμους της πόλης υπό βροχή
Ελλάδα 21.10.25

Τουλάχιστον 1.000 άστεγοι στην Αθήνα - Νυχτερινή «φωτογραφία» της αστεγίας υπό βροχή

Η καταγραφή των αστέγων στον Δήμο της Αθήνας για πρώτη φορά μετά το 2018 σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας – Το in ακολούθησε τις ομάδες καταγραφής

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ το 2026
Οικονομία 21.10.25

Οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ το 2026

Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερο φόρο, ποιοι θα πρέπει να διορθώσουν το Ε9, πότε θα έρθουν τα νέα εκκαθαριστικά και πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Με το πτυχίο ή χωρίς: Οι ανισότητες στην εργασιακή εμπειρία των γυναικών
Eκπαιδευτικό χάσμα 21.10.25

Με το πτυχίο ή χωρίς: Οι ανισότητες στην εργασιακή εμπειρία των γυναικών

Σύμφωνα με νέα έρευνα, οι γυναίκες με πανεπιστημιακό τίτλο επωφελούνται από μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερα προνόμια στις δουλειές τους, ενώ όσες δεν έχουν σπουδάσει βλέπουν τις ευκαιρίες τους να συρρικνώνονται

Σύνταξη
Δημοκρατία σε κίνδυνο: 10 πράγματα πέρα απ’ τις διαδηλώσεις που μπορούν να κάνουν οι πολίτες
Κόσμος 21.10.25

Δημοκρατία σε κίνδυνο: 10 πράγματα πέρα απ’ τις διαδηλώσεις που μπορούν να κάνουν οι πολίτες

Από την Ευρώπη έως τη Λατινική Αμερική, από την Ασία έως την Αφρική, κινήματα για την δημοκρατία προσπαθούν να εμποδίσουν την εξάπλωση αυταρχικών πρακτικών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αποκαλεί νταή τον Τραμπ και στηρίζει τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις «No Kings»
«Όχι στους βασιλιάδες» 21.10.25

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αποκαλεί νταή τον Τραμπ και στηρίζει τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις «No Kings»

«Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε, διότι δεν πρόκειται να φύγει από τον Λευκό Οίκο» ανέφερε σε συνέντευξη του ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, καλώντας τον λαό να συνεχίσει να διαδηλώνει εναντίον του Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καμπανάκι για την κλιματική κρίση: Τα τοπία του πλανήτη σύντομα δεν θα έχουν άγρια ζώα
«Να δράσουμε» 21.10.25

Καμπανάκι για την κλιματική κρίση: Τα τοπία του πλανήτη σύντομα δεν θα έχουν άγρια ζώα

Η Μάργκο Ράγκετ, φωτογράφος άγριας ζωής, χτυπάει τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον που θα έχουν τα άγρια ζώα του πλανήτη. Προειδοποιεί ότι «δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Ενοχος για ανθρωποκτονία σωφρονιστικός υπάλληλος με θύμα αφροαμερικανό κρατούμενο
Ξυλοδαρμός Αφροαμερικανού 21.10.25

Δικαστικός πέλεκυς σε σωφρονιστικό υπάλληλο για υπόθεση που είχε συγκλονίσει τις ΗΠΑ

Ενοχος για ανθρωποκτονία κρίθηκε σωφρονιστικός υπάλληλος ο οποίος ενεπλάκη στον μέχρι θανάτου ξυλοδαρμό αφροαμερικανού κρατούμενου, υπόθεση που συγκλόνισε τις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του 2024.

Σύνταξη
Λίβανος: Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει υποδομές παρά την κατάπαυση του πυρός
uncategorized 21.10.25

Λίβανος: Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει υποδομές παρά την κατάπαυση του πυρός

Νέες επιδρομές κατά υποδομών στον νότιο Λίβανο εξαπέλυσαν οι ισραηλινές δυνάμεις, παρά την κατάπαυση του πυρός, ακολουθώντας «συστηματική πολιτική» καταστροφών, σύμφωνα με την κυβέρνηση της χώρας.

Σύνταξη
Βραζιλία: Αδειοδοτούν γεώτρηση για πετρέλαιο στα ανοιχτά του Αμαζονίου παραμονές της COP30
Αντιφάσεις Λούλα 21.10.25

Γεώτρηση πετρελαίου στον Αμαζόνιο μαζί με σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα

Το έργο εξερευνητικής γεώτρησης στα ανοιχτά του Αμαζονίου, το οποίο αδειοδοτήθηκε, προώθησε ο κεντροαριστερός πρόεδρος της Βραζιλίας, που θα είναι οικοδεσπότης της συνόδου του ΟΗΕ για το κλίμα.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι θεωρεί «επιτυχημένη» τη γεμάτη «βωμολοχίες» συνάντησή του με τον Τραμπ
Ουκρανία 21.10.25

«Πετυχημένη» για τον Ζελένσκι η γεμάτη «βωμολοχίες» συνάντησή του με τον Τραμπ

Ο Ζελένσκι έκρινε «επιτυχημένη» τη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, για την οποία δημοσιογραφικές πληροφορίες ανέφεραν ότι ήταν γεμάτη από βωμολοχίες του προέδρου των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Συρία: Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι κατάσχεσαν 12 εκατομμύρια χάπια Captagon
Συρία 21.10.25

Κατάσχεσαν ένα βουνό... Captagon

Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε ότι οι «δυνάμεις ασφαλείας» κατάσχεσαν «περίπου 12 εκατομμύρια χάπια captagon στην περιφέρεια αλ Ντουμάιρ» της χώρας.

Σύνταξη
Τραμπ – Αλμπανέζι υπέγραψαν κρίσιμη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, συζητούν για υποβρύχια
Διεθνής Οικονομία 21.10.25

Τραμπ – Αλμπανέζι υπέγραψαν κρίσιμη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, συζητούν για υποβρύχια

Τραμπ – Αλμπανέζι συμφώνησαν οι δύο χώρες να επενδύσουν 1 δισ. δολάρια η καθεμία τους επόμενους 6 μήνες σε έργα εξόρυξης και επεξεργασίας

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Κωνσταντινούπολη: Η Μεγάλη του Γένους Σχολή διαψεύδει αναφορές περί «παύσης λειτουργίας» της
Η ανακοίνωση 20.10.25

Κωνσταντινούπολη: Η Μεγάλη του Γένους Σχολή διαψεύδει αναφορές περί «παύσης λειτουργίας» της

Αφορμή για τις αναφορές ήταν το γεγονός ότι η Μεγάλη του Γένους Σχολή θα μετεγκατασταθεί προσωρινά. Η Σχολή επισημαίνει ότι δεν επιτρέπει να χρησιμοποιείται το όνομά της για άλλους σκοπούς.

Σύνταξη
Πέθανε ο Ρομπέρτο Σέχας, ο θρυλικός οπαδός που σήκωσε στους ώμους του τον Μαραντόνα στο Μουντιάλ του 1986!
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Πέθανε ο Ρομπέρτο Σέχας, ο θρυλικός οπαδός που σήκωσε στους ώμους του τον Μαραντόνα στο Μουντιάλ του 1986!

Σε ηλικία 68 ετών ο Ρόμπερτο Σέχας «έφυγε» από τη ζωή, έχοντας ωστόσο «αποτυπωθεί» για πάντα στη μνήμη των φιλάθλων του ποδοσφαίρου ως ο άνθρωπος που σήκωσε στις πλάτες του τον Ντιέγκο Μαραντόνα, αμέσως μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Αργεντινή το '86.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο