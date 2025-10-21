newspaper
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γαλλία: Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για τη 12χρονη που βασανίστηκε και δολοφονήθηκε – Βίντεο-ντοκουμέντο
Κόσμος 21 Οκτωβρίου 2025 | 09:54

Γαλλία: Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για τη 12χρονη που βασανίστηκε και δολοφονήθηκε – Βίντεο-ντοκουμέντο

Η 12χρονη Λόλα Νταβιέ, βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα, σε δρόμο του Παρισιού, τον Οκτώβριο του 2022.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: 7 απλές συνήθειες που μπορούν να σας προσθέσουν μια δεκαετία

Μακροζωία: 7 απλές συνήθειες που μπορούν να σας προσθέσουν μια δεκαετία

Spotlight

Ξεκίνησε στη Γαλλία η δίκη για τη φρικιαστική δολοφονία της 12χρονης Λόλα Νταβιέ, η οποία είχε συγκλονίσει τη χώρα τον Οκτώβριο του 2022. Κατηγορούμενη είναι η 27χρονη Αλγερινή Νταμπία Μπενκιρέντ, που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, βίασε, μαχαίρωσε 38 φορές και στη συνέχεια έπνιξε το άτυχο κορίτσι, για να εκδικηθεί τη μητέρα της.

Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει, μάλιστα, ότι η 27χρονη από την Αλγερία, για την οποία είχε εκδοθεί διαταγή απέλασης, λίγη ώρα μετά τη δολοφονία της 12χρονης είχε πάει σε καφετέρια κουβαλώντας μια μεγάλη βαλίτσα μέσα στην οποία είχε τη σορό της μικρής Λόλας.

Στη θέα των φωτογραφιών συγγενείς της μικρής Λόλας αποχώρησαν από το δικαστήριο με τον γιατρό να περιγράφει, επίσης, ότι η 12χρονη είχε υποστεί  τραύματα στα γεννητικά της όργανα

Στο βίντεο που δημοσιοποίησε η Le Parisien φαίνεται η Μπενκιρέντ να ανοίγει τη βαλίτσα και να δείχνει το περιεχόμενό της σε έναν άνδρα, πριν τελικά να την αφήσει στον δρόμο όπου τη βρήκε ένας άστεγος.

Στο δικαστήριο κατέθεσε γιατρός ο οποίος περιέγραψε ότι η 12χρονη είχε 38 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη και το λαιμό πριν πεθάνει από ασφυξία.

«Υπάρχει σωματική, ψυχολογική και ηθική ταλαιπωρία. Η ασφυξία προκαλεί έντονο άγχος, ξεπερνά τον σωματικό πόνο. Πιθανότατα υπήρξαν ένα ή περισσότερα χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία προκαλούν σωματικό πόνο» εξήγησε ο γιατρός πριν να παρουσιαστούν φωτογραφίες της ανήλικης με τα χέρια της δεμένα και το πρόσωπό της πλήρως καλυμμένο με ταινία.

Στη θέα των φωτογραφιών συγγενείς της μικρής Λόλας αποχώρησαν από το δικαστήριο με τον γιατρό να περιγράφει, επίσης, ότι η 12χρονη είχε υποστεί «ορατά τραύματα» στα γεννητικά της όργανα.

«Υπήρχε αιμορραγικό τραύμα σε διάφορα μέρη του σώματος, ιδιαίτερα στα γεννητικά όργανα του παιδιού», είπε ο γιατρός συμπληρώνοντας ότι το παιδί είχε μια «μεγάλη πληγή» στο πρόσωπό του και μια χαρακιά στην πλάτη, πιθανώς από μαχαίρια, ενώ το «κεφάλι του ήταν μερικώς κομμένο».

Το κορίτσι, το οποίο φέρεται να βιάστηκε από την Μπενκιρέντ «για την ευχαρίστησή της», έφερε και τραύματα που συνάδουν με «σφίξιμο του λαιμού».

Στο διαμέρισμά της μετά την αποκάλυψη του εγκλήματος βρέθηκαν ένα ψαλίδι, ένα μαχαίρι για στρείδια και ένα μαχαίρι με ίχνη αίματος.

Μιλώντας στο δικαστήριο η μητέρα της 12χρονης, Ντελφίν Νταβιέ, που φορούσε ένα λευκό μπλουζάκι με τη φωτογραφία της κόρης της, ζήτησε «δικαιοσύνη» ενώ άλλοι συγγενείς της ανήλικης φορούσαν μπλουζάκια με τη φράση: «Ήσουν ο ήλιος της ζωής μας, θα είσαι το αστέρι στις νύχτες μας».

YouTube thumbnail

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Coca Cola HBC: Μega deal 2,6 δισ. δολ. στην Αφρική

Coca Cola HBC: Μega deal 2,6 δισ. δολ. στην Αφρική

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μακροζωία: 7 απλές συνήθειες που μπορούν να σας προσθέσουν μια δεκαετία

Μακροζωία: 7 απλές συνήθειες που μπορούν να σας προσθέσουν μια δεκαετία

Xρηματιστήριο Αθηνών
Στεφάν Μπουζνά (Euronext): Τι δεν είπε στους μετόχους της ΕΧΑΕ

Στεφάν Μπουζνά (Euronext): Τι δεν είπε στους μετόχους της ΕΧΑΕ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ιαπωνία: Η Σανάε Τακαΐτσι έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός – Αυτοαποκαλείται «Μάργκαρετ Θάτσερ»
Όπως αναμενόταν 21.10.25

Η Σανάε Τακαΐτσι έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην Ιαπωνία - Αυτοαποκαλείται «Μάργκαρετ Θάτσερ»

Η Σανάε Τακαΐτσι πήρε 237 ψήφους σε σύνολο 465 εδρών στην κάτω Βουλή της Ιαπωνίας, ενώ το ίδιο αναμένεται να συμβεί και στη λιγότερο ισχυρή άνω Βουλή, πριν ορκιστεί αργότερα σήμερα

Σύνταξη
Οι επιδιώξεις και τα περιθώρια της ΕΕ στη Γάζα – Από τη λύση δύο κρατών έως την ανοικοδόμηση
Αναζητώντας ρόλο 21.10.25

Οι επιδιώξεις και τα περιθώρια της ΕΕ στη Γάζα – Από τη λύση δύο κρατών έως την ανοικοδόμηση

Η ΕΕ επιδιώκει να έχει ουσιαστικό ρόλο στην ίδρυση Κράτους της Παλαιστίνης και να συμμετάσχει στην αποκατάσταση της ζωής των κατοίκων στη Γάζα και την ανοικοδόμηση. Ωστόσο, οι προκλήσεις είναι πολλές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δημοκρατία σε κίνδυνο: 10 πράγματα πέρα απ’ τις διαδηλώσεις που μπορούν να κάνουν οι πολίτες
Κόσμος 21.10.25

Δημοκρατία σε κίνδυνο: 10 πράγματα πέρα απ’ τις διαδηλώσεις που μπορούν να κάνουν οι πολίτες

Από την Ευρώπη έως τη Λατινική Αμερική, από την Ασία έως την Αφρική, κινήματα για την δημοκρατία προσπαθούν να εμποδίσουν την εξάπλωση αυταρχικών πρακτικών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΗΠΑ: Ενοχος για ανθρωποκτονία σωφρονιστικός υπάλληλος με θύμα αφροαμερικανό κρατούμενο
Ξυλοδαρμός Αφροαμερικανού 21.10.25

Δικαστικός πέλεκυς σε σωφρονιστικό υπάλληλο για υπόθεση που είχε συγκλονίσει τις ΗΠΑ

Ενοχος για ανθρωποκτονία κρίθηκε σωφρονιστικός υπάλληλος ο οποίος ενεπλάκη στον μέχρι θανάτου ξυλοδαρμό αφροαμερικανού κρατούμενου, υπόθεση που συγκλόνισε τις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του 2024.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι θεωρεί «επιτυχημένη» τη γεμάτη «βωμολοχίες» συνάντησή του με τον Τραμπ
Ουκρανία 21.10.25

«Πετυχημένη» για τον Ζελένσκι η γεμάτη «βωμολοχίες» συνάντησή του με τον Τραμπ

Ο Ζελένσκι έκρινε «επιτυχημένη» τη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, για την οποία δημοσιογραφικές πληροφορίες ανέφεραν ότι ήταν γεμάτη από βωμολοχίες του προέδρου των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Συρία: Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι κατάσχεσαν 12 εκατομμύρια χάπια Captagon
Συρία 21.10.25

Κατάσχεσαν ένα βουνό... Captagon

Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε ότι οι «δυνάμεις ασφαλείας» κατάσχεσαν «περίπου 12 εκατομμύρια χάπια captagon στην περιφέρεια αλ Ντουμάιρ» της χώρας.

Σύνταξη
Κωνσταντινούπολη: Η Μεγάλη του Γένους Σχολή διαψεύδει αναφορές περί «παύσης λειτουργίας» της
Η ανακοίνωση 20.10.25

Κωνσταντινούπολη: Η Μεγάλη του Γένους Σχολή διαψεύδει αναφορές περί «παύσης λειτουργίας» της

Αφορμή για τις αναφορές ήταν το γεγονός ότι η Μεγάλη του Γένους Σχολή θα μετεγκατασταθεί προσωρινά. Η Σχολή επισημαίνει ότι δεν επιτρέπει να χρησιμοποιείται το όνομά της για άλλους σκοπούς.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η «Νομοθεσία Βενγκέρ» επιστρέφει: Το οφσάιντ αλλάζει και το ποδόσφαιρο… τρέμει
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Η «Νομοθεσία Βενγκέρ» επιστρέφει: Το οφσάιντ αλλάζει και το ποδόσφαιρο… τρέμει

Η IFAB εξετάζει ξανά την επαναστατική πρόταση του Αρσέν Βενγκέρ που αλλάζει ριζικά τον κανονισμό του οφσάιντ – Μόνο αν ολόκληρο το σώμα του επιθετικού είναι μπροστά από τον αμυντικό θα θεωρείται παράβαση.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος ΣΤ’)
Language 21.10.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος ΣΤ’)

Οι όροι «αττικίζω» και «αττικισμός» μπορεί να φέρουν θετικό αλλά και αρνητικό σημασιολογικό φορτίο, το οποίο καθορίζεται ανάλογα με τις πολιτικές πεποιθήσεις εκείνων που τους χρησιμοποιούν

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
The café economy: Πώς η Ελλάδα μετασχηματίζεται σε «Οικονομία των Καφετεριών» – Αποκαλυπτική μελέτη για το LSE
Hellenic Obervatory 21.10.25

The café economy: Πώς η Ελλάδα μετασχηματίζεται σε «Οικονομία των Καφετεριών» – Αποκαλυπτική μελέτη για το LSE

Ξέραμε την café society του Μεσοπολέμου. Καιρός να μάθουμε την café economy, την «Οικονομία των Καφετεριών», της μεταμνημονιακής Ελλάδας. Έρευνα Ελλήνων επστημόνων για το London School of Economics.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Όχι franchise φωτοβολίδα… Franchise στην εκπαίδευση με το κύρος και την αξιοπιστία του Εκπαιδευτικού Ομίλου Πουκαμισάς!
Τα Νέα της Αγοράς 21.10.25

Όχι franchise φωτοβολίδα… Franchise στην εκπαίδευση με το κύρος και την αξιοπιστία του Εκπαιδευτικού Ομίλου Πουκαμισάς!

Είναι η εκπαίδευση ένας καλός κλάδος για να επενδύσει κανείς; Προσφέρει επιχειρηματικές ευκαιρίες και, αν ναι, ποιο είναι το καλύτερο σύστημα δικαιόχρησης για να επενδύσει;

Σύνταξη
Δεν είναι αρκετά καλή: Οι κριτικοί «σταυρώνουν» τη βιογραφική ταινία Christy, ενώ η Σίντνεϊ Σουίνι έβλεπε Όσκαρ
Απογοήτευση 21.10.25

Δεν είναι αρκετά καλή: Οι κριτικοί «σταυρώνουν» τη βιογραφική ταινία Christy, ενώ η Σίντνεϊ Σουίνι έβλεπε Όσκαρ

Λίγες εβδομάδες προτού κάνει την εμφάνισή της στις σκοτεινές αίθουσες η Christy, η ταινία για τη ζωή της μποξέρ Κρίστι Μάρτιν, οι πρώτες κριτικές δεν ήταν αυτές που θα ήθελε η Σίντνεϊ Σουίνι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Σπουδαίο ματς κόντρα στους «μπλαουγκράνα» στο «Μονζουίκ»
Champions League 21.10.25

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Σπουδαίο ματς κόντρα στους «μπλαουγκράνα» στο «Μονζουίκ»

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Μπαρτσελόνα στο Μονζουίκ (21/10, 19.45) για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League σε ένα μεγάλο παιχνίδι για τους «ερυθρόλευκους»

Σύνταξη
Φοινικούντα: «Ένας κατηγορούμενος προσπαθεί να κρύψει στοιχεία» – Έρχονται 3 νέες συλλήψεις, εμπλέκεται και γυναίκα
Διπλή δολοφονία 21.10.25

«Ένας κατηγορούμενος προσπαθεί να κρύψει στοιχεία» - Έρχονται 3 νέες συλλήψεις, εμπλέκεται και γυναίκα

Τα νέα στοιχεία για τη διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα - Kαθοριστικά θεωρούνται τα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου για επτά κινητά

Σύνταξη
Ιαπωνία: Η Σανάε Τακαΐτσι έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός – Αυτοαποκαλείται «Μάργκαρετ Θάτσερ»
Όπως αναμενόταν 21.10.25

Η Σανάε Τακαΐτσι έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην Ιαπωνία - Αυτοαποκαλείται «Μάργκαρετ Θάτσερ»

Η Σανάε Τακαΐτσι πήρε 237 ψήφους σε σύνολο 465 εδρών στην κάτω Βουλή της Ιαπωνίας, ενώ το ίδιο αναμένεται να συμβεί και στη λιγότερο ισχυρή άνω Βουλή, πριν ορκιστεί αργότερα σήμερα

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο