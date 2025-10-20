Η Πορτογαλία ονειρεύεται την επιστροφή της Formula 1: Το σχέδιο για το Estoril του 2028

Τριάντα χρόνια μετά το τελευταίο του Grand Prix, το Autódromo do Estoril βρίσκεται μπροστά σε μια νέα εποχή. Ο Δήμος του Cascais ανακοίνωσε την εξαγορά του θρυλικού πορτογαλικού σιρκουί μέσω της κρατικής εταιρείας Parpública, με έναν σαφή στόχο: να φέρει πίσω την Formula 1 το 2028 και τη MotoGP το 2027, μετατρέποντας ξανά το Estoril σε παγκόσμιο κέντρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η είδηση σηματοδοτεί μια ιστορική στροφή για την Πορτογαλία, που επιδιώκει να εδραιώσει τη θέση της στο διεθνές καλεντάρι, αξιοποιώντας τη μακρά της παράδοση στους αγώνες ταχύτητας. Όπως δήλωσε ο αντιδήμαρχος Nuno Piteira Lopes, «το 2026 θα έχουν περάσει τρεις δεκαετίες από τον τελευταίο αγώνα στη Formula 1· ήρθε η ώρα να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο για το Estoril».

Το Estoril, που λειτούργησε για πρώτη φορά το 1972, φιλοξένησε 13 διαδοχικά Grand Prix από το 1984 έως το 1996, προσφέροντας στιγμές που έμειναν στην ιστορία — από τη μονομαχία του Σένα με τον Μάνσελ, έως τον πρώτο τίτλο του Σουμάχερ το 1994. Η τοποθεσία του, μόλις 30 χιλιόμετρα από τη Λισαβόνα, αποτελεί ισχυρό πλεονέκτημα έναντι του σύγχρονου, αλλά πιο απομονωμένου Portimão, που φιλοξένησε τη F1 το 2020 και 2021.

Παρά το γεγονός ότι από το 2013 διαθέτει άδεια FIA Grade 1, το Estoril χρειάζεται σημαντικές τεχνικές αναβαθμίσεις για να πληροί τα σύγχρονα πρότυπα της Formula 1: μεγαλύτερες ζώνες διαφυγής, ανακατασκευή των pits, ανανέωση των εγκαταστάσεων φιλοξενίας και των μέσων ενημέρωσης. Ο δήμος έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει σε επενδύσεις με τη στήριξη ιδιωτικών κεφαλαίων, σε ένα μοντέλο δημόσιου-ιδιωτικού συνεργασίας (PPP) που αποσκοπεί στην οικονομική βιωσιμότητα του έργου.

Η μεγαλύτερη εσωτερική πρόκληση για την επιστροφή της Formula 1 στην Πορτογαλία είναι το Autódromo Internacional do Algarve, γνωστό και ως Portimão. Με υποδομές υψηλού επιπέδου και έναν εντυπωσιακό τεχνικό σχεδιασμό που λατρεύουν οι οδηγοί, το Portimão έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να φιλοξενήσει με επιτυχία τη F1. Το ημερολόγιο του 2028, ωστόσο, θα είναι ιδιαίτερα “στενό”, καθώς η Formula 1 έχει ήδη 24 προγραμματισμένους αγώνες και νέες υποψηφιότητες από την Ταϊλάνδη, τη Νότια Αφρική και την Κορέα του Νότου.

Η Liberty Media, ιδιοκτήτρια τόσο της Formula 1 όσο και της MotoGP, εξετάζει σενάρια περιστροφής των ευρωπαϊκών Grand Prix, γεγονός που θα μπορούσε να επιτρέψει την εναλλαγή Πορτογαλικών πιστών ανά έτος — ένα μοντέλο παρόμοιο με αυτό του Spa και της Imola.

MotoGP ως «πρόβα τζενεράλε».

Η διεξαγωγή αγώνα MotoGP το 2027 θεωρείται το πρώτο βήμα για να αποδείξει το Estoril ότι μπορεί να διαχειριστεί διοργανώσεις αυτού του μεγέθους. Η επιτυχία του αγώνα θα αποτελέσει ισχυρό επιχείρημα υπέρ της επιστροφής της Formula 1 την επόμενη χρονιά. Το κύκλωμα φιλοξένησε πρόσφατα το WorldSBK, διατηρώντας τη διεθνή του παρουσία, αλλά και επισημαίνοντας την ανάγκη για αναβάθμιση σε θέματα ασφάλειας και υποδομών.

Επένδυση στο μέλλον

Η επανένταξη του Estoril στο παγκόσμιο προσκήνιο δεν είναι μόνο θέμα ταχύτητας και τεχνολογίας — είναι και στρατηγική κίνηση τουρισμού και εθνικού branding. Η Λισαβόνα αποτελεί κόμβο διεθνών πτήσεων, και η επαναφορά του Grand Prix θα μπορούσε να ενισχύσει την τοπική οικονομία με έσοδα άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ, όπως συνέβη σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις-οικοδεσπότες.

Η κυβέρνηση του Λουίς Μοντενέγκρο έχει εκφράσει τη στήριξή της, γνωρίζοντας ότι η επιτυχία του εγχειρήματος θα χρειαστεί σημαντικές εγγυήσεις προς τη Liberty Media και ένα σύστημα χρηματοδότησης που θα συνδυάζει δημόσιους πόρους και ιδιωτικούς χορηγούς.

Αν όλα κυλήσουν σύμφωνα με το σχέδιο, το Estoril μπορεί να ξαναγίνει το κόσμημα του πορτογαλικού motorsport, ένα σύμβολο αναβίωσης και εξωστρέφειας.

Και αν τελικά, το 2028, οι κινητήρες της Formula 1 ακουστούν ξανά στις στροφές της Parabolica, δεν θα είναι απλώς ένας αγώνας· θα είναι η επιστροφή ενός θρύλου που αρνήθηκε να μείνει στο παρελθόν.