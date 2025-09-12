Η υπόσχεση της ισότητας ξεθωριάζει – Το μισθολογικό χάσμα διευρύνεται ξανά

Η υπόσχεση της ισότητας στις αμοιβές φαίνεται να ξεθωριάζει. Παρά τις δεκαετίες συζητήσεων, νόμων και κοινωνικών κινημάτων, το 2024 οι γυναίκες στις ΗΠΑ είδαν τα εισοδήματά τους να μένουν στάσιμα, την ώρα που οι άνδρες κατέγραψαν σημαντικές αυξήσεις.

Το αποτέλεσμα είναι πως το μισθολογικό χάσμα διευρύνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, επιστρέφοντας σε επίπεδα που θυμίζουν την εποχή πριν από το #MeToo. Ένα πισωγύρισμα που δεν αφορά μόνο αριθμούς, αλλά την ίδια τη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, η μέση γυναίκα που εργάστηκε πλήρως απασχολημένη το 2024 κέρδισε μόλις το 81% των αποδοχών του μέσου άνδρα. Πρόκειται για πτώση δύο ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το προηγούμενο έτος και για τη δεύτερη διαδοχική μείωση, γεγονός που σηματοδοτεί ανησυχητική τάση. Ο μέσος μισθός των ανδρών που εργάζονται πλήρως απασχολημένοι έφτασε τα 71.090 δολάρια, αυξημένος κατά 3,7%, ενώ οι γυναίκες παρέμειναν σχεδόν στάσιμες με 57.520 δολάρια.

Οι άνισες ευκαιρίες

Την ίδια στιγμή, οι ανειδίκευτοι εργαζόμενοι κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση, της τάξης του 5,5%. Σε αυτήν την κατηγορία το 69% είναι άνδρες, κάτι που, όπως σημειώνει η ερευνήτρια Katherine Gallagher Robbins, εξηγεί εν μέρει γιατί οι μισθολογικές διαφορές επιμένουν.

«Είναι θετικό να βλέπουμε τους μισθούς των ανδρών να ανεβαίνουν, όμως είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες δεν θα μείνουν ακόμη πιο πίσω, ειδικά με το αυξημένο κόστος ζωής», τονίζει.

Οι αόρατοι μηχανισμοί ανισότητας

Το μισθολογικό χάσμα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι γυναίκες και άνδρες αμείβονται διαφορετικά για την ίδια δουλειά. Αντανακλά όμως βαθιές ανισότητες στην αγορά εργασίας. Οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία των χαμηλόμισθων εργαζομένων, συχνά επιλέγουν θέσεις με πιο ευέλικτα ωράρια λόγω φροντίδας παιδιών, θέσεις που πληρώνονται λιγότερο, ενώ οι διακοπές καριέρας επιβραδύνουν την εξέλιξη των μισθών τους. Παράλληλα, παραδοσιακά «γυναικεία» επαγγέλματα εξακολουθούν να αποτιμώνται χαμηλότερα· χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι οι οικιακές βοηθοί αμείβονται λιγότερο από τους θυρωρούς, όπως αναφέρει το AXIOS.

Το 2024 ήταν ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για τις γυναίκες. Η ανεργία των μαύρων γυναικών αυξήθηκε, επηρεασμένη από ομοσπονδιακές απολύσεις και το πάγωμα πολιτικών ποικιλομορφίας, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες μητέρες εγκατέλειψαν την αγορά εργασίας στο πρώτο εξάμηνο του έτους. «Τη στιγμή που οι γυναίκες —συμπεριλαμβανομένων πολλών μητέρων— εγκαταλείπουν την αγορά εργασίας με πρωτοφανείς ρυθμούς, το γεγονός ότι το μισθολογικό χάσμα διευρύνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά είναι μια πενταπλή καμπάνα κινδύνου», προειδοποιεί η Emily Martin, ανώτατο στέλεχος του National Women’s Law Center.