Το «εγχειρίδιο» του διπρόσωπου συντρόφου: Η βία κατά των γυναικών ξεκινά πιο νωρίς και πιο ύπουλα από όσο νομίζαμε
Woman 17 Οκτωβρίου 2025 | 15:00

Το «εγχειρίδιο» του διπρόσωπου συντρόφου: Η βία κατά των γυναικών ξεκινά πιο νωρίς και πιο ύπουλα από όσο νομίζαμε

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι οι δράστες ενδοοικογενειακής βίας ακολουθούν ένα τακτικό «εγχειρίδιο» χειραγώγησης, σχεδιασμένο για να δημιουργεί αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν «δεσμό τραύματος»

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τα πορτοκαλί superfoods που θρέφουν, τονώνουν και προστατεύουν

Τα πορτοκαλί superfoods που θρέφουν, τονώνουν και προστατεύουν

Spotlight

Πριν φτάσουν στη βία, πολλοί κακοποιητικοί σύντροφοι έχουν ήδη επιβάλει τον έλεγχό τους με πιο ύπουλους τρόπους: μέσα από έντονες εκδηλώσεις αγάπης, ψυχολογική σκληρότητα και ιστορίες παιδικών τραυμάτων που δημιουργούν έναν ισχυρό συναισθηματικό δεσμό – σχεδόν «εθιστικό».

Μια νέα μελέτη του Πανεπιστημίου του Cambridge αποκαλύπτει ότι οι δράστες ενδοοικογενειακής βίας ακολουθούν ένα τακτικό «εγχειρίδιο» χειραγώγησης, σχεδιασμένο για να δημιουργεί αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν «δεσμό τραύματος»: έναν κύκλο απειλής και ανακούφισης που εγκλωβίζει τα θύματα σε μια ψευδή αίσθηση οικειότητας και ανάγκης για αποδοχή.

«Τον αγαπούσα τόσο πολύ· ήμασταν ευτυχισμένοι, κι ύστερα ξαφνικά, σαν να γύριζε ένας διακόπτης. Περνούσα ώρες αναρωτώμενη αν έφταιξα εγώ.»

Η ερευνήτρια Mags Lesiak, υποψήφια διδάκτορας στο Ινστιτούτο Εγκληματολογίας του Cambridge, υποστηρίζει ότι ο δεσμός αυτός δεν προκύπτει τυχαία από τη βία, αλλά καλλιεργείται εσκεμμένα από τους κακοποιητές, πολύ πριν υπάρξει σωματική επίθεση.

«Η προσκόλληση του θύματος δεν είναι παθητική αντίδραση στο τραύμα, αλλά το αποτέλεσμα εσκεμμένης πλύσης εγκεφάλου», δηλώνει χαρακτηριστικά.

«Η ενδοοικογενειακή βία δεν έχει να κάνει με την παθολογία του θύματος, αλλά με τη στρατηγική του δράστη».

Ο «διπρόσωπος σύντροφος»: από την απόλυτη γοητεία στην ψυχολογική αιχμαλωσία

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Violence Against Women, βασίστηκε σε συνεντεύξεις με δεκαοκτώ γυναίκες που είχαν υποστεί κακοποίηση. Παρότι όλες είχαν φύγει από τις σχέσεις αυτές, οι περισσότερες παραδέχονταν ότι ένιωθαν έντονη επιθυμία να επιστρέψουν στον κακοποιητή τους.

Η Lesiak εντόπισε ένα κοινό μοτίβο που ονομάζει «two-faced soulmate» — ο διπρόσωπος σύντροφος, αδελφή- ψυχή.

Οι δράστες εμφανίζονταν στην αρχή γοητευτικοί, παθιασμένοι, τρυφεροί, προτού αρχίσουν να εναλλάσσουν την αγάπη με λεκτική και συναισθηματική κακοποίηση, και αργότερα με σωματική βία.

«Η προσκόλληση του θύματος δεν είναι παθητική αντίδραση στο τραύμα, αλλά το αποτέλεσμα εσκεμμένης πλύσης εγκεφάλου»

«Πρόκειται για μοτίβο διαλείπουσας ανταμοιβής και τιμωρίας – μια βασική τεχνική ψυχολογικού grooming», εξηγεί η ερευνήτρια.

«Οι γυναίκες περιέγραψαν τον αρχικό καταιγισμό στοργής, το λεγόμενο love bombing, και ύστερα τη σταδιακή αποδόμηση της αυτοεκτίμησής τους».

Μία συμμετέχουσα, η «Λούνα», περιέγραψε χαρακτηριστικά: «Τον αγαπούσα τόσο πολύ· ήμασταν ευτυχισμένοι, κι ύστερα ξαφνικά, σαν να γύριζε ένας διακόπτης. Περνούσα ώρες αναρωτώμενη αν έφταιξα εγώ».

Η εκμετάλλευση του τραύματος

Όλες οι γυναίκες είχαν βιώσει τραυματικά παιδικά βιώματα – από συναισθηματικά απόντες γονείς έως σεξουαλική κακοποίηση. Οι δράστες εκμεταλλεύονταν αυτά τα τραύματα, παρουσιάζοντας δικές τους ιστορίες πόνου για να χτίσουν ψευδή οικειότητα.

Αργότερα, όμως, χρησιμοποιούσαν τις προσωπικές εξομολογήσεις των θυμάτων ως εργαλεία ελέγχου: για να τα μειώσουν, να τα ντροπιάσουν ή να επιβεβαιώσουν την εξουσία τους.

«Οι κακοποιητές εκμεταλλεύονται το κοινό τραύμα για να δικαιολογήσουν την κακοποίηση και να ενισχύσουν την εξάρτηση», σημειώνει η Lesiak.

«Η ενδοοικογενειακή βία δεν έχει να κάνει με την παθολογία του θύματος, αλλά με τη στρατηγική του δράστη»

YouTube thumbnail

Ο εθισμός

Οι περισσότερες γυναίκες παρομοίασαν τη σχέση τους με εθισμό. Κάποιες τη συνέκριναν ευθέως με εξάρτηση από ναρκωτικά, καθώς, παρότι γνώριζαν πόσο καταστροφική ήταν, συνέχιζαν να επιθυμούν την «δόση» της αγάπης του δράστη.

«Οι κακοποιητές δημιουργούν εναλλασσόμενα κύματα ευφορίας και απελπισίας», λέει η Lesiak.

«Η ψυχολογική ανταμοιβή λειτουργεί όπως ένας κουλοχέρης — με απρόβλεπτες νίκες, ξαφνικές απώλειες και αυξανόμενο αυτο-κατηγορητήριο».

Τρεις συμμετέχουσες αναγκάστηκαν να μετακομίσουν σε άλλες πόλεις για να αποφύγουν τον πειρασμό επανασύνδεσης.

Νέα εργαλεία για την αντιμετώπιση της κακοποίησης

Η ερευνήτρια καλεί τις αρχές και τις κοινωνικές υπηρεσίες να εκπαιδευτούν ώστε να αναγνωρίζουν τα μη σωματικά σημάδια εγκλωβισμού, όπως το προφίλ του «διπρόσωπου συντρόφου», πριν εκδηλωθεί η βία.

«Όλοι οι ανθρώπινοι δεσμοί περιλαμβάνουν φροντίδα και αντοχή. Όταν όμως η στοργή εναλλάσσεται με σκληρότητα και το κοινό τραύμα γίνεται εργαλείο ελέγχου, τότε η αγάπη μετατρέπεται σε παγίδα», τονίζει η Lesiak.

*Με πληροφορίες από: University of Cambridge

Φυσικό αέριο
Σταύρος Παπασταύρου: Κοινή πρόσκληση με Κρις Ράιτ για τη Διάσκεψη P-TEC στην Αθήνα

Σταύρος Παπασταύρου: Κοινή πρόσκληση με Κρις Ράιτ για τη Διάσκεψη P-TEC στην Αθήνα

Melina: Η Ελληνογαλλίδα μουσικός ανάμεσα στους 15 υποψήφιους των Music Moves Europe Awards 2026
Music 17.10.25
Music 17.10.25

Melina: Η Ελληνογαλλίδα μουσικός ανάμεσα στους 15 υποψήφιους των Music Moves Europe Awards 2026

Η Ελληνογαλλίδα Melina, βρίσκεται ανάμεσα στους υποψήφιους στα φετινά Music Moves Europe Awards, έναν θεσμό που τιμά τους νέους καλλιτέχνες που διαμορφώνουν τον ήχο της Ευρώπης σήμερα και αύριο.

Σύνταξη
Το παιχνίδι ηλικίας, το σεξ και τα λεφτά του Επστάιν: Τα μεταθανάτια απομνημονεύματα της Βιρτζίνια Τζούφρι καίνε τον πρίγκιπα Άντριου
Μάρτιος 2001 17.10.25
Μάρτιος 2001 17.10.25

Το παιχνίδι ηλικίας, το σεξ και τα λεφτά του Επστάιν: Τα μεταθανάτια απομνημονεύματα της Βιρτζίνια Τζούφρι καίνε τον πρίγκιπα Άντριου

Λίγους μήνες μετά την αυτοκτονία της, τα απομνημονεύματα της Βιρτζίνια Τζούφρι είναι έτοιμα να κυκλοφορήσουν και ένα πρώτο δείγμα, καίει τον πρίγκιπα Άντριου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Οι δημιουργοί ρίσκαραν τη ζωή τους»: Βραχογραφίες ζώων σε φυσικό μέγεθος ξαναγράφουν την προϊστορία της Αραβικής Ερήμου
Έρευνα 17.10.25
Έρευνα 17.10.25

«Οι δημιουργοί ρίσκαραν τη ζωή τους»: Βραχογραφίες ζώων σε φυσικό μέγεθος ξαναγράφουν την προϊστορία της Αραβικής Ερήμου

Οι βραχογραφίες «μαρτυρούν την απαρχή της ανθρώπινης φαντασίας μέσα σε ένα από τα πιο αφιλόξενα τοπία της Γης», σημειώνουν οι ερευνητές που τις εντόπισαν

Σύνταξη
Μετά την Paramount, και η Warner Bros Discovery απορρίπτει το μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ
Culture Live 17.10.25
Culture Live 17.10.25

Μετά την Paramount, και η Warner Bros Discovery απορρίπτει το μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ

Η Warner Bros Discovery γίνεται η δεύτερη μεγάλη εταιρεία ψυχαγωγίας που απορρίπτει τη δέσμευση μποϊκοτάζ κατά ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών, προκαλώντας αντιδράσεις στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Σύνταξη
Έις Φρίλι: Πέθανε ο «Spaceman» των Kiss
Legend 17.10.25
Legend 17.10.25

Έις Φρίλι: Πέθανε ο «Spaceman» των Kiss

Ο Έις Φρίλι, κιθαρίστας και συνιδρυτής των Kiss, πέθανε στα 74 του χρόνια έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη μετά από πτώση στο στούντιο ηχογράφησής του

Σύνταξη
Το πλάσμα του Φρανκενστάιν δεν είναι παρά το είδωλο όλων μας, όταν τολμούμε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη
Σύγχρονος Προμηθέας 17.10.25
Σύγχρονος Προμηθέας 17.10.25

Το πλάσμα του Φρανκενστάιν δεν είναι παρά το είδωλο όλων μας, όταν τολμούμε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη

Δύο αιώνες μετά τη γέννηση του Φρανκενστάιν, το αριστούργημα της Μέρι Σέλεϊ επιστρέφει μέσα από τη νέα ταινία του Γκιγέρμο ντελ Τόρο και μας θυμίζει πως το αληθινό τέρας δεν ήταν ποτέ το πλάσμα

Σύνταξη
Adolescence: Ο Στίβεν Γκράχαμ καλεί κάθε πατέρα να σώσει το γιο του από κάθε Άντριου Τέιτ, ένα γράμμα τη φορά
Κρίση αρρενωπότητας 16.10.25
Κρίση αρρενωπότητας 16.10.25

Adolescence: Ο Στίβεν Γκράχαμ καλεί κάθε πατέρα να σώσει το γιο του από κάθε Άντριου Τέιτ, ένα γράμμα τη φορά

Ο Στίβεν Γκράχαμ φέρνει το Adolescence από τη μυθοπλασία στην πραγματικότητα με μια πρωτοβουλία που θέλει να πολεμήσει την τοξική αρρενωπότητα στο γήπεδο της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πληρωμή χρέους: Συγγνώμη στον Όσκαρ Ουάιλντ από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη, 130 χρόνια μετά τον εξοστρακισμό του 
Σαν σήμερα 16.10.25 
Σαν σήμερα 16.10.25

Πληρωμή χρέους: Συγγνώμη στον Όσκαρ Ουάιλντ από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη, 130 χρόνια μετά τον εξοστρακισμό του 

Εκατόν τριάντα χρόνια μετά την ταπείνωση, η Βρετανική Βιβλιοθήκη έρχεται να αποκαταστήσει τη μνήμη του μεγάλου Ιρλανδού συγγραφέα με μια συμβολική κίνηση που συγκινεί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ζωντανή Καρυάτιδα, αιώνια τραγωδός: Η Ειρήνη Παπά και το πάθος της φωτίζουν την Ταινιοθήκη
Μούσα 16.10.25
Μούσα 16.10.25

Ζωντανή Καρυάτιδα, αιώνια τραγωδός: Η Ειρήνη Παπά και το πάθος της φωτίζουν την Ταινιοθήκη

Η Ειρήνη Παππά, η ηθοποιός που έγινε συνώνυμο της Ελλάδας του φωτός αποτελεί ένα ανεκτίμητο κεφάλαιο του πολιτισμού και της κοινής μας μνήμης και ως τέτοιο τιμάτει σε ένα πλούσιο αφιέρωμα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ θα τιμηθεί για την συμβολή της στον κινηματογράφο από το Φεστιβάλ του Τορίνο
Θρύλος 16.10.25
Θρύλος 16.10.25

Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ θα τιμηθεί για την συμβολή της στον κινηματογράφο από το Φεστιβάλ του Τορίνο

«Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ θα λάβει το βραβείο Stella della Mole, ως φόρο τιμής στην ανεπανάληπτη καριέρα της, η οποία σφύζει από έντονους, πολύπλοκους και αξέχαστους ρόλους», αναφέρεται σε δήλωση του Φεστιβάλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Έχουμε πολύ δρόμο»: Ο Τζος Καβάλο ρίχνει το γάντι στη FIFA για την ομοφοβία στο ποδόσφαιρο – «Μου λένε να ψοφήσω»
Θάρρος 16.10.25
Θάρρος 16.10.25

«Έχουμε πολύ δρόμο»: Ο Τζος Καβάλο ρίχνει το γάντι στη FIFA για την ομοφοβία στο ποδόσφαιρο – «Μου λένε να ψοφήσω»

Ο Τζος Καβάλο, ο ανοιχτά γκέι Αυστραλός ποδοσφαιριστής που πλέον παίζει στα γήπεδα της Αγγλίας, δέχεται απειλές για τη ζωή του. «Με τρομάζει» λέει στο BBC Sports

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Η μητρότητα είναι ένα κατόρθωμα από μόνη της»: Άγαλμα στο Λονδίνο τιμά όλες της μαμάδες του κόσμου
Mother Vérité 16.10.25
Mother Vérité 16.10.25

«Η μητρότητα είναι ένα κατόρθωμα από μόνη της»: Άγαλμα στο Λονδίνο τιμά όλες της μαμάδες του κόσμου

Ένα επιβλητικό μπρούτζινο άγαλμα ύψους δύο μέτρων στέκει έξω από τη Lindo Wing του νοσοκομείου St Mary’s στο Λονδίνο ως ένα «υπερμέγεθες αφιέρωμα στη μητρότητα»

Σύνταξη
Είδαμε μια παράσταση όταν η Αθήνα κοιμόταν – Στο θέατρο Αθηνών η αυλαία σηκώνεται (και) μετά τα μεσάνυχτα
#Cancel 16.10.25
#Cancel 16.10.25

Είδαμε μια παράσταση όταν η Αθήνα κοιμόταν – Στο θέατρο Αθηνών η αυλαία σηκώνεται (και) μετά τα μεσάνυχτα

Στο θέατρο Αθηνών η αυλαία πέφτει στις 2 τα ξημερώματα. Όταν η Αθήνα σβήνει τα φώτα της, το θέατρο Αθηνών ανοίγει τους προβολείς του. Είμασταν εκεί στην πρεμιέρα!

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Ιταλία: Έκρηξη διέλυσε το αυτοκίνητο ερευνητή δημοσιογράφου – Ζει με αστυνομική προστασία από το 2014
Ένα κιλό εκρηκτικών 17.10.25
Ένα κιλό εκρηκτικών 17.10.25

Ιταλία: Έκρηξη διέλυσε το αυτοκίνητο ερευνητή δημοσιογράφου – Ζει με αστυνομική προστασία από το 2014

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που κατέστρεψε και το αυτοκίνητο της κόρης του. Ο Σιγκφρίντο Ρανούτσι έχει ενοχλήσει με ρεπορτάζ τη μαφία, αλλά και πολιτικά πρόσωπα και επιχειρηματίες. Έχει δεχθεί απειλές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε» – Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Τύπου 2025 – 2026
Ποδόσφαιρο 17.10.25
Ποδόσφαιρο 17.10.25

«100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε» – Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Τύπου 2025 – 2026

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλουμένων Εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσε ότι η φετινή διοργάνωση του ποδοσφαίρου Τύπου είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Μιλούσε στη Βουλή αλλά κοιτούσε τη δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση και την κριτική Καραμανλή-Σαμαρά
Πολιτική 17.10.25
Πολιτική 17.10.25

Μητσοτάκης: Μιλούσε στη Βουλή αλλά κοιτούσε τη δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση και την κριτική Καραμανλή-Σαμαρά

Η παρουσία του Κυρ. Μητσοτάκη στη Βουλή και οι αναφορές του με το βλέμμα στην έντονη δυσαρέσκεια κομματιού της βάσης της ΝΔ για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά και στην κριτική των δύο πρώην πρωθυπουργών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Χαμάς καλεί τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για εφαρμογή των επόμενων βημάτων της συμφωνίας εκεχειρίας
Κόσμος 17.10.25
Κόσμος 17.10.25

Η Χαμάς καλεί τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για εφαρμογή των επόμενων βημάτων της συμφωνίας εκεχειρίας

Η Χαμάς συνεχίζει την αναζήτηση ισραηλινών σορών στη Γάζα, καλώντας παράλληλα για την εφαρμογή των επόμενων σημείων της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός

Σύνταξη
H τραυματιοφορέας για Βιλντόζα: «Με έπιασε από το λαιμό και με σήκωσε, η γυναίκα του μου τραβούσε τα μαλλιά»
Μπάσκετ 17.10.25
Μπάσκετ 17.10.25

H τραυματιοφορέας για Βιλντόζα: «Με έπιασε από το λαιμό και με σήκωσε, η γυναίκα του μου τραβούσε τα μαλλιά»

Η τραυματιοφορέας που κατήγγειλε την επίθεση του Βιλντόζα και της συζύγου του, αναφέρεται με λεπτομέρειες στο περιστατικό που συνέβη στην Ιταλία και προκάλεσε αίσθηση.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Ξανά για κατάθεση ο ανιψιός του 68χρονου – Νέα δεδομένα για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ
Ελλάδα 17.10.25
Ελλάδα 17.10.25

Ξανά για κατάθεση ο ανιψιός του 68χρονου – Νέα δεδομένα για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας

Οι αστυνομικοί εξετάζουν από την αρχή όλα τα δεδομένα για τη διπλή δολοφονία στη Μεσσηνία – Νέα κατάθεση του 33χρονου ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: «Η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη μπορεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία»
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Μητσοτάκης: «Η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη μπορεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία»

Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Περιφερειακή Έδρα του Πρωτοδικείου Αθηνών στο Περιστέρι, όπου επισήμανε ότι η μεταρρύθμιση «προωθείται με πείσμα, επιμονή και εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη».

Σύνταξη
Το «επικοινωνιακόν» και το «στιγμιαίον»
Το φανταχτερό και το ακαριαίο 17.10.25

Το «επικοινωνιακόν» και το «στιγμιαίον»

Οι ισορροπημένες αντιδράσεις και προσεγγίσεις είναι αγαθό εν ανεπαρκεία, σε όλα —κατά το μάλλον ή ήττον— τα πεδία της ατομικής δραστηριότητας και του κοινωνικού βίου

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Eurostat: Τρίτη στην ΕΕ η Ελλάδα στη σπατάλη τροφίμων, πάνω από 200 κιλά ανά κάτοικο το 2023 (Γραφήματα)
Στοιχεία Eurostat 17.10.25
Στοιχεία Eurostat 17.10.25

Τρίτη στην ΕΕ η Ελλάδα στη σπατάλη τροφίμων, πάνω από 200 κιλά ανά κάτοικο το 2023 (Γραφήματα)

Πάνω από 58 εκατ. τόνοι τροφικών αποβλήτων κατέληξαν στα σκουπίδια το 2023, το 9% προτού καν καταναλωθούν - Περισσότερα από τα μισά προέρχονται από τα νοικοκυριά, σύμφωνα με τη Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Melina: Η Ελληνογαλλίδα μουσικός ανάμεσα στους 15 υποψήφιους των Music Moves Europe Awards 2026
Music 17.10.25
Music 17.10.25

Melina: Η Ελληνογαλλίδα μουσικός ανάμεσα στους 15 υποψήφιους των Music Moves Europe Awards 2026

Η Ελληνογαλλίδα Melina, βρίσκεται ανάμεσα στους υποψήφιους στα φετινά Music Moves Europe Awards, έναν θεσμό που τιμά τους νέους καλλιτέχνες που διαμορφώνουν τον ήχο της Ευρώπης σήμερα και αύριο.

Σύνταξη
Mην το παίρνετε προσωπικά, απλά σας έκαναν… εργασιακό ghosting – Η τάση που φθείρει την επαγγελματική αυτοπεποίθηση
«Τι συμβαίνει;» 17.10.25
«Τι συμβαίνει;» 17.10.25

Mην το παίρνετε προσωπικά, απλά σας έκαναν… εργασιακό ghosting – Η τάση που φθείρει την επαγγελματική αυτοπεποίθηση

Το επαγγελματικό ghosting αποτελεί πηγή απογοήτευσης για όσους αναζητούν εργασία και αναμένουν απάντηση ακόμα και όταν δεν πρόκειται να προσληφθούν

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Πλακιάς: Τα παιδιά μας δεν έπεσαν υπέρ πατρίδος, τα σκότωσε η πατρίδα – Αν σβήσουν τα ονόματά τους θα τα ξαναγράψω
Τέμπη 17.10.25
Τέμπη 17.10.25

Πλακιάς: Τα παιδιά μας δεν έπεσαν υπέρ πατρίδος, τα σκότωσε η πατρίδα – Αν σβήσουν τα ονόματά τους θα τα ξαναγράψω

Ο Νίκος Πλακιάς απάντησε στις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη ότι τα ονόματα των 57 θυμάτων των Τεμπών στο Σύνταγμα θα τα σβήσει ο καιρός και του Βασίλη Φεύγα ότι «τα παιδιά δεν έπεσαν για την πατρίδα»

Σύνταξη
