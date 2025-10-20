Αναχώρησε για Βαρκελώνη ο Ολυμπιακός (vids, pics)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα (21/10, 19:45) στο σπουδαίο παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League με τους Πειραιώτες να αναχωρούν το πρωί της Δευτέρας (20/10) για Βαρκελώνη.

Λίγο πριν «πετάξουν» για την Καταλονία, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή για το πολύ απαιτητικό παιχνίδι με τους νταμπλούχους Ισπανίας.

Αυτή αποτελείται από τους 23 ποδοσφαιριστές με τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα να είναι κανονικά διαθέσιμος, όπως και ο Μέχντι Ταρέμι, που δεν ήταν στην αποστολή για το ματς με την ΑΕΛ Novibet.

Δείτε εικόνες και βίντεο κατά την αναχώρηση

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

«Πέταξε» και ο Ολυμπιακός Κ19

Μαζί με την πρώτη ομάδα ταξιδεύει και η Κ19 που θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη της Μπαρτσελόνα, για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Youth League, το μεσημέρι της Τρίτης (21/10, 13:00).

Η αποστολή της Κ19: Νικολαΐδης, Καμπαγιοβάνης, Χριστοδουλόπουλος, Σιώζιος, Μίλισιτς, Θεοδωρίδης, Τζαμαλής, Καρκατσάλης, Ρολάκης, Αλαφάκης, Κότσαλος, Λάνα, Φίλης, Χάμζα, Πλις, Φράγκος, Βασιλακόπουλος, Τρικαλιώτης, Κορτές, Κολοκοτρώνης, Λιατσικούρας και Αβραμούλης.