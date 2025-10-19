Η προσωπική ζωή του Ρώσου ηγέτη καλύπτεται από μυστικότητα εδώ και δεκαετίες. Μέχρι σήμερα, ο αριθμός των παιδιών του Πούτιν και οι σχέσεις του παραμένουν θέματα ταμπού για τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με ένα νέο βιβλίο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ζήσει μια διπλή ζωή με μυστικά, σεξ και κρυφά παιδιά με μια σειρά από γυναίκες.

To βιβλίο των εξόριστων Ρώσων δημοσιογράφων, Ρομάν Μπαντάνιν και Μιχαήλ Ρούμπιν με τίτλο «Ο ίδιος ο Τσάρος: Πώς μας εξαπάτησε όλους ο Βλαντιμίρ Πούτιν», εμβαθύνει στην ιδιωτική ζωή ενός από τους πιο μυστικοπαθείς ηγέτες του κόσμου.

Τα όσα αποκαλύπτονται στο βιβλίο δεν είναι απλώς κουτσομπολιά, αλλά ένα παράλληλο σύστημα εξουσίας το οποίο έχει χτίσει ο ίδιος ο Τσάρος και το οποίο βασίζεται στη μυστικότητα, την αφοσίωση και την εξαπάτηση.

Ο γάμος του Πούτιν πριν γίνει πρόεδρος και οι δύο κόρες

Τον Ιούλιο του 1983, ο Πούτιν παντρεύτηκε την Λιουντμίλα Πούτινα, αεροσυνοδό. Γνωρίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1980 όταν ένας κοινός φίλος τους κάλεσε και τους δύο στο θέατρο.

Ο Πούτιν εκείνη την εποχή ήταν 30χρονος αξιωματικός της KGB και εκείνη δίδασκε γερμανικά.

Κατά τη διάρκεια του γάμου τους, ο Πούτιν απέκτησε δύο κόρες τη δεκαετία του 1980 – τη Μαρία Βοροντσόβα και την Κατερίνα Τιχόνοβα. Ο Πούτιν δεν έχει εμφανιστεί ποτέ δημόσια με καμία από τις κόρες του και δεν τις έχει αναγνωρίσει ποτέ δημόσια, αλλά σε μια συνέντευξη του 2017 με τον σκηνοθέτη Όλιβερ Στόουν, ο Πούτιν επιβεβαίωσε ότι ήταν παππούς. Όταν ο Στόουν ρώτησε αν έπαιζε με το εγγόνι του, ο Πούτιν απάντησε: «Πολύ σπάνια, δυστυχώς».

Ο Βλαντιμίρ και η Λιούντα ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους τον Ιούνιο του 2013, λίγες εβδομάδες πριν από την 30ή επέτειο του γάμου τους.

Η καθαρίστρια που έγινε ξαφνικά εκατομμυριούχος

Μία από τις πιο σοβαρές αποκαλύψεις του βιβλίου αφορά την Σβετλάνα Κριβονόγκιχ, μια πρώην καθαρίστρια από την Αγία Πετρούπολη, η οποία φέρεται να ξεκίνησε μια σχέση με τον Πούτιν στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν ήταν αντιδήμαρχος.

Το 2003, η Κριβονόγκικ γέννησε μια κόρη, τη Λουίζα Ροζόβα, της οποίας το πατρώνυμο – Βλαντιμίροβνα – υπονοεί την ταυτότητα του πατέρα της. Ενώ το Κρεμλίνο δεν έχει επιβεβαιώσει ποτέ τη σύνδεση, η εγκληματολογική ανάλυση που επικαλούνται οι συγγραφείς διαπίστωσε εντυπωσιακές φυσικές ομοιότητες μεταξύ του κοριτσιού και του Πούτιν.

Oι ειδικοί στην αναγνώριση προσώπου βρήκαν ομοιότητα 70,44% μεταξύ των δύο.

Putin’s mistress and the mother of his third daughter has not yet fallen under US sanctions 🤬#Putin’s former girlfriend, Svetlana Krivonogikh, is a shareholder in Bank Rossiya and the National Media Group, which consistently promotes the invasion of #Ukraine. Krivonogikh… pic.twitter.com/sZ6W8Xu9eP — The Anti-Corruption Foundation (@ACF_int) July 15, 2024

Λίγο αργότερα, η τύχη της Κριβονόγκιχ άλλαξε δραματικά. Τα Pandora Papers αποκάλυψαν αργότερα ότι κατείχε πολυτελή ακίνητα στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, και ένα διαμέρισμα στο Μονακό αξίας 2,9 εκατομμυρίων λιρών (3,9 δολάρια) — όλα μέρος ενός υπεράκτιου χαρτοφυλακίου αξίας σχεδόν 78 εκατομμυρίων λιρών (104,8 δολάρια).

Η γνωστή αθλήτρια Αλίνα Καμπάεβα

Αλλά το περιπλανώμενο μάτι του Πούτιν δεν σταμάτησε εκεί.

Το 2008, η εφημερίδα Moskovsky Korrespondent ανέφερε ότι ο Πούτιν είχε σχέση με την πρώην Ολυμπιονίκη αθλήτρια γυμναστικής Αλίνα Καμπάεβα, η οποία ήταν τότε βουλευτής του κόμματος Ενωμένη Ρωσία του Πούτιν. Ο Πούτιν αρνήθηκε τους ισχυρισμούς και, μετά τη δημοσιοποίηση των αποκαλύψεων, η εφημερίδα αναγκάστηκε να κλείσει.

Αν και ο πολιτικός αντίπαλος του Πούτιν, Αλεξέι Ναβάλνι, ισχυρίστηκε ότι ο Πούτιν και η Καμπάεβα παντρεύτηκαν το 2013, ο εκπρόσωπος του Πούτιν απέρριψε τους ισχυρισμούς ως «μια διαδικτυακή άσκηση για την ανακούφιση της βαρεμάρας».

Το 2014, η «μυστική Πρώτη Κυρία της Ρωσίας», όπως ήταν γνωστή η Καμπάεβα, διορίστηκε επικεφαλής του Εθνικού Ομίλου Μέσων Ενημέρωσης, με φερόμενο μισθό 7,7 εκατομμυρίων λιρών.

Τόσο ο Πούτιν όσο και η Καμπάεβα εθεάθησαν να φορούν βέρες στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Σότσι το 2014, και η Καμπάεβα επιλέχθηκε ως λαμπαδηδρόμος στην τελετή έναρξης.

Να σημειωθεί ότι μέχρι το 2006, το ζευγάρι ήταν εραστές και μόλις ένα χρόνο αργότερα, ο πρώην φίλος της Καμπάεβα, ο τραγουδιστής Μουράτ Νασύροφ, πέθανε σε μια ύποπτη «πτώση» από ένα μπαλκόνι του πέμπτου ορόφου.

Η Καμπάεβα, 42 ετών τώρα, πιστεύεται ότι έχει δύο γιους με τον Πούτιν – τον Ιβάν, 10 ετών, και τον Βλαντιμίρ, 6 ετών – αν και το Κρεμλίνο επιμένει στην τήρηση μυστικότητας, δίνοντας μάλιστα στα αγόρια το ψεύτικο επώνυμο Σπιριντόνοφ και σβήνοντας αρχεία για την ύπαρξή τους.

H 17χρονη μαθήτρια

Ούτε αυτό ήταν αρκετό για τον διψασμένο για εξουσία άνδρα.

Το 2010, η Αλίσα Χάρτσεβα, μια 17χρονη μαθήτρια που πόζαρε προκλητικά σε ένα ημερολόγιο γενεθλίων αποκαλώντας τον Πούτιν «τον καλύτερο», φέρεται να τον επισκεπτόταν δύο φορές το μήνα επί ένα χρόνο.

Η τύχη της εκτοξεύτηκε επίσης – ακολούθησε μια θέση στο κορυφαίο πανεπιστήμιο εξωτερικών υποθέσεων της Μόσχας και ένα πολυτελές διαμέρισμα σε ένα περιφραγμένο συγκρότημα.

Αργότερα δήλωσε με ενθουσιασμό: «Νομίζω ότι [ο Πούτιν] είναι ένας φανταστικός άνθρωπος, ένας ισχυρός ηγέτης και ένας ιδανικός επικεφαλής της χώρας».

Putin had an underage lover, — BILD ▪ Russian investigators revealed the story of Alisa Kharcheva from Korolyov, who, in 2010, appeared in an erotic calendar dedicated to Putin’s birthday. At the time, she was 17 years old and was trying to get into the journalism faculty at… pic.twitter.com/20T2AM7uC9 — Nationalist van de Ostseeküst (@HroNationalist) September 21, 2025

Το βιβλίο σκιαγραφεί ένα καταδικαστικό πορτρέτο μιας αυλής του Κρεμλίνου όπου η απιστία και η πολυγαμία είναι ο κανόνας και ο πλούτος και η κοινωνική θέση των γυναικών εξαρτώνται αποκλειστικά από την εύνοια του Πούτιν.

Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι ο ιδιωτικός κόσμος του Πούτιν δεν αποτελεί υποσημείωση στην πολιτική του, αλλά μια αντανάκλαση του τρόπου με τον οποίο κυβερνά.

Οι ίδιοι κανόνες και στη λειτουργεία του κράτους

Η ίδια μυστικότητα που προστατεύει την προσωπική του ζωή επεκτείνεται και στη λειτουργία του ρωσικού κράτους – ενός αδιαφανούς συστήματος όπου φίλοι, οικογένεια και πρώην αξιωματικοί ασφαλείας κατέχουν τους μοχλούς πλούτου και επιρροής.

«Ο μύθος της ηθικής ηγεσίας», γράφουν, «είναι το θεμέλιο της δύναμής του. Το να τον αμφισβητείς ισοδυναμεί με το να αμφισβητείς το ίδιο το κράτος».

«Ο Πούτιν είναι αποκλειστικά υποκριτής», λέει ο Μπαντάνιν. «Το μόνο πράγμα που δεν έχει αλλάξει σε αυτόν είναι η υποκρισία του και η ιστορία που κρύβει μέσα του», συμπληρώνει.

Όπως καταλήγουν οι Μπαντάνιν και Ρούμπιν, το «χαρέμι ​​του τυράννου παραμένει ένα από τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά του Κρεμλίνου».