Ξεκίνησε στη Γαλλία η δίκη για τη φρικιαστική δολοφονία της 12χρονης Λόλα Νταβιέ, η οποία είχε συγκλονίσει τη χώρα τον Οκτώβριο του 2022. Κατηγορούμενη είναι η 27χρονη Αλγερινή Νταμπία Μπενκιρέντ, που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, βίασε, μαχαίρωσε 38 φορές και στη συνέχεια έπνιξε το άτυχο κορίτσι, για να εκδικηθεί τη μητέρα της.

Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει, μάλιστα, ότι η 27χρονη από την Αλγερία, για την οποία είχε εκδοθεί διαταγή απέλασης, λίγη ώρα μετά τη δολοφονία της 12χρονης είχε πάει σε καφετέρια κουβαλώντας μια μεγάλη βαλίτσα μέσα στην οποία είχε τη σορό της μικρής Λόλας.

Στη θέα των φωτογραφιών συγγενείς της μικρής Λόλας αποχώρησαν από το δικαστήριο με τον γιατρό να περιγράφει, επίσης, ότι η 12χρονη είχε υποστεί τραύματα στα γεννητικά της όργανα

Στο βίντεο που δημοσιοποίησε η Le Parisien φαίνεται η Μπενκιρέντ να ανοίγει τη βαλίτσα και να δείχνει το περιεχόμενό της σε έναν άνδρα, πριν τελικά να την αφήσει στον δρόμο όπου τη βρήκε ένας άστεγος.

Στο δικαστήριο κατέθεσε γιατρός ο οποίος περιέγραψε ότι η 12χρονη είχε 38 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη και το λαιμό πριν πεθάνει από ασφυξία.

«Υπάρχει σωματική, ψυχολογική και ηθική ταλαιπωρία. Η ασφυξία προκαλεί έντονο άγχος, ξεπερνά τον σωματικό πόνο. Πιθανότατα υπήρξαν ένα ή περισσότερα χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία προκαλούν σωματικό πόνο» εξήγησε ο γιατρός πριν να παρουσιαστούν φωτογραφίες της ανήλικης με τα χέρια της δεμένα και το πρόσωπό της πλήρως καλυμμένο με ταινία.

Στη θέα των φωτογραφιών συγγενείς της μικρής Λόλας αποχώρησαν από το δικαστήριο με τον γιατρό να περιγράφει, επίσης, ότι η 12χρονη είχε υποστεί «ορατά τραύματα» στα γεννητικά της όργανα.

«Υπήρχε αιμορραγικό τραύμα σε διάφορα μέρη του σώματος, ιδιαίτερα στα γεννητικά όργανα του παιδιού», είπε ο γιατρός συμπληρώνοντας ότι το παιδί είχε μια «μεγάλη πληγή» στο πρόσωπό του και μια χαρακιά στην πλάτη, πιθανώς από μαχαίρια, ενώ το «κεφάλι του ήταν μερικώς κομμένο».

Το κορίτσι, το οποίο φέρεται να βιάστηκε από την Μπενκιρέντ «για την ευχαρίστησή της», έφερε και τραύματα που συνάδουν με «σφίξιμο του λαιμού».

Στο διαμέρισμά της μετά την αποκάλυψη του εγκλήματος βρέθηκαν ένα ψαλίδι, ένα μαχαίρι για στρείδια και ένα μαχαίρι με ίχνη αίματος.

Μιλώντας στο δικαστήριο η μητέρα της 12χρονης, Ντελφίν Νταβιέ, που φορούσε ένα λευκό μπλουζάκι με τη φωτογραφία της κόρης της, ζήτησε «δικαιοσύνη» ενώ άλλοι συγγενείς της ανήλικης φορούσαν μπλουζάκια με τη φράση: «Ήσουν ο ήλιος της ζωής μας, θα είσαι το αστέρι στις νύχτες μας».