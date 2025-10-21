Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
21.10.2025 | 17:20
Σεισμός στο Λασίθι
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Νίκος Εγγονόπουλος: Ένας μέγας θαυμαστής του ελληνισμού
Stories 21 Οκτωβρίου 2025 | 16:23

Νίκος Εγγονόπουλος: Ένας μέγας θαυμαστής του ελληνισμού

«Κάθε πέρυσι και τα λησμονούμε»

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το φρούτο των θεών ή αλλιώς ο σούπερ ήρωας για την υγεία του εντέρου

Το φρούτο των θεών ή αλλιώς ο σούπερ ήρωας για την υγεία του εντέρου

Spotlight

Στις 21 Οκτωβρίου 1907 γεννήθηκε στην Αθήνα ο σπουδαίος Νίκος Εγγονόπουλος, «ο απόλυτος υπερρεαλιστής» κατά την Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ, ο καλλιτέχνης που «έκανε ποίηση ζωγραφίζοντας και δημιουργούσε εικαστική τέχνη με την ποίησή του».

Ο Νίκος Εγγονόπουλος, «ζωγράφος το επάγγελμα», όπως χαρακτηρίζει εαυτόν στις αυτοβιογραφικές του σημειώσεις, διετέλεσε τακτικός καθηγητής (στην έδρα του Ελευθέρου Σχεδίου) του ΕΜΠ και τιμήθηκε (1966) με το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Γεωργίου Α’ για το ζωγραφικό του έργο.

Σημαντικές διακρίσεις απέσπασε και για την ποιητική παραγωγή του (τιμήθηκε δις με το Α’ Κρατικό Βραβείο Ποίησης, το 1958 και το 1979), η οποία συνοδεύτηκε από θεωρητικά κείμενα και μεταφράσεις που δημοσιεύτηκαν σε ελληνόγλωσσα αλλά και ξενόγλωσσα περιοδικά.

Ο Νίκος Εγγονόπουλος απεβίωσε στις 31 Οκτωβρίου 1985 και κηδεύτηκε δημοσία δαπάνη, σε αναγνώριση της θέσης του και της προσφοράς του στο χώρο των γραμμάτων και των τεχνών.

Στο φύλλο του «Βήματος» της 6ης Ιανουαρίου 1980 είχε συμπεριληφθεί μια συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Εγγονόπουλος στο δημοσιογράφο Ανδρέα Δεληγιάννη, με αφορμή την πρόσφατη τότε βράβευσή του από την ελληνική πολιτεία για την ποιητική συλλογή του «Στην κοιλάδα με τους ροδώνες» (εκδόσεις «Ίκαρος», 1978).


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 6.1.1980, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Από το σχετικό δημοσίευμα προέρχονται οι ακόλουθες ερωταποκρίσεις:


— Κύριε καθηγητά… Αλήθεια, μήπως σας ενοχλούν οι τίτλοι; Μήπως σας ενοχλεί ο τίτλος του καθηγητή;

 Όχι, όχι. Δεν μ’ ενοχλεί διόλου, γιατί αυτό ήταν το μέσο με το οποίο έζησα. Με τη μανία που έχω στη ζωγραφική, την οποία δεν εμπορεύομαι, αν δεν ήμουνα δάσκαλος στο Πολυτεχνείο επί 35 χρόνια (γιατί τώρα, ξέρετε, είμαι ομότιμος), τι θα γινόμουν; Ο μόνος πόρος της ζωής μου ήταν ο μισθός που έπαιρνα ως καθηγητής. Στην αρχή γλίσχρος, μετά ικανοποιητικός. Μ’ αυτόν έζησα… Ύστερα, μ’ ενδιέφερε πολύ αυτός (σ.σ. ο τίτλος) του δασκάλου· αυτά τα οποία ξέρω να τα μεταδίδω στους νέους, στους νέους αρχιτέκτονες…

— Και ο τίτλος του ακαδημαϊκού; Μήπως κι αυτός σας ελκύει;

 Αυτό που λένε «της Γαλλικής» ή «των Αθηνών»; Όχι, όχι, προς Θεού! Τι πράγματα μάταια είναι αυτά… Εδώ, αυτό το δόλιο το βραβείο που μου έδωσαν και που δεν το ζήτησα μ’ έχει βάλει σε πονοκέφαλο… Ξέρετε, οι καλλιτέχνες έχουμε ένα μεγάλο βραβείο· το ίδιο το έργο μας. Κι είναι μεγάλο βραβείο αν διαπιστώνεις εσύ ο ίδιος ότι τα ακριβά αισθήματά σου ανταποδίδονται καλά με το χρώμα ή με τη γραφή. Λοιπόν, όλα τ’ άλλα είναι μάταια. Τι λέτε κι εσείς;

— Ίσως, κύριε Εγγονόπουλε.

 Δεν συμφωνείτε;

— Συμφωνούμε, κύριε Εγγονόπουλε

 Ξέρετε, μ’ αρέσει να συμφωνούμε. Να συμφωνούν πρέπει οι άνθρωποι. Συνεχίστε παρακαλώ, ρωτήστε ό,τι θέλετε.


— Λένε για σας, κύριε Εγγονόπουλε, ότι είστε ένας «απρόσιτος» καλλιτέχνης. Δεν δίνετε συνεντεύξεις, δεν βλέπετε κόσμο πολύ. Λένε ακόμα πως στο αίμα σας τρέχει ποίηση και ζωγραφική…

 Πρώτα η ζωγραφική, παρακαλώ. Ξέρετε, είμαι πρώτα ζωγράφος κι ύστερα ποιητής. Πάνω απ’ την ποίηση βάζω τη ζωγραφική. Συνεχίστε παρακαλώ, τι θέλατε να με ρωτήσετε;

— Να, ότι πέρα από τη ζωγραφική και την ποίηση υπάρχει γύρω σας ένας κόσμος, μια κοινωνία που κριτικάρετε. Ή όχι;

 Δεν κριτικάρω. Όχι. Ένα παράπονο έχω. Τίποτα περισσότερο. Όταν παρουσιάστηκα και προσέφερα αυτό το «είναι» μου, δεν το κοίταξαν με καλή διάθεση. Έτσι, «απριόρι», αυθαίρετα, με κατέκριναν, με λοιδόρησαν. Έπρεπε να περάσουν 40 χρόνια για να καταλάβουν ότι δεν ήμουνα κάποιος που προκαλούσε τη δημόσια γνώμη, αλλά ήμουνα ένας σεμνός εκεί πέρα ζωγράφος, και ποιητής έστω, που προσέφερε κάτι από την καρδιά του. Αυτό λοιπόν δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα παράπονο.

[…]


— Ας μην απομακρυνθούμε, κύριε Εγγονόπουλε, από τη σημερινή κοινωνία. Πώς τη βλέπετε;

 Γνωρίζω τους ανθρώπους· είναι τόσο συγκινητικοί, τόσο αδύναμοι. Έχουν τέτοιες τεράστιες δυνατότητες προς το καλό και το ωραίο… Δεν μπορεί λοιπόν κανείς να μη στενοχωρηθεί όταν βλέπει γύρω του αυτή την κακή χρήση που γίνεται του ανθρώπινου στοιχείου. Βέβαια, οι άνθρωποι, μοιραία, είναι ατελέστατοι. Κι εκεί οι αρετές τους πάνε στράφι…

— Κι όταν λέτε «κακή χρήση του ανθρώπινου στοιχείου», τι εννοείτε;

 Ε, να. Αυτές τις δυσκολίες της ζωής, την έλλειψη νηφαλιότητας στη δράση των ανθρώπων. Κι αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε συνεχώς. Ειδαλλιώς, τι ωραίο πράγμα που είναι ο άνθρωπος! Αλλά οι συνθήκες της ζωής, οι δυσκολίες τον κάνουν και αστοχεί. Δεν είμαι μισάνθρωπος. Κάθε άλλο μάλιστα. Είμαι ένας θαυμαστής του ανθρώπου. Άλλωστε, φαίνεται και από τα έργα μου ο σεβασμός μου για τον άνθρωπο, η λύπη μου για τις κακές καταλήξεις των ενεργειών του.

— Συμφωνείτε πάντως, κύριε Εγγονόπουλε, ότι ζούμε σε μια «δύσκολη κοινωνία»;

 Πάντοτε ήμασταν έτσι. Είναι η απόσταση που μας κάνει και τα ξεχνάμε. Δεν είναι «κάθε πέρυσι και καλύτερα», αλλά «κάθε πέρυσι και τα λησμονούμε». Πάντοτε ο άνθρωπος βασανιζόταν. Εγώ όμως οφείλω να σας το πω. Είμαι ένας θαυμαστής, ένας μέγας θαυμαστής του ελληνισμού. Ο ελληνισμός είναι ένας μεγάλος λαός. Μια άλλη φορά, που θάχουμε περισσότερο χρόνο, θα σας μιλήσω, τι θαυμασμό έχω για την ανθρωπιά της ρωμιοσύνης. Είναι απίθανο πράγμα. Φανταστείτε ότι δύο περιούσιοι λαοί του κόσμου είναι οι Έλληνες και οι Εβραίοι  αυτοί οι βασανισμένοι, οι καταδιωκόμενοι λαοί. Οι Έλληνες βρήκαν ό,τι είναι σχετικό με τον άνθρωπο. Οι Εβραίοι βρήκαν ό,τι είναι σχετικό με τη θρησκεία, με τον Θεό. Αυτούς τους δύο λαούς με προσέχετε; τους αντάμειψαν καταλλήλως και τους δύο. Και τους Έλληνες και τους Εβραίους… Σαν τον Ναστρεντίν Χότζα, που του έλεγαν: «Κάποιος σε συκοφαντεί. Ποιος είναι;»  «Δεν τον θυμάμαι, κάτι καλό θα του έκανα, αλλά δεν τον θυμάμαι, να σας χαρώ». Προσέχετε; Μας αντάμειψαν καταλλήλως εμάς τους Έλληνες από αιώνες τώρα· μα οι Ούννοι, μα οι Βούλγαροι, μα οι Τούρκοι· μας εβασάνισαν. Κι εμείς παραμείναμε πάντα δημιουργικοί, πάντα να προσφέρουμε κάτι… Γι’ αυτό ο ελληνισμός είναι για μένα πολύ μεγάλη παρηγοριά.

— Παρηγοριά όταν σκέφτεται κανείς τις αρετές του. Όχι το ίδιο, κύριε Εγγονόπουλε, όταν βάζει στη σειρά τις «μικροκακίες» του. Δεν συμφωνείτε;

 Να σας πω γιατί έχουμε μικροκακίες. Γιατί είμαστε ένας λαός. Οι γύρω λαοί είναι πολυποίκιλοι. Ο Ελβετός έχει συμφέρον να τάχει καλά με τον άλλο Ελβετό γιατί αυτός είναι Γερμανός, ο άλλος είναι Γάλλος, ο άλλος είναι Ιταλός, και είναι όπως το είπε ο Μαρξ «κοινωνικά τα αίτια». Δεν βλέπετε σήμερα που μιλούμε περί Ισπανίας; Οι μεν είναι Βάσκοι, οι δε είναι Ανδαλούσιοι, οι άλλοι είναι Καταλάνοι. Σημειώστε δε, σε μια μελέτη που έχω κάνει, […] λέγω πως η πρώτη «μαφία» (οι Ιταλοί τη λένε «μάφια») ήταν μερικοί Λατίνοι, από κάτι λοφίσκους της Ρώμης, που έκαναν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η περίφημη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, με τους νονούς, μ’ όλα αυτά τα πράγματα που συναντά κανείς στη «μαφία», τι ήταν; Μερικοί έξυπνοι που δημιούργησαν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Κυττάξτε δε τους Λατίνους, αυτούς οι οποίοι συνέχισαν να μας καταδιώκουν εμάς τους Έλληνες· δημιούργησαν και τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η οποία ήταν μια ελληνική αυτοκρατορία. Τι πάει να πει Βυζαντινή; Το έκαναν για να πουν ότι χάθηκαν οι Έλληνες… Το προσέχετε αυτό; Ε, αυτό είναι διασκεδαστικό να το γράψει κανείς. Ότι αυτή η περίφημη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν δημιούργημα μερικών μαφιόζων· με τους νόμους, με τα συνθήματα, με τις υποκρισίες που συναντά κανείς στη «μαφία».

[…]


— Έχετε, αλήθεια, μεγάλους εχθρούς και σήμερα;

 Να σας πω. Υπήρξα σοφός. Όσοι άνθρωποι δεν μου φέρθηκαν καλά τους αγνοώ. Όσοι άνθρωποι μού φέρθηκαν καλά τους αγαπώ. Δεν υπάρχει, λοιπόν, θέμα. Κι άλλωστε, εδώ που τα λέμε, δεν υπάρχουν εχθροί! Η ζωή, κύριέ μου, είναι ωραία, αλλά έχει πολλές αποχρώσεις. Μην δίνουμε σημασία στις αποχρώσεις. Στα χρώματα να δίνουμε σημασία…

[…]

— Σας ενδιαφέρει η πολιτική;

 Η πολιτική, ξέρετε, είναι ένα πράγμα πάρα πολύ φτηνό! Το μόνο που παραδέχομαι είναι η ελευθερία. Αυτό εδίδαξα σ’ όλη μου τη ζωή. Πρέπει να μ’ αφήσετε έλεγα σ’ όλους ελεύθερο. Αλλά νάστε και σεις ελεύθεροι. Όντας ελεύθερος δεν μπορώ να απαιτήσω από τον άλλο να υποταχθεί στις δικές μου ας τις πω «ζοχάδες». Είμαι απολύτως εναντίον του φασισμού σ’ οποιαδήποτε μορφή παρουσιάζεται. Η ελευθερία. Τόσα χρόνια στο Πολυτεχνείο αυτό δίδασκα. Την ελευθερία. Όταν αφήσουν τον άνθρωπο ελεύθερο δρα περίφημα.

[…]

— Τελικά είστε ένας αισιόδοξος άνθρωπος. Είστε ένας άνθρωπος που ελπίζει…

 Φυσικά. Πρέπει νάναι κανείς αισιόδοξος. Ειδαλλιώς δεν έχει παρά να κάνει αυτό που έκανε ο Μαγιακόβσκι ή ο Καρυωτάκης. Ή αισιόδοξος ή απαισιόδοξος και τελειώνει η υπόθεση. Το να κάθεται κανείς έτσι να μηρυκάζει και μην παίρνει απόφαση ε, αυτό είναι δράμα. Εγώ είμαι αισιόδοξος.

Στην κεντρική φωτογραφία του παρόντος άρθρου, αυτοπροσωπογραφία του Εγγονόπουλου (αυγοτέμπερα σε ξύλο, 1935, παρακαταθήκη Λένας και Ερριέττης Εγγονοπούλου, Μουσείο Μπενάκη, πηγή: benaki.org).

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρέθηκε μια ανάσα από τις 2.020 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρέθηκε μια ανάσα από τις 2.020 μονάδες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το φρούτο των θεών ή αλλιώς ο σούπερ ήρωας για την υγεία του εντέρου

Το φρούτο των θεών ή αλλιώς ο σούπερ ήρωας για την υγεία του εντέρου

Business
ΑΧΙΑ: Τι πυροδότησε τη διόρθωση της μετοχής της Metlen

ΑΧΙΑ: Τι πυροδότησε τη διόρθωση της μετοχής της Metlen

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stories
H σαρωτική ιστορία του Αφγανιστάν μέσα από τη ζωή του ξενοδοχείου InterContinental της Καμπούλ
Λάμψη και χειροβομβίδες 21.10.25

H σαρωτική ιστορία του Αφγανιστάν μέσα από τη ζωή του ξενοδοχείου InterContinental της Καμπούλ

Στο βιβλίο «The Finest Hotel in Kabul», η δημοσιογράφος του BBC, Lyce Doucet, σκιαγραφεί την μοίρα μιας χώρας μέσα από τους ανθρώπους - σερβιτόρους και πριγκίπισσες, σεφ και μαχητές - που εργάστηκαν και έμειναν στο InterContinental της Καμπούλ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Αποχαιρέτησα τον Χιθ Λέτζερ σε αυτό το ουρητήριο» – Μια βόλτα στο αλλόκοτα γοητευτικό μυαλό του Τέρι Γκίλιαμ
Λονδινάκι 21.10.25

«Αποχαιρέτησα τον Χιθ Λέτζερ σε αυτό το ουρητήριο» - Μια βόλτα στο αλλόκοτα γοητευτικό μυαλό του Τέρι Γκίλιαμ

Ο σκηνοθέτης και βετεράνος των Monty Python, Τέρι Γκίλιαμ, κάνει μια ξεκαρδιστική βόλτα με τον Guardian στο στούντιο όπου έριξε το διαστημόπλοιο του «Life of Brian», τη σκηνή όπου ανέβασε έναν Φάουστ που προκάλεσε καυγάδες και την παμπ όπου μίλησε για τελευταία φορά με τον Χιθ Λέτζερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Πώς μπόρεσες;» – Το παρασκήνιο της ημέρας του γάμου της Τζάκι Κένεντι με τον Αριστοτέλη Ωνάση
Κοινή γνώμη 20.10.25

«Πώς μπόρεσες;» - Το παρασκήνιο της ημέρας του γάμου της Τζάκι Κένεντι με τον Αριστοτέλη Ωνάση

Στις 20 Οκτωβρίου του 1968, η χήρα Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Τζάκι Κένεντι, άφησε άναυδο τον κόσμο όταν ξαναπαντρεύτηκε. Κι από «αγία» -σύμφωνα πάντα με τον Τύπο της εποχής- έγινε κάτι άλλο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ελπίζω να πάει στη φυλακή» – Ο βραβευμένος στις Κάννες Βραζιλιάνος σκηνοθέτης για τον Μπολσονάρο και την πολιτική αμνησία
Βία και εξουσία 20.10.25

«Ελπίζω να πάει στη φυλακή» - Ο βραβευμένος στις Κάννες Βραζιλιάνος σκηνοθέτης για τον Μπολσονάρο και την πολιτική αμνησία

Το συναρπαστικό θρίλερ του Κλέμπερ Μεντόσα Φίλιο «Ο Μυστικός Πράκτορας» (The Secret Agent) διαδραματίζεται στη δεκαετία του '70, αλλά ρίχνει φως στην πολιτική του σήμερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
To «Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» έκλεισε 75 χρόνια: Πώς ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος «έγραψε» τη Νάρνια
Blitzkrieg 20.10.25

To «Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» έκλεισε 75 χρόνια: Πώς ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος «έγραψε» τη Νάρνια

Τον Οκτώβριο του 1950, πριν από 75 χρόνια, κυκλοφόρησε στο Ηνωμένο Βασίλειο «Το λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» με πρωταγωνιστές τέσσερα παιδιά - μια ιστορία πολύ πιο «πραγματική» απ' όσο γνωρίζαμε

Σύνταξη
Πώς ένας αιματηρός αγώνας του Μοχάμεντ Άλι άλλαξε για πάντα την τηλεόραση
Εποχή Ψυχρού Πολέμου 20.10.25

Πώς ένας αιματηρός αγώνας του Μοχάμεντ Άλι άλλαξε για πάντα την τηλεόραση

Το πρωί της 1ης Οκτωβρίου 1975, ο Μοχάμεντ Άλι και ο Τζο Φρέιζερ μπήκαν σε ένα ρινγκ πυγμαχίας στις Φιλιππίνες για να αναμετρηθούν για το παγκόσμιο πρωτάθλημα βαρέων βαρών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
O «ματωμένος» έρωτας της 19χρονης Καμίλ Κλοντέλ για τον 43χρονο Ροντέν και τα 30 χρόνια σε άσυλο
Πόνος και γλυπτική 19.10.25

O «ματωμένος» έρωτας της 19χρονης Καμίλ Κλοντέλ για τον 43χρονο Ροντέν και τα 30 χρόνια σε άσυλο

«Είμαι ο Ροντέν και ο Ροντέν είναι εγώ» έλεγε η πιο λαμπρή και πιο προικισμένη από όλες τις γυναίκες γλύπτριες της εποχής της, μόνο που τα συναισθήματα του Οσγκίστ δεν ήταν το ίδιο ανιδιοτελή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
JFK: Προβλήματα βάρους, απόρριψη από μια ηθοποιό του Χόλιγουντ και λοιπές αποκαλύψεις σε νέο βιβλίο
Νεαρούλης 18.10.25

JFK: Προβλήματα βάρους, απόρριψη από μια ηθοποιό του Χόλιγουντ και λοιπές αποκαλύψεις σε νέο βιβλίο

Το βιβλίο του Scott Badler με τίτλο «Becoming JFK: John F. Kennedy's Early Path to Leadership» (JFK: Η πρώιμη πορεία του John F. Kennedy προς την ηγεσία) αφηγείται την περίοδο πριν από την προεδρία του 35ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Υπερσυντηρητικές νοικοκυρές στο OnlyFans: Το παράδοξο των γυναικών του MAGA που γδύνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Πιστεύουν στον Θεό 18.10.25

Υπερσυντηρητικές νοικοκυρές στο OnlyFans: Το παράδοξο των γυναικών του MAGA που γδύνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η Anya Lacey είναι μόνο ένα παράδειγμα: έχει πάνω από ένα εκατομμύριο ακόλουθους στο OnlyFans, συνδυάζοντας ακροδεξιά μηνύματα με ρητά σεξουαλικό περιεχόμενο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η αυτοκρατορία του Salt Bae καταρρέει – Η μπριζόλα του των 700 ευρώ που κανείς δεν ζήτησε
Αλάτι στις πληγές 18.10.25

Η αυτοκρατορία του Salt Bae καταρρέει - Η μπριζόλα του των 700 ευρώ που κανείς δεν ζήτησε

Μετέτρεψε το αλάτι που πασπαλίζει σε παγκόσμιο brand και μια μπριζόλα των 700 ευρώ σε σύμβολο κύρους. Αλλά με την Βρετανική εταιρία να αναφέρει ζημίες 5,5 εκατ. λιρών, τα υποκαταστήματα στις ΗΠΑ να κλείνουν, τα εστιατόρια της Μυκόνου να σημειώνουν ζημιές, η Hannah Twiggs του Independent ρωτά τι αποκαλύπτει η πτώση του Salt Bae για το τέλος του φαγητού ως φλεξάρισμα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα παράνομα, ερωτικά γράμματα του Αλμπέρ Καμύ στην Μαρία Καζαρές – «Να διαχειριστούμε μια παράλογη ζωή»
Έρωτας κι αντίσταση 17.10.25

Τα παράνομα, ερωτικά γράμματα του Αλμπέρ Καμύ στην Μαρία Καζαρές - «Να διαχειριστούμε μια παράλογη ζωή»

Ο «οιονεί γάμος» του Γάλλου, αλγερινής καταγωγής, λογοτέχνη Αλμπέρ Καμύ και της Γαλλίδας, ισπανικής καταγωγής, ηθοποιού, Μαρία Καζαρές ήταν μια «σύμπραξη ίσων» λένε όσοι ξέρουν -ωστόσο, ο Καμύ ήταν ήδη παντρεμένος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το πλάσμα του Φρανκενστάιν δεν είναι παρά το είδωλο όλων μας, όταν τολμούμε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη
Σύγχρονος Προμηθέας 17.10.25

Το πλάσμα του Φρανκενστάιν δεν είναι παρά το είδωλο όλων μας, όταν τολμούμε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη

Δύο αιώνες μετά τη γέννηση του Φρανκενστάιν, το αριστούργημα της Μέρι Σέλεϊ επιστρέφει μέσα από τη νέα ταινία του Γκιγέρμο ντελ Τόρο και μας θυμίζει πως το αληθινό τέρας δεν ήταν ποτέ το πλάσμα

Σύνταξη
«Έχουμε πολύ δρόμο»: Ο Τζος Καβάλο ρίχνει το γάντι στη FIFA για την ομοφοβία στο ποδόσφαιρο – «Μου λένε να ψοφήσω»
Θάρρος 16.10.25

«Έχουμε πολύ δρόμο»: Ο Τζος Καβάλο ρίχνει το γάντι στη FIFA για την ομοφοβία στο ποδόσφαιρο – «Μου λένε να ψοφήσω»

Ο Τζος Καβάλο, ο ανοιχτά γκέι Αυστραλός ποδοσφαιριστής που πλέον παίζει στα γήπεδα της Αγγλίας, δέχεται απειλές για τη ζωή του. «Με τρομάζει» λέει στο BBC Sports

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιώργος Χουρμουζιάδης: Περί των αγνώστων ελληνικών αρχαιοτήτων
Τα ταπεινά θραύσματα 16.10.25

Γιώργος Χουρμουζιάδης: Με ειλικρίνεια

Ποιος θα μπορούσε, έστω και μια στιγμή, να αναζητήσει μέσα στους ποταμούς των άδειων λέξεων το χαμένο ελληνικό Λόγο, για να μιλήσει σωστά για τις ελληνικές αρχαιότητες;

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
«Βαρέθηκαν» – Aστροφυσικός της NASA ξέρει γιατί οι εξωγήινοι δεν έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας
«Που είναι όλοι αυτοί;» 15.10.25

«Βαρέθηκαν» – Aστροφυσικός της NASA ξέρει γιατί οι εξωγήινοι δεν έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας

Μια ριζοσπαστική και απογοητευτική απάντηση στο Παράδοξο του Φέρμι δίνει ο αστροφυσικός Δρ. Ρόμπιν Κόρμπετ και οι εξωγήινοι δεν είναι πια και πολύ εντυπωσιακοί...

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Χρησιμοποιήθηκαν μέρη των σωμάτων τους σε σατανικές τελετές; Οι φρικιαστικές δολοφονίες του «Τέρατος της Φλωρεντίας»
Αγρίμια 15.10.25

Χρησιμοποιήθηκαν μέρη των σωμάτων τους σε σατανικές τελετές; Οι φρικιαστικές δολοφονίες του «Τέρατος της Φλωρεντίας»

Ήταν μια βίαιη σειρά δολοφονιών που συγκλόνισε την Ιταλία – όμως ακόμα λίγα είναι γνωστά. Γιατί δολοφονήθηκαν οι εραστές της Φλωρεντίας μέσα στα αυτοκίνητά τους; Γιατί συχνά στοχεύονταν τα γεννητικά τους όργανα; Ο συγγραφέας Τόμπιας Τζόουνς εξετάζει τα στοιχεία και το Netflix τα κάνει μίνι σειρά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
Champions League 21.10.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Ρόδος: 37χρονος προσπάθησε να βάλει φωτιά στο Αστυνομικό Μέγαρο – Συνελήφθη στην είσοδο με ένα μπιτόνι βενζίνη
Ελλάδα 21.10.25

Ρόδος: 37χρονος προσπάθησε να βάλει φωτιά στο Αστυνομικό Μέγαρο – Συνελήφθη στην είσοδο με ένα μπιτόνι βενζίνη

Οι φρουροί τον πρόλαβαν στην είσοδο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου την ώρα που έβαζε φωτιά σε νάιλον σακούλα μέσα στην οποία είχε ένα μπιτόνι γεμάτο βενζίνη

Σύνταξη
Λάβρος Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Φαρισαϊσμός, αλαζονεία, προσπάθεια διχασμού της κοινωνίας
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Λάβρος Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Φαρισαϊσμός, αλαζονεία, προσπάθεια διχασμού της κοινωνίας

Σφοδρά πυρά κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την τροπολογία για το μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη.

Σύνταξη
Η ξεχασμένη σειρά της δεκαετίας του 1960 που προλόγισε το Black Mirror και προφήτευε τα σόσιαλ μίντια
Τεχνοτρόμος 21.10.25

Η ξεχασμένη σειρά της δεκαετίας του 1960 που προλόγισε το Black Mirror και προφήτευε τα σόσιαλ μίντια

Πριν από εξήντα χρόνια, η σειρά ανθολογίας Out of the Unknown έκανε πρεμιέρα στο BBC. Παρουσίαζε σοβαρά, μοναδικά επειδόσια επιστημονικής φαντασίας που εξερευνούσαν, μεταξύ άλλων, τη σχέση μας με την τεχνολογία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η πρώτη χώρα της ΕΕ που καταργεί τη φορολογία για γονείς δύο παιδιών
Κόσμος 21.10.25

Η πρώτη χώρα της ΕΕ που καταργεί τη φορολογία για γονείς δύο παιδιών

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να μειωθεί το φορολογικό βάρος των οικογενειών, να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα, να ενισχυθεί η κατανάλωση και να ενθαρρυνθεί η επαγγελματική δραστηριότητα.

Σύνταξη
Καρφί Δένδια: Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί, δεν είναι μέσο άσκησης πολιτικής και διχασμού
Πολιτική 21.10.25

Καρφί Δένδια: Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί, δεν είναι μέσο άσκησης πολιτικής και διχασμού

Με ανακοίνωση την ώρα που μιλούσε ο πρωθυπουργός, ο υπουργός Αμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε την ηχηρή διαφωνία του με τη γραμμή Μαξίμου, ενώ επέλεξε να είναι απών από τη Βουλή κατά τη συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη. «Μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο χώρος μπροστά από το Μνημείο συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης. Το Υπουργείο και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού»

Σύνταξη
Ο Έβανς και το παιχνίδι με την Ζαλγκίρις
On Field 21.10.25

Ο Έβανς και το παιχνίδι με την Ζαλγκίρις

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ομάδα του Κάουνας στις 12 Νοεμβρίου και ίσως ο Έβανς κάνει ντεμπούτο με τα ερυθρόλευκα στην Ευρωλίγκα, κόντρα στην πρώην ομάδα του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γαλλία: Αριστερός βουλευτής βγάζει το ρολόι του πριν καταγγείλει τους υπερπλούσιους – Υποκρισία ή δολοφονία χαρακτήρα;
Σάλος στη Γαλλία 21.10.25

Αριστερός βουλευτής βγάζει το ρολόι του πριν καταγγείλει τους υπερπλούσιους – Υποκρισία ή δολοφονία χαρακτήρα;

Μια απλή χειρονομία ενός βουλευτή στη Γαλλία έγινε το επίκεντρο συζητήσεων για υποκρισία, παραπληροφόρηση και κοινωνική αντίδραση στα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα.

Σύνταξη
Χιμένεθ: «Το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός θα είναι αγώνας σε στιλ… Μεντιλίμπαρ»
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Χιμένεθ: «Το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός θα είναι αγώνας σε στιλ… Μεντιλίμπαρ»

Ο προπονητής του Άρη Μανόλο Χιμένεθ μίλησε σε ισπανικό Μέσο και αναφέρθηκε με πολύ θετικά λόγια στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Παράλληλα εξήγησε γιατί ο Ολυμπιακός δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος για τη Μπαρτσελόνα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μεσσηνία: Με δύο κινητά πήγε στο κάμπινγκ ο 22χρονος – Βίντεο ντοκουμέντο με σάντουιτς και καφέ στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας
Ελλάδα 21.10.25

Μεσσηνία: Με δύο κινητά πήγε στο κάμπινγκ ο 22χρονος – Βίντεο ντοκουμέντο με σάντουιτς και καφέ στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας

Για τους αστυνομικούς αυτές οι δύο συσκευές μπορεί να οδηγήσουν στο να αποκαλυφθεί ολόκληρο το δρομολόγιο του τρίτου προσώπου που φέρεται να έχει το ρόλο του συνεργού.

Σύνταξη
Λανουά: «Δεν δόθηκε πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού» (vid)
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Λανουά: «Δεν δόθηκε πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού» (vid)

Τέσσερις φάσεις σχολίασε ο Λανουά στο βίντεο τηλεκριτικής του για τα ματς της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. «Σωστά καταλογίστηκε το πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού στη Λάρισα», τόνισε επίσης

Βάιος Μπαλάφας
Κυρ. Μητσοτάκης: Αυταρχικός και διχαστικός για… την «προστασία» του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25 Upd: 18:43

Αυταρχικός και διχαστικός ο Μητσοτάκης για... την «προστασία» του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη

Εργαλειοποίηση και αλα καρτ ευαισθησία από την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργού για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Ο Κυρ. Μητσοτάκης μίλησε για να «ακούσουν» οι εκ δεξιών της «γαλάζιας» πολυκατοικίας.

Σύνταξη
Κουρτουά κατά La Liga και Λαπόρτα: «Αλλοιώνουν το πρωτάθλημα – Δύσκολο ματς με τον Ολυμπιακό»
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Κουρτουά κατά La Liga και Λαπόρτα: «Αλλοιώνουν το πρωτάθλημα – Δύσκολο ματς με τον Ολυμπιακό»

Ο Τιμπό Κουρτουά κατήγγειλε αλλοίωση του πρωταθλήματος της Primera Division λόγω των αγώνων που θα γίνονται στο εξωτερικό, ενώ αναφέρθηκε και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πού -και πόσο ελεύθερα- μπορούν οι γυναίκες να κινηθούν; Η «τοπολογία» του φαντασιακού κόσμου της Τζέιν Όστεν
Tόπος σημαίνει εξουσία 21.10.25

Πού -και πόσο ελεύθερα- μπορούν οι γυναίκες να κινηθούν; Η «τοπολογία» του φαντασιακού κόσμου της Τζέιν Όστεν

Στον κόσμο της Τζέιν Όστεν, ο τόπος καθορίζει τη μοίρα: από το κοσμικό Μπαθ έως το ήσυχο Πέμπερλι, τα μέρη στα οποία αναφέρεται φανερώνουν πόση ελευθερία – ή περιορισμό – μπορούσε να έχει μια γυναίκα

Σύνταξη
Άδειες οδήγησης: Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες – Έρχεται η ψηφιακή άδεια στο κινητό
Κόσμος 21.10.25

Αυτοί είναι οι νέοι κανόνες για τις άδειες οδήγησης - Τι ισχύει

Οι άδειες οδήγησης αναμένεται να είναι διαθέσιμες και μέσω κινητού τηλεφώνου. Μέχρι το 2030, κάθε Ευρωπαίος θα μπορεί να επιλέγει ελεύθερα αν θέλει την άδεια οδήγησης σε ηλεκτρονική ή φυσική μορφή

Σύνταξη
Λούβρο: Ανασφάλιστα τα τεράστιας αξίας κοσμήματα που κλάπηκαν – Γιατί θεωρείται αδύνατο να εντοπιστούν
Αγώνας ταχύτητας 21.10.25

Λούβρο: Ανασφάλιστα τα τεράστιας αξίας κοσμήματα που κλάπηκαν – Γιατί θεωρείται αδύνατο να εντοπιστούν

Τα πολύτιμα κοσμήματα που έκανα φτερά από το Λούβρο μπορεί να έχουν γίνει απλώς πολύτιμες πέτρες και χρυσός. Αλλά οι κλέφτες εκτιμάται ότι θα εντοπιστούν. Ίσως η αστυνομία να βρίσκεται στο κατόπι τους

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μεσσηνία: «Πριν φτάσουμε στο κάμπινγκ μιλούσε στο κινητό» – Νέα αποκάλυψη για τον 22χρονο φερόμενο συνεργό
Ελλάδα 21.10.25

Μεσσηνία: «Πριν φτάσουμε στο κάμπινγκ μιλούσε στο κινητό» – Νέα αποκάλυψη για τον 22χρονο φερόμενο συνεργό

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το διπλό έγκλημα σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, με τις Αρχές να πλησιάζουν όλο και πιο κοντά στη λύση του μυστηρίου. Μεταξύ άλλων στο «μικροσκόπιο» της Αστυνομίας έχουν μπει οι επικοινωνίες στην περιοχή πριν αλλά και μετά τη δολοφονία του 68χρονου και του επιστάτη του. «Μιλούσε συνέχεια στο κινητό» […]

Σύνταξη
Φασισμός και μόδα: Πώς η ακροδεξιά γίνεται trendy – «Προσέξτε το 88 και τα φλοράλ»
Ανάμεσα μας 21.10.25

Φασισμός και μόδα: Πώς η ακροδεξιά γίνεται trendy – «Προσέξτε το 88 και τα φλοράλ»

Ξεχάστε τις μπότες και τις σβάστικες. Ο φασισμός επιστρέφει στη μόδα, όχι ως περιθωριακή υποκουλτούρα, αλλά ως μια «έξυπνη», κωδικοποιημένη αισθητική που φιλοδοξεί να κατακτήσει το mainstream

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πρώτο φαβορί για τον τίτλο η Θάντερ – Τι «βλέπουν» στην Αμερική για την μεγάλη «μάχη» στο NBA
On Field 21.10.25

Πρώτο φαβορί για τον τίτλο η Θάντερ – Τι «βλέπουν» στην Αμερική για την μεγάλη «μάχη» στο NBA

Η ομάδα που κατέκτησε πέρυσι τον τίτλο, οι Οκλαχόμα Θάντερ, είναι και φέτος το φαβορί για το repeat – Δείτε τις προβλέψεις για το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τρίκαλα: «Σκεφτόμουν να την σκοτώσω» – Τι ισχυρίστηκε ο 18χρονος που έπνιξε με πετσέτα τη μητέρα του
Ελλάδα 21.10.25

Τρίκαλα: «Σκεφτόμουν να την σκοτώσω» – Τι ισχυρίστηκε ο 18χρονος που έπνιξε με πετσέτα τη μητέρα του

Ο 18χρονος αν και έμενε με τον πατέρα του, τις τελευταίες ημέρες είχε πάει στο σπίτι της 54χρονης μητέρας του - Μετά το έγκλημα κάλεσε την αστυνομία και περίμενε στο σπίτι στα Τρίκαλα

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο