Αιματηρό επεισόδιο με τρεις τραυματίες στο Νέο Κόσμο – Τι συνέβη
Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη σύλληψη συνολικά πέντε ατόμων, που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο στο Νέο Κόσμο
Ένας απλός διαπληκτισμός μεταξύ οδηγών φορτηγών εξελίχθηκε σε άγρια συμπλοκή στο Νέο Κόσμο.
Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Δευτέρας σε δρόμο του Νέου Κόσμου μετά από τροχαίο μεταξύ δύο φορτηγών.
Μετά τον αρχικό διαπληκτισμό, ένας από τους εμπλεκόμενους έβγαλε αιχμηρό αντικείμενο και τραυμάτισε ελαφρά τρία άτομα.
Οι τραυματίες, σύμφωνα με την ΕΡΤ, μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Η ΕΛ.ΑΣ. στη συνέχεια προχώρησε στη σύλληψη συνολικά πέντε ατόμων, που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο, το οποίο εκτυλίχθηκε στην οδό Μπακνανά.
Όπως έγινε γνωστό, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται προανάκριση για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών της συμπλοκής.
