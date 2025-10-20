magazin
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
Woman 20 Οκτωβρίου 2025 | 10:30

Ποια ισότητα; – Oι γυναίκες εξακολουθούν να εγκαταλείπουν το επάγγελμα της αρχιτεκτονικής

Νέα έκθεση του RIBA αποκαλύπτει ότι ο σεξισμός, η παρενόχληση, οι άνισες αμοιβές και η τοξική κουλτούρα εξακολουθούν να διώχνουν τις γυναίκες από την αρχιτεκτονική, 20 χρόνια μετά την πρώτη προειδοποίηση

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Δύο δεκαετίες μετά την πρώτη μεγάλη έκθεση για τον σεξισμό στον χώρο της αρχιτεκτονικής, ελάχιστα φαίνεται να έχουν αλλάξει. Νέα μελέτη του Βασιλικού Ινστιτούτου Βρετανών Αρχιτεκτόνων (RIBA) αποκαλύπτει ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να εγκαταλείπουν το επάγγελμα λόγω τοξικών εργασιακών κουλτούρων, σεξουαλικής παρενόχλησης, εξαντλητικών ωραρίων και άνισης αμοιβής.

Ανισορροπία ισχύος

Η έκθεση, με τίτλο Build It Together και σε συνεργασία με τη φιλανθρωπική οργάνωση Fawcett Society, καταγράφει ένα ανησυχητικό πορτρέτο για τον κλάδο. Οι γυναίκες αρχιτέκτονες περιγράφουν έναν επαγγελματικό χώρο όπου «δοξάζεται η υπερεργασία», επικρατεί ανισορροπία ισχύος μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, ενώ συχνά απουσιάζουν σαφείς πολιτικές πρόληψης και προστασίας.

 «Ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε με ειλικρίνεια τις εμπειρίες των γυναικών και να χρησιμοποιήσουμε τις ιστορίες τους ως κινητήρια δύναμη για την αλλαγή που ο τομέας χρειάζεται απεγνωσμένα»

Η Δρ. Βάλερι Βον-Ντικ, η πρώτη γυναίκα διευθύνουσα σύμβουλος του RIBA, τονίζει ότι οι δυσκολίες είναι ακόμη μεγαλύτερες για τις γυναίκες από εθνοτικές μειονότητες, που βιώνουν διπλή διάκριση και μισογυνισμό. Όπως σημειώνει, η έκθεση θα αποτελέσει «άβολη ανάγνωση για πολλούς» στον χώρο της αρχιτεκτονικής.

Η μελέτη αναφέρεται και στην προηγούμενη, ιστορική έκθεση του 2003, Why Do Women Leave Architecture?, που είχε ήδη εντοπίσει τα ίδια προβλήματα: χαμηλές αμοιβές, μακρά ωράρια, αποκλεισμό από ευκαιρίες εξέλιξης και μια «μάτσο» κουλτούρα. Είκοσι χρόνια μετά, η εικόνα παραμένει σχεδόν αμετάβλητη.

YouTube thumbnail

Σύμφωνα με την έρευνα του 2025, στην οποία συμμετείχαν 635 επαγγελματίες, τα ευρήματα είναι αποκαρδιωτικά:

  • Το 50% των γυναικών έχει υποστεί εκφοβισμό στον χώρο εργασίας.
  • Το 35% έχει δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση.
  • Το 83% δηλώνει ότι η μητρότητα έβλαψε την καριέρα του, ενώ το 42% λέει ότι η ζημιά ήταν «σημαντική».

«Η εγκυμοσύνη και η μητρότητα κατέστρεψαν εντελώς κάθε επαγγελματική μου εξέλιξη»

Μία αρχιτέκτονας που συμμετείχε στην έρευνα δήλωσε: «Η εγκυμοσύνη και η μητρότητα κατέστρεψαν εντελώς κάθε επαγγελματική μου εξέλιξη. Διατηρώ δική μου επιχείρηση, αλλά δυσκολεύομαι τόσο να τα βγάλω πέρα που σκέφτομαι να τα παρατήσω».

Παράλληλα, οι γυναίκες επισημαίνουν ότι οι μισθολογικές δομές στις εταιρείες παραμένουν αδιαφανείς και άδικες. Το 2024, το RIBA κατέγραψε διαφορά φύλου στις αμοιβές της τάξης του 16% στα πιστοποιημένα γραφεία, έναντι του γενικού μέσου όρου 11,3% στη Βρετανία.

Η έκθεση περιγράφει ένα κλίμα εκφοβισμού και παρενόχλησης, όπου πολλές γυναίκες ένιωσαν «ταπεινωμένες, αντικειμενοποιημένες και υποτιμημένες». Καταγγελίες αναφέρονται σε περιστατικά σπρωξιμάτων, θωπειών, stalking και σεξουαλικών σχολίων.

«Πώς να καταγγείλεις τον άνδρα προϊστάμενό σου σε μια εταιρεία που διοικείται από άνδρες συνεταίρους;»

Αν και πολλές γυναίκες υπέστησαν παρενόχληση, το 38% δεν προχώρησε σε καταγγελία, φοβούμενο αρνητικές συνέπειες. «Πώς να καταγγείλεις τον άνδρα προϊστάμενό σου σε μια εταιρεία που διοικείται από άνδρες συνεταίρους; Δεν το κάνεις», σημείωσε μία από τις συμμετέχουσες.

Η Δρ. Βον-Ντικ κάλεσε τον κλάδο να αναλογιστεί τη βαρύτητα των μαρτυριών: «Ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε με ειλικρίνεια τις εμπειρίες των γυναικών και να χρησιμοποιήσουμε τις ιστορίες τους ως κινητήρια δύναμη για την αλλαγή που ο τομέας χρειάζεται απεγνωσμένα».

*Με πληροφορίες από: The Guardian

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Φορολογία: Η Ευρώπη βουλιάζει στην ανισότητα 

Φορολογία: Η Ευρώπη βουλιάζει στην ανισότητα 

Business
ΔΕΗ: Σβήνει τον λιγνίτη, ανάβει τα data centers – Το 2026 οι αποφάσεις

ΔΕΗ: Σβήνει τον λιγνίτη, ανάβει τα data centers – Το 2026 οι αποφάσεις

inWellness
inTown
Stream magazin
«Πίστευα ότι μπορεί να πεθάνω ως σκλάβα του σεξ»: Nέες σοκαριστικές αποκαλύψεις για τον πρίγκιπα Άντριου
Culture Live 20.10.25

«Πίστευα ότι μπορεί να πεθάνω ως σκλάβα του σεξ»: Nέες σοκαριστικές αποκαλύψεις για τον πρίγκιπα Άντριου

Ο πρίγκιπας Άντριου στο επίκεντρο νέου σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις της Βιρτζίνια Τζούφρι και την έρευνα της βρετανικής αστυνομίας για τις κινήσεις του σχετικά με την υπόθεση Επστάιν

Σύνταξη
Η ομορφιά μπορεί να βρεθεί παντού: Ο γύρος του κόσμου μέσα από τις 100 πιο περίεργες τουαλέτες
Θρόνος 20.10.25

Η ομορφιά μπορεί να βρεθεί παντού: Ο γύρος του κόσμου μέσα από τις 100 πιο περίεργες τουαλέτες

Θρόνος ή λεκάνη; Δεν έχει σημασία. Το νέο βιβλίο του εκδοτικού ομίλου Lonely Planet μας ταξιδεύει στον κόσμο μέσα από τις 100 πιο περίεργες και εντυπωσιακές τουαλέτες. Γούστα είναι αυτά...

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Τζέικομπ Ελόρντι μας προϊδεάζει για το τι θα δούμε στην τρίτη σεζόν του Euphoria – «Απίστευτα απελευθερωτικό»
FBI; 19.10.25

Ο Τζέικομπ Ελόρντι μας προϊδεάζει για το τι θα δούμε στην τρίτη σεζόν του Euphoria – «Απίστευτα απελευθερωτικό»

«Είχα την ευκαιρία να παίξω έναν ρόλο που απέχει πολύ από ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα», σημείωσε ο Τζέικομπ Ελόρντι σε πρόσφατη συνέντευξη του στο Variety, αναφορικά με την επερχόμενη σεζόν του «Euphoria».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Σον Πεν άφησε τον εαυτό του να ξεφύγει για δεκαπέντε χρόνια. Όχι πια
His way 19.10.25

Ο Σον Πεν άφησε τον εαυτό του να ξεφύγει για δεκαπέντε χρόνια. Όχι πια

«Η αλαζονική στάση του Πεν απέναντι στη ζωή έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις, αλλά είναι δύσκολο να αμφισβητήσει κανείς σοβαρά το βάθος της δέσμευσής του στα παγκόσμια ζητήματα» γράφει ο o David Marchese στους New York Times προλογίζοντας τη συνέντευξή τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
O «ματωμένος» έρωτας της 19χρονης Καμίλ Κλοντέλ για τον 43χρονο Ροντέν και τα 30 χρόνια σε άσυλο
Πόνος και γλυπτική 19.10.25

O «ματωμένος» έρωτας της 19χρονης Καμίλ Κλοντέλ για τον 43χρονο Ροντέν και τα 30 χρόνια σε άσυλο

«Είμαι ο Ροντέν και ο Ροντέν είναι εγώ» έλεγε η πιο λαμπρή και πιο προικισμένη από όλες τις γυναίκες γλύπτριες της εποχής της, μόνο που τα συναισθήματα του Οσγκίστ δεν ήταν το ίδιο ανιδιοτελή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Χαβιέ Μπαρδέμ δηλώνει ότι το μποϊκοτάζ των ισραηλινών ταινιών «δεν στοχεύει σε άτομα, αλλά εταιρείες»
Film Workers for Palestine 19.10.25

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ δηλώνει ότι το μποϊκοτάζ των ισραηλινών ταινιών «δεν στοχεύει σε άτομα, αλλά εταιρείες»

«Δεν κάνουμε διακρίσεις σε βάρος κανενός ατόμου λόγω της εθνικότητας, της φυλής, της θρησκείας ή του φύλου του» υποστήριξε ο Χαβιέ Μπαρδέμ, υποστηρίζοντας την πρωτοβουλία «Film Workers for Palestine».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ένας κόσμος αποκομμένος από τις δυσκολίες της αστικής ζωής» – Mια σπάνια έκθεση με σχέδια του Ρενουάρ
Έργα σε χαρτί 19.10.25

«Ένας κόσμος αποκομμένος από τις δυσκολίες της αστικής ζωής» - Mια σπάνια έκθεση με σχέδια του Ρενουάρ

Τα λιγότερο γνωστά σχέδια του διάσημου ιμπρεσιονιστή ζωγράφου, Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ, βρίσκονται στο επίκεντρο μιας σημαντικής νέας έκθεσης που μας προσκαλεί να γνωρίσουμε τις φάσεις της καλλιτεχνικής του διαδικασίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Λόρενς Φίσμπερν και ο Κιάνου Ριβς προπονούνταν 10 μήνες για τη σκηνή μάχης στο «Matrix»
1999 19.10.25

Ο Λόρενς Φίσμπερν και ο Κιάνου Ριβς προπονούνταν 10 μήνες για τη σκηνή μάχης στο «Matrix»

«Ήμασταν όλοι πολύ αφοσιωμένοι σε αυτό που κάναμε», σημείωσε ο πρωταγωνιστής του «Matrix» Λόρενς Φίσμπερν, σε πρόσφατη συζήτηση σχετικά με το sci-fi κινηματογραφικό φαινόμενο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Με έκανε να νιώσω άσχημα» – Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ για την ταινία του Μπρους Σπρίνγκστιν
Ζόρια 19.10.25

«Με έκανε να νιώσω άσχημα» - Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ για την ταινία του Μπρους Σπρίνγκστιν

Ο σταρ της σειράς «The Bear», Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, αποκαλύπτει πώς το «Boss» τον επέλεξε για να πρωταγωνιστήσει σε μια βιογραφική ταινία, παρόλο που δεν μπορούσε να τραγουδήσει ή να παίξει κιθάρα — αλλά το «Deliver Me from Nowhere» αποδείχθηκε μια δύσκολη δουλειά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ζελένσκι: Έτοιμος να συμμετάσχει στη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν, εάν λάβει πρόσκληση – Σκεπτικισμός από ΕΕ
Δεν έλαβε πρόσκληση 20.10.25

Ο Ζελένσκι θέλει να συμμετάσχει στις συνομιλίες Τραμπ - Πούτιν - Σκεπτικισμός από ΕΕ για τη σύνοδο στη Βουδαπέστη

Τραμπ και Πούτιν θα συναντηθούν στη Βουδαπέστη για την Ουκρανία αλλά δεν έχουν καλέσει τον Ζελένσκι - Σύνοδος ΥΠΕΞ της ΕΕ στο Λουξεμβούργο για να καθορίσουν τη στάση τους

Σύνταξη
Οι ενέσεις αδυνατίσματος έχουν νομιμοποιήσει ξανά το skinny στη μόδα – Το body positivity νοσεί
Plus size 20.10.25

Οι ενέσεις αδυνατίσματος έχουν νομιμοποιήσει ξανά το skinny στη μόδα - Το body positivity νοσεί

Μια νέα έκθεση της Vogue διαπιστώνει μείωση του αριθμού των μοντέλων με «καμπύλες» στην πασαρέλα, ενώ η ευρεία χρήση των φαρμάκων απώλειας βάρους πιστώνεται με την ομαλοποίηση της λεπτότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ενίσχυση της ΚΕΔΕ προς τους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της Χίου
Δωρεά 20.10.25

Ενίσχυση της ΚΕΔΕ προς τους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της Χίου

Συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ στον Δήμο Χίου και διανομή ζωοτροφών από την ΚΕΔΕ στους πληγέντες από την φετινή πυρκαγιά, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της Χίο.

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Θα δημιουργήσουμε προβλήματα – Ανυπομονώ να δω τον Μίντλετον να δακρύζει» (vids)
Μπάσκετ 20.10.25

Αντετοκούνμπο: «Θα δημιουργήσουμε προβλήματα – Ανυπομονώ να δω τον Μίντλετον να δακρύζει» (vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε ενόψει της πρεμιέρας του NBA των Μιλγουόκι Μπακς με τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς και αποκαλύπτει τα σχέδιά του για τη νέα σεζόν.

Σύνταξη
Ο Κέβιν Ντουράντ έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του NBA
NBA 20.10.25

Ο Κέβιν Ντουράντ έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του NBA

Με τη νέα του ανανέωση στους Χιούστον Ρόκετς, ο Κέβιν Ντουράντ φτάνει τα 598 εκατομμύρια δολάρια σε συνολικά έσοδα καριέρας — κανείς άλλος δεν έχει κερδίσει περισσότερα από τα συμβόλαιά του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ντέκο σε Φλικ: «Γύρισε την άμυνα δέκα μέτρα πίσω»
Μπαρτσελόνα 20.10.25

Ντέκο σε Φλικ: «Γύρισε την άμυνα δέκα μέτρα πίσω»

Αντιπαράθεση ανάμεσα στον τεχνικό διευθυντή και τον Γερμανό προπονητή της Μπαρτσελόνα για τα αμυντικά κενά - Εσωτερική ένταση στα αποδυτήρια και οικονομικές ζημίες για δεύτερη χρονιά συνθέτουν το πιο εκρηκτικό σκηνικό στη σύγχρονη εποχή των «μπλαουγκράνα».

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γάζα: Σε ισχύ ξανά η κατάπαυση πυρός – Τουλάχιστον 97 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από την αρχή της εκεχειρίας
Σε τεντωμένο σχοινί 20.10.25

Σε ισχύ ξανά η κατάπαυση πυρός στη Γάζα - Το Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 97 Παλαιστίνιους από την αρχή της εκεχειρίας

Το τελευταίο 24ωρο η εύρθαυστη εκεχειρία στη Γάζα πήγε να τιναχτεί στον αέρα - Το Ισραήλ εξαπέλυσε βομβαρδισμούς σκοτώνοντας 45 ανθρώπους - Υποβάθμισε το γεγονός ο Ντόναλντ Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ολυμπιακός Κ19: Η αποστολή για το ματς με την Μπαρτσελόνα Κ19
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Η αποστολή του Ολυμπιακού Κ19 για το ματς του Youth League με την Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός Κ19 θα ταξιδέψει με την πρώτη ομάδα για τη Βαρκελώνη, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη ομάδα της Μπαρτσελόνα, για την τρίτη αγωνιστική του Youth League – Η αποστολή των Ερυθρόλευκων.

Σύνταξη
How One Amendment Could Open Pandora’s Box
English edition 20.10.25

How One Amendment Could Open Pandora’s Box

Institutional interventions appear to support the Euronext–Hellenic Exchanges (ATHEX) deal, but the revision of takeover and delisting rules is raising concerns

Σύνταξη
Ντάνι Γκαρθία: «Θα κάνουμε το παιχνίδι μας με την Μπαρτσελόνα – Θρύλος ο Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό»
Champions League 20.10.25

Ντάνι Γκαρθία: «Θα κάνουμε το παιχνίδι μας με την Μπαρτσελόνα – Θρύλος ο Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό»

Ο Ντάνι Γκαρθία μίλησε στη «Mundo Deportivo» ενόψει της αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα (21/10, 19:45), αποθέωσε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ αναφέρθηκε και στις ιδιαιτερότητες της ζωής στην Αθήνα.

Σύνταξη
«Πίστευα ότι μπορεί να πεθάνω ως σκλάβα του σεξ»: Nέες σοκαριστικές αποκαλύψεις για τον πρίγκιπα Άντριου
Culture Live 20.10.25

«Πίστευα ότι μπορεί να πεθάνω ως σκλάβα του σεξ»: Nέες σοκαριστικές αποκαλύψεις για τον πρίγκιπα Άντριου

Ο πρίγκιπας Άντριου στο επίκεντρο νέου σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις της Βιρτζίνια Τζούφρι και την έρευνα της βρετανικής αστυνομίας για τις κινήσεις του σχετικά με την υπόθεση Επστάιν

Σύνταξη
Ιαπωνία: Εντός της ημέρας η κυβέρνηση συνασπισμού – Πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός η Σαναέ Τακαΐτσι
Υπερσυντηρητική εθνικίστρια 20.10.25

Εντός της ημέρας η κυβέρνηση συνασπισμού στην Ιαπωνία - Πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός η Σαναέ Τακαΐτσι

Η ουσία της πολιτικής της Τακαΐτσι εδράζεται σε μια άκαμπτη υπερσυντηρητική ιδεολογία διαμορφωμένη από τον μέντορά της, τον πρώην πρωθυπουργό Σίνζο Άμπε που δολοφονήθηκε το 2022 στην Ιαπωνία

Σύνταξη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

