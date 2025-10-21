newspaper
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Αιματηρό επεισόδιο με τρεις τραυματίες στο Νέο Κόσμο – Τι συνέβη
Ελλάδα 21 Οκτωβρίου 2025

Αιματηρό επεισόδιο με τρεις τραυματίες στο Νέο Κόσμο – Τι συνέβη

Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη σύλληψη συνολικά  πέντε ατόμων, που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο στο Νέο Κόσμο

Σύνταξη
Ένας απλός διαπληκτισμός μεταξύ οδηγών φορτηγών εξελίχθηκε σε άγρια συμπλοκή στο Νέο Κόσμο.

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Δευτέρας σε δρόμο του Νέου Κόσμου μετά από τροχαίο μεταξύ δύο φορτηγών.

Μετά τον αρχικό διαπληκτισμό, ένας από τους εμπλεκόμενους έβγαλε αιχμηρό αντικείμενο και τραυμάτισε ελαφρά τρία άτομα.

Οι τραυματίες, σύμφωνα με την ΕΡΤ,  μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η ΕΛ.ΑΣ. στη συνέχεια προχώρησε στη σύλληψη συνολικά  πέντε ατόμων, που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο, το οποίο εκτυλίχθηκε στην οδό Μπακνανά.

Όπως έγινε γνωστό, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται προανάκριση για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών της συμπλοκής.

Στεφάν Μπουζνά (Euronext): Τι δεν είπε στους μετόχους της ΕΧΑΕ

Στεφάν Μπουζνά (Euronext): Τι δεν είπε στους μετόχους της ΕΧΑΕ

Τράπεζες: Γιατί δεν τραβάνε τα επιδοτούμενα δάνεια για κατοικίες

Τράπεζες: Γιατί δεν τραβάνε τα επιδοτούμενα δάνεια για κατοικίες

Τουλάχιστον 1.000 άστεγοι στην Αθήνα – Βράδυ στους δρόμους της πόλης υπό βροχή
Ελλάδα 21.10.25

Τουλάχιστον 1.000 άστεγοι στην Αθήνα - Νυχτερινή «φωτογραφία» της αστεγίας υπό βροχή

Η καταγραφή των αστέγων στον Δήμο της Αθήνας για πρώτη φορά μετά το 2018 σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας – Το in ακολούθησε τις ομάδες καταγραφής

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Μεσσηνία: Έρχονται νέα εντάλματα σύλληψης για το διπλό φονικό – Ο ηθικός αυτουργός, ο οργανωτής και η μεταφορέας
Ελλάδα 20.10.25

Μεσσηνία: Έρχονται νέα εντάλματα σύλληψης για το διπλό φονικό – Ο ηθικός αυτουργός, ο οργανωτής και η μεταφορέας

Τρία νέα πρόσωπο φέρεται να έχουν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών για εμπλοκή στην υπόθεση με τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα - Οι δύο συλληφθέντες προφυλακίστηκαν μετά από μαραθώνιες απολογίες

Σύνταξη
Μεσσηνία: Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο με την πρώτη δολοφονική επίθεση κατά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ
Ελλάδα 20.10.25

Μεσσηνία: Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο με την πρώτη δολοφονική επίθεση κατά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Η επίθεση είχε γίνει στις 7 Σεπτεμβρίου σε χώρο πάρκινγκ με δράστη τον 22χρονο ο οποίος μετά τη διπλή δολοφονία στις 5 Οκτωβρίου εμφανίστηκε αυτοβούλως στις Αρχές υποστηρίζοντας ότι ήταν συνεργός στο έγκλημα

Σύνταξη
Μεσσηνία: Η συνάντηση ανιψιού και 22χρονου πριν το έγκλημα – Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. η ανάλυση των τηλεφωνικών κλήσεων
Ελλάδα 20.10.25

Μεσσηνία: Η συνάντηση ανιψιού και 22χρονου πριν το έγκλημα – Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. η ανάλυση των τηλεφωνικών κλήσεων

Τα στοιχεία από την άρση του απορρήτου 7 τηλεφωνικών συνδέσεων ίσως ρίξουν φως στα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης - Νέες αποκαλύψεις για τις σχέσεις 22χρονου και ανιψιού του 68χρονου

Σύνταξη
Γυναίκα αστυνομικός καταγγέλλει εν ενεργεία συνάδελφό της για άγριο ξυλοδαρμό σε νυχτερινό κέντρο
Ελλάδα 20.10.25

Γυναίκα αστυνομικός καταγγέλλει εν ενεργεία συνάδελφό της για άγριο ξυλοδαρμό σε νυχτερινό κέντρο

Η αστυνομικός υποστηρίζει ότι έχει κάνει μήνυση εις βάρος του πρώην συντρόφου της για revenge pron ωστόσο αυτός συνεχίζει να την εκφοβίζει - Η ανώνυμη «ροζ» καταγγελία που είχε γίνει εις βάρος της

Σύνταξη
Άγνωστος Στρατιώτης: Ζώνη απαγόρευσης διαδηλώσεων μπροστά στη Βουλή, με πρόσχημα την «προστασία» του μνημείου
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Άγνωστος Στρατιώτης: Ζώνη απαγόρευσης διαδηλώσεων μπροστά στη Βουλή, με πρόσχημα την «προστασία» του μνημείου

Μόνιμη απαγόρευση συναθροίσεων στον ιστορικό χώρο μπροστά στη Βουλή. Ιδιώνυμο αδίκημα και ανάθεση αρμοδιότητας στο ΥΠΕΘΑ μέσω ιδιωτικής εταιρείας. Απευθύνεται στους «νοκοκυραίους» και πετάει το μπαλάκι στον Ν. Δένδια το Μαξίμου. Η παρουσία Μητσοτάκη σήμερα στο Κοινοβούλιο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Οι επιδιώξεις και τα περιθώρια της ΕΕ στη Γάζα – Από τη λύση δύο κρατών έως την ανοικοδόμηση
Αναζητώντας ρόλο 21.10.25

Οι επιδιώξεις και τα περιθώρια της ΕΕ στη Γάζα – Από τη λύση δύο κρατών έως την ανοικοδόμηση

Η ΕΕ επιδιώκει να έχει ουσιαστικό ρόλο στην ίδρυση Κράτους της Παλαιστίνης και να συμμετάσχει στην αποκατάσταση της ζωής των κατοίκων στη Γάζα και την ανοικοδόμηση. Ωστόσο, οι προκλήσεις είναι πολλές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Απειλητικό έντυπο μοιράζει ο Πλεύρης στους μετανάστες – «Φύγετε από την Ελλάδα, αλλιώς φυλακή»
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Απειλητικό έντυπο μοιράζει ο Πλεύρης στους μετανάστες – «Φύγετε από την Ελλάδα, αλλιώς φυλακή»

Εφαρμόζοντας την σκληρή μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης, ο Θάνος Πλεύρης, με εγκύκλιο δίνει εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να διανέμουν στους μετανάστες ένα έντυπο γεμάτο απειλές προκειμένου να «πειστούν» να φύγουν από την χώρα

Σύνταξη
Ο Ανδρουλάκης ετοιμάζεται για νέο «πόλεμο» στη Βουλή -Τι θα πει για «Άγνωστο Στρατιώτη», εθνικά και εργασιακά
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Ο Ανδρουλάκης ετοιμάζεται για νέο «πόλεμο» στη Βουλή -Τι θα πει για «Άγνωστο Στρατιώτη», εθνικά και εργασιακά

Νέα παρέμβαση Ανδρουλάκη στη Βουλή- Τι θα πει για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, τα εργασιακά και την εξωτερική πολιτική

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το Μαξίμου επιστρέφει στην στρατηγική της αντιπολίτευσης στην… αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Το Μαξίμου επιστρέφει στην στρατηγική της αντιπολίτευσης στην… αντιπολίτευση

Κυβερνητικοί κύκλοι εκτιμούν πως ελλείψει ενός θετικού αφηγήματος και με δεδομένη την πίεση τόσο από τον αγροτικό κόσμο όσο όμως και από το κίνημα των Τεμπών η μόνη επιλογή που μπορεί να δώσει ώθηση στην κυβέρνηση είναι η ανάδειξη των αδυναμιών της αντιπολίτευσης

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Τουλάχιστον 1.000 άστεγοι στην Αθήνα – Βράδυ στους δρόμους της πόλης υπό βροχή
Ελλάδα 21.10.25

Τουλάχιστον 1.000 άστεγοι στην Αθήνα - Νυχτερινή «φωτογραφία» της αστεγίας υπό βροχή

Η καταγραφή των αστέγων στον Δήμο της Αθήνας για πρώτη φορά μετά το 2018 σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας – Το in ακολούθησε τις ομάδες καταγραφής

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ το 2026
Οικονομία 21.10.25

Οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ το 2026

Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερο φόρο, ποιοι θα πρέπει να διορθώσουν το Ε9, πότε θα έρθουν τα νέα εκκαθαριστικά και πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Με το πτυχίο ή χωρίς: Οι ανισότητες στην εργασιακή εμπειρία των γυναικών
Eκπαιδευτικό χάσμα 21.10.25

Με το πτυχίο ή χωρίς: Οι ανισότητες στην εργασιακή εμπειρία των γυναικών

Σύμφωνα με νέα έρευνα, οι γυναίκες με πανεπιστημιακό τίτλο επωφελούνται από μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερα προνόμια στις δουλειές τους, ενώ όσες δεν έχουν σπουδάσει βλέπουν τις ευκαιρίες τους να συρρικνώνονται

Σύνταξη
Δημοκρατία σε κίνδυνο: 10 πράγματα πέρα απ’ τις διαδηλώσεις που μπορούν να κάνουν οι πολίτες
Κόσμος 21.10.25

Δημοκρατία σε κίνδυνο: 10 πράγματα πέρα απ’ τις διαδηλώσεις που μπορούν να κάνουν οι πολίτες

Από την Ευρώπη έως τη Λατινική Αμερική, από την Ασία έως την Αφρική, κινήματα για την δημοκρατία προσπαθούν να εμποδίσουν την εξάπλωση αυταρχικών πρακτικών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αποκαλεί νταή τον Τραμπ και στηρίζει τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις «No Kings»
«Όχι στους βασιλιάδες» 21.10.25

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αποκαλεί νταή τον Τραμπ και στηρίζει τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις «No Kings»

«Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε, διότι δεν πρόκειται να φύγει από τον Λευκό Οίκο» ανέφερε σε συνέντευξη του ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, καλώντας τον λαό να συνεχίσει να διαδηλώνει εναντίον του Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καμπανάκι για την κλιματική κρίση: Τα τοπία του πλανήτη σύντομα δεν θα έχουν άγρια ζώα
«Να δράσουμε» 21.10.25

Καμπανάκι για την κλιματική κρίση: Τα τοπία του πλανήτη σύντομα δεν θα έχουν άγρια ζώα

Η Μάργκο Ράγκετ, φωτογράφος άγριας ζωής, χτυπάει τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον που θα έχουν τα άγρια ζώα του πλανήτη. Προειδοποιεί ότι «δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Ενοχος για ανθρωποκτονία σωφρονιστικός υπάλληλος με θύμα αφροαμερικανό κρατούμενο
Ξυλοδαρμός Αφροαμερικανού 21.10.25

Δικαστικός πέλεκυς σε σωφρονιστικό υπάλληλο για υπόθεση που είχε συγκλονίσει τις ΗΠΑ

Ενοχος για ανθρωποκτονία κρίθηκε σωφρονιστικός υπάλληλος ο οποίος ενεπλάκη στον μέχρι θανάτου ξυλοδαρμό αφροαμερικανού κρατούμενου, υπόθεση που συγκλόνισε τις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του 2024.

Σύνταξη
