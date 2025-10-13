[…]

Ο Παύλος Μελάς διέθετε, την εποχή που σκοτώθηκε, όλα τα στοιχεία που απαιτούσε ο λαός από τους ήρωές του. Η προσφορά στους εθνικούς αγώνες και η θυσία είναι αξίες συνυφασμένες στην υπόσταση του ήρωος όλων των εποχών· προσλαμβάνουν όμως ιδιαίτερα χαρακτηριστικά από λαό σε λαό και από εποχή σε εποχή, και εκφράζουν ιδεολογικές και πολιτικές επιλογές και ανάγκες ενός λαού κάποια εποχή. Οι ήρωες, αγωνιστές πάντοτε και υπερασπιστές των θεμελιωδών αξιών του λαού τους, μάλιστα δε υπερασπιστές της τιμής του, αναγνωρίζονται διά του αγωνιστικού πνεύματος και της θυσίας· ποικίλλουν, ωστόσο, οι τρόποι με τους οποίους εκφράζονται το αγωνιστικό πνεύμα και η θυσία ως προσφορά. Οι λαοί, με άλλα λόγια, «πλάθουν» τους ήρωές τους με στοιχεία της επιλογής τους, τα οποία φανερώνουν τις προτιμήσεις τους.

Ένας τέτοιος ήρωας, πλάσμα των Ελλήνων των αρχών του 20ού αιώνος, υπήρξε και ο Παύλος Μελάς. Η τραυματισμένη και ταπεινωμένη Ελλάς του ατυχούς Ελληνοτουρκικού Πολέμου του 1897 επιζητούσε πεδία δράσεως για να αποκαταστήσει το τρωθέν κύρος και τη φιλοτιμία της. Οι νέοι αξιωματικοί του Ελληνικού Στρατού, ιδίως, έφεραν βαρέως την πρόσφατη ήττα, την οποία εχρέωναν στον πολιτικό κόσμο, και επιδίωκαν πάση θυσία να αποκαταστήσουν την τιμή του έθνους και του στρατού του. Δεν είχε τόση σημασία η σοβαρή ανάλυση των αιτιών που είχαν οδηγήσει στον πόλεμο και στην αναπόφευκτη ήττα, ή ο επιμερισμός των ευθυνών, τόσο για τον πόλεμο όσο και για την ήττα· σημασία είχε κυρίως η «απόδραση» από τις συνέπειες της ήττας. Μια τέτοια απόδραση, για τους αξιωματικούς του στρατού όσο και για την κοινή γνώμη, ήταν η υπόθεση της Μακεδονίας.





Νέος αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού, ο Παύλος Μελάς, γόνος εξέχουσας οικογένειας των Αθηνών, σύζυγος κόρης άλλης οικογένειας των Αθηνών με σημαντική προσφορά στο έθνος από τη σύσταση του Νεοελληνικού Κράτους, της οικογένειας Δραγούμη, άφησε τις τάξεις του στρατού, όπως πολλοί άλλοι νέοι αξιωματικοί, για να λάβει μέρος στον ανταρτικό αγώνα κατά των Βουλγάρων ανταρτών που δρούσαν στην τουρκοκρατούμενη ακόμη τότε Μακεδονία, με τη σιωπηρή συναίνεση των ανωτέρων του, αλλά και των ελληνικών αρχών, τόσο στην ελεύθερη Ελλάδα όσο και στην αλύτρωτη Μακεδονία. Η Ελληνική Κυβέρνηση της εποχής ήταν υποχρεωμένη να διατηρεί φιλικές σχέσεις με την Υψηλή Πύλη. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο «Μεγάλος Ασθενής» της Ευρώπης, φαινόταν να καταρρέει, μείζων δε ανταγωνιστής και αντίπαλος της Ελλάδας για την κληρονομιά του «Μεγάλου Ασθενούς» ήταν η Βουλγαρία. Η άψογος στάσις της Ελλάδος έναντι της Τουρκίας ήταν επιβεβλημένη, όχι από τις Μεγάλες Δυνάμεις της εποχής, αλλά από την ορθολογική αξιολόγηση του εθνικού συμφέροντος της χώρας, που απαιτούσε συγκέντρωση της εθνικής προσπάθειας στον περιορισμό της διεισδύσεως της Βουλγαρίας στη Μακεδονία.





Σ’ έναν σλαβόφωνο θύλακο αυτής της μείζονος Μακεδονίας, στα χωριά Κορέστια της Καστοριάς, έφθασε και σκοτώθηκε ο Παύλος Μελάς. […]

Ο νεαρός αξιωματικός μετέφερε από την ελεύθερη Ελλάδα στην αλύτρωτη χώρα όλες τις επεξεργασμένες εθνικές απόψεις και βεβαιότητες για το ζήτημα της Μακεδονίας, καθώς και την πεποίθησή του ότι η δράση του εκεί ήταν αίτημα του έθνους. Σχημάτισε την ανταρτική του ομάδα από εντόπιους, Κρήτες και άλλους «αρματολούς» που προσφέρονταν την εποχή αυτή για ένοπλη μισθοφορική υπηρεσία στη Μακεδονία, ενδύθηκε δε και ο ίδιος την τοπική αρματολιτική φορεσιά και αισθανόταν περήφανος που ευτύχησε να υπηρετήσει την πατρίδα ως «αρματολός»· είχε την αίσθηση ότι όλη του τη ζωή προετοιμαζόταν για το αρματολιτικό στάδιο υπηρεσίας και δόξας. Είχε, άλλωστε, ήδη στο ενεργητικό του «αρματολιτική» δράση, ως αρχηγός πολυπληθούς σώματος «αρματολών», την άνοιξη του 1897, όταν οι εν λόγω άτακτοι πέρασαν πρώτοι τα σύνορα στη Μακεδονία και πρώτοι διαλύθηκαν όταν αντιμετώπισαν τον Τουρκικό Στρατό. Με αυτήν την ατυχή έφοδο του 1897, ο Παύλος Μελάς είχε στο ενεργητικό του τέσσερις συνολικά εξόδους στη Μακεδονία, τρεις εντός του 1904. Δεν ήταν με άλλα λόγια άγνωστο το πεδίο στο οποίο εκαλείτο να δράσει για την Πατρίδα.





[…] Στο αντάρτικο «σώμα» του ανήκαν σκληροτράχηλοι πολεμιστές, όπως ο Ιωάννης Καραβίτης, από την Άνω Πόλη Σφακιών, από το χωριό της Κρήτης που έστειλε στη Μακεδονία 34 παλικάρια για να εκδικηθούν την εκτέλεση του Γεωργίου Σεϊμένη (από το ίδιο χωριό) από τους Βουλγάρους Κομιτατζήδες στο Λέχοβο της Φλώρινας. Ο Καραβίτης, ο Ευθύμιος Καούδης, ο οποίος ανέμενε τον Μελά στο γειτονικό χωριό Ανταρτικό, αλλά εις μάτην, ο Ανδρουλής Δικωνυμάκης, ο μεσήλικας Κρητικός που δεν ήξερε άλλο να κάνει από τον πόλεμο, εθαύμαζαν την ανδρεία, την τόλμη και την «ψυχή» του Αρχηγού, εθαύμαζαν την απόφασή του να μην αποχωρίζεται την βρεγμένη και ασήκωτη κάπα του κλέφτη και τα βαριά τσαρούχια και να μοιράζεται με τους άνδρες της ομάδας την άθλια τροφή που ήσαν υποχρεωμένοι να καταναλώνουν, αλλά ήσαν σε θέση να διακρίνουν τη συντριβή του νέου αξιωματικού, όταν έπρεπε να αποφασίσει για τη ζωή ή τον θάνατο «καταδικασμένων» Βουλγάρων. Παιδιά εικοσάχρονα οι περισσότεροι, είχαν ήδη αντικρίσει κατάματα τον θάνατο και δεν λογάριαζαν τη ζωή. Στα απομνημονεύματα και τα ημερολόγιά τους, ο θάνατος δεν φαντάζει επισκέπτης, αλλά σύντροφος καθημερινός. Έπαιζαν κρυφτό με τον θάνατο, πολλοί δε τον ακολούθησαν αγόγγυστα. Αυτά τα παλικάρια από την Κρήτη, όπως και από άλλα μέρη του ελληνικού κόσμου, ήσαν άνθρωποι αυτής της «δουλειάς».

[…] Ο Παύλος Μελάς […] ήταν εκπρόσωπος του σύγχρονου ελληνικού κράτους και του τακτικού στρατού, ο οποίος όμως είχε κληθεί να δράσει επικεφαλής ανδρών ατάκτων μιας άλλης εποχής και στο πλαίσιο ενός πολέμου για τον οποίο η εκπαίδευσή του τον καθιστούσε ακατάλληλο. Ήταν εν τέλει ο Παύλος Μελάς τραγικός ήρωας ενός έθνους που είχε οδηγηθεί από την ηγεσία του σε αδιέξοδο, από το οποίο το εξήγαγε ένας πολιτικός ηγέτης με διαυγές εθνικό όραμα, ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Απολύτως ρεαλιστής και εξόχως καιροσκόπος, ήταν σε θέση να διακρίνει ο Βενιζέλος τις πραγματικές δυνατότητες της Ελλάδος και να επιδιώξει την επέκταση των βορείων συνόρων της χώρας: έσυρε πίσω του την κοινή γνώμη της Ελλάδος, την οποία είχαν οδηγήσει σε κατάσταση συγχύσεως οι θιασώτες του «ελληνοοθωμανισμού», συμμάχησε με τη Βουλγαρία εναντίον της Τουρκίας και άφησε άφωνους όλους εκείνους που πίστευαν πως το Ελληνικό Κράτος ήταν καταδικασμένο να δώσει τη θέση του σε ένα πολιτικό μόρφωμα με επικεφαλής τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Ο πρόωρος θάνατος ασφαλώς έσωσε τον Παύλο Μελά από τις οδύνες και τις ταπεινώσεις που υπέστη ο γυναικάδελφός του Ίων Δραγούμης την εποχή του Διχασμού.





Ο Παύλος Μελάς ευτύχησε και στην τελευτή του: νέος και ωραίος άνδρας, φέρελπις αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού, πέθανε όπως θα εύχονταν να πεθάνουν οι περισσότεροι συνάδελφοί του, πολεμώντας κατά των εχθρών του έθνους. Ο ίδιος μάλιστα φρόντισε να φωτογραφηθεί με την κλέφτικη φορεσιά της Μακεδονίας, εισερχόμενος στην αλύτρωτη ελληνική χώρα για τελευταία φορά. Οι φωτογραφίες που ο ίδιος φιλοτέχνησε πριν από την έξοδό του στη Μακεδονία, φωτογραφίες του ίδιου με τη σύζυγό του Ναταλία και τα δύο του παιδιά, τον Μίκη και τη Ζωή, οι τρυφερές και σπαρακτικές επιστολές του προς τη Ναταλία από τη Μακεδονία, τα σημειωματάριά του και τα διάφορα προσωπικά του αντικείμενα, τα όπλα του και η στολή του, όλα αυτά τα τεκμήρια του φλογερού Μακεδονομάχου, υπήρξαν όλα στοιχεία τα οποία ο ίδιος επέλεξε για να φιλοτεχνηθεί το πρόσωπο του Έλληνα Μακεδονομάχου. Ακόμη και η τελευταία και μοιραία έξοδος στη Μακεδονία φαντάζει δραματοποιημένο επεισόδιο της σκληρής συγκρούσεως που έμελλε να αρχίσει μετά τον θάνατό του στην τουρκοκρατούμενη Μακεδονία.

Ήταν το ταιριαστό τέλος ενός παλικαριού, το οποίο και έγινε αμέσως ευρύτερα γνωστό και αποδεκτό και καθιερώθηκε έκτοτε. […] Ο πολύκλαυστος και πεφιλημένος των Ελλήνων ήρωας επρόσφερε στην Ελλάδα υπηρεσίες ανεκτίμητες με τον θάνατό του, περισσότερες ίσως από όσες θα επρόσφερε αν ζούσε. Αυτός υπήρξε ίσως ο λόγος για τον οποίο οι διάφορες εκδοχές που επρόβαλαν τότε και εκ των υστέρων διάφοροι μάρτυρες, δεν εκλόνισαν τη θέση του στο πάνθεο των ηρώων του έθνους.

[…]

*Αποσπάσματα από την εισαγωγή που είχε συγγράψει ο καστοριανός ιστορικός και πανεπιστημιακός Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος για τη συλλογική έκδοση της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών υπό τον τίτλο «Μακεδονικός Αγών – Εκατό χρόνια από τον θάνατο του Παύλου Μελά» (Θεσσαλονίκη, 2006). Η εν λόγω έκδοση περιελάμβανε τα πρακτικά του επιστημονικού συνεδρίου που είχε διοργανώσει η Εταιρεία στη Θεσσαλονίκη για τα εκατό χρόνια από το θάνατο του Παύλου Μελά (12-13 Νοεμβρίου 2004).





Ο Ιωάννης Κολιόπουλος

Ο ομότιμος καθηγητής του ΑΠΘ (με γνωστικό αντικείμενο την Ιστορία των Νεότερων Χρόνων) Ιωάννης Κολιόπουλος, ο οποίος κατέλιπε ένα ιδιαίτερα αξιόλογο ερευνητικό και συγγραφικό έργο, έφυγε από τη ζωή το 2022, σε ηλικία 80 ετών.

Ο Παύλος Μελάς, ο μέγιστος των Μακεδονομάχων, γεννήθηκε στις 29 Μαρτίου 1870 και σκοτώθηκε στις 13 Οκτωβρίου 1904.





Η λαϊκή μούσα τίμησε και εξύμνησε δεόντως τη σπουδαιότερη μορφή του Μακεδονικού Αγώνα, απηχώντας τη βαθιά συγκίνηση που προκάλεσε ο θάνατος ενός γόνου αρχοντικής οικογένειας που απαρνήθηκε γυναίκα, παιδιά και πλούτη για χάρη της πατρίδας, για χάρη του εθνικού καθήκοντος.

Το χαμό του Παύλου Μελά, του θρυλικού καπετάν Μίκη Ζέζα, θρήνησε σύμπας ο ελληνισμός.