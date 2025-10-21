Η γη της ελιάς: Πάθος και προδοσία

Οι ζωές των ηρώων της δραματικής σειράς Η γη της ελιάς μπαίνουν σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι πάθους αλλά και προδοσίας.

Όλα όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο, στις 22:20, στο MEGA.

Η Ασπασία προσπαθεί να συνειδητοποιήσει όλα αυτά που έμαθε για τον Δημοσθένη, ενώ η Κούλα κι ο Λεοντιάδης της συμπαραστέκονται. Ο Μιχάλης επισκέπτεται τη Δάφνη, αλλά αυτή τον αδειάζει. Την ίδια ώρα, ο Παυλής κάνει προσπάθεια να τη γνωρίσει καλύτερα.

Η υγεία του Παρασκευά παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης, ενώ ο Λυκούργος αφήνεται ελεύθερος. Η Αριάδνη ελπίζει πως αυτή τη φορά η εξωσωματική θα πετύχει και η Ισμήνη βρίσκεται συνέχεια δίπλα της. Η Μαλένα συνειδητοποιεί ότι ο Στέφανος ξήλωσε το αρκουδάκι της και το σκάει από το σπίτι.

Η μικρή βρίσκει παρηγοριά στο μαγαζί της Κούλας κι εκείνη, με τη σειρά της, ειδοποιεί τον Στέφανο. Ο Μιχάλης πηγαίνει στο γραφείο της Μαρουσώς και δηλώνει, ψευδώς, ότι έχασε την ταυτότητά του. Ο Παυλής αποφασίζει να ρισκάρει και κάνει πρόταση γάμου στη Δάφνη.

Δείτε το trailer του νέου επεισοδίου της σειράς Η γη της ελιάς:

