Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Η γη της ελιάς: Πάθος και προδοσία
Media 21 Οκτωβρίου 2025 | 14:21

Η γη της ελιάς: Πάθος και προδοσία

Όλα όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς Η γη της ελιάς. Απόψε, στις 22.20, στο MEGA.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Οι ζωές των ηρώων της δραματικής σειράς Η γη της ελιάς μπαίνουν σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι πάθους αλλά και προδοσίας.

Όλα όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο, στις 22:20, στο MEGA.

Η Ασπασία προσπαθεί να συνειδητοποιήσει όλα αυτά που έμαθε για τον Δημοσθένη, ενώ η Κούλα κι ο Λεοντιάδης της συμπαραστέκονται. Ο Μιχάλης επισκέπτεται τη Δάφνη, αλλά αυτή τον αδειάζει.  Την ίδια ώρα, ο Παυλής κάνει προσπάθεια να τη γνωρίσει καλύτερα.

Η υγεία του Παρασκευά παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης, ενώ ο Λυκούργος αφήνεται ελεύθερος. Η Αριάδνη ελπίζει πως αυτή τη φορά η εξωσωματική θα πετύχει και η Ισμήνη βρίσκεται συνέχεια δίπλα της. Η Μαλένα συνειδητοποιεί ότι ο Στέφανος ξήλωσε το αρκουδάκι της και το σκάει από το σπίτι.

Η μικρή βρίσκει παρηγοριά στο μαγαζί της Κούλας κι εκείνη, με τη σειρά της, ειδοποιεί τον Στέφανο. Ο Μιχάλης πηγαίνει στο γραφείο της Μαρουσώς και δηλώνει, ψευδώς, ότι έχασε την ταυτότητά του. Ο Παυλής αποφασίζει να ρισκάρει και κάνει πρόταση γάμου στη Δάφνη.

Δείτε το trailer του νέου επεισοδίου της σειράς Η γη της ελιάς:

YouTube thumbnail

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου
Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη
Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Κωνσταντίνος Χειλάς, Στέλλα Κωστοπούλου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ
Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου
Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος
Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:
Στέλα Φυρογένη
Κούλλης Νικολάου
Βάσια Παναγοπούλου
Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου
Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου
Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη
Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου
Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

#GiTisElias

Xρηματιστήριο Αθηνών
Alpha Finance: Θετική για το Χρηματιστήριο Αθηνών ενόψει του 2026

Alpha Finance: Θετική για το Χρηματιστήριο Αθηνών ενόψει του 2026

Citi για Metlen: Ανεβάζει στα 52 ευρώ την τιμή στόχο της

Citi για Metlen: Ανεβάζει στα 52 ευρώ την τιμή στόχο της

«Η γη της ελιάς» στο MEGA: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις, επικίνδυνες εξελίξεις και ανατροπές
Media 18.10.25

«Η γη της ελιάς» στο MEGA: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις, επικίνδυνες εξελίξεις και ανατροπές

Παλιοί λογαριασμοί ανοίγουν, ένοχα μυστικά βγαίνουν στο φως και οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με αποφάσεις που θα κρίνουν το μέλλον τους. Η ένταση κορυφώνεται και τίποτα δεν θα μείνει όπως ήταν.

Σύνταξη
Το Μαρόκο στην ελίτ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου (pics, vid)
On Field 21.10.25

Το Μαρόκο στην ελίτ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου (pics, vid)

Το πλάνο χρόνων για την «στρογγυλή θεά» που έφερε το Μαρόκο στην «πρώτη γραμμή» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου – Οι επιτυχίες, τα νέα υπερσύγχρονα γήπεδα, το Κύπελλο Εθνών Αφρικής που έρχεται και το μεγάλο πρότζεκτ στο Μουντιάλ 2030

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Το πρώτο εγχειρίδιο για ασφαλή πυρηνοκίνητα εμπορικά πλοία από το ΜΙΤ
Οικονομικές Ειδήσεις 21.10.25

Το πρώτο εγχειρίδιο για ασφαλή πυρηνοκίνητα εμπορικά πλοία από το ΜΙΤ

Το ναυτιλιακό consortium του MIT με ιδρυτικά μέλη τις Capital Clean Energy Carriers Corp., HD Korea Shipbuilding and Offshore Engineering, American Bureau of Shipping (ABS) και Delos Navigation LTD, εξέδωσε το πρώτο εγχειρίδιο για την ασφαλή πρόωση με πυρηνική ενέργεια των εμπορικών πλοίων

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα Κ19 – Ολυμπιακός Κ19 3-0: Οι «μπλαουγκράνα» πήραν τη μάχη των τελευταίων δύο πρωταθλητών Ευρώπης
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Μπαρτσελόνα Κ19 – Ολυμπιακός Κ19 3-0: Οι «μπλαουγκράνα» πήραν τη μάχη των τελευταίων δύο πρωταθλητών Ευρώπης

Η πρωταθλήτρια του Youth League 2025, Μπαρτσελόνα, νίκησε 3-0 τον πρωταθλητή του 2024 Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase της σεζόν 2025-26.

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης δεν διστάζει να συμπεριφέρεται ως ιδιοκτήτης του Αγνώστου Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Αλέξης Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης δεν διστάζει να συμπεριφέρεται ως ιδιοκτήτης του Αγνώστου Στρατιώτη

Μια ακόμη ηχηρή παρέμβαση από τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρας ο οποίος παίρνει θέση για την τροπολογία που περνάει η κυβέρνηση με το μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη.

Σύνταξη
Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Πολωνία προειδοποιεί τον Πούτιν να μην περάσει από τον εναέριο χώρο της για τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ
Κόσμος 21.10.25

Η Πολωνία προειδοποιεί τον Πούτιν να μην περάσει από τον εναέριο χώρο της για τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ

Ξεκάθαρη στάση κράτησε η Πολωνία προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν, για την ενδεχόμενη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουγγαρία, προτρέποντάς τον να μην εισέλθει στον εναέριο χώρο της

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Διαφάνεια αμοιβών στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ποιες χώρες τα «πάνε» καλύτερα – Η κατάσταση στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 21.10.25

Διαφάνεια αμοιβών στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ποιες χώρες τα «πάνε» καλύτερα – Η κατάσταση στην Ελλάδα

Αλλαγές οφείλουν να εφαρμόσουν τα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την διαφάνεια στο μισθολογικό κομμάτι, μετά τους νέους κανονισμούς που θεσπίστηκαν για την πάταξη της ανισότητας

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Πυρά Κουτσούμπα σε κυβέρνηση: Εσείς είστε αυτοί που προσβάλλετε το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Πυρά Κουτσούμπα σε κυβέρνηση: Εσείς είστε αυτοί που προσβάλλετε το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Ο λαός, η νεολαία και οι συγγενείς των θυμάτων στο έγκλημα των Τεμπών κρατούν το θέμα ψηλά, αχρηστεύουν κάθε μηχανισμό συγκάλυψης που στήνει η κυβέρνηση τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Σύνταξη
«Αποχαιρέτησα τον Χιθ Λέτζερ σε αυτό το ουρητήριο» – Μια βόλτα στο αλλόκοτα γοητευτικό μυαλό του Τέρι Γκίλιαμ
Λονδινάκι 21.10.25

«Αποχαιρέτησα τον Χιθ Λέτζερ σε αυτό το ουρητήριο» - Μια βόλτα στο αλλόκοτα γοητευτικό μυαλό του Τέρι Γκίλιαμ

Ο σκηνοθέτης και βετεράνος των Monty Python, Τέρι Γκίλιαμ, κάνει μια ξεκαρδιστική βόλτα με τον Guardian στο στούντιο όπου έριξε το διαστημόπλοιο του «Life of Brian», τη σκηνή όπου ανέβασε έναν Φάουστ που προκάλεσε καυγάδες και την παμπ όπου μίλησε για τελευταία φορά με τον Χιθ Λέτζερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βουλή: Σφοδρά πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Κατάπτυστη τροπολογία»
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Βουλή: Σφοδρά πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Κατάπτυστη τροπολογία»

Σε υψηλούς τόνους διεξάγεται στη Βουλή η συζήτηση για την τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη με την αντιπολίτευση να καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να φτιάξει μια «υγειονομική ζώνη απέναντι στον εχθρό - λαό»

Σύνταξη
ΔΟΕ: Καταγγέλλει Διευθύντρια σχολείου ότι χτύπησε εκπαιδευτικό – «Χυδαία, βίαιη και απρόκλητη επίθεση»
Ελλάδα 21.10.25

Η ΔΟΕ καταγγέλλει Διευθύντρια σχολείου ότι χτύπησε εκπαιδευτικό - «Χυδαία, βίαιη και απρόκλητη επίθεση»

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) καταγγέλλει ότι Διευθύντρια Δημοτικού σχολείου χτύπησε εκπαιδευτικό, κάνοντας μνεία και σε άλλα περιστατικά που εγείρουν ανησυχία

Σύνταξη
«Τι γνώριζε το Παλάτι;» – Ο βρετανικός Τύπος για τον πρίγκιπα Άντριου και το ενδεχόμενο κοινοβουλευτικής αφαίρεσης των τίτλων του
Σκάνδαλο 21.10.25

«Τι γνώριζε το Παλάτι;» – Ο βρετανικός Τύπος για τον πρίγκιπα Άντριου και το ενδεχόμενο κοινοβουλευτικής αφαίρεσης των τίτλων του

Το Μπάκιγχαμ προσπαθεί να διαχειριστεί την κρίση μετά τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις του πρίγκιπα με τον Έπσταϊν και την Τζουφρέ με τον βρετανικό Τύπο να θέτει ερωτήματα και να απαιτεί απαντήσεις

Σύνταξη
